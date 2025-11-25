18 consilieri şi specialişti IT, în căutarea contului fals cu numele lui Bolojan. Patrick André de Hillerin: „E funny.Poate e o strategie de fugă”

08:40

Pe măsură ce sezonul rece se apropie, tot mai mulți caută soluții pentru a-și încălzi locuințele eficient și ca să reducă caloriferele la performanța inițială. Astfel, urmarea unor pași simpli, de întreținere, poate face diferența între o casă confortabilă și una cu probleme de încălzire. Un simptom important că sistemul necesită ajutor este diferența de […]