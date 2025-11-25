A murit Lorenzo „Tincer” Buffon, portarul legendă a lui AC Milan

13:00

Locurile rezervate persoanelor cu dizabilități au devenit mai vizibile în parcările din orașe, de la marile centre comerciale până la instituții publice și blocuri. Cu toate acestea, încă vezi frecvent mașini fără niciun fel de însemn parcat exact acolo unde accesul ar trebui să fie cel mai simplu pentru cineva cu mobilitate redusă. Mulți șoferi […]