A murit Lorenzo „Tincer” Buffon, portarul legendă a lui AC Milan
Gândul, 25 noiembrie 2025 12:50
Lorenzo „Tincer” Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan, a murit la 95 de ani. Era rudă îndepărtată a lui Gigi Buffon. Născut la Udine, în Friuli, a câștigat cinci titluri de campion cu AC Milan și a mai jucat pentru Genoa, Inter și Fiorentina. Are 15 meciuri pentru echipa națională. Era văr […]
Acum 15 minute
13:10
Toni Neacșu: În alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale # Gândul
Toni Neacșu, fost membru CSM, susține că, „în alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale. Acum îi mai poți cerceta cel mult pentru abuz în serviciu, dar asta dacă am avea un parchet general sau DNA care nu ar supuse voinței președintelui Nicușor Dan, cel […]
13:10
Emil Constantinescu i-a propus lui Nicușor Dan să fie secretar de stat în 1999: „Eram ONG-ist, am refuzat” # Gândul
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, Nicușor Dan dezvăluie că fostul şef al statului, Emil Constantinescu, i-a propus, în 1999, funcţia de secretar de stat pentru românii din Diaspora. „Eram ONG-ist, am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică”, i-a răspuns Dan atunci. „Legat de Diaspora, în 1999 președintele Constantinescu […]
Acum 30 minute
13:00
Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită # Gândul
Te-ai gândit cum ai putea beneficia de un preț mai mic la asigurarea RCA? Există o condiție care trebuie să fie îndeplinită, pentru a achita un tarif avantajos. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată care este mecanismul prin intermediul căruia conducătorii auto au posibilitatea de a beneficia de un cost mai scăzut. Datele indică […]
13:00
Traian Băsescu, reacție fermă după intrarea dronei rusești în România: „Asta e o atitudine caraghioasă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit” # Gândul
Traian Băsescu a reacționat tranșant după incidentul aerian din această dimineață, când o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României prin județele Tulcea, Galați și, pentru prima data, Vrancea. Fostul președinte critică modul în care autoritățile comunică și gestionează astfel de episoade. Fostul șef de stat afirmă că simpla ridicare de la sol a […]
13:00
Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Patriarhia a anunțat programul # Gândul
Patriarhia a anunțat programul slujbelor oficiate la Catedrala Națională de Sfântul Andrei 2025 și de Ziua Națională a României. Pe data de 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, între orele 7.00 și 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 […]
13:00
Parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități: amenzi, ridicarea mașinii și cazier contravențional # Gândul
Locurile rezervate persoanelor cu dizabilități au devenit mai vizibile în parcările din orașe, de la marile centre comerciale până la instituții publice și blocuri. Cu toate acestea, încă vezi frecvent mașini fără niciun fel de însemn parcat exact acolo unde accesul ar trebui să fie cel mai simplu pentru cineva cu mobilitate redusă. Mulți șoferi […]
13:00
Anunț de la ANM: cum va fi vremea până la Crăciun. Surpriza care îi așteaptă pe români în decembrie 2025 # Gândul
Potrivit ultimei prognoze meteo, pe care ANM a dat-o publicității marți, 25 noiembrie, temperaturile medii până la mijlocul lunii decembrie vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Vremea în săptămâna 24.11 – 1.12.2025 Valorile termice vor fi mai […]
Acum o oră
12:50
Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni # Gândul
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală, Nicușor Dan a anunțat că miercuri va prezenta Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care ieri a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de […]
12:50
12:30
Liderii europeni se întâlnesc din nou să discute varianta lor de plan de pace pentru Ucraina. Macron anunță că nu vor fi trimise trupe pe front # Gândul
Emmanuel Macron a spus marți, într-un interviu pentru postul de radio RTL, că Franța nu are nicio intenție să trimită trupe în Ucraina. „Este absolut necesar, cel puțin acum, să risipim orice idee confuză care sugerează că ne vom trimite tinerii în Ucraina”, a spus acesta. Declarația vine în contextul în care liderul Franței va face […]
Acum 2 ore
12:20
Pace în Ucraina. În timp ce SUA negociază în secret cu rușii în Emirate, Ucraina spune că există un acord după Geneva. Lavrov: Suntem gata de discuții # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
12:20
Gigi Becali pune la bătaie 1 milion de euro pentru Denis Drăguș. Ce spune impresarul atacantului # Gândul
Internaționalul român Denis Drăguș rămâne una dintre cele mai urmărite piste de cluburile din Liga 1, iar FCSB insistă cel mai tare pentru transferul atacantului de 26 de ani. În prezent împrumutat la Eyupspor, în prima divizie din Turcia, Drăguș aparține de Trabzonspor. Cum la a 4-a forță din Turcia nu s-a impus, a fost trimis […]
12:10
Mai multe zodii vor fi răsplătite karmic în anul 2026. Aspectele pozitive vor fi atrase pentru acești nativi, încă din primele săptămâni ale anului. Generozitatea și faptele bune vor contribui la influențele pozitive, precum și atitudinea față de viitor și de energia interioară. Planetele vor crea contextul ideal pentru acese zodii. Destinul lucrează în tăcere […]
12:10
Depozitele în lei și valută ale populației au crescut în octombrie 2025, față de luna anterioară, cu 0,8% respectiv cu 1,4%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). BNR anunță că masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii octombrie 2025 un sold de 758.346,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,7 la sută față de […]
12:10
Emmanuel Macron anunță că europenii nu trimit trupe în Ucraina. O situație specială o au Kievul și Odessa # Gândul
În contextul războiului din Ucraina, președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat marți, într-un interviu pentru postul de radio RTL, că Franța nu trebuie să dea dovadă de slăbiciune în fața amenințărilor continue din partea Rusiei. Macron a spus în repetate rânduri că agresiunea rusă „nu cunoaște granițe” și a afirmat că, dacă Rusia va obține […]
12:00
18 consilieri şi specialişti IT, în căutarea contului cu numele lui Bolojan. Patrick André de Hillerin: „E funny. Poate e o strategie de fugă” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează echipa de specialişti care-l înconjoară pe Ilie Bolojan. Recent, a fost identificat un cont fals, pe X, cu numele premierului, localizat în Hong Kong. „Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu tooți specialiștii în IT și digitalizare” n-au reuşit să-i dea de urmă autorului. „Performanță, profesionalism, pricepere” ar fi, în […]
12:00
Afacerea de peste un milion de dolari anual, cu care un tânăr de 23 ani a dat lovitura. A investit în ea doar 23 de dolari, pe când avea 16 ani # Gândul
Un adolescent a investit suma de 23 de dolari într-un domeniu web, la numai 16 ani, iar peste 9 ani, el împreună cu fratele său are o afacere de succes care generează 1,3 milioane de dolari pe an. Este vorba despre Zames Chew, care, în prezent, conduce, împreună cu fratele său, Amos Chew, compania Repair.sg, […]
12:00
Expert în energie. România are cel mai mare preț la energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare # Gândul
Taxele și tarifele de transport au contribuit semnificativ la scumpirea energiei electrice în România, care se află pe primul loc în UE la prețul raportat la puterea de cumpărare – de aproape patru ori mai mare decât în Ungaria, țara cu cel mai mic cost relativ. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, expert în energie […]
11:50
Pace în Ucraina. Șeful Consiliului de Securitate al lui Zelenski anunță că s-a ajuns la un acord cu SUA după întâlnirea din Geneva. SUA negociază în secret cu rușii în Abu Dhabi # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
11:50
18 consilieri şi specialişti IT, în căutarea contului fals cu numele lui Bolojan. Patrick André de Hillerin: „E funny.Poate e o strategie de fugă” # Gândul
Jurnalistul Patrick André de Hillerin ironizează echipa de specialişti care-l înconjoară pe Ilie Bolojan. Recent, a fost identificat un cont fals, pe X, cu numele premierului, localizat în Hong Kong. „Directoratul Național de Securitate Cibernetică, cu tooți specialiștii în IT și digitalizare” n-au reuşit să-i dea de urmă autorului. „Performanță, profesionalism, pricepere” ar fi, în […]
11:50
Mailat, ignorat de Mircea Lucescu, a ajuns la cota 7 în Superliga! „Suntem foarte puternici” # Gândul
FC Botoșani a terminat la egalitate cu Dinamo București, 1-1 (1-0), luni seara, pe teren propriu, în ultimul meci din etapa a 17-a a Superligii de fotbal. Dar publicul de la Botoșani, plus anumiți jurnaliști, n-au fost încântați de jocul echipei, care e totuși pe locul 2 în clasament. Gruparea moldavă nu are nicio victorie […]
11:30
Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll, negociază în secret cu rușii la Abu Dhabi pentru acordul de pace dintre Ucraina și Rusia # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
11:30
Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin Muncaciu se luptă pentru conducerea Consiliului Național de Conducere # Gândul
Timp de trei zile, cei de la AUR îşi vor da votul intern pentru alegerea conducerii CNC și a vicepreședinților de partid. AUR derulează între 24–27 noiembrie votul intern pentru desemnarea conducerii Consiliului Național de Conducere și a vicepreședinților. Pe lista pentru funcția de președinte al CNC se află Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Sorin […]
11:30
O femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist din THAILANDA – VIDEO # Gândul
Caz șocant în Thailanda, acolo unde presa relatează că o femeie a revenit la viață chiar înainte să fie incinerată, la un templu budist. Ea a început să se miște în sicriu, de unde tot cei prezenți au auzit lovituri puternice. Spre uimirea tuturor, „moarta” era vie și lovea tare în capacul sicriului, cerând să […]
11:30
Simone Tempestini și-a mai adjudecat un titlu național în cel mai spectaculos campionat din motorsport, doborând toate recordurile din istoria României. Pilotul italian a câștigat primul campionat la vârsta de 21 de ani. Italianului Simone Tempestini nu îi stă nimeni în cale în Campionatul Național de Raliuri. El a mai bifat un titlu de campion […]
11:30
Estul Franței a fost lovit de inundații. „Echivalentul a 18 zile de ploaie a căzut în doar câteva ore“, spun meteorologii # Gândul
Ploile torențiale au provocat ravagii în mai multe departamente din estul Franței. Mai multe regiuni din Jura, Haute-Savoie și Doubs au fost inundate, după ce râurile s-au revărsat, iar apa a măturat totul în cale. Porecla de „Mica Veneție” nu a fost niciodată mai potrivită pentru orășelul Ornans (Doubs), relatează BFMTV. Râul Loue a ieșit […]
Acum 4 ore
11:20
Progarmul magazinelor din Europa. Cu ce se ocupă vesticii în week-end spre deosebire de români # Gândul
În România weekend-ul este dedicat cumpărăturilor și nu activităților recreative, sportive, culturale sau religioase. Sutem suntem obișnuiți ca magazinele să aibă program prelungit sau chiar non-stop. În multe țări din Europa lucrurile stau cu totul diferit. Duminica este pentru odihnă, iar supermarketurile și mall-urile au lacătul pus. Singurele magazine pe care le puteți găsi deschise […]
11:20
Oana Ungureanu, femeia care a agresat-o pe senatoarea POT, depune plângere la DNA împotriva Valentinei Aldea # Gândul
Oana Ungureanu, cea care a agresat-o pe senatoarea POT, Valentina Aldea, dă detalii despre stadiul anchetei. Prezentă la controlul judiciar, ea s-a oprit să vorbească cu reporterii. Joi va avea înfățișare la Judecătoria Sectorului 6, și este încrezătoare că se va face dreptate. Totodată, a depus și o plângere împotriva Valentinei Aldea la DNA. „Lucrurile […]
11:20
Ilie Bolojan: „Fiecare caz de femicid este o dramă socială. Cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea” # Gândul
Ilie Bolojan a făcut o serie de declarații în cursul zilei de 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Premierul României a declarat că „fiecare caz de femicid este o dramă socială”, iar oficialul „cere instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”. „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un […]
11:10
Vreme mai caldă decât ar fi normal în această perioadă, dar nu scăpăm de vânt. ANM, pentru Gândul: „Încălzire semnificativă” # Gândul
În această noapte, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vântul a atins până la 110 km/h. La solicitarea Gândul, Oana Catrina, meteorologul de serviciu al ANM, a transmis – la ora 10:00 – prognoza pentru […]
11:10
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat marți dimineață drone care au pătruns în spațiul aerian național, în județele Tulcea și Galați, a informat Ministerul Apărării Naționale. În acest timp, Nicușor Dan a participat la Summitului pentru Guvernanță Digitală 2025, Șeful statului a reluat apelul către mediul privat de a elabora proiecte de acte normative și soluții […]
10:50
Top 10 obiecte din locuință care devin rapid un „magnet” pentru microbi și praf. La ce să fii atent # Gândul
Iată top 10 obiecte din locuință care pot deveni un real „magnet” pentru microbi, praf și alte microparticule. Chiar și în condițiile în care faci curățenie și menții ordinea, pot exista obiecte care sunt folosite zilnic și care devin un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iată la ce să fii atent. Primul obiect pe listă […]
10:40
Cutiile de lapte și sucuri intră în sistemul de returnare. Proiectul pilot este în curs de implementare în București și Brașov # Gândul
Cutiile de lapte și de suc ar putea fi incluse în Sistemul de Garanție Returnare. Ministerul Mediului analizează posibilitatea extinderii programului și pentru alte tipuri de ambalaje. Proiectul pilot este încă în curs, fiind implementat în Brașov și București. Noile aparate funcționează la fel ca cele pentru plastic, aluminiu și sticlă. Trebuie să scanezi codul […]
10:40
Lovitura pregătită de Dan ȘUCU: negociază cu AS Roma pentru un jucător. Este mijlocaș ofensiv și are o cotă de piață de 13 milioane de euro # Gândul
Dan Șucu a surprins în această vară când nu s-a implicat aproape deloc pe piața transferurilor, deși controlează două cluburi de fotbal, ambele cu pretenții și, mai ales, suporteri pătimași. Acum, însă, patronul de la Rapid și Genoa 1860 a înțeles că, dacă vrea rezultate în acest sezon, trebuie să investească, altfel vara s-ar putea […]
10:40
Ion Cristoiu: După ce s-a întâmplat anul trecut, pentru români anularea alegerilor a devenit dintr-o imposibilitate categorică o banalitate de rutină # Gândul
„Convinși că Anca Alexandrescu, candidata lor, are șanse de succes în bătălia pentru Primăria Bucureștiului, suveraniștii mă întreabă dacă va fi lăsată, altfel spus, dacă nu cumva se vor anula alegerile. Prin asta se înțelege decizia luată de ei, de cei din clica de la putere, în frunte cu Nicușor Dan, de a anula alegerile […]
10:20
O dronă a căzut pe o casă din Republica Moldova. Pe pagina de Facebook a Poliției Republicii Moldova se arată că, „acum câteva minute, într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești, pe casa paznicului a căzut o dronă. Echipa Secției tehnico-explozivă a Poliției se deplasează la fața locului. Persoanele au fost evacuate și […]
10:10
Petrecere exclusivistă la LOFT, dar un pic „prea” chiar și pentru o prințesă misterioasă. Cât a fost nota de plată # Gândul
Mai bine de 100 de nume influente din întreaga lume s-au strâns, în weekend, la București, pentru o petrecere cu vine aristocratic – Castilia Heritage Gala. Evenimentul a fost organizat de misterioasă prințesă Sophia Wolkonsky, scrie CANCAN.RO, care oferă detalii și foto în exclusivitate de la ce s-a întâmplat în interior. Nume unul și unul […]
10:10
Cum reduci FACTURA la căldură iarna și să menții temperatura constantă în locuință. De ce nu e bine să închizi centrala când ești plecat de acasă # Gândul
Odată cu venirea sezonului rece, tot mai mulți români caută soluții pentru a face economii la încălzire, mai ales în timpul în care sunt plecați la serviciu. Pentru a reduce factura la încălzire toamna aceasta, specialiștii recomandă menținerea unei temperaturi constante în locuință și folosirea centralei în intervale scurte, dar eficiente. Ma sunt doar câteva […]
10:00
Organizația sportivă care AJUTĂ persoanele cu dizabilități: cum au urcat muntele și au trăit răsăritul de soare # Gândul
Caiac SMile ajută persoanele cu dizabilități, iar oamenii pot trăi experiențe autentice și pline de viață. După taberele de vară, de schi și sporturi de iarnă sau integrarea prin călărie, acum a avut loc un alt eveniment: cei cu dizabilități au putut să se bucure în deplină siguranță de răsăritul soarelui în vârf de munte. […]
10:00
Rusia vs. Ucraina. Planul de pace propus de Trump, un examen pentru NATO. „Toate acestea sunt în favoarea rușilor, Moscova încearcă de mult timp să oprească extinderea Alianței” # Gândul
Noul plan al administrației Trump de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina conține patru puncte referitoare la NATO, chiar dacă alianța nu a jucat niciun rol în elaborarea acestuia. Pe lângă excluderea aderării Ucrainei, propunerea include prevederi care care stabilesc că NATO nu se va extinde în continuare, că nu va staționa trupe în […]
09:50
Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată # Gândul
Un bărbat din Germania a apelat la o „schemă”, pentru a se îmbogăți peste noapte cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată, acum aflându-se în vizorul polițiștilor, fiind acuzat de furt. În atenția oamenilor legii se află și soția sa, fiind acuzată de complicitate la furt. Și-a pus un […]
09:50
Vânzarea unui apartament sau a unei case implică și pregătirea unor acte și achitarea unor taxe specifice. În anul 2025, procesul se poate finaliza rapid, în numai 3-4 zile în regim normal sau în 2 zile, în regim de urgență la orice notar public din România. Astfel, primul document indispensabil este actul de proprietate asupra […]
09:40
Doi români, arestați în Elveția după ce vameșii i-au descoperit cu mai multe BIJUTERII ascunse în pâine și în motorul mașinii # Gândul
Doi români au fost arestați la frontiera elvețiană după ce vameșii au descoperit că aceștia aveau asupra lor mai multe bijuterii, printre care ceasuri și monede de aur ascunse în interiorul mașinii, unele dintre ele învelite în pâine. Obiectele fuseseră furate în timpul unui jaf din cantonul Zurich. Incidentul a avut loc luni dimineață, când […]
09:30
Apartament de lux din Călărași, scos la vânzare de ANAF. Cât costă imobilul de 294 de metri pătrați utili. Numai terasa are 100 mp # Gândul
ANAF scoate la licitație un apartament de lux din Călărași, evaluat la peste 1 milion de lei. Imobilul are o suprafață utilă de aproape 136 mp, o terasă de peste 100 mp și face parte dintr-un ansamblu rezidențial construit în 2018. Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Călărași, […]
09:30
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 780. Jihadul Islamic anunță că a găsit corpul unuia dintre ultimii trei ostatici din Gaza # Gândul
Aripa militară a Jihadului Islamic, mișcare islamistă palestiniană aliată cu Hamas, a anunțat că a recuperat trupul unuia dintre ultimele trei corpuri de ostatici încă reținuți în Fâșia Gaza. „Luni, am recuperat trupul unuia dintre prizonierii inamici în timpul operațiunilor de căutare în zonele controlate de armata sionistă (israeliană) în centrul Fâșiei Gaza”, au informat […]
09:30
Românul de pe lista celor mai căutați 10 fugari din Spania. A evadat și este extrem de periculos # Gândul
Poliția Națională din Spania și-a actualizat lista celor mai căutați 10 fugari și cere ajutorul cetățenilor pentru a-i localiza pe indivizii catalogați ca fiind extrem de periculoși. Printre aceștia se află și un român, pe nume Ionuț Ramon Răduca, are 33 de ani, provine din Tecuci. El a profitat de un permis de eliberare temporară […]
09:30
Claudiu Năsui, atac direct la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu: „Același sistem cu alți oameni are zero șanse de reușită” # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, o critică dur pe vicepremierul Oana Gheorghiu, după conferința de presă susținută ieri, în care aceasta a prezentat planul Guvernului pentru companiile de stat. Năsui spune că nu vede nicio intenție reală de reformă și acuză Executivul că repetă modelul ultimilor 35 de ani. Într-o postare pe Facebook, el […]
Acum 6 ore
09:10
Proiectul Spitalului Metropolitan, aruncat la coș de fostul primar Nicușor Dan. Firea: A fost luat în derâdere/În acest moment era de mult gata # Gândul
Ediția de luni a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a prilejuit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea. În prezent europarlamentar, social-democrata a dat detalii de ultimă oră despre un proiect cheie pentru sănătatea bucureștenilor, Spitalul Metropolitan. Momentan, soarta acestuia pare pecetluită. Unul dintre cele […]
09:10
Antrenorul lui FC Botoșani, ironic după meciul cu Dinamo. „Grozavu, care antrenează Real Madrid, are trei meciuri fără victorie” # Gândul
FC Botoșani – Dinamo, 1-1, în etapa 17 într-un meci în care oaspeții au dominat și au ratat multe ocazii. Au marcat Sebastian Mailat (44), respectiv Raul Opruț (77), dar Karamoko (49) a ratat dintr-o poziție foarte bună, după o pasă a lui Cîrjan, iar Perica a rămas singur cu Anestis, dar nu a reușit […]
09:00
Nouă alertă aeriană. Altă dronă a intrat iar în spaţiul aerian românesc. MApN monitorizează situaţia cu aeronavele din dotare # Gândul
Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă care se îndrepta spre spațiul aerian național, în dimineața de 25 noiembrie, în proximitatea județului Tulcea, fiind ridicate în aer, la ora 06.28, două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu, pentru monitorizarea situației. România înregistraează o nouă pătrundere în spaţiul aerian a unor […]
