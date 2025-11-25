Schema la care a apelat un bărbat din Germania pentru a se îmbogăți cu un milion de euro. A crezut că nu va fi prins niciodată

22:30

Au apărut deja nopțile cu adevărat reci, dar și primele ninsori, astfel că mecanicii auto îi sfătuiesc pe șoferii care nu au apucat încă să își pregătească mașinile pentru iarnă… cum se face corect acest lucru pentru evitarea surprizelor neplăcute. Iar acest lucru nu înseamnă doar schimbarea anvelopelor, primul lucru la care se pot gândi […]