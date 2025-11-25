HONOR România are o nouă conducere
Profit.ro, 25 noiembrie 2025 12:50
HONOR România a anunțat numirea lui Kerr Cheng în funcția de country manager începând cu trimestrul 4 al acestui an.
Acum 5 minute
13:20
FOTO Una din cele mai mari tranzacții de închiriere în România. Henkel și-a mutat sediul CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul german Henkel, cu peste 500 de angajați pe piața locală, și-a mutat sediul central din România în noua clădire de birouri Equilibrium 2, informație anunțată în exclusivitate de Profit.ro.
13:20
Tarifele la apă și canalizare – noiembrie 2025: Bucureștiul are în continuare unele dintre cele mai avantajoase prețuri, disparitățile regionale rămân accentuate # Profit.ro
În noiembrie 2025, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în România continuă să aibă variații importante de la județ la județ, conform ultimelor date ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și agregate de News.ro.
13:20
Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani - Bacău.
Acum 15 minute
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0871 lei, curs înregistrat luni.
13:10
Meciul așteptat de toată România se vede la Prima TV! Turcia - România este partida care poate duce naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de Cupa Mondială din 2026.
Acum 30 minute
13:00
Tranzacția prin care Omnicom Group cumpără Interpublic Group poate merge mai departe, a decis Comisia Europeană.
Acum o oră
12:50
12:50
FOTO Lidl anunță cumpărătorii din România - introduce un serviciu pe o perioadă limitată, cu noi produse # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că extinde beneficiile oferite prin aplicația Lidl Plus cu serviciul Click & Pick, disponibil pentru o perioadă limitată.
12:40
Cel puțin șase civili au fost uciși la Kiev în urma atacului masiv al Rusiei cu rachete și drone în timpul nopții de luni spre marți,
12:40
Compania Visual Fan, care prin divizia Allview Solar Energy este angrenată în proiecte de stocare a energiei, raportează majorare explozivă a afacerilor. Datoriile se triplează.
12:30
Amazon - suspectat. A acționat ca un ”cal troian” într-un caz de fraudă vamală cu marfă din China # Profit.ro
O anchetă are loc în Italia, acolo unde poliția a descins în două locații ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale și fiscale legate de importuri chinezești, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate investigației.
12:30
Cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, se extinde cu o nouă clădire, investiție 2,3 milioane de lei # Profit.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, începe construirea unei noi clădiri în Baia Mare.
Acum 2 ore
12:20
12:20
Ministrul Energiei, despre Lukoil: Trei companii și-au manifestat intenția de a cumpăra rafinăria și benzinăriile din România # Profit.ro
Trei companii și-au manifestat intenția de a cumpăra rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de benzinării din România a gigantului petrolier rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
12:20
Potrivit datelor BNR, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,8% în octombrie, față de luna anterioară, până la 254,406 miliarde lei și cu 4,6% (-4,7% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.
12:10
12:00
Poveștile celor mai mari cinci sportive români, inspirație pentru depășirea greutăților, de ziua României # Profit.ro
De ziua națională, românii sunt invitați să privească spre viitor cu optimism, în ciuda momentelor grele prin care poate trecem cu toții în această perioadă, găsind inspirație și motivație în experiențele împărtășite de mari sportivi ai țării. „Povestea spune că putem” este cea mai nouă inițiativă BT, lansată cu ocazia zilei României.
11:50
Conferința News.ro - Președinte Camera de Comerț Americană în România: Milităm pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a altor impozite autohtone pe care nu le regăsim în nicio altă fiscalitate modernă # Profit.ro
Vlad Boeriu, Președintele Camerei de Comerț Americane în România, a afirmat că militează pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a altor impozite autohtone care nu se regăsesc în nicio altă fiscalitate modernă despre care a precizat că taxează exact acest apetit investițional, ceea ce face să scadă gradul de competitivitate al țării pentru investiții.
Acum 4 ore
11:20
Conferința News.ro - Dragoș Pîslaru: Din punctul meu de vedere, proiectele care sunt pe zona RePower, regenerabile, le putem termina până pe 31 august, data limită. Nu am un motiv major de îngrijorare # Profit.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Drașoș Pîslaru, spune că, deși semnate cu întârziere, proiectele privind energiile regenerabile cu finanțare prin programul RePower, finanțat cu fonduri europene în cadrul PNRR, pot fi terminate la timp, anul viitor.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
FOTO Ionuț Negoiță lansează un mega-proiect lângă autostrada A3. Investiție de 200 milioane euro CONFIRMARE # Profit.ro
Omul de afaceri Ionuț Negoiță, fostul proprietar al echipei de fotbal Dinamo, lansează construcția unui nou mega-proiect rezidențial în Pipera, pentru care sunt planificate circa 2.000 de apartamente și care marchează ieșirea din zona de confort a Sectorului 3 al capitalei, unde și-a concentrat investițiile în ultimii ani.
10:50
Un total de 27 companii de stat, indicate ca având o situație dificilă cu capitaluri negative ce însumează 2,1 miliarde de lei și pierderi din anii precedenți de 5,7 miliarde, sunt incluse pe o listă a Guvernului Bolojan.
10:40
iHunt Technology – creștere a profitului net la 9 luni. Compania și-a majorat de 4 ori portofoliul de produse # Profit.ro
Compania iHunt, care a atins pragul de 500 stații de încărcare pentru mașini electrice prin platforma iHunt EV, vine cu rezultate financiare ameliorate.
10:30
Autonom Services semnează un contract pentru o faclilitate de credit de 300 milioane euro cu un sindicat format din 8 bănci # Profit.ro
Compania Autonom, care are listate la cota Bursei de Valori București obligațiuni corporative, accesează o finanțare bancară majoră.
10:10
OpenAI anunță integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători și, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.
09:40
Wizrom Software, dezvoltator software de business, preia compania Co-Factor, specializată în dezvoltarea de platforme dedicate performanței organizaționale, comunicării și implicării angajaților.
09:40
Elon Musk lansează serviciul de telefonie mobilă direct-to-cell în Ucraina, în premieră pentru o țară europeană # Profit.ro
Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară ”direct-to-cell” a Starlink într-un efort de a menține milioane de utilizatori conectați în timpul penelor masive de curent și al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters.
Acum 6 ore
09:20
Popeyes deschide al doilea restaurant din Iași, al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025.
09:10
Protecția Consumatorilor explică termenul ”neconform” în accepțiunea noii legi care prevede amenzi mai mari pentru vânzătorii care refuză să schimbe anumite produse # Profit.ro
Reprezentanții ANPC au explicat termenul ”neconform” în accepțiunea noii legi și au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situații în care bunul respectiv nu respectă cerințele legale de calitate și nu poate fi utilizat conform destinației sale.
09:10
Alertă la granița cu Ucraina. Două drone au intrat în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă, ridicate în aer # Profit.ro
Două drone au intrat în spațiul aerian al României, în această dimineață, în județele Tulcea și Galați.
09:10
Vinul zilei: o Cava care întreține buna dispoziție, care excelează în registrul gustului plăcut, unde zona fructată se îmbină armonios cu notele de iasomie și flori de portocal. Un vin perfect pentru momentele relaxante, dar cu un aer festiv # Profit.ro
Recomandarea zilei, ¡HOLA! Barcelona Cava Organic Brut Reserva, este un spumant proaspăt, modern, certificat organic, care aduce bucuria mediteraneeană în pahar
08:50
Compania-mamă a Google a continuat ascensiunea la bursă, apropiindu-se de pragul unei capitalizări de 4 trilioane de dolari și fiind pe cale să devină a patra companie din lume care intră în acest club extrem de exclusivist, relatează Reuters.
08:40
Amazon investește circa 50 de miliarde de dolari în infrastructura AI și supercomputing dedicate guvernului SUA # Profit.ro
Amazon va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a extinde capacitățile de inteligență artificială și supercomputing destinate clienților guvernamentali ai Amazon Web Services, transmite Reuters.
08:30
Cerința Comisiei Europene, inclusă și în PNRR, privind guvernanța corporativă încpe să prindă viață, mai ales că OUG 109/2011 prevede explicit că o persoană juridică poate fi membru într-un consiliu de admninistrație al unei companie de stat.
08:30
O nouă lege impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat pe o rază de 10 kilometri, informează agenția de știri EFE.
08:20
Timelapse-ul comprima timp și mișcare într-o secvență coerentă.
08:10
08:00
VIDEO Salteaua ca investiție. Marcela Moss, co-fondatoare Salterra: Blocarea consumului nu e o soluție. Dacă se va bloca masiv, toți vom avea de suferit. Anul acesta o să fie, după 2019, cel mai bun an al nostru - Profit.ro Live TV # Profit.ro
Afacerea Salterra a fost lansată în urmă cu 13 ani, într-un moment în care, potrivit fondatoarei, Marcela Moss, piața avea o nevoie evidentă de specialiști în zona “culturii somnului”. În anii de facultate intrase deja în contact cu un grup important din industria saltelelor, iar studiile de piață din Vest au conturat ideea unei nișe insuficient explorate în România. Ea a observat că, în Europa de Vest, saltelele se vând preponderent prin magazine specializate, cu branduri foarte cunoscute, în timp ce în România marca nu reprezenta un criteriu puternic de diferențiere.
07:50
Școli private - Anca Macovei Vlăsceanu, REA, anunță: Suntem în discuții avansate cu mai mulți fondatori și manageri de instituții de învățământ; am programat investiții de peste 20 milioane euro # Profit.ro
Romania Education Alliance (REA) este în discuții avansate cu mai mulți fondatori și manageri de instituții de învățământ, pentru înscrierea în rețea, acces la capital de creștere și accelerarea dezvoltării, în schimbul cedării pachetului majoritar de acțiuni.
07:30
Proiectele de lege care elimină obligația de plată a CASS pentru veteranii și văduvele de război, invalizi, foștii detinuți politici și personalul monahal dar și pentru mamele aflate în creștere copil, adoptate tacit de Senat # Profit.ro
Proiectele de lege PSD care elimină obligația de plată a CASS pentru veteranii și văduvele de război, invalizi, foștii detinuți politici și personalul monahal dar și pentru mamele aflate în concediul de creștere copil, au fost adoptate tacit de Senat și merg la Camera Deputaților, for decizional, în forma depusă de inițiatori.
07:30
FOTO Ministrul de Externe al Ungariei vine în România: ″Unul dintre cei mai importanți parteneri în garantarea aprovizionării cu energie!″ # Profit.ro
Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului al Ungariei, Péter Szijjártó, vine astăzi în România, unde, printre altele, participă la o conferință cu tematică energetică.
07:30
Conducerea Aeroporturi București și-a asigurat răspunderea profesională pentru 5 milioane de euro # Profit.ro
Campion Broker, locul 6 în clasamentul de profil, va intermedia polița de răspundere profesională a membrilor Consiliului de Administrație și Directoratului Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).
Acum 8 ore
07:20
SMR-urile nucleare americane dorite și la Doicești: În SUA, spre deosebire de România, proprietarul tehnologiei scoate bani din buzunar pentru dezvoltare - 495 milioane dolari # Profit.ro
Compania americană NuScale, creatorul și proprietarul tehnologiei reactoarelor modulare mici (SMR) cu care și România ar putea construi o centrală nucleară de 462 MW la Doicești, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune de acolo, a raportat pierderi de peste 600 milioane dolari pe primele 9 luni ale anului, din care mai mult de 532 milioane dolari doar în trimestrul 3 din 2025.
07:10
FOTO Planul gigantului Marriott pentru România: Branduri în premieră și portofoliu dublat într-o expansiune accelerată. Strategia „Growing Forward” # Profit.ro
Grupul hotelier american Marriott, cea mai mare companie în domeniu în funcție de venituri și numărul de camere, va accelera expansiunea în România, urmând să intre în orașe noi și să aducă branduri în premieră pe piața locală. Compania vede România ca o piață strategică pentru creștere.
06:10
Omniasig vs Renomia Broker. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Acum 12 ore
00:40
Investiție masivă la Cernavodă - Nuclearelectrica atrage 540 milioane euro de la un sindicat bancar condus de J.P. Morgan pentru retehnologizarea Unității 1 # Profit.ro
Nuclearelectrica a atras o finanțare de 540 milioane euro de la un sindicat bancar condus de J.P. Morgan, pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă.
00:30
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Concedieri și închidere în România cu una dintre cele mai bogate familii americane. Gigantul Estée Lauder închide centrul global de tehnologie de la București și concediază 150 de angajați # Profit.ro
Gigantul din industria cosmeticelor Estée Lauder, controlat de una dintre cele mai bogate familii americane, închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023 și concediază aproximativ 150 de angajați, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Românii vor cumpăra mașini electrice ca în Franța. Guvernul discută leasing social: 100 de euro pe lună # Profit.ro
Indeciziile Guvernului privind continuarea Programului Rabla au adus acest program într-o fază în care ministerele Mediului și Proiectelor Europene încearcă acum să-și arunce cartoful fierbinte de la unul la altul. Cea mai nouă idee care le-a venit este subvenția în sistem de leasing social, finanțată cu fonduri europene.
00:30
Discret la Guvern - Colosul american Google a discutat cu o consilieră a lui Bolojan despre drafturile de reglementare a online-ului asupra cărora România a fost avertizată și de Bruxelles # Profit.ro
Colosul american Google a fost recent în audiență la o consilieră a premierului Ilie Bolojan, relevă date analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV România amână pentru anul următor o nouă emisiune de obligațiuni Samurai. Statul consideră că are finanțare suficientă pe final de an # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a amânat pentru anul următor o emisiune de obligațiuni în yeni japonezi, cunoscute și ca obligațiuni Samurai, potrivit informațiilor Profit.ro, întrucât statul și-a asigurat deja, pe final de 2025, cea mai mare parte a necesarului de împrumut pentru acest an.
