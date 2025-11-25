HONOR România are o nouă conducere

08:00

Afacerea Salterra a fost lansată în urmă cu 13 ani, într-un moment în care, potrivit fondatoarei, Marcela Moss, piața avea o nevoie evidentă de specialiști în zona “culturii somnului”. În anii de facultate intrase deja în contact cu un grup important din industria saltelelor, iar studiile de piață din Vest au conturat ideea unei nișe insuficient explorate în România. Ea a observat că, în Europa de Vest, saltelele se vând preponderent prin magazine specializate, cu branduri foarte cunoscute, în timp ce în România marca nu reprezenta un criteriu puternic de diferențiere.