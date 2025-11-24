Investiție masivă la Cernavodă - Nuclearelectrica atrage 540 milioane euro de la un sindicat bancar condus de J.P. Morgan pentru retehnologizarea Unității 1
Profit.ro, 25 noiembrie 2025 00:40
Nuclearelectrica a atras o finanțare de 540 milioane euro de la un sindicat bancar condus de J.P. Morgan, pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă.
Acum o oră
00:40
00:30
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Concedieri și închidere în România cu una dintre cele mai bogate familii americane. Gigantul Estée Lauder închide centrul global de tehnologie de la București și concediază 150 de angajați # Profit.ro
Gigantul din industria cosmeticelor Estée Lauder, controlat de una dintre cele mai bogate familii americane, închide centrul global de tehnologie deschis în București în aprilie 2023 și concediază aproximativ 150 de angajați, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV SURPRIZĂ Românii vor cumpăra mașini electrice ca în Franța. Guvernul discută leasing social: 100 de euro pe lună # Profit.ro
Indeciziile Guvernului privind continuarea Programului Rabla au adus acest program într-o fază în care ministerele Mediului și Proiectelor Europene încearcă acum să-și arunce cartoful fierbinte de la unul la altul. Cea mai nouă idee care le-a venit este subvenția în sistem de leasing social, finanțată cu fonduri europene.
00:30
Discret la Guvern - Colosul american Google a discutat cu o consilieră a lui Bolojan despre drafturile de reglementare a online-ului asupra cărora România a fost avertizată și de Bruxelles # Profit.ro
Colosul american Google a fost recent în audiență la o consilieră a premierului Ilie Bolojan, relevă date analizate de Profit.ro.
00:30
EXCLUSIV România amână pentru anul următor o nouă emisiune de obligațiuni Samurai. Statul consideră că are finanțare suficientă pe final de an # Profit.ro
Ministerul Finanțelor a amânat pentru anul următor o emisiune de obligațiuni în yeni japonezi, cunoscute și ca obligațiuni Samurai, potrivit informațiilor Profit.ro, întrucât statul și-a asigurat deja, pe final de 2025, cea mai mare parte a necesarului de împrumut pentru acest an.
Acum 2 ore
23:30
Acțiunile gigantului farmaceutic danez Novo Nordisk s-au prăbușit.
Acum 4 ore
22:10
Grupul francez de produse alimentare Danone renunță la brandul suedez ProViva, jucător pe piața băuturilor probiotice.
21:50
Un nou sistem de verificare a pașapoartelor a genera haos pe aeroportul din Tenerife, cel mai aglomerat de pe principala insulă a arhipelagului spaniol.
21:30
Vânzările modelului Dacia Sandero au fost în luna octombrie cele mai mari din Europa, deși volumul a fost mai mic cu câteva procente față de cel din urmă cu un an. Modelul românesc a reușit să depășească principalii rivali, Clio și T-Roc, conform datelor Profit.ro.
21:30
UE cere SUA să reducă tarifele vamale pentru aruncătoare de flăcări și lansatoare de grenade # Profit.ro
Uniunea Europeană vrea reducerea tarifelor vamale pentru exporturile de arme către SUA sub plafonul tarifar de 15% convenit în cadrul acordului din iulie.
21:20
Ministrul Apărării despre o tăiere de salarii în armată: Poate ne trezim vecini cu Putin! # Profit.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, transmite că nu consideră că eventuale reduceri salariale în sistemul de apărare ar fi oportune la acest moment.
Acum 6 ore
21:10
VIDEO Cu 2 șantiere navale în România, gigantul olandez Damen e acuzat de încălcarea sancțiunilor anti-Rusia, corupție și spălare de bani. A început procesul # Profit.ro
Astăzi a început procesul în care gigantul olandez al construcției de nave Damen, cel mai mare contractor al industriei de apărare din Țara Lalelelor, precum și mai mulți actuali și foști șefi ai săi sunt acuzați de încălcarea sancțiunilor economice ale UE împotriva Rusiei, dare de mită, spălare de bani și fals, acuzații respinse de Damen ca nefondate.
21:10
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air reacționează după ce doi cetățeni români au provocat un incident pe aeroportul Köln/Bonn, din Germania.
21:00
Continental anunță un alt val de concedieri. „Măsurile anterioare nu mai sunt suficiente!” # Profit.ro
Grupul german Continental planifică să taie până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia de materiale plastice ContiTech, în contextul în care se pregătește să vândă afacerea, într-o restructurare amplă a companiei.
20:50
Cumpărături în grabă ale românilor. Veniturile din TVA au crescut cu 14,8% în trimestrul al treilea și sunt peste program. O evoluție mai slabă în august este pusă pe seama cumpărăturilor anticipate ale populației - Ministerul Finanțelor # Profit.ro
Veniturile nete ale statului din TVA s-au situat în trimestrul al treilea cu 14,8% peste nivelul din același trimestru al anului trecut și au depășit programul stabilit pentru ANAF pe acest tip de taxă, a anunțat Ministerul Finanțelor.
20:40
Veniturile nete ale statului din TVA s-au situat în trimestrul al treilea cu 14,8% peste nivelul din același trimestru al anului trecut și au depășit programul stabilit pentru ANAF pe acest tip de taxă, a anunțat astăzi Ministerul Finanțelor. Evoluția mai slabă din august (cu declarare și virare în septembrie), lună în care au intrat în vigoare cotele majorate de TVA de 21% (cota generală majorată de la 19%) și 11% (singura cotă redusă care a înlocuite 5% și 9%) este justificată de Finanțe prin faptul că august este istoric o lună cu activitate economică mai redusă, dar și prin prisma cumpărăturilor efectuate în gragă de români în iulie, înainte de cotele majorate ale TVA, ceea ce a diminuat cererea de consum mai ales în august.
20:30
După 4 sesiuni consecutive de deprecieri, indicele BET, al celor mai lichide acțiuni românești a câștigat cu puțin peste jumătate de procent.
20:10
Procesul de implementare a chatbotului Copilot al Microsoft în companii înaintează lent și cu obstacole, arată discuțiile cu clienți prezenți la conferința Ignite din San Francisco.
19:30
Românii continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar și numai atunci când au un motiv clar.
19:20
Dacă administratorul unei societăți cu răspundere limitată (SRL), care are și calitatea de asociat unic sau de asociat majoritar, a decedat, iar dezbaterea succesiunii după acesta nu s-a finalizat în termen de 30 de zile de la survenirea decesului, orice persoană cu vocație succesorală se va putea adresa instanței de judecată competente în vederea numirii unui administrator temporar, cu stabilirea remunerației din patrimoniul societății.
19:20
Compania listată sub simbolul CODE, care recent a anunțat dividende, a afișat pentru primele 3 trimestre un câștig pretaxare EBITDA de 3,24 milioane lei, cu 8,72% mai mare decât cel de 2,98 milioane lei din perioada similară a anului trecut.
Acum 8 ore
19:10
Cea mai scumpă stațiune de Revelion este și în acest an Poiana Brașov.
19:10
Senatul a respins proiectul controversat care ar fi introdus pentru firme obligația ca avocații și notarii să ateste decizii AGA # Profit.ro
Controversatul proiect de lege care impune firmelor noi obligații, cum ar fi ca un avocat sau un notar să ateste hotărârile luate în AGA firmelor cu afaceri de peste 400.000 de lei, a fost respins de către plenul Senatului. Proiectul a generat controverse ample, fiind criticat de către mediul privat pentru ceea ce pare a fi impunerea unui cost pentru firme și introducerea unor beneficii nejustificate pentru avocați și notari.
18:50
FOTO Nouă fabrică în România. Urbio investește peste 7 milioane de euro în construcția unei noi fabrici și accelerează extinderea internațională și exporturile # Profit.ro
Urbio, jucător pe piața de iluminat inteligent din România, lansează o investiție strategică, de peste 7 milioane de euro, pentru construcția celei de-a doua fabrici din Moreni, județul Dâmbovița.
18:50
Proba teoretică rămâne eliminată pentru unii șoferi care vor alte categorii de permis auto, dar este cerută experiență de 1-2 ani # Profit.ro
Senatorii au adoptat din nou proiectul de lege care elimină susținerea repetată a probei teoretice pentru persoanele care au deja un permis de conducere auto la obținerea unui permis dintr-o categorie apropiată. Senatul a introdus obligația unei vechimi în conducere, după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea proiectului.
18:40
Producătorul chinez Leapmotor a dezvăluit noul model electric A10 în cadrul salonului auto din Guanzhou. Este vorba despre o mașină cu profil de crossover, dar cu dimensiuni urbane, asemănătoare cu cele ale lui Renault 4 și Ford Puma Gen-E. În curând va ajunge în Europa, dar cu un nume complet diferit.
18:20
Descoperire: Numeroase conturi MAGA de pe rețeaua X sunt operate din Rusia, Europa de Est, Nigeria, India # Profit.ro
Descoperirea a fost făcută după ce X, rețeaua lui Elon Musk, a introdus o funcție care permite localizarea celor care postează.
18:10
Economia SUA nu riscă recesiunea în pofida pierderii de 11 miliarde de dolari provocate de blocajul guvernamental, spune secretarul Trezoreriei # Profit.ro
Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a declarat că blocajul guvernamental de 43 de zile a generat o pierdere permanentă de 11 miliarde de dolari pentru economia SUA, însă nu vede niciun pericol de recesiune la nivel general, datorită scăderii dobânzilor și reducerilor de taxe planificate pentru anul viitor, transmite Reuters.
17:40
Poliția Română arată că videclipurile false, create cu AI, au devenit instrumente preferate de autorii infracțiunilor informatice
17:30
Operațiune surpriză - Pachetul de control de la Vifrana este scos la vânzare la un preț de peste 3 ori mai mare decât cel de pe bursă # Profit.ro
Producătorul de vinuri ecologice Vifrana, cu o cramă la Adamclisi, ar putea fi vândut într-o tranzacție specială pe bursă.
17:20
Banca Națională a României estimează că consumul gospodăriilor populației este așteptat să-și frâneze creșterea în 2025-2026 în raport cu anul 2024, în timp ce formarea brută de capital fix va redeveni și va rămâne probabil principalul determinant al avansului economiei.
Acum 12 ore
17:10
Potrivit BNR, rata anuală a inflației ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat.
16:50
INEDIT FOTO Stenograme Ceaușescu: „Până la 11:00, nu dau gaze nimănui!”. Cum a scos țara din priză # Profit.ro
O serie de stenograme din anii 80, cu ședințe ale Partidului Comunist, conduse de Nicolae Ceaușescu, sunt prezentate acum, arătându-se cum s-a ajuns ca milioane de români să sufere de frig și trai precar din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică.
16:40
16:30
În urma deciziei Comisiei de Autorizare a furnizorilor de formare profesională, care a hotărât să arhiveze la data de 31 decembrie 2025 aproximativ 380 de standarde ocupaționale, pe motiv că nu au fost actualizate, piața formării profesionale ar putea intra blocaj și ar genera pierderea unor sume importante de fonduri europene, avertizează Sindicatele din industria alimentară.
16:20
eMAG - “singura afacere sub presiune”. Acționarul majoritar va avea cel mai mare laborator de inteligență artificială din Europa # Profit.ro
Veniturile Prosus, acționarul majoritar al eMAG, au urcat cu 22% în prima jumătate a anului fiscal, până la 3,62 miliarde de dolari, susținute de creșteri robuste pe platformele iFood și OLX, în timp ce eMAG a stagnat, pe fondul provocărilor macroeconomice și al concurenței puternice.
16:20
Audi E SUV este numele de concept-car pe care îl poartă cel mai nou model al mărcii din Ingolstadt și care anunță o versiune de serie care va fi lansată în 2026.
16:10
VIDEO Vicepremierul Gheorghiu: Discutăm la Bruxelles ca șefii definitivi din Energie să fie numiți până la 31 martie 2026. Termenul actual al jalonului PNRR este 28 noiembrie 2025 # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că Guvernul discută cu Comisia Europeană pentru ca termenul de îndeplinire a jalonului PNRR privind numirea conducerilor definitive ale companiilor de stat din Energie, care în prezent este 28 noiembrie 2025, să fie 31 martie 2026.
15:50
Prețul gazelor din Europa cade sub 30 de euro, datorită importurilor și discuțiilor privind încheierea războiului din Ucraina # Profit.ro
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au coborât sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influențate de majorarea importurilor precum și de discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg.
15:50
Delta Invest intenționează să preia unele active deținute de Farplas & Smart Solutions.
15:50
Șapte entități energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național.
15:30
Grecia a atins venituri din turism de peste 20 miliarde de euro în perioada ianuarie-septembrie 2025, un avans anual de 9%, informează publicațiile To Vima și Kathimerini.
15:30
Pentru județe din Banat, sudul Crișanei, pe litoral, în Carpații Meridionali și Carpații Occidentali, meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt puternic, valabilă de marți dimineață.
15:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu începe reforma cu 10 companii din energie și transporturi, dar nu știe care sunt. Între timp, va face o ”hartă sectorială” și un ”registru unic” al companiilor de stat # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat, după prima ședință a Comitetului Național pentru Reformă Companiilor de Stat pe care îl coordonează, că reforma companiilor de stat va începe cu 10 dintre ele, 4 din energie și 6 transporturi, dar nu a putut preciza care vor fi acestea, evaluarea urmând a fi făcută de ministerele de resort. Între timp, Guvernul va face o ”hartă sectorială” și un ”registru unic” al companiilor de stat.
15:10
Peștele este nelipsit de pe masa festivă de Crăciun din Ungaria.
15:00
Judecătorii Curții de Apel București resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraților # Profit.ro
Judecătorii Curții de Apel București au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraților.
14:50
Kremlinul susține că nu cunoaște textul planului de pace elaborat în urma contactelor dintre Statele Unite și Ucraina la Geneva, pe 23 noiembrie. Informația a fost transmisă de purtătorul de cuvânt al președintelui Rusiei, Dmitri Peskov.
14:40
SURPRIZĂ București-Ilfov - zona din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie # Profit.ro
În 2024, 72,1 milioane de persoane din Uniunea Europeană erau expuse riscului de sărăcie, la fel ca în 2023.
14:20
50,8% dintre companiile afiliate controlate de firme cu sediul în statele membre ale Uniunii Europene operau în afara UE, arată cele mai recente date publicate azi de Eurostat, pentru anul 2023. România se situează la coada clasamentului, cu una dintre cele mai mici ponderi ale afiliaților localizați în afara Uniunii.
14:20
AMEPIP, care monitorizează companiile de stat, va avea conducere instalată în câteva zile și Guvernul poate recupera peste 300 milioane de euro din PNRR # Profit.ro
Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) va avea o conducere instalată la 27 inoiemrbeiu, cu o zi înainte de termenul limită pentru ca România să poate primi peste 300 milioane euro pentru îndeplinirea acestui jalon din PNRR.
