Ucraina a lovit ţinte strategice din Rusia cu drone şi rachete
Veridica.ro, 25 noiembrie 2025 13:20
Concomitent, Kievul a suferit al doilea atac major rusesc din această lună
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
13:20
Concomitent, Kievul a suferit al doilea atac major rusesc din această lună
13:00
„Mi-aş fi dorit să o dea jos” - a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
13:00
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 47
Acum 4 ore
11:20
Administraţia de la Kabul spune că sunt victime printre civili şi promite represalii
11:00
Kremlinul afirmă că nu are nimic de spus despre consultările cu americanii.
Acum 6 ore
09:50
Capitala ucraineană şi două regiuni ruseşi de la Marea Neagră au fost cele mai vizate.
Acum 24 ore
20:00
Majoritatea celor suspectați sunt infractori periculoși și oligarhi conectați la interesele Moscovei, aflați sub sancțiuni occidentale.
19:50
Pentagonul a declarat că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly din Arizona pentru posibile încălcări ale legii militare, după ce Kelly s-a alăturat altor parlamentari într-un videoclip care a cerut trupelor americane să refuze ordinele ilegale.
19:40
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
19:30
Putin, președintele Rusiei, și Erdogan, președintele Turciei, au discutat despre propunerile SUA privind încheierea războiului din Ucraina.
18:10
Subiectul discuției a fost neclar, iar relatarea presei chineze, care a anunțat convorbirea nu conținea prea multe detalii.
17:50
„Nu crede până nu vezi, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”, a scris Donald Trump luni dimineață după negocierile americano-ucrainene de duminică de la Geneva.
Ieri
10:40
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
09:30
Un studiu efectuat pe un singur pacient ar demonstra fără drept de tăgadă că vaccinurile ARNm modifică ADN-ul uman, potrivit conspiraționiștilor.
08:00
Planul de pace al președintelui Trump, care a fost comunicat mai degrabă în termenii unui „diktat”, are prea puțin de a face cu Ucraina. De fapt, în încercarea de a-l salva pe Putin și de a da un start proaspăt trumpismului, straniul președinte american pare dispus să sacrifice Ucraina și odată cu ea și securitatea europeană.
05:30
Președintele Senatului Mircea Abrudean s-a întâlnit cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Administraţia Trump insistă că planul pentru Ucraina îi aparţine deşi mai mulţi senatori americani spun că este o listă de dorinţe a Rusiei # Veridica.ro
Secretarul de stat Marco Rubio afirmă că este doar un cadru pentru negocierile în curs, la care au contribuit ambele părţi în conflict.
11:50
Ucraineni, europeni şi americani discută în Elveţia soluţii pentru oprirea războiului.
10:40
Aproape 100 de drone ruseşti au fost lansate peste noapte asupra Ucrainei
09:50
Favorit este un apropiat al preşedintelui destituit Milorad Dodik
09:00
Preşedintele american spune că planul nu este o ofertă finală.
22 noiembrie 2025
18:40
Aliații Ucrainei își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului # Veridica.ro
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, spunând că acesta „va necesita eforturi suplimentare”.
11:10
UE și Chișinăul inventează inamici externi (Rusia), pentru a pasa responsabilitatea pentru problemele interne pe care le au, susține fostul președinte pro-moscovit al Republicii Moldova, Igor Dodon, citat de presa afiliată.
11:10
Două aeronave F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol din Baza 86 Aeriană.
09:50
Președintele țării a salutat „eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump” pentru un acord de pace.
21 noiembrie 2025
22:00
Președintele Donald Trump a declarat vineri că dorește ca Ucraina să accepte un nou acord de pace până la Ziua Recunoștinței, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că acordul obligă țara sa să aleagă între „demnitatea” sa și un „partener cheie”.
19:10
Merkel & May: Faraoane cu piramide illuminati-Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (42) # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
17:40
Sute de site-uri web în limba engleză – de la publicații de știri tradiționale la bloguri marginale – oferă linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think tank cu sediul la Londra .
17:10
Un reporter de investigații croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Safari Sarajevo”, în care lunetiști din Italia și din alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului în anii 1990.
15:20
Rusia rămâne fără bani. Rezultat: taxe mărite, dispute pentru resurse între structurile puterii # Veridica.ro
Kremlinul are nevoie de banii rușilor, așa că propaganda le spune acestora că trebuie să fie recunoscători că li se măresc taxele, scrie presa independentă. Tot de acolo aflăm că reducerea resurselor statului are drept consecință și intensificarea disputelor dintre instituțiile de forță.
14:40
De ce disputele strategice Europa vs. Rusia și SUA vs. China trec prin Mediterana de Est # Veridica.ro
Grecia și Mediterana de Est devin plăci turnante pentru comerțul global – unde China e în competiție cu SUA – și porți pentru intrarea energiei non-rusești în Europa. În acest nou context, actori ca Ungaria nu mai pot invoca lipsa de alternative, iar opțiunea lor pentru energia rusească devine pur politică.
12:40
IRCC a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
12:30
Preşedintele a afirmat că unii aleşi democraţi ar trebui condamnaţi la moarte pentru trădare.
12:10
Germania consideră că planul conţine o serie de probleme care trebuie negociate de Ucraina şi Rusia cu implicarea europenilor
11:40
Ucraina este un stat fără viitor, iar singura soluție pentru pace este acceptarea anexării țării de către Federația Rusă, potrivit unui politician ucrainean fugar citat de presa pro-Kremlin.
09:40
Împreună cu el au fost aduși și fiul său Dorian, și un alt membru al familiei, Alexandru.
20 noiembrie 2025
22:00
Medicamentul sub formă de tablete ar putea fi disponibil de anul viitor la prețuri accesibile
21:10
Premierul muntenegrean spune că se conformează în totalitate politicii Uniunii Europene la care speră să adere
20:30
Zelenski vrea să-l discute cu Trump în zilele următoare
19:50
Broșura îi învață pe francezi cum să reziste unei situații de criză, inclusiv unui război
18:50
Teheranul se confrună cu suprapopularea dar mai ales cu gravă lipsă de apă
17:20
Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri de pasageri s-au lovit frontal.
17:10
Ministrul francez de externe a propus joi crearea unui regim de sancțiuni la nivelul Uniunii Europene pentru a combate criminalitatea transfrontalieră organizată legată de droguri, despre care a spus că se răspândește în întregul bloc comunitar.
17:00
Partidul de guvernământ câștigătorul scrutinului din februarie nu a reușit să formeze un nou guvern
12:30
Radu Gyr, anti-comunist și bun creștin, e singurul om condamnat la moarte pentru că a scris o poezie, potrivit unei narațiuni false care ignoră implicarea lui Gyr în crimele legionarilor. Narațiunea se înscrie în demersurile repetate din ultimii zeci de ani de a reabilita figuri legionare sau chiar Mișcarea legionară în ansamblul său.
12:20
Cel puțin 25 de palestinieni au fost uciși în patru atacuri aeriene israeliene, într-o parte a Fâșiei Gaza aflată sub controlul Hamas, fiind cel mai dur atac de la intrarea în vigoare a armistițiului în octombrie, au declarat autoritățile sanitare.
12:00
Președintele american Donald Trump a anunțat că a semnat un proiect de lege care prevede publicarea dosarelor guvernamentale referitoare la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.
11:20
Un plan în 28 de puncte, elaborat cu contribuții rusești, este cea mai recentă inițiativă a Casei Albe de a pune capăt luptelor dintre Rusia și Ucraina.
06:40
În viziunea lui Darryl Nirenberg, relația SUA cu România „nu a fost niciodată mai importantă”.
05:40
Potrivit acestuia, cuantumul pensiei nu va putea depăşi 70% din ultima indemnizație netă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.