Rusia rămâne fără bani. Rezultat: taxe mărite, dispute pentru resurse între structurile puterii
Veridica.ro, 21 noiembrie 2025 15:20
Kremlinul are nevoie de banii rușilor, așa că propaganda le spune acestora că trebuie să fie recunoscători că li se măresc taxele, scrie presa independentă. Tot de acolo aflăm că reducerea resurselor statului are drept consecință și intensificarea disputelor dintre instituțiile de forță.
• • •
Alte ştiri de Veridica.ro
Acum o oră
15:20
Rusia rămâne fără bani. Rezultat: taxe mărite, dispute pentru resurse între structurile puterii # Veridica.ro
Kremlinul are nevoie de banii rușilor, așa că propaganda le spune acestora că trebuie să fie recunoscători că li se măresc taxele, scrie presa independentă. Tot de acolo aflăm că reducerea resurselor statului are drept consecință și intensificarea disputelor dintre instituțiile de forță.
Acum 2 ore
14:40
De ce disputele strategice Europa vs. Rusia și SUA vs. China trec prin Mediterana de Est # Veridica.ro
Grecia și Mediterana de Est devin plăci turnante pentru comerțul global – unde China e în competiție cu SUA – și porți pentru intrarea energiei non-rusești în Europa. În acest nou context, actori ca Ungaria nu mai pot invoca lipsa de alternative, iar opțiunea lor pentru energia rusească devine pur politică.
Acum 4 ore
12:40
IRCC a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
12:30
Preşedintele a afirmat că unii aleşi democraţi ar trebui condamnaţi la moarte pentru trădare.
12:10
Germania consideră că planul conţine o serie de probleme care trebuie negociate de Ucraina şi Rusia cu implicarea europenilor
Acum 6 ore
11:40
Ucraina este un stat fără viitor, iar singura soluție pentru pace este acceptarea anexării țării de către Federația Rusă, potrivit unui politician ucrainean fugar citat de presa pro-Kremlin.
Acum 8 ore
09:40
Împreună cu el au fost aduși și fiul său Dorian, și un alt membru al familiei, Alexandru.
Acum 24 ore
22:00
Medicamentul sub formă de tablete ar putea fi disponibil de anul viitor la prețuri accesibile
21:10
Premierul muntenegrean spune că se conformează în totalitate politicii Uniunii Europene la care speră să adere
20:30
Zelenski vrea să-l discute cu Trump în zilele următoare
19:50
Broșura îi învață pe francezi cum să reziste unei situații de criză, inclusiv unui război
18:50
Teheranul se confrună cu suprapopularea dar mai ales cu gravă lipsă de apă
17:20
Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri de pasageri s-au lovit frontal.
17:10
Ministrul francez de externe a propus joi crearea unui regim de sancțiuni la nivelul Uniunii Europene pentru a combate criminalitatea transfrontalieră organizată legată de droguri, despre care a spus că se răspândește în întregul bloc comunitar.
17:00
Partidul de guvernământ câștigătorul scrutinului din februarie nu a reușit să formeze un nou guvern
Ieri
12:30
Radu Gyr, anti-comunist și bun creștin, e singurul om condamnat la moarte pentru că a scris o poezie, potrivit unei narațiuni false care ignoră implicarea lui Gyr în crimele legionarilor. Narațiunea se înscrie în demersurile repetate din ultimii zeci de ani de a reabilita figuri legionare sau chiar Mișcarea legionară în ansamblul său.
12:20
Cel puțin 25 de palestinieni au fost uciși în patru atacuri aeriene israeliene, într-o parte a Fâșiei Gaza aflată sub controlul Hamas, fiind cel mai dur atac de la intrarea în vigoare a armistițiului în octombrie, au declarat autoritățile sanitare.
12:00
Președintele american Donald Trump a anunțat că a semnat un proiect de lege care prevede publicarea dosarelor guvernamentale referitoare la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.
11:20
Un plan în 28 de puncte, elaborat cu contribuții rusești, este cea mai recentă inițiativă a Casei Albe de a pune capăt luptelor dintre Rusia și Ucraina.
06:40
În viziunea lui Darryl Nirenberg, relația SUA cu România „nu a fost niciodată mai importantă”.
05:40
Potrivit acestuia, cuantumul pensiei nu va putea depăşi 70% din ultima indemnizație netă.
19 noiembrie 2025
19:10
Polonia va închide ultimul consulat al Rusiei din țară ca represalii la ceea ce guvernul numește o tentativă susținută de Moscova de a sabota o importantă linie feroviară de weekendul trecut, a declarat miercuri ministrul de externe Radoslaw Sikorski.
18:50
O navă spion rusă a folosit lasere pentru prima dată pentru a perturba piloții Forțelor aeriene britanice care îi urmăreau activitatea în apropierea apelor britanice, a declarat secretarul apărării.
18:40
Un plan de mobilitate militară anunțat de Comisia Europeană miercuri face parte dintr-un efort de a asigura că Europa este pregătită să se apere până în 2030, în conformitate cu avertismentele serviciilor de securitate conform cărora Rusia ar putea ataca un stat membru al UE în termen de cinci ani.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:40
Zohran Mamdani, primarul ales al orașului New York, este steaua în ascensiune a stângii progresiste americane. În doar un an, abia intrat în politică, tânărul de 34 de ani a format o coaliție diversă de alegători care i-au adus o victorie la o diferență de nouă puncte procentuale pe 4 noiembrie. Este Madani „cel mai mare coșmar” al lui Trump?
13:20
Pe fondul scăderii consumului global, organizatorii cred că salvarea industriei vine de la băuturile dezalcoolizate
12:30
Rusia anunţă reducerea personalului diplomatic polonez ca răspuns la închiderea consulatului rus de la Gdansk # Veridica.ro
Disputa diplomatică intervine după ce Polonia a acuzat Rusia pentru recentul sabotaj feroviar
12:10
Fostul ministru al apărării din Ucraina, Rustem Umerov, a părăsit Ucraina şi plănuieşte să se ascundă în SUA, susţine bloggerul filorus Dan Diaconu.
12:00
Guvernul de stânga încearcă să eradicheze simbolurile trecutuluii fascist.
11:40
Întâlnirile au fost la nivel de experți nucleari care s-au deplasat, în secret, în Rusia, pentru a doua oară anul trecut.
11:30
Discuţiile s-ar fi axat pe nevoile militare ale Ucrainei şi pe revigorarea procesului de pace blocat de Moscova
11:00
Kievul ar putea rămâne fără bani anul viitor în lipsa asistenţei europene.
11:00
Secretarul american de război pentru securitate internațională, Daniel Zimmerman, a vizitat mai multe baze militare din România.
10:50
Nouă persoane au fost ucise și alte zeci au fost rănite într-un atac rusesc asupra orașului Ternopil, din vestul Ucrainei, a anunțat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
10:30
O creștere bruscă a sprijinului pentru extrema dreaptă din Spania reînvie amintirile regretatului dictator Francisco Franco și îi împrospătează moștenirea în rândul tinerilor spanioli nemulțumiți, chiar dacă guvernul de stânga încearcă să eradicheze simbolurile trecutului fascist.
09:50
Flăcările au ucis o persoană şi au devastat un înreg cartier dintr-un oraş de pe coasta sudică a ţării
09:10
Nu au fost raportate cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.
08:40
Adina Elvira Ghiță va prelua funcția în iulie 2026.
18 noiembrie 2025
22:10
Președintele Donald Trump a întins covorul roșu pentru prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, marți, un eveniment pe care președintele încearcă să-l folosească pentru a-și promova moștenirea în politica externă.
21:50
Legea votată în Camera Reprezentanților cu o majoritate covârșitoare legea care va obliga Departamentul de Justiție să publice toate documentele sale referitoare la defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein.
20:30
Armata Ucrainei a anunțat marți că a atacat ținte militare din Rusia cu rachete ATACMS furnizate de SUA, numind acest lucru o „evoluție semnificativă”.
20:00
Serviciul de securitate britanic MI5 i-a avertizat marți pe parlamentari cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea, potrivit unui e-mail trimis parlamentarilor, văzut de Reuters, cea mai recentă amenințare de spionaj la adresa parlamentului național.
17:40
Hama condamnă însă ceea ce numește tutela internațională din Gaza care ar fi doar în folosul Israelului.
17:10
Președintele Trump a făcut anunțul înainte să-l primească la Casa Albă pe prințul moștenitor saudit Muhammad bin Salman
16:10
Președintele ucrainean este la Madrid în cadrul unui turneu european pentru a-și consolida apărarea și sectorul energetic
15:30
Un atac masiv la Dnipro a provocat incendii și avarii multiple.
14:10
Președintele ucrainean spune că are propuneri pentru oprirea războiului
13:30
Autoritățile de la Varșovia califică acțiunile drept atac terorist.
09:40
Statele europene se înarmează și pregătesc un război împotriva Rusiei, în timp ce Moscova este nevoită să se apere, potrivit presei pro-Kremlin.
05:20
Acesta este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.