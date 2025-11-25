O nouă funcție a platformei X ridică semne de întrebare pentru conturile MAGA

Veridica.ro, 25 noiembrie 2025 17:20

O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 5 minute
18:00
Dronele au intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova Veridica.ro
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova și au fost detectate, marți dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale.
Acum o oră
17:20
O nouă funcție a platformei X ridică semne de întrebare pentru conturile MAGA Veridica.ro
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
17:10
Breaking fake news: Drone rusești deasupra Europei (@TVR1) Veridica.ro
Dronele au schimbat fața războiului. Rușii nu se mai mulțumesc să atace orașele ucrainene și să omoare civili, trimit drone și în Europa, adânc în teritoriul statelor membre NATO. Sunt acestea provocări și parte a războiului hibrid dus de Kremlin sau incidente izolate?
Acum 6 ore
13:20
Ucraina a lovit ţinte strategice din Rusia cu drone şi rachete Veridica.ro
Concomitent, Kievul a suferit al doilea atac major rusesc din această lună
13:00
O dronă fără încărcătură a fost găsită în localitatea Puieşti, din județul Vaslui Veridica.ro
„Mi-aş fi dorit să o dea jos” - a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
13:00
Ziua în care Alexandreasca îi fură sloganul lui Macron Veridica.ro
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 47
Acum 8 ore
11:20
Atacuri pakistaneze în Afganistan Veridica.ro
Administraţia de la Kabul spune că sunt victime printre civili şi promite represalii
11:00
Convorbiri americano-ruse la Abu Dhabi pe tema războiului din Ucraina Veridica.ro
Kremlinul afirmă că nu are nimic de spus despre consultările cu americanii.
Acum 12 ore
09:50
Noapte de atacuri masive în Ucraina şi Rusia Veridica.ro
Capitala ucraineană şi două regiuni ruseşi de la Marea Neagră au fost cele mai vizate.
Acum 24 ore
20:00
Circa 300 de cetățeni ruși ar fi obținut ilegal documente de identitate românești Veridica.ro
Majoritatea celor suspectați sunt infractori periculoși și oligarhi conectați la interesele Moscovei, aflați sub sancțiuni occidentale.
19:50
Investigație a Pentagonului în cazul unui senator democrat Veridica.ro
Pentagonul a declarat că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly din Arizona pentru posibile încălcări ale legii militare, după ce Kelly s-a alăturat altor parlamentari într-un videoclip care a cerut trupelor americane să refuze ordinele ilegale.
19:40
O nouă funcție a platformei X ridică semne de întrebare pentru contruile MAGA Veridica.ro
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
19:30
Președintele Turciei a discutat cu Vladimir Putin Veridica.ro
Putin, președintele Rusiei, și Erdogan, președintele Turciei, au discutat despre propunerile SUA privind încheierea războiului din Ucraina.
18:10
Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu Xi Jinping Veridica.ro
Subiectul discuției a fost neclar, iar relatarea presei chineze, care a anunțat convorbirea nu conținea prea multe detalii.
Ieri
17:50
Trump sugerează „progrese majore” în discuțiile cu Ucraina Veridica.ro
„Nu crede până nu vezi, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”, a scris Donald Trump luni dimineață după negocierile americano-ucrainene de duminică de la Geneva.
10:40
Rușii, furioși că robotul lor a căzut în nas Veridica.ro
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
09:30
FAKE NEWS: Primele dovezi că vaccinurile ARNm modifică ADN-ul uman Veridica.ro
Un studiu efectuat pe un singur pacient ar demonstra fără drept de tăgadă că vaccinurile ARNm modifică ADN-ul uman, potrivit conspiraționiștilor.
08:00
Pacea din Ucraina ca operațiune de PR politic Veridica.ro
Planul de pace al președintelui Trump, care a fost comunicat mai degrabă în termenii unui „diktat”, are prea puțin de a face cu Ucraina. De fapt, în încercarea de a-l salva pe Putin și de a da un start proaspăt trumpismului, straniul președinte american pare dispus să sacrifice Ucraina și odată cu ea și securitatea europeană.
05:30
Discuţii România - Ucraina pe tema drepturilor minorităţilor naţionale Veridica.ro
Președintele Senatului Mircea Abrudean s-a întâlnit cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Administraţia Trump insistă că planul pentru Ucraina îi aparţine deşi mai mulţi senatori americani spun că este o listă de dorinţe a Rusiei Veridica.ro
Secretarul de stat Marco Rubio afirmă că este doar un cadru pentru negocierile în curs, la care au contribuit ambele părţi în conflict.
11:50
Europenii şi-au stabilit propunerile pentru un plan de pace în Ucraina Veridica.ro
Ucraineni, europeni şi americani discută în Elveţia soluţii pentru oprirea războiului.
10:40
Rusia bombardează din nou regiunea Odesa Veridica.ro
Aproape 100 de drone ruseşti au fost lansate peste noapte asupra Ucrainei
09:50
Sârbii din Bosnia îşi aleg un nou lider la capătul unei grave crize politice Veridica.ro
Favorit este un apropiat al preşedintelui destituit Milorad Dodik
09:00
Eforturi europene pentru amendarea planului lui Trump pentru Ucraina Veridica.ro
Preşedintele american spune că planul nu este o ofertă finală.
22 noiembrie 2025
18:40
Aliații Ucrainei își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului Veridica.ro
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, spunând că acesta „va necesita eforturi suplimentare”.
11:10
FAKE NEWS: UE și Moldova spun că Rusia e o amenințare pentru a-și masca eșecurile Veridica.ro
UE și Chișinăul inventează inamici externi (Rusia), pentru a pasa responsabilitatea pentru problemele interne pe care le au, susține fostul președinte pro-moscovit al Republicii Moldova, Igor Dodon, citat de presa afiliată.
11:10
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România Veridica.ro
Două aeronave F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol din Baza 86 Aeriană.
09:50
Nicușor Dan dă asigurări că România va continua să sprijine Ucraina Veridica.ro
Președintele țării a salutat „eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump” pentru un acord de pace.
21 noiembrie 2025
22:00
Donald Trump dă Ucrainei termen până joi să accepte planul său de pace Veridica.ro
Președintele Donald Trump a declarat vineri că dorește ca Ucraina să accepte un nou acord de pace până la Ziua Recunoștinței, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că acordul obligă țara sa să aleagă între „demnitatea” sa și un „partener cheie”.
19:10
Merkel &#38; May: Faraoane cu piramide illuminati-Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (42) Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
17:40
Sute de site-uri în limba engleză conțin linkuri către propagandă pro-Kremlin Veridica.ro
Sute de site-uri web în limba engleză – de la publicații de știri tradiționale la bloguri marginale – oferă linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think tank cu sediul la Londra .
17:10
Plângere penală pentru președintele sârb în dosarul Safari Sarajevo Veridica.ro
Un reporter de investigații croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Safari Sarajevo”, în care lunetiști din Italia și din alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului în anii 1990.
15:20
Rusia rămâne fără bani. Rezultat: taxe mărite, dispute pentru resurse între structurile puterii Veridica.ro
Kremlinul are nevoie de banii rușilor, așa că propaganda le spune acestora că trebuie să fie recunoscători că li se măresc taxele, scrie presa independentă. Tot de acolo aflăm că reducerea resurselor statului are drept consecință și intensificarea disputelor dintre instituțiile de forță.
14:40
De ce disputele strategice Europa vs. Rusia și SUA vs. China trec prin Mediterana de Est Veridica.ro
Grecia și Mediterana de Est devin plăci turnante pentru comerțul global – unde China e în competiție cu SUA – și porți pentru intrarea energiei non-rusești în Europa. În acest nou context, actori ca Ungaria nu mai pot invoca lipsa de alternative, iar opțiunea lor pentru energia rusească devine pur politică.
12:40
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,25% Veridica.ro
IRCC a ajuns la cel mai ridicat nivel înregistrat până acum.
12:30
Partidul Democrat din SUA condamnă ameninţările lui Donald Trump Veridica.ro
Preşedintele a afirmat că unii aleşi democraţi ar trebui condamnaţi la moarte pentru trădare.
12:10
Staele Unite prezintă Uniunii Europene planul de pace pentru Ucraina Veridica.ro
Germania consideră că planul conţine o serie de probleme care trebuie negociate de Ucraina şi Rusia cu implicarea europenilor
11:40
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucrainenii vor avea viitor doar în componența Rusiei Veridica.ro
Ucraina este un stat fără viitor, iar singura soluție pentru pace este acceptarea anexării țării de către Federația Rusă, potrivit unui politician ucrainean fugar citat de presa pro-Kremlin.
09:40
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus în țară Veridica.ro
Împreună cu el au fost aduși și fiul său Dorian, și un alt membru al familiei, Alexandru.
20 noiembrie 2025
22:00
Un nou medicament pentru combaterea obezității a trecut de testele clinice Veridica.ro
Medicamentul sub formă de tablete ar putea fi disponibil de anul viitor la prețuri accesibile
21:10
Muntenegru va înăspri regulile privind vizele pentru cetățenii ruși Veridica.ro
Premierul muntenegrean spune că se conformează în totalitate politicii Uniunii Europene la care speră să adere
20:30
Ucraina a primit planul american pentru oprirea războiului Veridica.ro
Zelenski vrea să-l discute cu Trump în zilele următoare
19:50
Guvernul Franței publică ghidul supraviețuitorului Veridica.ro
Broșura îi învață pe francezi cum să reziste unei situații de criză, inclusiv unui război
18:50
Președintele Iranului afirmă că mutarea capitalei a devenit o necesitate Veridica.ro
Teheranul se confrună cu suprapopularea dar mai ales cu gravă lipsă de apă
17:20
Accident feroviar grav în Cehia Veridica.ro
Zeci de persoane au fost rănite după ce două trenuri de pasageri s-au lovit frontal.
17:10
Franța solicită sancțiuni UE împotriva crimei organizate legate de droguri Veridica.ro
Ministrul francez de externe a propus joi crearea unui regim de sancțiuni la nivelul Uniunii Europene pentru a combate criminalitatea transfrontalieră organizată legată de droguri, despre care a spus că se răspândește în întregul bloc comunitar.
17:00
Președintele Kosovo anunță data alegerilor anticipate Veridica.ro
Partidul de guvernământ câștigătorul scrutinului din februarie nu a reușit să formeze un nou guvern
12:30
DEZINFORMARE: Radu Gyr a fost condamnat la moarte doar pentru o poezie Veridica.ro
Radu Gyr, anti-comunist și bun creștin, e singurul om condamnat la moarte pentru că a scris o poezie, potrivit unei narațiuni false care ignoră implicarea lui Gyr în crimele legionarilor. Narațiunea se înscrie în demersurile repetate din ultimii zeci de ani de a reabilita figuri legionare sau chiar Mișcarea legionară în ansamblul său.
12:20
Armistițiul din Gaza din ce în ce mai fragil Veridica.ro
Cel puțin 25 de palestinieni au fost uciși în patru atacuri aeriene israeliene, într-o parte a Fâșiei Gaza aflată sub controlul Hamas, fiind cel mai dur atac de la intrarea în vigoare a armistițiului în octombrie, au declarat autoritățile sanitare.
12:00
Donald Trump semnează legea privind dosarele Epstein Veridica.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că a semnat un proiect de lege care prevede publicarea dosarelor guvernamentale referitoare la defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.