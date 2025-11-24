Majorarea TVA – un eșec; Bugetul statului încasează mai puțini bani pentru că a scăzut consumul (Antena3)
Financial Intelligence, 24 noiembrie 2025 12:50
Majorarea taxelor din luna august nu a adus mai mulți bani la buget, așa cum spera Executivul, ci […] The post Majorarea <b>TVA</b> – un eșec; Bugetul statului încasează mai puțini bani pentru că a scăzut consumul <i>(Antena3)</i> appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
12:50
Majorarea TVA – un eșec; Bugetul statului încasează mai puțini bani pentru că a scăzut consumul (Antena3) # Financial Intelligence
Majorarea taxelor din luna august nu a adus mai mulți bani la buget, așa cum spera Executivul, ci […] The post Majorarea TVA – un eșec; Bugetul statului încasează mai puțini bani pentru că a scăzut consumul (Antena3) appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
12:40
Cristian SECOȘAN, Delgaz Grid: Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică, dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil și orientat spre încurajarea investițiilor – VIDEO # Financial Intelligence
Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil […] The post Cristian SECOȘAN, Delgaz Grid: Distribuitorii de gaze pot contribui semnificativ la creșterea economică, dacă beneficiază de un cadru de reglementare adecvat, predictibil și orientat spre încurajarea investițiilor – VIDEO appeared first on Financial Intelligence.
12:30
Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de […] The post BCE: Stablecoins ar putea deturna depozitele băncilor din zona euro appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
12:00
Bogdan Andronic: Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar analizează strategic și posibilitatea de aliniere a infrastructurii existente la cerințele europene – video # Financial Intelligence
Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar în același […] The post Bogdan Andronic: Transgaz are o preocupare continuă pentru a menține fiabilitatea actualului sistem bazat pe gaze naturale, dar analizează strategic și posibilitatea de aliniere a infrastructurii existente la cerințele europene – video appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
11:00
COP30 Belém și dilema globală: cum împăcăm protecția mediului cu nevoia de dezvoltare industrială (Oana Ijdelea) # Financial Intelligence
Autor: Oana Ijdelea, avocat specializat în energie A 30-a Conferință ONU pentru schimbările climatice (COP30) a fost un […] The post COP30 Belém și dilema globală: cum împăcăm protecția mediului cu nevoia de dezvoltare industrială (Oana Ijdelea) appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Fondul Proprietatea își exprimă susținerea cu privire la listarea Companiei Naționale Aeroporturi București; CNAB ar putea obține 500 milioane de euro, în IPO (Franklin Templeton) # Financial Intelligence
Franklin Templeton International Services S.À R.L., Sucursala București, în calitate de Administrator Unic și Administrator de fond de […] The post Fondul Proprietatea își exprimă susținerea cu privire la listarea Companiei Naționale Aeroporturi București; CNAB ar putea obține 500 milioane de euro, în IPO (Franklin Templeton) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
O grevă de trei zile împotriva măsurilor de austeritate începe luni în Belgia # Financial Intelligence
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în […] The post O grevă de trei zile împotriva măsurilor de austeritate începe luni în Belgia appeared first on Financial Intelligence.
10:20
InfoCons Protecția Consumatorilor și Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS au semnat un acord de colaborare # Financial Intelligence
InfoCons – Organizație Europeană pentru Protecția Consumatorilor, reprezentată de domnul Președinte Sorin Mierlea, anunță semnarea unui Acord de […] The post InfoCons Protecția Consumatorilor și Serviciul de Telecomunicații Speciale – STS au semnat un acord de colaborare appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Interviu Octavian Morariu, membru Comitet Executiv CIO: Reforma în sport – mai urgentă și necesară ca niciodată # Financial Intelligence
“Totul pleacă de la anturajul sportivului. Colegi, antrenori, arbitrii, președinți de club, președinți de Federații și nu în […] The post Interviu Octavian Morariu, membru Comitet Executiv CIO: Reforma în sport – mai urgentă și necesară ca niciodată appeared first on Financial Intelligence.
09:20
România, lider european la scumpiri și campioană europeană la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare (Asociația Energia Inteligentă) # Financial Intelligence
Autor: Dumitru Chisăliță, Președintele AEI Prețul energiei electrice este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului […] The post România, lider european la scumpiri și campioană europeană la prețul energiei electrice raportat la puterea de cumpărare (Asociația Energia Inteligentă) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
Siria în 2025: Reconfigurarea poziției între Statele Unite, Rusia, Iran și Israel (Corneliu Pivariu) # Financial Intelligence
„Siria devine noul laborator al puterii în Orientul Mijlociu, pe măsură ce, se pare, Libanul își pierde rolul […] The post Siria în 2025: Reconfigurarea poziției între Statele Unite, Rusia, Iran și Israel (Corneliu Pivariu) appeared first on Financial Intelligence.
09:20
COMUNICAT DE DISPONIBILITATE Incepand cu data de 28 noiembrie 2025, ora 19:00 (ora Romaniei), Situatiile Financiare interimare consolidate […] The post Electrica – Comunicat disponibilitate Raport T3 appeared first on Financial Intelligence.
Acum 6 ore
09:10
Plecări notabile și intrări strategice: cum se schimbă harta afacerilor (Laurenţiu Stan) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Stan, fondatorul și directorul Kapital Minds Anul 2025 a fost unul de ajustări majore pentru economia […] The post Plecări notabile și intrări strategice: cum se schimbă harta afacerilor (Laurenţiu Stan) appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Creștere spectaculoasă a plăților din Pilonul 2, ca efect al introducerii CASS (desprepensiiprivate.ro) # Financial Intelligence
Introducerea CASS la plata pensiei a condus la o creștere spectaculoasă a plăților din Pilonul 2 de pensii […] The post Creștere spectaculoasă a plăților din Pilonul 2, ca efect al introducerii CASS (desprepensiiprivate.ro) appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Ultima Adunare Generală a Acționarilor a Fondului Proprietatea a arătat limpede o […] The post Ultima AGA FP a vorbit clar: statul nu mai decide (Gabriel Grădinescu) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor (CFA) # Financial Intelligence
Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor, potrivit lui Adrian […] The post Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflației și a stabilității financiare și în anul următor (CFA) appeared first on Financial Intelligence.
08:40
BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Alexandru Zidaru (Makaveli); 17 candidaţi pentru Capitală # Financial Intelligence
Biroul Electoral Municipal a luat act de renunţarea lui Virgil-Alexandru Zidaru (Makaveli) la candidatura independentă la Primăria Capitalei. […] The post BEM a luat act de renunţarea la candidatură a lui Alexandru Zidaru (Makaveli); 17 candidaţi pentru Capitală appeared first on Financial Intelligence.
07:20
Premierul chinez îndeamnă China și Germania să consolideze dialogul și să abordeze preocupările celor două ţări # Financial Intelligence
Premierul chinez Li Qiang a declarat duminică că guvernele Chinei și Germaniei ar trebui să depună eforturi comune […] The post Premierul chinez îndeamnă China și Germania să consolideze dialogul și să abordeze preocupările celor două ţări appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
06:50
Scott Bessent consideră că nu va exista o recesiune în 2026 în SUA, dar afirmă că unele sectoare se confruntă cu provocări # Financial Intelligence
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a afirmat că SUA nu riscă să intre în recesiune în 2026 și că […] The post Scott Bessent consideră că nu va exista o recesiune în 2026 în SUA, dar afirmă că unele sectoare se confruntă cu provocări appeared first on Financial Intelligence.
06:40
Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA pentru Ucraina # Financial Intelligence
Reuters a publicat textul unei contrapropuneri europene la proiectul de plan de pace în 28 de puncte al […] The post Textul integral al contrapropunerii europene la planul de pace al SUA pentru Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
06:30
SUA și Ucraina vor continua să lucreze la un plan de pace „rafinat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Financial Intelligence
SUA și Ucraina elaborează un cadru de pace rafinat în cadrul negocierilor de la Geneva Planul de pace […] The post SUA și Ucraina vor continua să lucreze la un plan de pace „rafinat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
19:30
Trump acuză Ucraina de nerecunoștință, în timp ce oficialii se întâlnesc la Geneva pentru a discuta planul de pace al SUA # Financial Intelligence
Planul susținut de SUA impune Ucrainei să cedeze teritoriu, să limiteze armata și să renunțe la ambițiile NATO […] The post Trump acuză Ucraina de nerecunoștință, în timp ce oficialii se întâlnesc la Geneva pentru a discuta planul de pace al SUA appeared first on Financial Intelligence.
19:30
Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina, cu o limită maximă mai mare a efectivelor armatei și un pact de securitate în stil NATO # Financial Intelligence
Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina, care respinge limitele […] The post Europenii propun modificări la planul SUA pentru Ucraina, cu o limită maximă mai mare a efectivelor armatei și un pact de securitate în stil NATO appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Zelenski afirmă că există disponibilitatea de a încorpora o “viziune ucraineană” în planul de pace al lui Trump # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării […] The post Zelenski afirmă că există disponibilitatea de a încorpora o “viziune ucraineană” în planul de pace al lui Trump appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Umerov admite că Zelensky ar putea face compromisuri în privința problemei teritoriale – The Washington Post # Financial Intelligence
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a recunoscut într-o întâlnire cu oficiali americani […] The post Umerov admite că Zelensky ar putea face compromisuri în privința problemei teritoriale – The Washington Post appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Mesajele lui Trump către Zelensky și Europa: acceptați acest plan sau vă descurcați singuri – CNN # Financial Intelligence
Planul de 28 de puncte elaborat de reprezentanții SUA și Rusiei și prezentat Ucrainei săptămâna aceasta a venit […] The post Mesajele lui Trump către Zelensky și Europa: acceptați acest plan sau vă descurcați singuri – CNN appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Premierul polonez spune că ar fi „bine de știut” cine a elaborat planul de încheiere a războiului din Ucraina # Financial Intelligence
Au existat numeroase informații contradictorii cu privire la autorul planului în 28 de puncte pentru încheierea războiului din […] The post Premierul polonez spune că ar fi „bine de știut” cine a elaborat planul de încheiere a războiului din Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Germania- „sceptică” că se poate ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina până joi # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat „sceptic” că se poate ajunge la un acord privind Ucraina până la […] The post Germania- „sceptică” că se poate ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina până joi appeared first on Financial Intelligence.
16:30
Președintele Turciei, Erdogan, a declarat că va discuta luni cu președintele Rusiei # Financial Intelligence
Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat că va avea luni o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir […] The post Președintele Turciei, Erdogan, a declarat că va discuta luni cu președintele Rusiei appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina, afirmă preşedinta CE # Financial Intelligence
Frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă, lăsând ţara vulnerabilă, şi […] The post Rolul central al UE trebuie să fie recunoscut deplin în orice plan de pace privind Ucraina, afirmă preşedinta CE appeared first on Financial Intelligence.
14:00
PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a scăzut cu 0,27% în ritm anual în octombrie 2025 # Financial Intelligence
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a scăzut în octombrie 2025 cu 0,27%, ajungând la […] The post PAID: Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a scăzut cu 0,27% în ritm anual în octombrie 2025 appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Trei companii aeriene europene interesate de privatizarea companiei portugheze TAP # Financial Intelligence
Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în […] The post Trei companii aeriene europene interesate de privatizarea companiei portugheze TAP appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Nicuşor Dan: Am promulgat legea care amendează comercianţii care nu înlocuiesc produsele achiziţionate, la cererea clientului # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi […] The post Nicuşor Dan: Am promulgat legea care amendează comercianţii care nu înlocuiesc produsele achiziţionate, la cererea clientului appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
09:40
Florin Manole: Președinții și vicepreședinții de la ANRE și ASF, dar și parlamentarii – exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu; Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se va aplica în sănătate sau educație # Financial Intelligence
Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat, aseară, la Antena 3, că interdicția cumulului pensiei cu salariul se va […] The post Florin Manole: Președinții și vicepreședinții de la ANRE și ASF, dar și parlamentarii – exceptați de la interzicerea cumulului pensie-salariu; Interdicția cumulului pensiei cu salariul nu se va aplica în sănătate sau educație appeared first on Financial Intelligence.
09:30
Nigeria se confruntă cu una dintre cele mai grave răpiri în masă, 315 persoane, copii și profesori, fiind luate dintr-o școală catolică # Financial Intelligence
Peste 300 de copii și membri ai personalului au fost răpiți de oameni înarmați dintr-o școală catolică din […] The post Nigeria se confruntă cu una dintre cele mai grave răpiri în masă, 315 persoane, copii și profesori, fiind luate dintr-o școală catolică appeared first on Financial Intelligence.
09:10
Kellogg: Alegerile în Ucraina sunt necesare; SUA sunt foarte aproape de soluționarea conflictului din Ucraina, întotdeauna ultimii 10 metri până la obiectiv sunt cei mai greu de parcurs, noi mai avem doi metri # Financial Intelligence
Alegerile în Ucraina sunt un proces necesar, a declarat trimisul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, […] The post Kellogg: Alegerile în Ucraina sunt necesare; SUA sunt foarte aproape de soluționarea conflictului din Ucraina, întotdeauna ultimii 10 metri până la obiectiv sunt cei mai greu de parcurs, noi mai avem doi metri appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Ucraina: Secretarul de stat american precizează că planul de pace în 28 de puncte a fost elaborat de SUA # Financial Intelligence
Cel mai recent plan de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina a fost creat de Statele […] The post Ucraina: Secretarul de stat american precizează că planul de pace în 28 de puncte a fost elaborat de SUA appeared first on Financial Intelligence.
09:00
Driscoll îl va înlocui pe Kellog în funcția de trimis special al lui Trump pentru Ucraina — The Guardian # Financial Intelligence
Trump a luat această decizie după ce o delegație de înalți oficiali militari americani condusă de Driscoll s-a […] The post Driscoll îl va înlocui pe Kellog în funcția de trimis special al lui Trump pentru Ucraina — The Guardian appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Datele clienților JPMorgan, Citi și Morgan Stanley ar putea fi expuse în urma unui atac cibernetic asupra furnizorului, potrivit NYT # Financial Intelligence
Datele clienților JPMorgan Chase, Citi, Morgan Stanley și ale altor bănci importante ar fi putut fi accesate în […] The post Datele clienților JPMorgan, Citi și Morgan Stanley ar putea fi expuse în urma unui atac cibernetic asupra furnizorului, potrivit NYT appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Observarea unor drone a oprit traficul aerian în apropierea orașului olandez Eindhoven # Financial Intelligence
Traficul aerian deasupra orașului Eindhoven, din sudul Olandei, a fost suspendat pentru câteva ore sâmbătă, după ce drone […] The post Observarea unor drone a oprit traficul aerian în apropierea orașului olandez Eindhoven appeared first on Financial Intelligence.
22 noiembrie 2025
20:40
Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta sa finală # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului […] The post Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta sa finală appeared first on Financial Intelligence.
20:40
Ucraina: În plin scandal de corupţie, Zelenski ordonă un audit ce vizează sectorul apărării # Financial Intelligence
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski […] The post Ucraina: În plin scandal de corupţie, Zelenski ordonă un audit ce vizează sectorul apărării appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Liderii occidentali prezenți la summitul G20 afirmă că planul SUA pentru pace în Ucraina necesită îmbunătățiri # Financial Intelligence
Liderii europeni și alți lideri occidentali au declarat sâmbătă că planul de pace al SUA constituie o bază […] The post Liderii occidentali prezenți la summitul G20 afirmă că planul SUA pentru pace în Ucraina necesită îmbunătățiri appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Merz i-a transmis lui Trump că acordul de pace privind Ucraina necesită “acordul necondiţionat” al Kievului # Financial Intelligence
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că i-a transmis clar preşedintelui american Donald Trump, într-o lungă convorbire […] The post Merz i-a transmis lui Trump că acordul de pace privind Ucraina necesită “acordul necondiţionat” al Kievului appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, […] The post KazMunayGas vinde active din Europa, inclusiv din România (presa) appeared first on Financial Intelligence.
17:50
Regatul Unit/ Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline # Financial Intelligence
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord de 500 de milioane de lire sterline pentru a […] The post Regatul Unit/ Proprietarul Daily Mail va cumpăra cotidianul The Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată […] The post Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie appeared first on Financial Intelligence.
15:20
One United, după incendiul de la One Cotroceni: Din informațiile preliminare, totul indică faptul că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată; incendiul nu s-a extins la apartamentele învecinate # Financial Intelligence
Incendiul de la One Cotroceni ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată, din informațiile preliminare, […] The post One United, după incendiul de la One Cotroceni: Din informațiile preliminare, totul indică faptul că focul ar fi pornit de la o lumânare aprinsă lăsată nesupravegheată; incendiul nu s-a extins la apartamentele învecinate appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Ucraina va începe în curând “consultări” cu SUA în Elveţia despre un “viitor acord de pace” cu Rusia # Financial Intelligence
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald […] The post Ucraina va începe în curând “consultări” cu SUA în Elveţia despre un “viitor acord de pace” cu Rusia appeared first on Financial Intelligence.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:50
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki # Financial Intelligence
Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, a declarat preşedintele polonez Karol Nawrocki, după ce […] The post Orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat la Kiev, afirmă preşedintele polonez Karol Nawrocki appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.