Chinezii deschid primul drum construit de ei în România. Penalizări de 4% VIDEO
Profit.ro, 25 noiembrie 2025 16:10
Primul drum construit de chinezi în România va fi deschis, în decembrie, în Transilvania.
Acum 10 minute
16:20
Programul Rabla pentru anul 2026 poate fi anulat, din lipsă de bani.
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:40
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat în urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani.
15:40
Celebrul hotel Rex, deschis chiar de Carol al II-lea - la licitație. Tranzacție anulată brusc CONFIRMARE # Profit.ro
Celebrul hotel Rex, din stațiunea Mamaia, inaugurat chiar de Carol al II-lea, a fost scos la licitație.
15:30
Hidroelectrica continuă deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare.
Acum 2 ore
15:10
Jumătate dintre muncitorii străini din România sunt recrutați din Nepal și Sri Lanka - ”cei mai stabili și integrați”. De ce preferă România. Trendul a încetinit anul acesta # Profit.ro
Dintre cei 136.334 e cetățeni din afara UE cu permise de muncă în România, înregistrați la finele lunii august, 68.361 de persoane, adică jumătate dintre muncitorii străini, provin din Nepal, cel mai mare număr, și Sri Lanka, relevă un studiu al Consiliului Economic și Social (CES). Anul 2025 a înregistrat o temperare a ritmului cererilor de permise, pe un trend în scădere și la nivel european. Apartenența României la Uniunea Europeană, cu norme clare privind respectarea drepturilor lucrătorilor, dar și perspectiva unei mobilități în alte state europene sunt atuuri pentru imigranți prin comparație cu locurile de muncă mai bine plătite din țările Orientului Mijlociu.
15:00
SUA presează Europa să își ”reechilibreze” reglementările din sectorul digital înainte de reducerea tarifelor la oțel # Profit.ro
SUA au cerut UE să își ”reechilibreze” reglementările din sectorul digital înainte ca Washingtonul să reducă tarifele impuse importurilor europene de oțel și aluminiu, au declarat oficialii după o reuniune la Bruxelles, relatează Reuters.
14:40
Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru echipa Al-Nassr, iar condiția sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ținând cont de vârsta sa.
14:40
Nicușor Dan dezvăluie: Emil Constantinescu mi-a propus postul de secretar de stat pentru românii din diaspora. Am rămas la matematică # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan dezvăluie că, în 1999, președintele de atunci, Emil Constantinescu, i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora.
Acum 4 ore
14:10
Curtea Constituțională a României a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ în ceea ce privește neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private.
14:10
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - Transformarea afacerilor prin Benefit Corporations: inovație, scop și potențial pentru România # Profit.ro
În această ediție, Envisia propune ca subiect de discuție o inovație în domeniul guvernanței: companiile care au ca scop beneficiul public sau interesul public (Benefit Corporations) – un concept care schimbă fundamentul guvernanței corporative, prin combinarea performanței economice cu impactul social și de mediu. România se află într-un moment de tranziție, iar direcția pe care o va urma depinde de alinierea valorilor antreprenorilor, de angajamentul leadershipului și de adoptarea unor strategii sustenabile, transparente și asumate la nivel de board.
14:00
DECIZIE Orice țară din UE trebuie să recunoscă o căsătorie gay încheiată într-un alt stat membru # Profit.ro
Potrivit unei hotărâri a Curții de Justiție a UE, fiecare țară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetățeni de același sex încheiat într-un alt stat membru.
13:50
Conferința News.ro - Elena Șoavă, Ministerul Economiei: O analiză a programului Start Up Nation arată că 90% dintre firme funcționează, fondurile alocate în 2017 și 2018 s-au întors la buget sub formă de taxe # Profit.ro
Ministerul Economiei derulează cursuri de educație antreprenorială prin programul Start Up Nation, aproape 20.000 de persoane care doresc să devină antreprenori înscriindu-se în acest program, iar 10.000 dintre acestea finalizând cursurile.
13:50
Singura rafiărie din Serbia, deținută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deține o participație majoritară, a fost oprită din cauza lipsei livrărilor de țiței.
13:40
O dronă rusească, care a survolat România, a ajuns în județul Vaslui.
13:20
FOTO Una din cele mai mari tranzacții de închiriere în România. Henkel și-a mutat sediul CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul german Henkel, cu peste 500 de angajați pe piața locală, și-a mutat sediul central din România în noua clădire de birouri Equilibrium 2, informație anunțată în exclusivitate de Profit.ro.
13:20
Tarifele la apă și canalizare – noiembrie 2025: Bucureștiul are în continuare unele dintre cele mai avantajoase prețuri, disparitățile regionale rămân accentuate # Profit.ro
În noiembrie 2025, tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare în România continuă să aibă variații importante de la județ la județ, conform ultimelor date ale Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) și agregate de News.ro.
13:20
Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani - Bacău.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR a ajuns la 5,0890 lei, de la 5,0871 lei, curs înregistrat luni.
13:10
Meciul așteptat de toată România se vede la Prima TV! Turcia - România este partida care poate duce naționala lui Mircea Lucescu mai aproape de Cupa Mondială din 2026.
13:00
Tranzacția prin care Omnicom Group cumpără Interpublic Group poate merge mai departe, a decis Comisia Europeană.
12:50
HONOR România a anunțat numirea lui Kerr Cheng în funcția de country manager începând cu trimestrul 4 al acestui an.
12:50
FOTO Lidl anunță cumpărătorii din România - introduce un serviciu pe o perioadă limitată, cu noi produse # Profit.ro
Retailerul german Lidl anunță în România că extinde beneficiile oferite prin aplicația Lidl Plus cu serviciul Click & Pick, disponibil pentru o perioadă limitată.
12:40
Cel puțin șase civili au fost uciși la Kiev în urma atacului masiv al Rusiei cu rachete și drone în timpul nopții de luni spre marți,
12:40
Compania Visual Fan, care prin divizia Allview Solar Energy este angrenată în proiecte de stocare a energiei, raportează majorare explozivă a afacerilor. Datoriile se triplează.
12:30
Amazon - suspectat. A acționat ca un ”cal troian” într-un caz de fraudă vamală cu marfă din China # Profit.ro
O anchetă are loc în Italia, acolo unde poliția a descins în două locații ale Amazon, în cadrul unei anchete tot mai ample privind presupuse fraude vamale și fiscale legate de importuri chinezești, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate investigației.
12:30
Cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al IKEA, se extinde cu o nouă clădire, investiție 2,3 milioane de lei # Profit.ro
Compania Aramis Invest din Baia Mare, cel mai mare producător și exportator român de mobilă, furnizor-cheie al gigantului IKEA, începe construirea unei noi clădiri în Baia Mare.
Acum 6 ore
12:20
12:20
Ministrul Energiei, despre Lukoil: Trei companii și-au manifestat intenția de a cumpăra rafinăria și benzinăriile din România # Profit.ro
Trei companii și-au manifestat intenția de a cumpăra rafinăria Petrotel Ploiești și rețeaua de benzinării din România a gigantului petrolier rus Lukoil, sancționat de Statele Unite, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
12:20
Potrivit datelor BNR, depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut cu 0,8% în octombrie, față de luna anterioară, până la 254,406 miliarde lei și cu 4,6% (-4,7% în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.
12:10
12:00
Poveștile celor mai mari cinci sportive români, inspirație pentru depășirea greutăților, de ziua României # Profit.ro
De ziua națională, românii sunt invitați să privească spre viitor cu optimism, în ciuda momentelor grele prin care poate trecem cu toții în această perioadă, găsind inspirație și motivație în experiențele împărtășite de mari sportivi ai țării. „Povestea spune că putem” este cea mai nouă inițiativă BT, lansată cu ocazia zilei României.
11:50
Conferința News.ro - Președinte Camera de Comerț Americană în România: Milităm pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a altor impozite autohtone pe care nu le regăsim în nicio altă fiscalitate modernă # Profit.ro
Vlad Boeriu, Președintele Camerei de Comerț Americane în România, a afirmat că militează pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri și a altor impozite autohtone care nu se regăsesc în nicio altă fiscalitate modernă despre care a precizat că taxează exact acest apetit investițional, ceea ce face să scadă gradul de competitivitate al țării pentru investiții.
11:20
Conferința News.ro - Dragoș Pîslaru: Din punctul meu de vedere, proiectele care sunt pe zona RePower, regenerabile, le putem termina până pe 31 august, data limită. Nu am un motiv major de îngrijorare # Profit.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Drașoș Pîslaru, spune că, deși semnate cu întârziere, proiectele privind energiile regenerabile cu finanțare prin programul RePower, finanțat cu fonduri europene în cadrul PNRR, pot fi terminate la timp, anul viitor.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
FOTO Ionuț Negoiță lansează un mega-proiect lângă autostrada A3. Investiție de 200 milioane euro CONFIRMARE # Profit.ro
Omul de afaceri Ionuț Negoiță, fostul proprietar al echipei de fotbal Dinamo, lansează construcția unui nou mega-proiect rezidențial în Pipera, pentru care sunt planificate circa 2.000 de apartamente și care marchează ieșirea din zona de confort a Sectorului 3 al capitalei, unde și-a concentrat investițiile în ultimii ani.
10:50
Un total de 27 companii de stat, indicate ca având o situație dificilă cu capitaluri negative ce însumează 2,1 miliarde de lei și pierderi din anii precedenți de 5,7 miliarde, sunt incluse pe o listă a Guvernului Bolojan.
10:40
iHunt Technology – creștere a profitului net la 9 luni. Compania și-a majorat de 4 ori portofoliul de produse # Profit.ro
Compania iHunt, care a atins pragul de 500 stații de încărcare pentru mașini electrice prin platforma iHunt EV, vine cu rezultate financiare ameliorate.
10:30
Autonom Services semnează un contract pentru o faclilitate de credit de 300 milioane euro cu un sindicat format din 8 bănci # Profit.ro
Compania Autonom, care are listate la cota Bursei de Valori București obligațiuni corporative, accesează o finanțare bancară majoră.
Acum 8 ore
10:10
OpenAI anunță integrarea în ChatGPT a unui asistent menit să ajute utilizatorii să facă cumpărături de sărbători și, în proces, să aducă producătorului un procent din vânzări.
09:40
Wizrom Software, dezvoltator software de business, preia compania Co-Factor, specializată în dezvoltarea de platforme dedicate performanței organizaționale, comunicării și implicării angajaților.
09:40
Elon Musk lansează serviciul de telefonie mobilă direct-to-cell în Ucraina, în premieră pentru o țară europeană # Profit.ro
Kyivstar, cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina, a devenit primul din Europa care lansează tehnologia satelitară ”direct-to-cell” a Starlink într-un efort de a menține milioane de utilizatori conectați în timpul penelor masive de curent și al infrastructurii avariate de război, transmite Reuters.
09:20
Popeyes deschide al doilea restaurant din Iași, al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025.
09:10
Protecția Consumatorilor explică termenul ”neconform” în accepțiunea noii legi care prevede amenzi mai mari pentru vânzătorii care refuză să schimbe anumite produse # Profit.ro
Reprezentanții ANPC au explicat termenul ”neconform” în accepțiunea noii legi și au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situații în care bunul respectiv nu respectă cerințele legale de calitate și nu poate fi utilizat conform destinației sale.
09:10
Alertă la granița cu Ucraina. Două drone au intrat în spațiul aerian al României. Patru aeronave de luptă, ridicate în aer # Profit.ro
Două drone au intrat în spațiul aerian al României, în această dimineață, în județele Tulcea și Galați.
09:10
Vinul zilei: o Cava care întreține buna dispoziție, care excelează în registrul gustului plăcut, unde zona fructată se îmbină armonios cu notele de iasomie și flori de portocal. Un vin perfect pentru momentele relaxante, dar cu un aer festiv # Profit.ro
Recomandarea zilei, ¡HOLA! Barcelona Cava Organic Brut Reserva, este un spumant proaspăt, modern, certificat organic, care aduce bucuria mediteraneeană în pahar
08:50
Compania-mamă a Google a continuat ascensiunea la bursă, apropiindu-se de pragul unei capitalizări de 4 trilioane de dolari și fiind pe cale să devină a patra companie din lume care intră în acest club extrem de exclusivist, relatează Reuters.
08:40
Amazon investește circa 50 de miliarde de dolari în infrastructura AI și supercomputing dedicate guvernului SUA # Profit.ro
Amazon va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a extinde capacitățile de inteligență artificială și supercomputing destinate clienților guvernamentali ai Amazon Web Services, transmite Reuters.
08:30
Cerința Comisiei Europene, inclusă și în PNRR, privind guvernanța corporativă încpe să prindă viață, mai ales că OUG 109/2011 prevede explicit că o persoană juridică poate fi membru într-un consiliu de admninistrație al unei companie de stat.
08:30
O nouă lege impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populație va avea acces la un bancomat pe o rază de 10 kilometri, informează agenția de știri EFE.
