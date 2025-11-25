Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, polițiști locali nu au intervenit

15:10

Dintre cei 136.334 e cetățeni din afara UE cu permise de muncă în România, înregistrați la finele lunii august, 68.361 de persoane, adică jumătate dintre muncitorii străini, provin din Nepal, cel mai mare număr, și Sri Lanka, relevă un studiu al Consiliului Economic și Social (CES). Anul 2025 a înregistrat o temperare a ritmului cererilor de permise, pe un trend în scădere și la nivel european. Apartenența României la Uniunea Europeană, cu norme clare privind respectarea drepturilor lucrătorilor, dar și perspectiva unei mobilități în alte state europene sunt atuuri pentru imigranți prin comparație cu locurile de muncă mai bine plătite din țările Orientului Mijlociu.