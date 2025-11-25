Popeyes va deschide săptămâna viitoare al doilea restaurant din Iași
Economica.net, 25 noiembrie 2025 17:20
Lanțul de restaurante fast-food Popeyes deschide al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
În România, Black Friday a devenit ziua de vârf a comerțului online, singurul moment din an în care vânzările digitale depășesc retailul tradițional. Tot mai mulți consumatori participă la eveniment cu liste de cumpărături pregătite și bugete atent planificate.Piața românească are însă o particularitate: cel mai mare retailer din țară stabilește propria dată de Black Friday, mai devreme decât cea internațională. Acest lucru îi obligă pe ceilalți jucători să se alinieze acestui calendar (sau să aleagă să îl ignore), precum și să rămână sincronizați cu ediția de Black Friday internațional, care are loc pe 28 noiembrie.
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia şi Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
CSAT a blocat tranzacția prin care grupul ungar de stat MVM voia să cumpere E.On România – surse # Economica.net
Consiliul Surprem de Apărare a Țării (CSAT), a decis ieri să se opună tranzacției prin care firma ungară MVM, controlată de stat, ar fi dorit să cumpere firma de furnizare a E.On din România și a firmei de servicii E.On Assist.
Acțiuni vs. bunuri: Cum se compară entuziasmul consumatorilor cu performanța companiilor # Economica.net
Platforma de tranzacționare și investiții eToro a publicat o nouă analiză care evidențiază costul de oportunitate asociat achizițiilor de consum „costisitoare”.
Un nou apel al mediului de afaceri pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) # Economica.net
În perspectiva discuțiilor privind construcția bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenților de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).
Compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunayGas, anunță că, cel puțin momentan, nu se pune problema vânzării Grupului Rompetrol.
CCR: Modificările aduse Legii privind pensiile private instituie o discriminare ce nu este bazată pe criterii obiective # Economica.net
Curtea Constituţională a României a stabilit, marţi, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecţiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective.
Localizarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia, posibilă datorită unor imagini prin satelit (laborator american) # Economica.net
Un laborator al Universităţii Yale documentează din 2022, datorită imaginilor prin satelit, locurile unde se află copii ucraineni strămutaţi în Rusia, dezvăluind 210 de tabere de reeducare şi militare unde sunt trimişi, a explicat directorul său pentru AFP.
Colegiul Medicilor Stomatologi semnalează deficienţe în piaţa asigurărilor de malpraxis şi solicită măsuri concrete # Economica.net
Colegiul Medicilor Stomatologi din România a semnalat deficienţe "importante" în piaţa asigurărilor de malpraxis şi solicită măsuri "concrete" pentru protejarea medicilor stomatologi.
Manole, despre cumulul pensie-salariu: Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete # Economica.net
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, a anunţat că intenţia în ceea ce priveşte cumulul pensiei cu salariul este aceea de a face un proiect aplicabil, nepopulist şi care să aibă rezultate concrete.
Consiliul Concurenţei analizează preluarea grupului Moco Topco de către Ares Management # Economica.net
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Ares Management UK Limited intenţionează să preia grupul Moco Topco Limited, UK, a anunţat, marţi, autoritatea de concurenţă.
Alte 110 zboruri de pe Aeroportul din Bruxelles, afectate miercuri de participarea angajaţilor la o grevă naţională # Economica.net
Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile de plecare deja anulate, din cauza unei greve naţionale, a anunţat un purtător de cuvânt, confirmând un raport al postului belgian de televiziune VRT, transmite Reuters.
Zelenski merge în SUA pentru a semna acordul cu Trump pentru pace între Ucraina şi Rusia # Economica.net
SUA şi Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de preşedintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înţelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marţi un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegaţia care a negociat cu SUA duminică la Geneva, relatează agenţia DPA.
Banii trimişi în ţară de către românii din străinătate nu au un impact semnificativ asupra creşterii economice, chiar dacă sumele au crescut din 2000 până în 2023 – Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române # Economica.net
Volumul remitenţelor a crescut la 2,8% din PIB în 2023, de la 0,3% din PIB în 2000, dar acestea nu au un impact semnificativ asupra creşterii economice, banii fiind folosiţi pentru consum, a declarat, pentru AGERPRES, Mihaela Simionescu, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, la un eveniment de specialitate.
Miliarde din bani europeni – Pîslaru vrea ca la începutul anului 2026 să „dea drumul” la planificarea pentru fondurile europene # Economica.net
Folosirea fondurilor europene poate da elemente de relansare şi aş vrea ca în ianuarie-februarie să avem mandat pentru a da drumul la planificare pentru aceşti bani, respectiv un "plan de ţară" care să plece pe ideea că ne pregătim din timp, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de specialitate.
Parlamentul European şi-a dat marţi girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor, o actualizare a directivei din 2009 care vine ca răspuns la creşterea numărului de cumpărături online şi la utilizarea tehnologiilor digitale.
Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), organizaţie profesională a procesatorilor de carne, l-a ales pe Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim Family Holding, în funcţia de preşedinte ARC, poziţie din care va reprezenta interesele asociaţiei în următorii trei ani, a anunţat, marţi, asociaţia.
Marea lichidare la companiile de stat – Ivan: Sunt total excluse companiile pe profit, care sunt listate # Economica.net
Companiile care sunt pe profit, care sunt listate la bursă şi care au cifre foarte bune sunt excluse din procesul de reformă, ele trebuie să-şi facă treaba mai departe şi nu vreau să le încurcăm, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Ministrul ungar de Externe, la București: MOL cumpără și va cumpăra țiței de la Lukoil, Rusia este partener de încredere # Economica.net
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, la Bucureșrti, că firma ungară MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă, spunând că Rusia este “partener de încredere al Ungariei”.
Ghid ANCOM pentru alegerile pentru Primăria Capitalei – Cum poate fi reclamat conţinutul ilegal ce vizează încălcarea legislaţiei electorale # Economica.net
Utilizatorii, dar şi candidaţii la alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025 pot semnala rapid conţinutul online care ridică suspiciuni de încălcare a legislaţiei electorale, a anunţat marţi Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), coordonatorul serviciilor digitale din România.
Eurodeputaţii salută apariţia primului program al UE pentru industria de apărare. Există voci în PE care denunţă un pas spre „o economie de război” # Economica.net
Eurodeputaţii au salutat marţi naşterea primului program european pentru industria de apărare menit să dezvolte producţia internă de mijloace militare şi achiziţiile comune de produse militare fabricate în UE, deşi au existat în continuare voci în plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg care au denunţat, printre altele, că "programul nu este decât un prim pas spre trecerea la o economie de război", în timp ce banii trimişi ucrainenilor alimentează scheme de corupţie.
Rafinăria NIS de la Pancevo (Serbia) şi-a încetat activitatea din cauza sancţiunilor americane # Economica.net
Activitatea singurei rafinării din Serbia, deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, a fost oprită din cauza lipsei livrărilor de ţiţei, a anunţat marţi postul de televiziune NOVA.RS TV din Belgrad, cel mai recent semnal că sancţiunile americane ar putea ameninţa aprovizionarea cu carburant a ţării vecine, transmite Reuters.
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor – Polonia # Economica.net
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marţi avioane de luptă în urma intrării unor drone în spaţiul său aerian - relatează Reuters.
CFR informează că marți, 25 noiembrie 2025, a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de modernizare a stației Caracal cu S.C.A.D.T. SA, în calitate de antreprenor. Aceeași companie a câștigat și contractul pentru realizarrea lucrărilor de modernizare din gara Roșiori Nord.
Decizie istorică a CCR – Legea pentru plata pensiilor private este neconstituţională # Economica.net
Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Soldul creditului neguvernamental acordat de instituţiile de credit a crescut în luna octombrie 2025 cu 0,3% faţă de septembrie 2025 (-0,2% în termeni reali), până la nivelul de 445,566 miliarde de lei, informează marţi Banca Naţională a României.
FOTO Autostrada Moldovei: Inspecție preliminară pe următoarele loturi UMB care vor fi deschise din A7 # Economica.net
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău anunță marți pași importanți spre finalizarea Autostrăzii Moldovei A7.
Decizie CJUE – Orice ţară din UE trebuie să recunoscă o căsătorie gay încheiată într-un alt stat membru # Economica.net
Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicată marţi, informează AFP.
Băncile lumii, profit record în 2024, de peste 1.200 de miliarde de dolari. Inteligența Artificială le-ar putea tăia 170 de miliarde din câștiguri # Economica.net
Sectorul bancar global a înregistrat profit record de 1,2 trilioane de dolari în 2024, cel mai mare din istorie pentru orice industrie. Fondurile intermediate de sectorul bancar au atins 426 trilioane dolari - de patru ori PIB-ul global. Cu toate acestea, piețele de capital rămân sceptice: evaluările bancare sunt cu aproape 70% mai mici decât media celorlalte industrii, potrivit raportului McKinsey Global Banking Annual Review 2025 „Why precision, not heft, defines the future of banking".
Cum arată drona care a căzut la Vaslui după ce a fost urmărită de avioanele F-16 ale României prin mai multe judeţe. Filmul evenimentelor # Economica.net
Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puieşti din Judeţul Vaslui. Iată primele imagini cu aparatul de zbor.
Lidl, cel mai mare retailer alimentar din România după cifra de afaceri din 2024, a reintrodus în magazinele sale serviciul Click & Pick. Acesta permite clienților să rezerve direct din aplicația retailerului o selecție de produse, pe care le pot ridica și achita ulterior în magazinul preferat.
„Nu alungaţi investitorii” – AmCham cere eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri şi a altor impozite „autohtone” # Economica.net
România îşi doreşte investiţii, dar în acelaşi timp are o politică fiscală care îndepărtează investitorii şi una dintre măsuri ar fi eliminarea impozitul minim pe cifra de afaceri şi a altor impozite autohtone, care nu se regăsesc în nicio altă fiscalitate modernă şi care vin şi taxează apetitul investiţional, a declarat, marţi, preşedintele Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham), Vlad Boeriu, la o conferinţă de specialitate.
Fermele românești au pierderi anuale de aproximativ 200 milioane euro din cauza dăunătorilor. Fermierii cer din nou aprobarea UE pentru a folosi tratamente pe bază de neonicotinoide # Economica.net
Fermierii din UE sunt afectați din ce în ce mai mult de o categorie mai extinsă de dăunători și un grad de infestare mai mare pentru care nu există medicamente care să le combată pentru a putea produce hrană sănătoasă, potrivit datelor Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC). Organizația solicită UE modificarea legislației comunitare pentru ca fermierii români, grav afectați, să poată utiliza tratamente pe bază de neonicotinoide pe semințe. Aproximativ 10.000 de fermieri europeni vor protesta la Bruxelles, în data de 18.12.2025, nemulțumiți fiind de bugetele ce urmează a fi alocate de Comisia Europeană.
Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut cu 0,8%, în octombrie 2025 – date BNR # Economica.net
Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna octombrie 2025 cu 0,8% faţă de luna anterioară, până la nivelul de 639,651 miliarde de lei, iar faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior s-au majorat cu 6,3% (-3,2 la sută în termeni reali), informează marţi Banca Naţională a României (BNR).
Există 3 oferte pentru rafinăria Petrotel Ploiești și benzinăriile Lukoil din România– ministrul Energiei # Economica.net
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că sunt trei companii care sunt interesate de rafinăria Lukoil de la Ploiești și de rețeaua de benzinării Lukoil din România, autoritățile așteptând acum să se perfecteze tranzacția prin care grupul rus Lukoil să vândă aceste active.
IBC Focus, companie specializată în furnizarea de date pentru sectorul construcțiilor, a anunțat extinderea pe piața din Republica Moldova prin dezvoltarea platformei Victa Moldova.
Economia Germaniei a stagnat în trimestrul al treilea comparativ cu trimestrul precedent, în condiţiile în care o uşoară revenire a investiţiilor a permis evitarea unei recesiuni pentru o ţară bulversată de criza exporturilor şi industriei sale, arată cifrele definitive publicate marţi, informează AFP.
Românii de la Electromontaj au finalizat modernizarea staței București Sud a Transelectrica # Economica.net
Electromontaj, unul dintre cei mai mari constructori de infrastructură energetică din România, a finalizat lucrările de modernizare și dezvoltare a infrastructurii energetice din cadrul Stației București Sud, a anunțat compania pe pagina sa de facebook.
Antreprenorii care fac 30% din PIB-ul României, cu 450.000 de angajați, mesaj ferm către Guvern: Eliminați urgent impozitul pe cifra de afaceri. Distruge economia # Economica.net
Confederația patronală Concordia, entitate care reunește firme care generează 30% din PIB al României cu 450.000 de angajați, transmite Guvernului Bolojan că eliminarea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA) este o măsură care trebuie luată urgent, până nu afectează iermediabil viitorul economiei.
Ionuț Negoiță investește 200 de milioane de euro în proiectul-gigant cu 2.700 de apartamente din nordul Bucureștiului # Economica.net
HILS Development, companie deținută de omul de afaceri Ionuț Negoiță, anunță lansarea proiectului HILS Nord, al șaptelea din portofoliul companiei. Investiția în noul proiect este de 200 de milioane de euro și se construiește pe un teren din imediat apropierea a primului proiect rezidențial construit de frații Negoiță în urmă cu 20 de ani.
Lista companiilor de stat cu pierderi de miliarde care riscă să fie închise – Cotidianul.ro # Economica.net
Dintre cele 27 de companii de stat care au pierderi însumate de 7,8 miliarde de lei, adică 1,56 miliarde de euro, câteva cu renume sunt în top. Ele însumează pierderi mult peste toate celelalte la un loc.
„Bomba cu ceas” din ţările ex-comuniste – Îmbătrânesc înainte să se îmbogățească. Efectele crizei demografice în economie # Economica.net
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, a avertizat Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) într-un raport semestrial publicat marţi, transmite Reuters.
Germania intenţionează să organizeze licitaţii pentru construirea de noi centrale electrice pe gaz în luna martie 2026, a declarat luni seară ministrul Economiei, Katherina Reiche, la o conferinţă organizată de EON SE, transmite Bloomberg.
Compania românească Autonom Services împrumută 300 de milioane de euro. Pentru ce sunt banii # Economica.net
Autonom Services SA, cea mai extinsă rețea de mobilitate din România, a anunțat semnarea unui contract de credit în valoare de 300 de milioane de euro, cu posibilitatea majorării cu încă 50 de milioane de euro.
RO-ALERT. Avioanele F-16 ale României urmăresc o dronă ce ar fi ajuns până aproape de judeţul Vrancea # Economica.net
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a transmis, marţi dimineaţă, două mesaje RO-ALERT pentru judeţul Galaţi în urma unei informări primite de la Statul Major al Forţelor Aeriene (SMFA) care semnala prezenţa unor posibile ţinte aeriene de mici dimensiuni în apropierea graniţei dintre România şi Ucraina. Autorităţile au emis mesaj RO-ALERT şi în mai multe localităţi din judeţul Vrancea.
Raportul ACEA cu privire la înmatriculările de mașini noi din Europa arată că România se află, în continuare, printre puținele state cu scăderi ale înmatriculărilor de mașini noi. Prin comparație, în Bulgaria, Croația, Ungaria sau Polonia vânzările cresc.
ING Bank şi Generali România au lansat RoPay Facturi, o soluţie digitală care simplifică semnificativ procesul de plată a serviciilor de asigurare, conform unui comunicat de presă.
Noi atacuri asupra infrastructurilor energetice în Ucraina. Explozii puternice în Kiev # Economica.net
O nouă serie de atacuri aeriene ruseşti masive au vizat marţi infrastructura energetică a Ucrainei şi capitala Kiev, potrivit autorităţilor, Rusia, la rândul său, raportând cel puţin trei morţi în mai multe atacuri ucrainene în sudul ţării, comentează AFP.
Curtea Constituţională a României (CCR) discută, marţi, sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
