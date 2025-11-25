Ministrul Finanţelor: Am deblocat fondurile pentru autostrada Moldovei / Autostrada A7 trece de pe zona de împrumut pe fonduri nerambursabile, lucru care nu s-a întâmplat nici la lansarea PNRR

15:50

De ce câinii reacționează negativ la cineva înainte ca acea persoană să rostească măcar un cuvânt? Cum de își schimbă postura, își țin respirația sau fac un pas înapoi, ca și cum ar simți că omul respectiv e rău? Ei bine, animalele nu mint, iar instinctul lor detectează uneori adevărul înainte ca noi să analizăm situația. © G4Media.ro.