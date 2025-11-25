Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania participă la ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței
Gândul, 25 noiembrie 2025 19:20
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania grațiază curcanii de Ziua Recunoștinței: Gobble and Waddle, curcani de 24 kg și 23 kg din comitatul Wayne, Carolina de Nord. Casa Albă este cuprinsă de febra sărbătoririi Zilei Recunoștinței. Curcanii grațiați de Trump primesc un tratament de lux, în paturi și lenjerii fine. Waddle, unul dintre curcanii […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
19:50
Ministrul Sănătății reacționează după explozia de la blocul din Buftea: „Demersurile pentru transferul pacienților pot începe din aceasta seară” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că victimele exploziei din imobilul din Buftea, vor fi transferate la spitale din străinătate dacă va fi necesar. Ministrul a oferit asigurări că demersurile pentru transfer vor fi demarate imediat, în caz de nevoie. Oficialul a adăugat că există îndeajuns de multe locuri în secțiile de terapie intensivă din […]
Acum 30 minute
19:40
Explozie într-un bloc din Buftea. Șase persoane au fost rănite. Una dintre victime are arsuri pe 50% din corp. Risc de prăbușire a clădirii # Gândul
Autoritățile intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, în cazul unei explozii neurmată de incediu, produsă joi într-un bloc. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator. Update 4: „În urma exploziei au fost desprinse și prezintă pericol de prăbușire următoarele: pereți exteriori și interiori, elemente de tâmplărie (ferestre și uși). Până în acest moment […]
19:30
Ce a pățit o româncă care s-a îndrăgostit de un italian în pandemie. Femeia s-a mutat în casa lui și a mamei sale, ce s-a întâmplat după # Gândul
O româncă stabilită în Bologna, provincia italiană cu același nume din regiunea Emilia-Romagna, a fost victima unor abuzuri grave, amenințări și hărțuiri repetate din partea fostului ei partener, un italian în vârstă de 40 de ani originar din Rieti. Autoritățile italiene au clasificat cazul drept infracțiune gravă de tip „Cod roșu” și se află în […]
19:30
Florin Cîțu: „Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască o datorie ieftină cu o datorie scumpă. Cineva a avut de profitat” # Gândul
Florin Cîțu, fost premier al României, a comentat, pe contul de Facebook, măsurile de austeritate impuse de guvernul Bolojan, în contextul în care statul român s-a împrumutat la o dobândă de 6% pentru răscumpărarea, înainte de termen, a unor obligațiuni în valoare de 1 miliard de euro. Florin Cîțu argumentează că dobânzile pentru răscumpărarea obligațiunilor […]
Acum o oră
19:20
Explozie într-un bloc din Buftea. Patru persoane au fost rănite. Una dintre victime are arsuri pe 50% din corp. Risc de prăbușire a clădirii # Gândul
Autoritățile intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, în cazul unei explozii neurmată de incediu, produsă joi într-un bloc. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator. Update 3: Ministerul Sănătății a anunțat că una dintre cele patru victime are arsuri pe 50% din corp, un pacient în stop cardiorespirator este transportat la Spitalul de […]
19:20
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania participă la ceremonia de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței # Gândul
Președintele Donald Trump și Prima Doamnă Melania grațiază curcanii de Ziua Recunoștinței: Gobble and Waddle, curcani de 24 kg și 23 kg din comitatul Wayne, Carolina de Nord. Casa Albă este cuprinsă de febra sărbătoririi Zilei Recunoștinței. Curcanii grațiați de Trump primesc un tratament de lux, în paturi și lenjerii fine. Waddle, unul dintre curcanii […]
Acum 2 ore
19:00
Explozie într-un bloc din Buftea. Patru persoane au fost rănite. Una dintre victime este în stop cardiorespirator # Gândul
Autoritățile intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, în cazul unei explozii neurmată de incediu, produsă joi într-un bloc. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator. Update 2: Până în acest moment au fost identificate 4 victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte 3 sunt conștiente, au confirmat autoritățile. Update 1 : Celulă […]
19:00
Tim Cook încă nu este pregătit să se pensioneze, dar sunt patru concurenți care i-ar putea vâna poziția de director al Apple # Gândul
La vârsta de 65 de ani, majoritatea europenilor (inclusiv românii) se pensionează. Nu și Tim Cook, directorul executiv al companiei gigantice Apple care produce și vinde telefoanele iPhone. Directorul nu dă semne că s-ar pensiona prea curând. Nu are mandat și nici nu este obligat să facă un pas înapoi. După ce a prevenit cu […]
19:00
Comisia Europeană suspendă procedura de deficit excesiv pentru România și nu mai propune suspendarea fondurilor europene # Gândul
Comisia Europeană (CE) a adoptat marți pachetul de toamnă al semestrului european și a anunțat că nu va propune, în această etapă, suspendarea de fonduri UE destinate României, conform economedia.ro. De asemenea, procedura de deficit excesiv, deschisă încă din 2020 pentru încălcarea regulilor de deficit bugetar, va fi pusă în așteptare, având în vedere că […]
18:50
Rectificarea bugetară, gata până la finalul lunii. Banii în plus merg către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și autoritățile locale – SURSE # Gândul
Liderii coaliției au stabilit în ședință că rectificarea bugetară va fi gata până la finalul lui noiembrie. Proiectul va fi adoptat în următoarea ședință de Guvern. Este a doua rectificare bugetară din acest an, iar banii în plus vor merge către Casa de Pensii, Casa de Sănătate și către autoritățile locale, spun surse politice. Prima […]
18:50
Informații exclusive despre drona din Republica Moldova. Gândul a stat de vorbă cu autoritățile de peste Prut. Ce s-a întâmplat cu ea după ce a fost coborâtă de pe acoperiș # Gândul
Drona care a căzut pe casa paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, a fost ridicată de autorități și transportată la Centrul Criminalistic al Poliției, a declarat pentru Gândul ofiţerul de presă al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, Mariana Beţivu. Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu […]
18:50
Tim Cook încă nu este pregătit să se pensioneze, dar sunt patru concurenți care îi vânează poziția de director al Apple # Gândul
La vârsta de 65 de ani, majoritatea europenilor (inclusiv românii) se pensionează. Nu și Tim Cook, directorul executiv al companiei gigantice Apple care produce și vinde telefoanele iPhone. Directorul nu dă semne că s-ar pensiona prea curând. Nu are mandat și nici nu este obligat să facă un pas înapoi. După ce abia a prevenit […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu # Gândul
Invitatul emisiunii este Doru Bușcu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:30
Adriana Săftoiu, fostă consilieră a lui Traian Băsescu, a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Societății Române de Televiziune # Gândul
Adriana Săftoiu a primit aviz favorabil, marți, din partea Comisiilor de cultură ale Senatului şi Camerei Deputaților pentru funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune, transmite Agerpres. Adriana Săftoiu a fost avizată în fruntea SRT cu 20 de voturi ‘pentru, şase voturi împotrivă şi o abţinere. Funcţia de preşedinte – director […]
18:30
Autoritățile intervin pe Aleea Tineretului, localitatea Buftea, jud. Ilfov, în cazul unei explozii neurmată de incediu, produsă joi într-un bloc. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator. „Explozie butelie neurmată de incendiu produsă într-un apartament situat la parter, dintr-un imobil cu regim de înălțime P+1. Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 5 autospeciale […]
18:30
Trei britanici au urmat modelul celor doi români și au fugit după avion, pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția din Germania # Gândul
Poliția germană a semnalat un al doilea incident pe pista aeroportului din Koln. Trei cetățeni britanici, care doreau să se întoarcă în Marea Britanie, au deschis ieșirea de urgență a unui avion și au declanșat alarma. Ei au fost opriți de personalul de securitate. Trei britanici au urmat modelul celor doi români și au fugit […]
18:20
Adriana Săftoiu, fostă consilieră al lui Băsescu, a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Societății Române de Televiziune # Gândul
Adriana Săftoiu a primit aviz favorabil, marți, din partea Comisiilor de cultură ale Senatului şi Camerei Deputaților pentru funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune, transmite Agerpres. Adriana Săftoiu a fost avizată în fruntea SRT cu 20 de voturi ‘pentru, şase voturi împotrivă şi o abţinere. Funcţia de preşedinte – director […]
18:10
Fără cuvinte. Un prichidel bolnav de cancer este întâmpinat de colegi la reîntoarcerea la școală # Gândul
Un prichindel, elev în Cluj-Napoca, care luptă cu o boală cumplită s-a întors luni la școală într-o atmosferă care emoționată. Empatie absolută, băiețelul a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de colegi și profesori, care au format un coridor pe treptele școlii. Fără cuvinte. S-a întâmplat la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca, acolo unde […]
18:10
Robert Christian Schwartz, votat de Comisiile de Cultură pentru funcția de președinte al Societății Române de Radiodifuziune # Gândul
Comisiile de cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au dat, marți, aviz favorabil lui Robert Christian Schwartz pentru de funcția de preşedinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, transmite Agerpres. Au votat „pentru” aviz favorabil 19 parlamentari, iar opt au votat ‘”împotrivă”. Robert Christian Schwartz urmează să fie validat şi de plenul comun al Parlamentului, […]
18:10
Liderii coaliției au scurtat lista de excepții la legea privind cumulul pensie-salariu. Cine dispare din listă # Gândul
Coaliția a scurtat lista de excepții la cumulul pensie-salariu. De acolo vor dispărea șefii serviciilor de informații, cei de la BNR, ANRE, ANCOM, ASF, Consiliul Legislativ, AEP și Curtea de Conturi.Rămân în lista de excepții cei ale căror mandate sunt prevăzute în Constituție, așa cum a militat PSD. Liderii coaliției s-au reunit marți de la ora […]
18:10
O monedă spaniolă de aur din anul 1609 a devenit cea mai scumpă piesă numismatică licitată vreodată în Europa. Care este suma pentru care s-a licitat # Gândul
O monedă rară, bătută în anul 1609 pentru regele Filip al III-lea al Spaniei, a devenit cea mai scumpă monedă scoasă vreodată la licitație în Europa. Piesa unicat de 339 de grame a fost vândută cu 2.817.500 franci elvețieni, aproximativ 3 milioane de euro. Suma oferită pentru această monedă a depășit cu mult valoarea inițială […]
Acum 4 ore
17:40
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților # Gândul
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește joi 27 noiembrie, pentru a-și alege noua conducere pentru anul 2026, potrivit ordinii de zi a ședinței, publicate de CSM. Actualul președinte al CSM este judecătorul Elena Raluca Costache, are funcția de vicepreședinte este deținută de procurorul Claudiu Sandu. CSM trebuie să dea în termen de 30 de […]
17:40
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova # Gândul
Târgul de Crăciun din Craiova nu este doar o atracție turistică, ci un punct gastronomic care reprezintă tradiție locală, dar și națională. Prețurile percepute pentru mâncare nu sunt tocmai mici. Un bărbat și-a exprimat indignarea după ce a plătit o sumă uriașă pentru o porție de mămăligă cu brânză. Ce preț are mămăliga cu brânză […]
17:40
Cristoiu, la un an de la alegerile prezidențiale din 2024: „Scopul anulării alegerilor a fost ca Nicușor Dan să ajungă președinte” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii marca Gândul Ai Aflat! a oferit un dialog între moderatorul Ionuț Cristache și jurnalistul Ion Cristoiu pe tema alegerilor prezidențiale anulate din 2024. În opinia invitatului, scopul anulării alegerilor a fost acela ca Nicușor Dan să devină președintele României, nu scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu. Ion Cristoiu a […]
17:30
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi # Gândul
Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal (FIFA) a anunțat înființarea unui program, în colaborare cu Fondul Saudit pentru Dezvoltare (SFD), pentru a oferi împrumuturi cu dobândă redusă țărilor care doresc să își îmbunătățească infrastructura fotbalistică. Fondul va aloca 1 miliard de dolari în aceste scopuri, informează INSIDE FIFA. Astfel, în ciuda criticilor, legăturile FIFA cu […]
17:30
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun # Gândul
Atacurile de la târgurile de Crăciun din Germania, din ultimii ani, au determinat autoritățile să majoreze considerabil sumele alocate pentru securitate. Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Federală de Marketing, costurile pentru evenimentele publice, inclusiv piețele de Crăciun, au crescut în medie cu 44% în ultimii trei ani, relatează Reuters. Măsurile de securitate la târgurile […]
17:20
Definiția din DEX a cuvântului „femeie”, contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri # Gândul
De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, organizația World Vision România cere Academiei Române să schimbe definiţia cuvântului „femeie” din dicţionare, acuzând că termenul este încă asociat cu etichete depreciative, în timp ce „bărbatul” primeşte definiţii care sugerează putere şi prestigiu. ONG-ul a avertizat că aceste diferențe de perspectivă întrețin stereotipurile și contribuie la […]
17:10
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025 # Gândul
S-a stabilit programul meciurilor din rundele 20 și 21 ale campionatului intern de fotbal, ultimele ale acestui sezon. Cu acordul celor două televiziuni care transmit, Digi Sport și Prima Sport, s-a decis ca derby-ul FCSB – Rapid să aibă loc duminică 21 decembrie. Derby-ul FCSB – Rapid se joacă pe 21 decembrie! O zi mai […]
17:10
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre ipotezele în ceea ce privește războiul din Ucraina. Acesta susține că atacurile cu drone din ultimele zile ar putea face parte dintr-un mecanism internațional menit să oprească planul de pace al […]
17:10
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina # Gândul
Un italian și-a condus senin autoturismul vreme de 30 de ani fără să dețină un permis de conducere. Povestea i-a lăsat fără reacție pe carabinieri. Șoferul în vârstă de 57 de ani a recunoscut în fața polițiștilor care l-au oprit și i-au cerut permisul că nu deține așa ceva. Mai mult, el a plusat și […]
17:00
Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit o analiză inedită despre alertele aeriene din dimineața zilei de 25 noiembrie, în care o dronă „a aterizat” pe acoperișul unei case din Republica Moldova și o alta s-a prăbușit în curtea […]
17:00
Noi indicatoare rutiere rotunde cu marginea verde au început să apară de ceva vreme pe drumurile europene. În Italia încă nu au ajuns, însă în Regatul Unit, Franța și Spania deja sunt vizibile în diverse zone urbane și rezidențiale. Aspectul lor amintește de clasicele indicatoare de limitare a vitezei: formă circulară, numărul în mijloc, însă […]
16:50
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a recunoscut, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, că și-a luat consilier bazat pe Inteligență Artificială (A.I) și a explicat că a fost convins să facă acest pas chiar de consilierul de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism, Nicoleta-Ramona Dinu. Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat” […]
16:30
Bulă este surprins de profesoară conspectând lucrărările colegilor. Nici vorbă să copieze… -Bulă, tot copiezi de la colegi? -Nu, doamnă profesoară, doar verific dacă au aceleași rezultate ca mine! Recomandarea autorului: Bancul de vineri | „Care copil e al dumneavoastră?”
16:30
Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale # Gândul
Suntem tot mai aproape de ultima lună din anul 2025, iar mulți români sunt curioși de ce minivacanțe au parte, atât angajații, cât și elevii. Luna decembrie este cea a sărbătorilor. Prima este cea națională, iar apoi o ținem așa până la începutul lui 2026. Care sunt zilele libere pentru elevi și angajați în decembrie […]
16:30
Ion Cristoiu comentează căderea dronei și acțiunile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „Bate câmpii” # Gândul
Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a vorbit, cu ironie și sarcasm, despre controversele legate de declarațiile unor generali pensionari, dar și despre faptul că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu „bate câmpii” în spațiul public. Ion Cristoiu a analizat modul în care […]
16:20
Zodia care va fi cerută de soție chiar înainte de Sărbători, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 22 noiembrie – 21 decembrie 2025, evidențiind principalele influențe astrologice care pot influența evenimentele, alegerile și stările emoționale din această lună. Racul pare să fie marele câștigător. Chiar dacă în această perioadă lucrurile par destul de încâlcite, e totuși un moment bun – nu suntem la […]
16:20
Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat # Gândul
Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta, Adunarea Națională, și preferatul fostei candidate la președinția Franței, Marinne le Pen, ar câștiga alegerile prezidențiale, indiferent de adversar, potrivit unui sondaj Odoxa și Mascaret, publicat marți de publicația Public Senat. Jordan Bardella a devenit în luna iulie personalitatea politică preferată a francezilor, iar sondajul îi confirmă statutul […]
16:20
Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii # Gândul
Regatul Unit a desfășurat, în această toamnă, Exercițiul Pegasus, cea mai mare simulare de pandemie a țării din aproape un deceniu și primul său exercițiu național de urgență de la Covid-19, relatează The Telegraph. Exercițiul a fost încheiat luna trecută și a implicat participarea miniștrilor, activarea COBRA și fiecare departament guvernamental major. La simulare au […]
16:10
Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris # Gândul
Ultimul suspect al jafului de la Luvru a fost arestat, marți dimineață, anunță Le Parisen. Potrivit sursei citate este vorba de un bărbat, care a fost arestat de anchetatorii din cadrul Direcției de Poliție Judiciară a Prefecturii de Poliție din Paris. El este reținut la sediul poliției din Paris și este acuzat de „jaf organizat” […]
Acum 6 ore
16:00
Ion Cristoiu, analiză savuroasă a incidentului cu drona din România: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit o analiză inedită despre alertele aeriene din dimineața zilei de 25 noiembrie, în care o dronă „a aterizat” pe acoperișul unei case din Republica Moldova și o alta s-a prăbușit în curtea […]
15:50
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal # Gândul
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone–ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, iar ce a urmat e ireal. O femeie din București păcălește vânzătorii de telefoane. Aceasta își manifestă interesul să le achiziționeze, folosește bilete la ordin de plată false ca să-i inducă în […]
15:40
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene” # Gândul
Traian Băsescu ironizează mijloacele de apărare ale Armatei Române, învinse în luptă dreaptă de un biet plop. Ştirile zilei de marţi au relatat cum o dronă a ajuns în spaţiul românesc, în judeţul Vaslui, dar a fost doborâtă, pe de o parte, de avioanele de luptă Eurofighter, iar de pe altă parte, de un plop. […]
15:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul vă propune un nou test de inteligență, cu chibrituri. De data aceasta, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 8+16=10 într-o egalitate corectă. Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează […]
15:30
Încă o propagandă USR demontată: Moșteanu a refuzat o șpagă care nu i s-a oferit niciodată. Ministrul a recunoscut că nici nu a fost informat de intenția de a fi mituit # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a detonat în direct la Digi24 când a recunoscut că nu a primit informări de la Serviciile Secrete conform cărora un senator PSD ar fi urmat să-i ofere o mită de 1 milion de euro. Înainte de aceste declarații, USR a dus o campanie agresivă în mediul online prin care l-au […]
15:10
Evită prietenii care te-au iritat în ultima vreme. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 26 noiembrie 2025. Berbec Prietenii și familia, deși dragi, pot fi iritanți astăzi. Toți cei din jurul tău par supărați și incapabili să comunice clar. Din fericire, ai un temperament calm. Pentru a evita o explozie bruscă, ar […]
15:10
Ce alimente la conserve să consumi pentru funcția creierului și sănătatea sistemului cardiovascular. Ce spun specialiștii # Gândul
V-ați gândit vreodată ce fel de conserve conțin surse reale de nutrienți care pot avea un rol important pentru sistemul cardiovascular, osos și pentru funcția creierului? Deși nu sunt neapărat printre preferatele tuturor consumatorilor, alimentele la conservă pot reprezenta o sursă de minerale, vitamine și nutrienți. Printre aceste alimente, de exemplu, se regăsesc conservele cu […]
15:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că trei companii sunt în prezent în negocieri directe pentru preluarea activelor Lukoil din România, atât rafinăria Petrotel, cât și rețeaua de benzinării. Discuțiile sunt în desfășurare de câteva săptămâni, iar autoritățile române au fost notificate oficial. ”În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a […]
15:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională! # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre transferul important pe care îl pregătește Dinamo: un fotbalist de națională a fost contactat pentru a rezolva una dintre problemele majore ale „câinilor”! Discutăm despre meciul de la Botoșani și dăm calificativele: oferim azi celebra „garsonieră”? Aflăm toate […]
15:00
Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală? # Gândul
Aproape jumătate dintre cetățenii UE consideră că războiul din Ucraina rămâne principala provocare a blocului. În același timp, liderii europeni avertizează că planul de pace al lui Trump necesită îmbunătățiri. Rezultatele celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru arată că optimismul cu privire la viitorul UE a scăzut în rândul europenilor, cu 6% față de aceeași […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.