Fără cuvinte. Un prichidel bolnav de cancer este întâmpinat de colegi la reîntoarcerea la școală
Gândul, 25 noiembrie 2025 18:10
Un prichindel, elev în Cluj-Napoca, care luptă cu o boală cumplită s-a întors luni la școală într-o atmosferă care emoționată. Empatie absolută, băiețelul a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de colegi și profesori, care au format un coridor pe treptele școlii. Fără cuvinte. S-a întâmplat la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca, acolo unde […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
18:20
Adriana Săftoiu, fostă consilieră al lui Băsescu, a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Societății Române de Televiziune # Gândul
Adriana Săftoiu a primit aviz favorabil, marți, din partea Comisiilor de cultură ale Senatului şi Camerei Deputaților pentru funcţia de preşedinte – director general al Societății Române de Televiziune, transmite Agerpres. Adriana Săftoiu a fost avizată în fruntea SRT cu 20 de voturi ‘pentru, şase voturi împotrivă şi o abţinere. Funcţia de preşedinte – director […]
Acum 30 minute
18:10
Fără cuvinte. Un prichidel bolnav de cancer este întâmpinat de colegi la reîntoarcerea la școală # Gândul
Un prichindel, elev în Cluj-Napoca, care luptă cu o boală cumplită s-a întors luni la școală într-o atmosferă care emoționată. Empatie absolută, băiețelul a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de colegi și profesori, care au format un coridor pe treptele școlii. Fără cuvinte. S-a întâmplat la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca, acolo unde […]
18:10
Robert Christian Schwartz, votat de Comisiile de Cultură pentru funcția de președinte al Societății Române de Radiodifuziune # Gândul
Comisiile de cultură ale Camerei Deputaților și Senatului au dat, marți, aviz favorabil lui Robert Christian Schwartz pentru de funcția de preşedinte-director general al Societății Române de Radiodifuziune, transmite Agerpres. Au votat „pentru” aviz favorabil 19 parlamentari, iar opt au votat ‘”împotrivă”. Robert Christian Schwartz urmează să fie validat şi de plenul comun al Parlamentului, […]
18:10
Liderii coaliției au scurtat lista de excepții la legea privind cumulul pensie-salariu. Cine dispare din listă # Gândul
Coaliția a scurtat lista de excepții la cumulul pensie-salariu. De acolo vor dispărea șefii serviciilor de informații, cei de la BNR, ANRE, ANCOM, ASF, Consiliul Legislativ, AEP și Curtea de Conturi.Rămân în lista de excepții cei ale căror mandate sunt prevăzute în Constituție, așa cum a militat PSD. Liderii coaliției s-au reunit marți de la ora […]
18:10
O monedă spaniolă de aur din anul 1609 a devenit cea mai scumpă piesă numismatică licitată vreodată în Europa. Care este suma pentru care s-a licitat # Gândul
O monedă rară, bătută în anul 1609 pentru regele Filip al III-lea al Spaniei, a devenit cea mai scumpă monedă scoasă vreodată la licitație în Europa. Piesa unicat de 339 de grame a fost vândută cu 2.817.500 franci elvețieni, aproximativ 3 milioane de euro. Suma oferită pentru această monedă a depășit cu mult valoarea inițială […]
Acum o oră
17:40
Consiliul Superior al Magistraturii își alege o nouă conducere, în toiul tensiunilor, privind pensia magistraților # Gândul
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reunește joi 27 noiembrie, pentru a-și alege noua conducere pentru anul 2026, potrivit ordinii de zi a ședinței, publicate de CSM. Actualul președinte al CSM este judecătorul Elena Raluca Costache, are funcția de vicepreședinte este deținută de procurorul Claudiu Sandu. CSM trebuie să dea în termen de 30 de […]
17:40
Indignare în rândul iubitorilor de mămăligă cu brânză. Cât costă o porție din celebrul preparat la Târgul de Crăciun din Craiova # Gândul
Târgul de Crăciun din Craiova nu este doar o atracție turistică, ci un punct gastronomic care reprezintă tradiție locală, dar și națională. Prețurile percepute pentru mâncare nu sunt tocmai mici. Un bărbat și-a exprimat indignarea după ce a plătit o sumă uriașă pentru o porție de mămăligă cu brânză. Ce preț are mămăliga cu brânză […]
17:40
Cristoiu, la un an de la alegerile prezidențiale din 2024: „Scopul anulării alegerilor a fost ca Nicușor Dan să ajungă președinte” # Gândul
Ediția de marți a emisiunii marca Gândul Ai Aflat! a oferit un dialog între moderatorul Ionuț Cristache și jurnalistul Ion Cristoiu pe tema alegerilor prezidențiale anulate din 2024. În opinia invitatului, scopul anulării alegerilor a fost acela ca Nicușor Dan să devină președintele României, nu scoaterea din cursă a lui Călin Georgescu. Ion Cristoiu a […]
17:30
Șeful FIFA se folosește de banii saudiților pentru a dezvolta fotbalul în țările sărace. A fost anunțat un program pentru oferit împrumuturi # Gândul
Federația Internațională a Asociațiilor de Fotbal (FIFA) a anunțat înființarea unui program, în colaborare cu Fondul Saudit pentru Dezvoltare (SFD), pentru a oferi împrumuturi cu dobândă redusă țărilor care doresc să își îmbunătățească infrastructura fotbalistică. Fondul va aloca 1 miliard de dolari în aceste scopuri, informează INSIDE FIFA. Astfel, în ciuda criticilor, legăturile FIFA cu […]
17:30
Frica de atacuri în perioada Sărbătorilor i-a făcut pe germani să majoreze cu 44% sumele alocate pentru securitatea Târgurilor de Crăciun # Gândul
Atacurile de la târgurile de Crăciun din Germania, din ultimii ani, au determinat autoritățile să majoreze considerabil sumele alocate pentru securitate. Potrivit unui sondaj realizat de Asociația Federală de Marketing, costurile pentru evenimentele publice, inclusiv piețele de Crăciun, au crescut în medie cu 44% în ultimii trei ani, relatează Reuters. Măsurile de securitate la târgurile […]
Acum 2 ore
17:20
Definiția din DEX a cuvântului „femeie”, contestată public. Un ONG cere Academiei Române să ia măsuri # Gândul
De Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor, organizația World Vision România cere Academiei Române să schimbe definiţia cuvântului „femeie” din dicţionare, acuzând că termenul este încă asociat cu etichete depreciative, în timp ce „bărbatul” primeşte definiţii care sugerează putere şi prestigiu. ONG-ul a avertizat că aceste diferențe de perspectivă întrețin stereotipurile și contribuie la […]
17:10
Derby-ul FCSB – Rapid se JOACĂ pe 21 decembrie! O zi mai târziu, Craiova are ultimul meci al anului 2025 # Gândul
S-a stabilit programul meciurilor din rundele 20 și 21 ale campionatului intern de fotbal, ultimele ale acestui sezon. Cu acordul celor două televiziuni care transmit, Digi Sport și Prima Sport, s-a decis ca derby-ul FCSB – Rapid să aibă loc duminică 21 decembrie. Derby-ul FCSB – Rapid se joacă pe 21 decembrie! O zi mai […]
17:10
Cristoiu, scenariu-sumbru despre frontul ucrainean: „Se pregătește o diversiune sângeroasă pentru oprirea planului de pace al lui Trump” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a vorbit despre ipotezele în ceea ce privește războiul din Ucraina. Acesta susține că atacurile cu drone din ultimele zile ar putea face parte dintr-un mecanism internațional menit să oprească planul de pace al […]
17:10
Un șofer desăvârșit a condus 30 de ani fără permis. A fost prins la un control de rutină. Pentru că nu i-a putut fi luat actul, i s-a confiscat mașina # Gândul
Un italian și-a condus senin autoturismul vreme de 30 de ani fără să dețină un permis de conducere. Povestea i-a lăsat fără reacție pe carabinieri. Șoferul în vârstă de 57 de ani a recunoscut în fața polițiștilor care l-au oprit și i-au cerut permisul că nu deține așa ceva. Mai mult, el a plusat și […]
17:00
Ion Cristoiu, ironic după incidentul cu drona din Republica Moldova: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit o analiză inedită despre alertele aeriene din dimineața zilei de 25 noiembrie, în care o dronă „a aterizat” pe acoperișul unei case din Republica Moldova și o alta s-a prăbușit în curtea […]
17:00
Noi indicatoare rutiere rotunde cu marginea verde au început să apară de ceva vreme pe drumurile europene. În Italia încă nu au ajuns, însă în Regatul Unit, Franța și Spania deja sunt vizibile în diverse zone urbane și rezidențiale. Aspectul lor amintește de clasicele indicatoare de limitare a vitezei: formă circulară, numărul în mijloc, însă […]
16:50
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a recunoscut, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, că și-a luat consilier bazat pe Inteligență Artificială (A.I) și a explicat că a fost convins să facă acest pas chiar de consilierul de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism, Nicoleta-Ramona Dinu. Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat” […]
16:30
Bulă este surprins de profesoară conspectând lucrărările colegilor. Nici vorbă să copieze… -Bulă, tot copiezi de la colegi? -Nu, doamnă profesoară, doar verific dacă au aceleași rezultate ca mine! Recomandarea autorului: Bancul de vineri | „Care copil e al dumneavoastră?”
16:30
Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale # Gândul
Suntem tot mai aproape de ultima lună din anul 2025, iar mulți români sunt curioși de ce minivacanțe au parte, atât angajații, cât și elevii. Luna decembrie este cea a sărbătorilor. Prima este cea națională, iar apoi o ținem așa până la începutul lui 2026. Care sunt zilele libere pentru elevi și angajați în decembrie […]
16:30
Ion Cristoiu comentează căderea dronei și acțiunile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „Bate câmpii” # Gândul
Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a vorbit, cu ironie și sarcasm, despre controversele legate de declarațiile unor generali pensionari, dar și despre faptul că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu „bate câmpii” în spațiul public. Ion Cristoiu a analizat modul în care […]
Acum 4 ore
16:20
Zodia care va fi cerută de soție chiar înainte de Sărbători, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 22 noiembrie – 21 decembrie 2025, evidențiind principalele influențe astrologice care pot influența evenimentele, alegerile și stările emoționale din această lună. Racul pare să fie marele câștigător. Chiar dacă în această perioadă lucrurile par destul de încâlcite, e totuși un moment bun – nu suntem la […]
16:20
Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat # Gândul
Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta, Adunarea Națională, și preferatul fostei candidate la președinția Franței, Marinne le Pen, ar câștiga alegerile prezidențiale, indiferent de adversar, potrivit unui sondaj Odoxa și Mascaret, publicat marți de publicația Public Senat. Jordan Bardella a devenit în luna iulie personalitatea politică preferată a francezilor, iar sondajul îi confirmă statutul […]
16:20
Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii # Gândul
Regatul Unit a desfășurat, în această toamnă, Exercițiul Pegasus, cea mai mare simulare de pandemie a țării din aproape un deceniu și primul său exercițiu național de urgență de la Covid-19, relatează The Telegraph. Exercițiul a fost încheiat luna trecută și a implicat participarea miniștrilor, activarea COBRA și fiecare departament guvernamental major. La simulare au […]
16:10
Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris # Gândul
Ultimul suspect al jafului de la Luvru a fost arestat, marți dimineață, anunță Le Parisen. Potrivit sursei citate este vorba de un bărbat, care a fost arestat de anchetatorii din cadrul Direcției de Poliție Judiciară a Prefecturii de Poliție din Paris. El este reținut la sediul poliției din Paris și este acuzat de „jaf organizat” […]
16:00
Ion Cristoiu, analiză savuroasă a incidentului cu drona din România: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit o analiză inedită despre alertele aeriene din dimineața zilei de 25 noiembrie, în care o dronă „a aterizat” pe acoperișul unei case din Republica Moldova și o alta s-a prăbușit în curtea […]
15:50
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal # Gândul
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone–ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, iar ce a urmat e ireal. O femeie din București păcălește vânzătorii de telefoane. Aceasta își manifestă interesul să le achiziționeze, folosește bilete la ordin de plată false ca să-i inducă în […]
15:40
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene” # Gândul
Traian Băsescu ironizează mijloacele de apărare ale Armatei Române, învinse în luptă dreaptă de un biet plop. Ştirile zilei de marţi au relatat cum o dronă a ajuns în spaţiul românesc, în judeţul Vaslui, dar a fost doborâtă, pe de o parte, de avioanele de luptă Eurofighter, iar de pe altă parte, de un plop. […]
15:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul vă propune un nou test de inteligență, cu chibrituri. De data aceasta, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 8+16=10 într-o egalitate corectă. Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează […]
15:30
Încă o propagandă USR demontată: Moșteanu a refuzat o șpagă care nu i s-a oferit niciodată. Ministrul a recunoscut că nici nu a fost informat de intenția de a fi mituit # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a detonat în direct la Digi24 când a recunoscut că nu a primit informări de la Serviciile Secrete conform cărora un senator PSD ar fi urmat să-i ofere o mită de 1 milion de euro. Înainte de aceste declarații, USR a dus o campanie agresivă în mediul online prin care l-au […]
15:10
Evită prietenii care te-au iritat în ultima vreme. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 26 noiembrie 2025. Berbec Prietenii și familia, deși dragi, pot fi iritanți astăzi. Toți cei din jurul tău par supărați și incapabili să comunice clar. Din fericire, ai un temperament calm. Pentru a evita o explozie bruscă, ar […]
15:10
Ce alimente la conserve să consumi pentru funcția creierului și sănătatea sistemului cardiovascular. Ce spun specialiștii # Gândul
V-ați gândit vreodată ce fel de conserve conțin surse reale de nutrienți care pot avea un rol important pentru sistemul cardiovascular, osos și pentru funcția creierului? Deși nu sunt neapărat printre preferatele tuturor consumatorilor, alimentele la conservă pot reprezenta o sursă de minerale, vitamine și nutrienți. Printre aceste alimente, de exemplu, se regăsesc conservele cu […]
15:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că trei companii sunt în prezent în negocieri directe pentru preluarea activelor Lukoil din România, atât rafinăria Petrotel, cât și rețeaua de benzinării. Discuțiile sunt în desfășurare de câteva săptămâni, iar autoritățile române au fost notificate oficial. ”În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a […]
15:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională! # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre transferul important pe care îl pregătește Dinamo: un fotbalist de națională a fost contactat pentru a rezolva una dintre problemele majore ale „câinilor”! Discutăm despre meciul de la Botoșani și dăm calificativele: oferim azi celebra „garsonieră”? Aflăm toate […]
15:00
Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală? # Gândul
Aproape jumătate dintre cetățenii UE consideră că războiul din Ucraina rămâne principala provocare a blocului. În același timp, liderii europeni avertizează că planul de pace al lui Trump necesită îmbunătățiri. Rezultatele celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru arată că optimismul cu privire la viitorul UE a scăzut în rândul europenilor, cu 6% față de aceeași […]
15:00
Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux # Gândul
Cei doi curcani care vor fi grațiați în timpul unei ceremonii de la Casa Albă, în această seară, au ajuns deja la Washington DC. Gobble și Waddle au pășit țanțoș pe holurile hotelului de lux Willard Intercontinental, situat la numai câteva străzi distanță de reședința prezidențială, pentru a fi prezentați oficial publicului. Numele păsărilor sunt […]
14:50
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie: Sfântul care ocrotește pruncii # Gândul
E sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul care ocrotește pruncii, și anume, Sfântul Stelian. Astfel, Sfântul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor şi al familiei creştine, este prăznuit pe 26 noiembrie. Potrivot crestinortodox.ro, Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din […]
14:40
Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional # Gândul
Judecătorii CCR au declarat neconstituțional proiectul de lege al lui Ilie Bolojan privind pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul […]
14:40
Cum s-a răzbunat o femeie care nu a primit PRIORITATE pe trecerea de pietoni. Poliția Română a intervenit imediat # Gândul
Pentru că nu a primit prioritate pe trecerea de pietoni, o femeie care era împreună cu băiețelul ei a decis să nu lase lucrurile așa și să-i dea lecție șoferului. Astfel, ea a recurs la un gest pe care nu mulți români îl fac. Concret, a depus o sesizare pe site-ul Poliției Române, reclamând cele […]
14:30
Povestea de succes a Lianei, românca din Italia care a dat lovitura în afaceri, după 45 de ani: „Talentul nu are dată de expirare” # Gândul
O româncă pe nume Liana Gabriela Rotariu, stabilită în Italia, a trăit, la 45 de ani, momentul în care a simțit că pierde totul: locul de muncă, direcția, siguranța. Dar acea prăbușire interioară i-a adus o nouă viață profesională, bazată pe ideea că „talentul nu are dată de expirare” și că munca, după vârsta de 50 […]
Acum 6 ore
14:20
Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET” # Gândul
Daniel Băluță a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, ce soluție ar aborda cu scopul de a rezolva problema căldurii și a apei calde în București. Candidatul înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a susținut că soluția ar fi o fuziune între ELCEN și RADET. De asemenea, Daniel Băluță a mai menționat […]
14:10
Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. Netflix a anunțat oficial anularea a încă trei seriale, marcând un nou val de tăieri bruște, în timp ce platforma își reorganizează oferta în perspectiva anului 2026, scrie NetflixLife. Decizia vine la doar […]
14:10
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex # Gândul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis azi că statele membre sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din comunitate, criticând totodată Polonia pentru că nu a validat o căsătorie încheiată în Germania, notează Reuters. Astfel, instanța europeană a stabilit că Polonia a încălcat drepturile fundamentale […]
14:10
Caz șocant în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități # Gândul
Timp de trei ani, un bărbat în vârstă de 56 de ani din orășelul Borgo Virgilio din Italia a reușit să păcălească autoritățile. Individul a ascuns trupul mumificat al mamei sale, în pivniță pentru a-i putea încasa pensia în continuare. Când cartea de identitate a femeii decedate a expirat, bărbatul s-a prezentat la Oficiul de […]
14:00
John Lee, șeful Executivului din Hong Kong, și-a anunțat susținerea față de guvernul de la Beijing în contextul disputei diplomatice dintre China și Japonia, cauzate de declarațiile premierului Takaichi privind Taiwan. „Aceste remarce extrem de eronate au deteriorat grav atmosfera schimburilor dintre China și Japonia. Ne fac să ne îndoim de eficacitatea multor schimburi”, a […]
14:00
Judecătorii CCR a declarat neconstituțional proiectului de lege privind plata pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul pentru discutarea sesizărilor […]
13:50
Hotelul „Furnica”, clădire-emblemă a Domeniului Regal Peleș și parte integrantă a ansamblului arhitectural care a făcut din Sinaia „Perla Carpaților”, este scos la vânzare de Casa Regală a României. Imobilul este situat pe un teren generos, de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro. De altfel, în Sinaia, există unsprezece […]
13:50
Închisoare cu suspendare pentru un proprietar care a tăiat ilegal un fag din pădurea familiei # Gândul
Un bărbat a fost condamndat la închisoare cu suspendare, după ce a tăiat cu drujba un fag din pădurea familiei aflată în paza Ocolului Silvic. În plus, bărbatul este obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Un bărbat din orașul Novaci, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru tăiere ilegală […]
13:50
Data exactă când intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor. Ce a anunțat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a menționat data la care urmează să fie deblocate sumele aferente preșcolarilor și elevilor defavorizați care beneficiază de cardurile educaționale. Declarațiile vin în contextul în care deblocarea banilor a întârziat, existând o problemă legată de baza de date. Aceste carduri educaționale sunt acordate în baza OUG nr. 83/2023. […]
13:40
A fost razie printre șoferii și vatmanii STB. Ce s-a constatat după ce sute conducători au suflat în fiole # Gândul
STB anunță că Brigada Rutiereă a desfășurat o acțiune de control în rândul conducătorilor din transportul public, timp de aproape o săptămână. „Acțiune de prevenire privind consumul de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor STB. Brigada Rutieră a desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor […]
13:30
Dani Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, vor afla marți dacă judecătorii de la Curtea de Apel din Napoli îi vor extrăda în România, unde au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Amintim că, frații Mocanu au fost prinși de autorități pe 10 noiembrie 2025, în proximitatea orașului Napoli. S-a întâmplat la puțin timp […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.