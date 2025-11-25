Sondaj surpriză în Franța. Bardella ajunge președintele Franței indiferent de contracandidat
Gândul, 25 noiembrie 2025 16:20
Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta, Adunarea Națională, și preferatul fostei candidate la președinția Franței, Marinne le Pen, ar câștiga alegerile prezidențiale, indiferent de adversar, potrivit unui sondaj Odoxa și Mascaret, publicat marți de publicația Public Senat. Jordan Bardella a devenit în luna iulie personalitatea politică preferată a francezilor, iar sondajul îi confirmă statutul […]
• • •
Acum 5 minute
16:50
Președintele Nicușor Dan recunoaște că este consiliat de Inteligența Artificială: „Este un instrument care ne poate ajuta foarte mult viaţa” # Gândul
Președintele Nicușor Dan a recunoscut, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, că și-a luat consilier bazat pe Inteligență Artificială (A.I) și a explicat că a fost convins să facă acest pas chiar de consilierul de stat pentru guvernanţă corporativă şi turism, Nicoleta-Ramona Dinu. Întrebat, în cadrul Summitului pentru guvernanţă digitală 2025, dacă şi-a „luat” […]
Acum 30 minute
16:30
Bulă este surprins de profesoară conspectând lucrărările colegilor. Nici vorbă să copieze… -Bulă, tot copiezi de la colegi? -Nu, doamnă profesoară, doar verific dacă au aceleași rezultate ca mine! Recomandarea autorului: Bancul de vineri | „Care copil e al dumneavoastră?”
16:30
Care sunt zilele libere din decembrie 2025. Când se bucură angajații și elevii de minivacanțe legale # Gândul
Suntem tot mai aproape de ultima lună din anul 2025, iar mulți români sunt curioși de ce minivacanțe au parte, atât angajații, cât și elevii. Luna decembrie este cea a sărbătorilor. Prima este cea națională, iar apoi o ținem așa până la începutul lui 2026. Care sunt zilele libere pentru elevi și angajați în decembrie […]
16:30
Ion Cristoiu comentează căderea dronei și acțiunile ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „Bate câmpii” # Gândul
Cea mai nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l invitat pe jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu, a vorbit, cu ironie și sarcasm, despre controversele legate de declarațiile unor generali pensionari, dar și despre faptul că ministrul Apărării Ionuț Moșteanu „bate câmpii” în spațiul public. Ion Cristoiu a analizat modul în care […]
Acum o oră
16:20
Zodia care va fi cerută de soție chiar înainte de Sărbători, potrivit faimoasei Neti Sandu de la Pro TV # Gândul
Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 22 noiembrie – 21 decembrie 2025, evidențiind principalele influențe astrologice care pot influența evenimentele, alegerile și stările emoționale din această lună. Racul pare să fie marele câștigător. Chiar dacă în această perioadă lucrurile par destul de încâlcite, e totuși un moment bun – nu suntem la […]
16:20
16:20
Regatul Unit simulează o uriașă pandemie. Forțele britanice s-au luptat cu un virus care provine de la porci și ucide în principal copii # Gândul
Regatul Unit a desfășurat, în această toamnă, Exercițiul Pegasus, cea mai mare simulare de pandemie a țării din aproape un deceniu și primul său exercițiu național de urgență de la Covid-19, relatează The Telegraph. Exercițiul a fost încheiat luna trecută și a implicat participarea miniștrilor, activarea COBRA și fiecare departament guvernamental major. La simulare au […]
16:10
Jaful de la Luvru: al patrulea și ultimul suspect a fost arestat. Ce anunță procurorii de la Paris # Gândul
Ultimul suspect al jafului de la Luvru a fost arestat, marți dimineață, anunță Le Parisen. Potrivit sursei citate este vorba de un bărbat, care a fost arestat de anchetatorii din cadrul Direcției de Poliție Judiciară a Prefecturii de Poliție din Paris. El este reținut la sediul poliției din Paris și este acuzat de „jaf organizat” […]
16:00
Ion Cristoiu, analiză savuroasă a incidentului cu drona din România: „Zici că a fost pusă cu mânuța acolo” # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a oferit o analiză inedită despre alertele aeriene din dimineața zilei de 25 noiembrie, în care o dronă „a aterizat” pe acoperișul unei case din Republica Moldova și o alta s-a prăbușit în curtea […]
Acum 2 ore
15:50
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal # Gândul
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone–ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, iar ce a urmat e ireal. O femeie din București păcălește vânzătorii de telefoane. Aceasta își manifestă interesul să le achiziționeze, folosește bilete la ordin de plată false ca să-i inducă în […]
15:40
Traian Băsescu ironizează Armata Română: „Drona a fost doborâtă cu plopul, în judeţul Vaslui. Mai eficient decât toate mașinile de luptă antiaeriene” # Gândul
Traian Băsescu ironizează mijloacele de apărare ale Armatei Române, învinse în luptă dreaptă de un biet plop. Ştirile zilei de marţi au relatat cum o dronă a ajuns în spaţiul românesc, în judeţul Vaslui, dar a fost doborâtă, pe de o parte, de avioanele de luptă Eurofighter, iar de pe altă parte, de un plop. […]
15:30
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul vă propune un nou test de inteligență, cu chibrituri. De data aceasta, tot ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit, pentru a transforma exercițiul 8+16=10 într-o egalitate corectă. Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste stimulează […]
15:30
Încă o propagandă USR demontată: Moșteanu a refuzat o șpagă care nu i s-a oferit niciodată. Ministrul a recunoscut că nici nu a fost informat de intenția de a fi mituit # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, s-a detonat în direct la Digi24 când a recunoscut că nu a primit informări de la Serviciile Secrete conform cărora un senator PSD ar fi urmat să-i ofere o mită de 1 milion de euro. Înainte de aceste declarații, USR a dus o campanie agresivă în mediul online prin care l-au […]
15:10
Evită prietenii care te-au iritat în ultima vreme. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 26 noiembrie 2025. Berbec Prietenii și familia, deși dragi, pot fi iritanți astăzi. Toți cei din jurul tău par supărați și incapabili să comunice clar. Din fericire, ai un temperament calm. Pentru a evita o explozie bruscă, ar […]
15:10
Ce alimente la conserve să consumi pentru funcția creierului și sănătatea sistemului cardiovascular. Ce spun specialiștii # Gândul
V-ați gândit vreodată ce fel de conserve conțin surse reale de nutrienți care pot avea un rol important pentru sistemul cardiovascular, osos și pentru funcția creierului? Deși nu sunt neapărat printre preferatele tuturor consumatorilor, alimentele la conservă pot reprezenta o sursă de minerale, vitamine și nutrienți. Printre aceste alimente, de exemplu, se regăsesc conservele cu […]
15:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan anunță interes pentru activele Lukoil: „Trei companii negociază achiziția” # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță că trei companii sunt în prezent în negocieri directe pentru preluarea activelor Lukoil din România, atât rafinăria Petrotel, cât și rețeaua de benzinării. Discuțiile sunt în desfășurare de câteva săptămâni, iar autoritățile române au fost notificate oficial. ”În momentul de faţă sunt trei companii care şi-au manifestat intenţia de a […]
15:00
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională! # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 18.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre transferul important pe care îl pregătește Dinamo: un fotbalist de națională a fost contactat pentru a rezolva una dintre problemele majore ale „câinilor”! Discutăm despre meciul de la Botoșani și dăm calificativele: oferim azi celebra „garsonieră”? Aflăm toate […]
15:00
Eurobarometru. Studiu de piață în UE: ce îi îngrijorează cel mai mult pe europeni, războiul din Ucraina sau migrația ilegală? # Gândul
Aproape jumătate dintre cetățenii UE consideră că războiul din Ucraina rămâne principala provocare a blocului. În același timp, liderii europeni avertizează că planul de pace al lui Trump necesită îmbunătățiri. Rezultatele celui mai recent sondaj Flash Eurobarometru arată că optimismul cu privire la viitorul UE a scăzut în rândul europenilor, cu 6% față de aceeași […]
15:00
Curcanii care vor fi grațiați de Trump au fost primiți pe covorul roșu la Washington. Până la ceremonie vor fi cazați într-un hotel de lux # Gândul
Cei doi curcani care vor fi grațiați în timpul unei ceremonii de la Casa Albă, în această seară, au ajuns deja la Washington DC. Gobble și Waddle au pășit țanțoș pe holurile hotelului de lux Willard Intercontinental, situat la numai câteva străzi distanță de reședința prezidențială, pentru a fi prezentați oficial publicului. Numele păsărilor sunt […]
Acum 4 ore
14:50
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie: Sfântul care ocrotește pruncii # Gândul
E sărbătoare importantă în calendarul ortodox din 26 noiembrie, atunci când Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul care ocrotește pruncii, și anume, Sfântul Stelian. Astfel, Sfântul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor şi al familiei creştine, este prăznuit pe 26 noiembrie. Potrivot crestinortodox.ro, Sfântul Stelian s-a născut în secolul al VI-lea, la Adrianopolis, în provincia Paflagonia din […]
14:40
Curtea Supremă de Justiție învinge Guvernul Bolojan la CCR. Legea Guvernului pe plata pensiilor private, care viza 8,3 milioane de români, este neconstituțional # Gândul
Judecătorii CCR au declarat neconstituțional proiectul de lege al lui Ilie Bolojan privind pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul […]
14:40
Cum s-a răzbunat o femeie care nu a primit PRIORITATE pe trecerea de pietoni. Poliția Română a intervenit imediat # Gândul
Pentru că nu a primit prioritate pe trecerea de pietoni, o femeie care era împreună cu băiețelul ei a decis să nu lase lucrurile așa și să-i dea lecție șoferului. Astfel, ea a recurs la un gest pe care nu mulți români îl fac. Concret, a depus o sesizare pe site-ul Poliției Române, reclamând cele […]
14:30
Povestea de succes a Lianei, românca din Italia care a dat lovitura în afaceri, după 45 de ani: „Talentul nu are dată de expirare” # Gândul
O româncă pe nume Liana Gabriela Rotariu, stabilită în Italia, a trăit, la 45 de ani, momentul în care a simțit că pierde totul: locul de muncă, direcția, siguranța. Dar acea prăbușire interioară i-a adus o nouă viață profesională, bazată pe ideea că „talentul nu are dată de expirare” și că munca, după vârsta de 50 […]
14:20
Daniel Băluță, despre modul în care ar rezolva problema căldurii și a apei calde în București. „Soluția? Fuziune ELCEN cu RADET” # Gândul
Daniel Băluță a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Antena 1, ce soluție ar aborda cu scopul de a rezolva problema căldurii și a apei calde în București. Candidatul înscris în cursa pentru Primăria Capitalei a susținut că soluția ar fi o fuziune între ELCEN și RADET. De asemenea, Daniel Băluță a mai menționat […]
14:10
Netflix anulează trei seriale la scurt timp după anunțul privind anularea unei alte comedii, semnalând o schimbare strategică înaintea grilei din 2026. Netflix a anunțat oficial anularea a încă trei seriale, marcând un nou val de tăieri bruște, în timp ce platforma își reorganizează oferta în perspectiva anului 2026, scrie NetflixLife. Decizia vine la doar […]
14:10
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că statele UE trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex # Gândul
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis azi că statele membre sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat din comunitate, criticând totodată Polonia pentru că nu a validat o căsătorie încheiată în Germania, notează Reuters. Astfel, instanța europeană a stabilit că Polonia a încălcat drepturile fundamentale […]
14:10
Caz șocant în Italia. Un bărbat s-a deghizat în mama sa decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperit de autorități # Gândul
Timp de trei ani, un bărbat în vârstă de 56 de ani din orășelul Borgo Virgilio din Italia a reușit să păcălească autoritățile. Individul a ascuns trupul mumificat al mamei sale, în pivniță pentru a-i putea încasa pensia în continuare. Când cartea de identitate a femeii decedate a expirat, bărbatul s-a prezentat la Oficiul de […]
14:00
John Lee, șeful Executivului din Hong Kong, și-a anunțat susținerea față de guvernul de la Beijing în contextul disputei diplomatice dintre China și Japonia, cauzate de declarațiile premierului Takaichi privind Taiwan. „Aceste remarce extrem de eronate au deteriorat grav atmosfera schimburilor dintre China și Japonia. Ne fac să ne îndoim de eficacitatea multor schimburi”, a […]
14:00
Judecătorii CCR a declarat neconstituțional proiectului de lege privind plata pensiilor private. Actul normativ este așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. CCR a anunțat marți că proiectul legii privind plata pensiilor private este neconstituțional, după ce termenul pentru discutarea sesizărilor […]
13:50
Hotelul „Furnica”, clădire-emblemă a Domeniului Regal Peleș și parte integrantă a ansamblului arhitectural care a făcut din Sinaia „Perla Carpaților”, este scos la vânzare de Casa Regală a României. Imobilul este situat pe un teren generos, de 5.106 metri pătrați, iar prețul cerut este de 3,7 milioane de euro. De altfel, în Sinaia, există unsprezece […]
13:50
Închisoare cu suspendare pentru un proprietar care a tăiat ilegal un fag din pădurea familiei # Gândul
Un bărbat a fost condamndat la închisoare cu suspendare, după ce a tăiat cu drujba un fag din pădurea familiei aflată în paza Ocolului Silvic. În plus, bărbatul este obligat să presteze 60 de zile de muncă în folosul comunității. Un bărbat din orașul Novaci, a fost condamnat la închisoare cu suspendare pentru tăiere ilegală […]
13:50
Data exactă când intră cei 500 de lei pe cardurile educaționale ale elevilor. Ce a anunțat Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene # Gândul
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a menționat data la care urmează să fie deblocate sumele aferente preșcolarilor și elevilor defavorizați care beneficiază de cardurile educaționale. Declarațiile vin în contextul în care deblocarea banilor a întârziat, existând o problemă legată de baza de date. Aceste carduri educaționale sunt acordate în baza OUG nr. 83/2023. […]
13:40
A fost razie printre șoferii și vatmanii STB. Ce s-a constatat după ce sute conducători au suflat în fiole # Gândul
STB anunță că Brigada Rutiereă a desfășurat o acțiune de control în rândul conducătorilor din transportul public, timp de aproape o săptămână. „Acțiune de prevenire privind consumul de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor STB. Brigada Rutieră a desfășurat o acțiune de prevenire și combatere a conducerii sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor […]
13:30
Dani Mocanu și fratele său, Nando Mocanu, vor afla marți dacă judecătorii de la Curtea de Apel din Napoli îi vor extrăda în România, unde au fost condamnați definitiv pentru tentativă de omor. Amintim că, frații Mocanu au fost prinși de autorități pe 10 noiembrie 2025, în proximitatea orașului Napoli. S-a întâmplat la puțin timp […]
13:30
Macron vine cu clarificări, după declarațiile Șefului Statului Major: Noul serviciu militar voluntar nu va implica trimiterea tinerilor pe front # Gândul
Președintele Emmanuel Macron a respins, marți, „ideea confuză” care a circulat, în ultimele zile, în mass-media din Franța și din Europa, de a trimite tinerii francezi pe front. Oficialul a acordat un interviu pentru RTL din Johannesburg, Africa de Sud, acolo unde participa la o reuniune a G20. În cadrul acestuia, liderul Franței a clarificat: […]
13:30
Măsurile Guvernului Bolojan au eșuat. Majorarea taxelor și a TVA-ului au adus mai puțini bani la bugetul de stat pentru că a scăzut consumul # Gândul
Majorarea taxelor și a TVA-ului nu au adus mai mulți bani la bugetul de stat, așa cum își dorea Executivul. Încasările din TVA au scăzut cu aproape 350 de milioane de lei, după ce cotele au fost majorate cu două procente, arată datele Ministerului Finanțelor. Românii au plătit mai mult și au redus cumpărăturile, așa […]
13:10
Toni Neacșu: În alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale # Gândul
Toni Neacșu, fost membru CSM, susține că, „în alte vremuri, Ilie Bolojan și miniștrii lui ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale. Acum îi mai poți cerceta cel mult pentru abuz în serviciu, dar asta dacă am avea un parchet general sau DNA care nu ar supuse voinței președintelui Nicușor Dan, cel […]
13:10
Emil Constantinescu i-a propus lui Nicușor Dan să fie secretar de stat în 1999: „Eram ONG-ist, am refuzat” # Gândul
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, Nicușor Dan dezvăluie că fostul şef al statului, Emil Constantinescu, i-a propus, în 1999, funcţia de secretar de stat pentru românii din Diaspora. „Eram ONG-ist, am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică”, i-a răspuns Dan atunci. „Legat de Diaspora, în 1999 președintele Constantinescu […]
13:00
Vrei ca asigurarea RCA să aibă un preț mai mic? Singura condiție care trebuie să fie îndeplinită # Gândul
Te-ai gândit cum ai putea beneficia de un preț mai mic la asigurarea RCA? Există o condiție care trebuie să fie îndeplinită, pentru a achita un tarif avantajos. Reprezentanții Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) arată care este mecanismul prin intermediul căruia conducătorii auto au posibilitatea de a beneficia de un cost mai scăzut. Datele indică […]
13:00
Traian Băsescu, reacție fermă după intrarea dronei rusești în România: „Asta e o atitudine caraghioasă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit” # Gândul
Traian Băsescu a reacționat tranșant după incidentul aerian din această dimineață, când o dronă rusească a traversat spațiul aerian al României prin județele Tulcea, Galați și, pentru prima data, Vrancea. Fostul președinte critică modul în care autoritățile comunică și gestionează astfel de episoade. Fostul șef de stat afirmă că simpla ridicare de la sol a […]
13:00
Slujbe la Catedrala Națională de Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. Patriarhia a anunțat programul # Gândul
Patriarhia a anunțat programul slujbelor oficiate la Catedrala Națională de Sfântul Andrei 2025 și de Ziua Națională a României. Pe data de 30 noiembrie, cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, între orele 7.00 și 10.00 vor avea loc slujbele Miezonopticii, Utreniei și Ceasurilor, iar de la ora 10.00 și până la ora 13.00 […]
13:00
Parcarea pe locurile pentru persoane cu dizabilități: amenzi, ridicarea mașinii și cazier contravențional # Gândul
Locurile rezervate persoanelor cu dizabilități au devenit mai vizibile în parcările din orașe, de la marile centre comerciale până la instituții publice și blocuri. Cu toate acestea, încă vezi frecvent mașini fără niciun fel de însemn parcat exact acolo unde accesul ar trebui să fie cel mai simplu pentru cineva cu mobilitate redusă. Mulți șoferi […]
13:00
Anunț de la ANM: cum va fi vremea până la Crăciun. Surpriza care îi așteaptă pe români în decembrie 2025 # Gândul
Potrivit ultimei prognoze meteo, pe care ANM a dat-o publicității marți, 25 noiembrie, temperaturile medii până la mijlocul lunii decembrie vor fi mai mari decât cele normale pentru această perioadă a anului. Meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. Vremea în săptămâna 24.11 – 1.12.2025 Valorile termice vor fi mai […]
Acum 6 ore
12:50
Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni # Gândul
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală, Nicușor Dan a anunțat că miercuri va prezenta Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care ieri a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de […]
12:50
Lorenzo „Tincer” Buffon, legendarul portar al echipei de fotbal AC Milan, a murit la 95 de ani. Era rudă îndepărtată a lui Gigi Buffon. Născut la Udine, în Friuli, a câștigat cinci titluri de campion cu AC Milan și a mai jucat pentru Genoa, Inter și Fiorentina. Are 15 meciuri pentru echipa națională. Era văr […]
12:30
Liderii europeni se întâlnesc din nou să discute varianta lor de plan de pace pentru Ucraina. Macron anunță că nu vor fi trimise trupe pe front # Gândul
Emmanuel Macron a spus marți, într-un interviu pentru postul de radio RTL, că Franța nu are nicio intenție să trimită trupe în Ucraina. „Este absolut necesar, cel puțin acum, să risipim orice idee confuză care sugerează că ne vom trimite tinerii în Ucraina”, a spus acesta. Declarația vine în contextul în care liderul Franței va face […]
12:20
Pace în Ucraina. În timp ce SUA negociază în secret cu rușii în Emirate, Ucraina spune că există un acord după Geneva. Lavrov: Suntem gata de discuții # Gândul
Secretarul armatei SUA, Daniel Driscoll, se află în Abu Dhabi și are întâlniri private cu reprezentanți ai Rusiei, anunță CBS News și Financial Times. Potrivit acestor surse, prima discuție a avut loc seara trecută, iar discuțiile vor continua și astăzi. Driscoll a declarat pentru CBS News că această întâlnire cu reprezentanții Rusiei este necesară pentru […]
12:20
Gigi Becali pune la bătaie 1 milion de euro pentru Denis Drăguș. Ce spune impresarul atacantului # Gândul
Internaționalul român Denis Drăguș rămâne una dintre cele mai urmărite piste de cluburile din Liga 1, iar FCSB insistă cel mai tare pentru transferul atacantului de 26 de ani. În prezent împrumutat la Eyupspor, în prima divizie din Turcia, Drăguș aparține de Trabzonspor. Cum la a 4-a forță din Turcia nu s-a impus, a fost trimis […]
12:10
Mai multe zodii vor fi răsplătite karmic în anul 2026. Aspectele pozitive vor fi atrase pentru acești nativi, încă din primele săptămâni ale anului. Generozitatea și faptele bune vor contribui la influențele pozitive, precum și atitudinea față de viitor și de energia interioară. Planetele vor crea contextul ideal pentru acese zodii. Destinul lucrează în tăcere […]
12:10
Depozitele în lei și valută ale populației au crescut în octombrie 2025, față de luna anterioară, cu 0,8% respectiv cu 1,4%, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). BNR anunță că masa monetară a înregistrat la sfârșitul lunii octombrie 2025 un sold de 758.346,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,7 la sută față de […]
