Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Polițiștii locali, anchetați acum de

Nicuşor Dan a dezvăluit, marţi, că preşedintele Emil Constantinescu i-a propus, în 1999 să fie secretar de stat pentru românii din diaspora, însă a refuzat, dorind să rămână în zona de matematică. Șeful statului a adăugat că ar fi fost foarte util, în acea perioadă, să avem un instrument digital, mai exact o hartă în timp rea a comunităților românești din diaspora. El consideră că e cazul ca statul român să facă studii sociologice complexe pentru românii care trăiesc peste hotare, ca să înțeleagă nevoile acestora.