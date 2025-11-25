Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100 și avionul secret A-60 care transportă un sistem laser de luptă

16:50

Fiind cea mai redutabilă atacantă din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, sora Emilia Jitaru este mai obișnuită să se ferească de apărătorii adversari decât de trafic. Dar fosta internațională din România, care a jucat pentru echipa feminină a țării înainte de a-și dedica viața lui Iisus, a ajuns la un public mai larg după ce a devenit virală o înregistrare video în care apare pe străzile Romei, îmbrăcată în veșmântul călugăresc, dirijând traficul și eliberând o stradă aglomerată, relatează The Times.