Peste 7.300 de persoane private de libertate lucrează în România. Ce condiții trebuie să îndeplinească deținuții și cum se împart banii
Digi24.ro, 25 noiembrie 2025 16:20
Tot mai mulți deținuți din România desfășoară activități lucrative, potrivit datelor oficiale publicate luni, 24 noiembrie, de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). În luna octombrie, 7.311 persoane private de libertate au muncit la nivel național, în cadrul unor activități organizate în interiorul sau exteriorul penitenciarelor. În 2025, valoarea serviciilor prestate a ajuns la 110,3 milioane de lei, în creștere cu 30,5% față de anul anterior, când s-au înregistrat 84,5 milioane de lei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:50
Producția de autoturisme Lada se așteaptă să scadă cu 40% în acest an. Brandul rusesc fabrică acum mai puțin decât Dacia, la Mioveni # Digi24.ro
Producția de autoturisme Lada la fabrica principală a AvtoVAZ din orașul Toliatti, situat pe malul râului Volga, se așteaptă să scadă cu 40% în acest an, până la 274.000 de vehicule, scrie Moscow Times citând surse oficiale.
16:50
Atac ucrainean cu drone în portul rusesc de la Marea Neagră Novorossiisk. Terminal petrolier și o navă de război rusă, avariate # Digi24.ro
Ucraina a lansat un nou atac major cu drone asupra portului strategic rus Novorossiisk, avariind terminalul de încărcare a petrolului Sheskharis, sistemele de apărare aeriană S-300/S-400 și o navă de debarcare rusă de mari dimensiuni, au declarat surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene pentru Kyiv Post marți, 25 noiembrie. Novorossiisk este al doilea cel mai mare punct de export de petrol al Rusiei și baza principală a Flotei Mării Negre.
16:50
Reacție din Polonia, după pătrunderea unei drone în România: NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic # Digi24.ro
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat marţi ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat avioane de vânătoare, în urma incursiunilor dronelor în spaţiul său aerian, relatează Reuters.
16:50
O călugăriță de origine română dirijează traficul auto în Roma. Imagini virale cu Emilia Jitaru: „Era un lucru bun de făcut” # Digi24.ro
Fiind cea mai redutabilă atacantă din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, sora Emilia Jitaru este mai obișnuită să se ferească de apărătorii adversari decât de trafic. Dar fosta internațională din România, care a jucat pentru echipa feminină a țării înainte de a-și dedica viața lui Iisus, a ajuns la un public mai larg după ce a devenit virală o înregistrare video în care apare pe străzile Romei, îmbrăcată în veșmântul călugăresc, dirijând traficul și eliberând o stradă aglomerată, relatează The Times.
Acum 15 minute
16:40
Carambol cu şapte maşini pe A2 spre Bucureşti. Trei persoane rănite, între care un copil # Digi24.ro
Şapte maşini au fost implicate marţi într-un accident rutier pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. La faţa locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și ambulanţe, iar primele informaţii arată că trei persoane au fost rănite, printre care şi un copil.
Acum 30 minute
16:30
Alţi patru suspecţi au fost arestaţi în ancheta privind jaful de la Luvru, anunţă Parchetul din Paris # Digi24.ro
Poliţia franceză a arestat marţi alte patru persoane în cadrul anchetei privind spectaculosul jaf de bijuterii de la Luvru de luna trecută, a anunţat Parchetul din Paris într-un comunicat, transmite Reuters.
16:30
CCR a declarat neconstituționale o serie de prevederi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României a decis, marţi, că dispoziţiile din Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul care permiteau autorităţii publice locale să aprobe derogări de la documentaţiile de urbanism fără criterii clare afectează principiile previzibilităţii şi securităţii juridice.
Acum o oră
16:20
Peste 7.300 de persoane private de libertate lucrează în România. Ce condiții trebuie să îndeplinească deținuții și cum se împart banii # Digi24.ro
Tot mai mulți deținuți din România desfășoară activități lucrative, potrivit datelor oficiale publicate luni, 24 noiembrie, de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP). În luna octombrie, 7.311 persoane private de libertate au muncit la nivel național, în cadrul unor activități organizate în interiorul sau exteriorul penitenciarelor. În 2025, valoarea serviciilor prestate a ajuns la 110,3 milioane de lei, în creștere cu 30,5% față de anul anterior, când s-au înregistrat 84,5 milioane de lei.
16:20
După precedentul creat ieri de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția germană # Digi24.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa.
16:20
Aprinderea flăcării olimpice pentru Jocurile de Iarnă, pusă în pericol de vremea rea din Grecia. Ceremonia are loc miercuri, la Olympia # Digi24.ro
În ciuda vremii care pare un semn rău din antichitate, Grecia refuză să cedeze: flacăra olimpică va fi aprinsă la data prevăzută. Dar ceremonia va trebui să părăsească ruinele sacre ale templului zeiţei Hera pentru a se refugia în muzeul olimpic.
16:00
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli # Digi24.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a vorbit marți, pentru Digi24, despre intervenția Armatei în incidentul de marți dimineața cu drona care a fost urmărită ore bune cu patru avioane militare prin trei județe din Moldova și a căzut în Vaslui. Băsescu a criticat faptul că România n-a reușit să doboare până acum nicio dronă rusească care a intrat pe teritoriul țării: „Începem să fim ridicoli. Ori n-avem echipamente, ori nu ne pricepem”, a comentat fostul șef al statului.
16:00
Femeile cu ordin de protecție, victime ale violenței domestice, ar putea face terapie gratuită. Proiect în Parlament # Digi24.ro
Deputata PNL Raluca Turcan și senatoarea PSD Victoria Stoiciu au depus, marți la Senat, un proiect de lege prin care victimele violenței domestice pentru care a fost emis un ordin de protecție provizoriu sau definitiv să beneficieze de consiliere psihologică gratuită, decontată integral din fondurile asigurărilor sociale de sănătate. Astăzi este Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
16:00
Donald Trump amenință cu tăierea ajutorului militar acordat Ucrainei pentru a forța Kievul să semneze planul de pace # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că SUA „nu pot” continua să furnizeze arme Ucrainei la nesfârșit, semnalând o nouă inițiativă a Washingtonului de a pune capăt războiului Rusiei prin canale diplomatice.
Acum 2 ore
15:20
Un italian s-a deghizat în propria mamă ca să-i poată lua pensia timp de 3 ani după moartea ei. El a păstrat cadavrul femeii în pivniță # Digi24.ro
Un italian și-a ținut mama moartă în casă timp de trei ani și a continuat să-i încaseze pensia, deghizându-se în ea. Acesta își aranja părul și folosea machiaj și haine de femeie, reușind să păcălească mai multe persoane. Înșelătoria a ieșit la iveală când a încercat să obțină un nou act de identitate pe numele ei, iar funcționarii au observat diferențele dintre fotografii.
15:20
CCR declară neconstituțională legea care majora salariile în Ministerul Economiei, după sesizarea lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Judecătorii Curții Constituționale au decis că legea care ar fi majorat veniturile personalului din Ministerul Economiei, acordând și un spor de 15% pentru complexitatea muncii, este neconstituțională. Proiectul a fost trimis la CCR pentru examinare de către președintele Nicușor Dan.
15:00
25 de ani de la deschiderea arhivelor Securității. Nicușor Dan: „România trebuie să-și privească trecutul fără ocolișuri” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că deschiderea parțială a arhivelor Securității, în urmă cu 25 de ani, a fost „debutul unei veritabile reforme a statului care le-a permis cetățenilor să afle adevărul despre funcționarea poliției politice comuniste, a metodelor de represiune utilizate, dar și cunoașterea victimelor regimului comunist”.
Acum 4 ore
14:50
Căile Ferate Rusești, pe marginea prăpastiei din cauza unei datorii uriașe. Cum vrea să găsească Moscova zeci de miliarde de dolari # Digi24.ro
Guvernul de la Moscova discută diferite metode de a sprijini Căile Ferate Ruseşti, cel mai mare angajator comercial al ţării, afectat de o datorie de până la 4.000 miliarde de ruble (50,8 miliarde de dolari), au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
14:30
Nicușor Dan: Președintele Constantinescu mi-a propus funcția de secretar de stat pentru diaspora în 1999. Am refuzat pentru matematică # Digi24.ro
Nicuşor Dan a dezvăluit, marţi, că preşedintele Emil Constantinescu i-a propus, în 1999 să fie secretar de stat pentru românii din diaspora, însă a refuzat, dorind să rămână în zona de matematică. Șeful statului a adăugat că ar fi fost foarte util, în acea perioadă, să avem un instrument digital, mai exact o hartă în timp rea a comunităților românești din diaspora. El consideră că e cazul ca statul român să facă studii sociologice complexe pentru românii care trăiesc peste hotare, ca să înțeleagă nevoile acestora.
14:30
Patronatele cer eliminarea de urgență a IMCA. Concordia, CONAF și AmCham: „Nu e o reformă fiscală, ci o frână pusă economiei” # Digi24.ro
Confederația Patronală Concordia cere Guvernului eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), pe care îl consideră o măsură fiscală nocivă pentru investiții și stabilitatea economică. La acest apel se alătură CONAF și AmCham România, care au avertizat că menținerea taxei ar putea afecta grav competitivitatea României și apetitul investițional.
14:30
Procurorii din Capitală cer CSM să dea aviz negativ pe proiectul de lege care taie pensiile magistraților # Digi24.ro
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au respins noul proiect al reformei pensiilor magistraţilor şi solicită CSM să dea aviz negativ la acest proiect.
14:20
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie, pe fondul supraproducției de vin # Digi24.ro
Franța va aloca 130 de milioane de euro pentru defrișarea unor suprafețe de viță de vie, în încercarea de a reduce supraproducția de vin într-o perioadă marcată de scăderea consumului și de efectele schimbărilor climatice. Măsura, anunțată de Ministerul Agriculturii, urmărește să stabilizeze piața și să sprijine un sector viticol aflat sub presiune.
14:20
Lavrov, iritat de „isteria media” creată de planul lui Trump: Va fi o altă situație dacă spiritul și litera Anchorage vor fi șterse # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, s-a arătat iritat de „isteria media” creată în jurul planului de pace în Ucraina al lui Trump și a avertizat, marți, că Rusia va avea o perspectivă fundamental diferită dacă „spiritul și litera” summitului din Anchorage vor fi șterse din înțelegerile cheie.
14:10
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţelele de benzinării.
13:40
Programul Rabla pentru anul viitor ar putea fi anulat. Anunțul făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu # Digi24.ro
Programul Rabla pentru anul 2026 ar putea fi anulat, pe fondul austerității. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat marți că nu sunt bani pentru a continua acest proiect.
13:20
Economiile românilor au crescut în octombrie. Cât valorează, de fapt, banii din conturi, potrivit BNR # Digi24.ro
Depozitele în lei ale gospodăriilor populației au crescut în luna octombrie cu 0,8% față de luna precedentă, ajungând la 254,406 miliarde de lei, arată datele publicate de Banca Națională a României (BNR). Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, creșterea a fost de 4,6%, însă în termeni reali, adică după ajustarea cu inflația, aceste economii au scăzut cu 4,7%. Cu alte cuvinte, românii au mai mulți bani în conturi ca sumă, dar puterea de cumpărare a acestor bani este mai mică decât în urmă cu un an.
13:00
„Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii uriașe. Pierderile UNIFARM au crescut de 6 ori într-un an # Digi24.ro
Numeroase companii deținute de statul român nu reușesc să aibă profit, ba chiar își dublează datoriile de la un an la altul. CFR S.A, CFR Marfă sau UNIFARM, sunt în topul companiilor de stat care au adunat datorii de sute de milioane de lei. În aceeași situație regăsim și Termoenergetica din București, Metrorex sau aeroporturile din Constanța și Timișoara, care nu au reușit cel puțin în ultimii 2 ani să iasă pe plus, potrivit datelor publicate de Guvern.
13:00
Primele imagini cu drona prăbușită în județul Vaslui. Prefect: „Oamenii sunt speriați, încercăm să gestionăm situația” # Digi24.ro
O dronă rusească fără încărcătură explozivă a căzut, marți, în județul Vaslui. Cel mai probabil este drona care a fost urmărită ore bune în această dimineață cu patru avioane militare prin trei județe din Moldova. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că avioanele de luptă ridicate nu au tras asupra dronei, deși aveau ordin să o facă.
13:00
Decizie CJUE: Orice ţară din UE trebuie să recunoscă o căsătorie gay încheiată într-un alt stat membru # Digi24.ro
Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicate marţi.
13:00
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna octombrie 2025
13:00
Violența împotriva femeilor, prioritate națională: Marinescu cere solidaritate și efort comun pentru protecția victimelor # Digi24.ro
Ministrul Justiției Radu Marinescu a declarat că violența împotriva femeilor nu poate fi tolerată, iar combaterea ei este „un angajament al statului român”. El a reamintit, în mesajul său transmis cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, de propunerea MJ de introducere a femicidului în Codul penal.
Acum 6 ore
12:50
Trimisul lui Putin la Chișinău a fost convocat la MAE moldovenesc pentru a explica roiul de drone care a intrat în Republica Moldova # Digi24.ro
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat mâine la sediul Ministerului Afacerilor Externe din Republica Moldova. Autoritățile îi vor solicita explicații după ce șase drone au încălcat spațiul aerian al țării în această dimineață, inclusiv una care s-a prăbușit în raionul Florești.
12:30
Grindină gigantică lovește Australia: peste 95.000 de locuințe din Queensland au rămas fără electricitate # Digi24.ro
Grindină gigantică a căzut deasupra statului australian Queensland şi peste 95.000 de locuinţe au rămas fără electricitate, marţi, după ce o furtună puternică de primăvară s-a abătut asupra coastei estice a ţării, scrie Reuters.
12:20
Nou scenariu SVR: Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că șeful de la Casa Albă a colaborat cu FSB sau KGB # Digi24.ro
Marea Britanie ar putea încerca să submineze planul de pace al președintelui american Donald Trump prin discreditarea acestuia, a informat biroul de presă al Serviciului Federal de Informații al Rusiei.
12:10
Nicușor Dan e nemulțumit de lipsa colaborării între instituțiile statului. „De multe ori informațiile pe care le primesc sunt diferite” # Digi24.ro
Nicușor Dan e nemulțumit de lipsa colaborării între instituțiile statului. „De multe ori informațiile pe care le primesc sunt diferite”
12:10
Ionuț Moșteanu: O dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită în județul Vaslui. „Mi-aș fi dorit ca piloții să o dea jos” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, aflat la Baza 57 Mihail Kogălniceanu împreună cu generalul american Christopher Donahue, a declarat marți că o dronă rusească a fost găsită în județul Vaslui, cel mai probabil aceeași care a intrat dimineață în spațiul aerian al României și a declanșat alertele RO-Alert. Aparatul nu avea încărcătură explozivă, iar piloții români și germani, deși au avut permisiunea de a angaja ținta, nu au tras pentru a evita posibile daune colaterale.
11:50
Șeful Forțelor Terestre ale SUA în Europa vizitează baza Mihail Kogălniceanu, de unde au fost retrași sute de militari americani # Digi24.ro
Comandantului Forțelor Terestre ale SUA în Europa și Africa, generalul Christopher Donahue, se află marți într-o vizită la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, de unde SUA și-au retras aproape o mie de militari. Alături de acesta este și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.
11:40
Drona care a zburat prin România aproape două ore ar fi avut explozibil, anunță Chișinăul # Digi24.ro
Drona care a intrat în România și care a fost urmărită de patru avioane de luptă ale Germaniei și României, pierdută într-un final de pe radar, ar fi fost de tip Shahed, adică purtătoare de explozibil, anunță autoritățile de la Chișinău.
11:40
Cresc taxele pentru șoferi: impozitul pe mașinile hibrid ar urma să fie majorat masiv. Și vehiculele electrice sunt vizate # Digi24.ro
Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026, ajungând la nivelul taxelor plătite pentru vehiculele pe benzină sau motorină. Tot de anul viitor, și proprietarii de mașini electrice vor plăti impozit, după ce până acum au fost scutiți. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula de calcul.
11:40
„Violența ne sărăcește, sărăcia generează violență”. Cum se pierd miliarde și de ce e România vulnerabilă # Digi24.ro
Violența nu mai este doar o problemă de siguranță, ci a devenit una dintre cele mai mari poveri economice ale lumii. În 2024, impactul economic al violenței a ajuns la aproape 20 de trilioane de dolari, adică 20.000 de miliarde de dolari, cea mai mare valoare din ultimul deceniu, potrivit datelor Institute for Economics & Peace. Doar cheltuielile militare au urcat la 9 trilioane de dolari (9.000 de miliarde de dolari), aproape jumătate din costul total, potrivit sursei citate. Analistul economic Costin Ciora a explicat faptul că această creștere nu este doar o statistică, ci un semnal clar că tensiunile la nivel global sunt mai mari ca niciodată.
11:20
Operațiunea „trădează-ți patria”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei # Digi24.ro
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 ani, zâmbesc fericiți când intră în cameră; sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei, începe analiza Politico despre trădătorii ucraineni.
11:20
Nicușor Dan invită mediul privat să propună proiecte de lege și soluții concrete. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român” # Digi24.ro
Nicușor Dan a declarat, marți, că mediul privat ar trebuie să elaboreze proiecte de lege și soluții concrete pentru a ajuta în procesul de digitalizare a statului. Președintele a susținut că statul mai are doi ani până când va avea capacitatea să vină cu proiecte funcționale. „Încă lipsește partea de guvernanță în statul român, dar, ca să câștigăm timp, putem să compensăm”, a adăugat șeful statului.
11:10
Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Doar europenii trebuie să decidă” soarta activelor rusești înghețate # Digi24.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.
Acum 8 ore
10:50
Un întreg roi de drone a survolat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv cea care a intrat în România. Anunțul Chișinăului # Digi24.ro
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Acestea au fost detectate, în această dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale de la Chișinău.
10:40
Termenul „handicap” înlocuit cu „dizabilitate” în legislație. Proiectul are scopul eliminării „conotațiilor stigmatizante”, spune USR # Digi24.ro
Senatul a adoptat inițiativa legislativă a senatorilor USR Cynthia Păun și Irineu Darău prin care termenul „handicap” este înlocuit în Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu termenul „dizabilitate”. Proiectul urmează să fie votat de Camera Deputaților.
10:40
Ministrul Dragoş Pîslaru: Atât timp cât cheltuim banii europeni, nu avem cum să intrăm în recesiune economică # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marți că, în actualul context economic şi financiar, planul pe care trebuie să îl aplice România este legat de accesarea fondurilor europene. „Planul de relansare este să foloseşti banii ăştia europeni pe proiectele pe care le ai. Atât timp cât cheltuim banii ăştia, nu avem cum să intrăm în recesiune economică”, a spus el.
10:40
Cancerul vulvar este o afecțiune rară, dar severă, care necesită diagnostic precoce și tratament adaptat fiecărei paciente pentru a obține cele mai bune rezultate. Care sunt factorii de risc, ce manifestări are boala, care sunt semnele de alarmă și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie cu supraspecializare în brahiterapie.
10:40
O dronă cu inscripția „Z” a căzut în Republica Moldova. Mai multe persoane au fost evacuate și perimetrul a fost izolat # Digi24.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineața, că o dronă cu inscripția „Z” a căzut în localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Florești. Persoanele aflate în zonă au fost evacuate și perimetrul a fost izolat de polițiști.
10:30
Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii # Digi24.ro
Zeci de angajați din Grupul Digi au pedalat în ritm de fapte bune în cadrul unui eveniment caritabil pentru copii
10:20
Bolojan: „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”. Guvernul promite intervenții mai rapide și eficiente # Digi24.ro
Ilie Bolojan a condamnat ferm abuzurile asupra femeilor. „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor”, a spus premierul, în mesajul cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.
10:20
SUA: Restabilirea exporturilor de cereale ale Ucrainei, esențială pentru planul de pace al lui Trump # Digi24.ro
Restabilirea rutelor de export pentru cerealele Ucrainei a devenit un pilon central al planului de pace propus de președintele Donald Trump, afirmă oficiali americani. Washingtonul susține că Ucraina trebuie să rămână „viabilă economic”, iar protejarea transporturilor pe Marea Neagră și menținerea funcționării portului Odesa sunt esențiale pentru orice acord cu Rusia.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.