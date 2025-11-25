Explozie într-un bloc din Buftea. Pacient în stare critică. Altul ar putea fi transferat în străinătate
Cotidianul de Hunedoara, 25 noiembrie 2025 20:50
În urma exploziei, Ministerul Sănătății a format o celulă de criză în cadrul căreia au fost incluse spitalele mari din Capitală. The post Explozie într-un bloc din Buftea. Pacient în stare critică. Altul ar putea fi transferat în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
20:50
Explozie într-un bloc din Buftea. Pacient în stare critică. Altul ar putea fi transferat în străinătate # Cotidianul de Hunedoara
În urma exploziei, Ministerul Sănătății a format o celulă de criză în cadrul căreia au fost incluse spitalele mari din Capitală. The post Explozie într-un bloc din Buftea. Pacient în stare critică. Altul ar putea fi transferat în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
19:50
Povestea dronei din Vaslui care a speriat un sat întreg. Prefectul: „Încă nu știm ce este” # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro a stat de vorbă cu prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, în legătură cu aparatul de zbor, deocamdată neidentificat, care a căzut în curtea unui localnic din satul Puiești. The post Povestea dronei din Vaslui care a speriat un sat întreg. Prefectul: „Încă nu știm ce este” appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Pompierii din cadrul ISU-BIF au intervenit la imobilul avariat în urma deflagrației. Nu a existat risc de incendiu, dar patru persoane au fost evaluate medical, una fiind în stop cardio-respirator. The post Explozie într-un imobil din Buftea. Există risc de prăbușire appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
18:40
Sărăcia materială nu înseamnă doar lipsa banilor! Uniunea Europeană definește această stare ca fiind incapacitatea de a îndeplini cel puțin 7 din 13 criterii esențiale pentru o viață decentă. Iată despre ce este vorba! The post Ce înseamnă să fii un om sărac în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Libertatea de exprimare, un drept al tuturor, indiferent de vârstă INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Liceana din Iași cenzurată pentru o cronică la filmul „Cravata galbenă“ dezvăluie pentru Cotidianul.ro de ce i-a înfuriat pe producătorii filmului, dar și cum a aflat de cererile acestora. „A fost un șoc“ The post Libertatea de exprimare, un drept al tuturor, indiferent de vârstă INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Dacă Nicușor Dan își imaginează că va putea să se ascundă după fustele PSD până în 2029 se înșală amarnic. The post Primul semn că Nicușor Dan ar putea fi al doilea Klaus Iohannis appeared first on Cotidianul RO.
18:10
În două zile, Ilie Bolojan își va angaja răspunderea pe proiectul de reformă a pensiilor speciale. The post Planul Coaliției pentru pensii și banii de la buget – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Cum motivează CCR decizia de respingere a obiecției lui Nicușor Dan la „Legea Vexler” # Cotidianul de Hunedoara
Actul normativ, inițiat de deputatul minorității evreiești din România, Silviu Vexler, completează o ordonanță de urgență din 2002 care vizează combaterea extremismului. The post Cum motivează CCR decizia de respingere a obiecției lui Nicușor Dan la „Legea Vexler” appeared first on Cotidianul RO.
18:00
În 1994, Kievul a fost de acord să renunțe la armele sale nucleare în schimbul unor garanții de securitate internaționale care nu au mai fost The post Când garanțiile de securitate devin asigurări și apoi se alege praful appeared first on Cotidianul RO.
18:00
Decizia a fost luată după ce s-a descoperit că un medicul plastician Marek Vâlcu, denumit și „chirurgul vedetelor, efectua operații ORL, fără ca el să dețină această specializare. The post Clinica deținută de medicul Marek Vâlcu, închisă de Ministerul Sănătății appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
17:00
Migrant, în România. Străinii veniți la muncă cresc afacerile locale, dar sunt neglijați și fără drepturi depline – STUDIU CES # Cotidianul de Hunedoara
Concluziile evaluărilor arată că România nu reușește să asigure șanse egale celor pe care îi vedem la tot pasul. Livrează mâncarea, îngrijesc copiii, lucrează în construcții sau în restaurante. Ei aduc prosperitate patronilor, dar nu se bucură de drepturi egale cu ceilalți cetățeni. The post Migrant, în România. Străinii veniți la muncă cresc afacerile locale, dar sunt neglijați și fără drepturi depline – STUDIU CES appeared first on Cotidianul RO.
16:50
România ar putea fi obligată să recunoască oficial căsătoriile de același sex # Cotidianul de Hunedoara
Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că statele membre trebuie să recunoască oficial căsătoria între persoane de același sex, legal încheiată într-un alt stat membru. The post România ar putea fi obligată să recunoască oficial căsătoriile de același sex appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Curtea de Apel din Napoli a solicitat de la statul român informații despre locul în care vor fi deținuți frații Mocanu. Aceștia sunt condamnați pentru tentativă de omor. The post Extrădarea lui Dani Mocanu a fost amânată appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un bărbat din Botoșani a fost amendat cu 1.600 lei. Își plimba bichonul fără lesă, fără carnetul de sănătate și fără pungi pentru excremente. Poliția Locală i-a aplicat sancțiunea maximă prevăzută în regulament. The post Amendat din cauza unui bichon fără lesă appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Aproape 3.000 de militari vor defila la Arcul de Triumf. Mai multe mașinării de luptă, dar și aeronave, vor asigura spectacolul de 1 decembrie. The post Programul paradei militare din București de Ziua României appeared first on Cotidianul RO.
16:10
VIDEO Dan Barna: Planul lui Trump părea scris direct de ruși – Corespondență Strasbourg # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul începe seria interviurilor de la Strasbourg, cu prilejul plenarei Parlamentului European. Primul invitat, europarlamentarul Dan Barna, membru în Comisia de afaceri externe. The post VIDEO Dan Barna: Planul lui Trump părea scris direct de ruși – Corespondență Strasbourg appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Ștefan Dănilă, fostul șef al Satatului Major General, explică pentru Cotidianul că „posibilitățile de distrugere a unei drone cu un avion de luptă sunt reduse”. The post INTERVIU Avioanele nu sunt soluția perfectă împotriva dronelor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Echipa de pescuit în caiac a României a fost expulzată din Mexic acolo unde zburaseră pentru a participa la Campionatul Mondial. Autoritățile mexicane au cerut o dovadă tipărită pentru plata cazării. Sportivii susțin că au plătit toate costurile. The post Români expulzați din Mexic înaintea Mondialului de pescuit appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Florin Manole a spus că singura excepție acceptată de social-democrați este cea prevăzută de CCR. Această excepție se referă la persoane a căror mandat are perioada stabilită în Constituție. The post Ministrul Muncii: PSD nu susține excepții la cumulul pensie-salariu appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Băsescu, ferm convins că drona trebuia doborâtă: „O atitudine caraghioasă” # Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte a catalogat ca fiind „caraghioasă” și „lipsită de curaj” atitudinea autorităților de a nu doboră drona care a violat spațiul aerian al României. The post Băsescu, ferm convins că drona trebuia doborâtă: „O atitudine caraghioasă” appeared first on Cotidianul RO.
15:20
Momentul readuce în atenție familia prezidențială după controversele legate de decorul festiv din primul mandat al lui Donald Trump. Bradul oficial, adus din Michigan Prima doamnă a întâmpinat bradul adus de Korson’s Tree Farms din Michigan. Ferma a câștigat în iulie titlul de Grand Champion Growers al National Christmas Tree Association, fiind primul producător din […] The post Melania Trump primește bradul de Crăciun la Casa Albă appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Răzvan Burleanu a declarat că experienţa maghiară reprezintă un model de bune practici în ceea ce privește finanțarea publică acordată dezvoltării celor mai relevante ramuri sportive. The post Răzvan Burleanu s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Ungariei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
15:00
Estée Lauder închide centrul global de tehnologie din București și concediază aproximativ 150 de angajați. Decizia face parte dintr-un plan global de restructurare și optimizare a costurilor. The post Estée Lauder face concedieri la București appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Celebrul cuplu britanic își surprinde fanii cu un videoclip care reamintește de scena devenită virală din documentarul lui David Beckham. The post Cuplul Beckham recreează scena celebră din documentar: „Fii sinceră!” appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Cazând în capcana propriei retorici despre aderare, guvernele europene vor avea nevoie de eurosceptici în spatele cărora să se ascundă The post Aderarea Ucrainei: De ce UE are nevoie de un Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Peter Szijjarto a spus că retailerul MOL, bazat în Ungaria, va continua să cumpere petrol de la ruși pentru că este mai ieftin. Ministrul a declarat că orice altă variantă este sau mai puțin fiabilă, sau mai scumpă. The post Ministru maghiar: Considerăm Rusia un partener de încredere appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Utilizatorii și candidații pot raporta conținutul online ilegal legat de alegerile din 7 decembrie. The post Publicitatea politică mascată, reclamată la ANCOM appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Legea a fost contestată la CCR de ÎCCJ și AUR. The post CCR a declarat neconstituțională legea pensiilor private appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Pentru R. Moldova, problema nu este doar ce se întâmplă în Ucraina, ci ce tip de precedent se creează pentru regiune. Chișinăul nu își permite „pacea” altora. The post Chișinăul nu își permite „pacea” altora appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Georgescu a făcut referire la o interferență franceză în anularea alegerilor din România. „Le pot cere acest lucru și în limba franceză, pentru că am înțeles că sunt mai rapizi și mai eficienți la limba franceză.” The post Călin Georgescu: Să dizolve poporul! appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Centura Zalău, construită de o firmă chineză, va fi gata în decembrie 2025, cu întârziere și amendă. Proiectul are și o anchetă pentru posibile nereguli. The post Primul drum chinezesc din România, inaugurat cu întârziere appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Sute de angajați ai Lukoil au fost anunțați că vor rămâne fără loc de muncă. The post Firma care operează Lukoil în România, lichidată. Concedieri în masă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Macron spune că războiul se hibridizează și e foarte important pentru compatrioţi să înţeleagă ce sunt armatele și cum funcţionează The post Macron tranșează declarațiile privind trimiterea tinerilor în Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ministerul Finanțelor a anunțat o creștere accelerată a colectării TVA de către ANAF mai ales în perioada iulie-septembrie a anului 2025. The post Mai multe încasări din TVA „datorită eforturilor Guvernului” appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Turneul din 2026 nu va include și România. Cel mai apropiat oraș unde GNR vor concerta est Gliwice, în Polonia. The post Guns N’ Roses a anunţat datele turneului din 2026 appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
13:00
Azi vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime care pot ajunge până la 17 grade Celsius. Cerul va fi variabil, iar în vestul țării și în zonele montane pot apărea ploi slabe cu lapoviță și ninsoare. The post Se încălzește în cea mai mare parte a țării. Maxime de 17 grade C appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Slujbele oficiate la Catedrala Naţională, cu prilejul sărbătorii Sf. Apostol Andrei și a Zilei Naţionale, se vor desfăşura după un program anunțat de Patriarhia Română The post Catedrala Națională se redeschide de Sf. Andrei şi Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
12:30
În urma atacului masiv asupra Ucrainei, din noaptea de luni spre marți, sistemele de supraveghere a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat, în dimineața zilei de 25 noiembrie, șase drone The post Kremlinul, dronele și moldovenii appeared first on Cotidianul RO.
12:30
INTERVIU Vlad Gheorghe: „Bucureștiul ne-a rămas mic. Vreau să desființez RADET” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„Avem nevoie de mult mai multe locuințe. Aici sunt două fațete ale problemei: a chiriilor și, pe de altă parte, a costului din ce în ce mai ridicat al metrului pătrat construit. De aceea, așa cum am spus, vreau să desființez sectoarele și Ilfovul. De ce? Bucureștiul ne-a rămas mic și trebuie împinse dezvoltările mari, noi, în Bucureștiul capitală, cum îi spun eu, incluzând actualul județ Ilfov” The post INTERVIU Vlad Gheorghe: „Bucureștiul ne-a rămas mic. Vreau să desființez RADET” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Tensiunile dintre Vinicius şi Xabi Alonso au continuat să crească în ultimele săptămâni. The post Vinicius Jr nu vrea să-și prelungească contractul cu Real Madrid appeared first on Cotidianul RO.
12:30
,,Când am ajuns prima oară în București, nu știam nici măcar încotro să o iau, a trebuit să întreb prin gară unde e liceul. Aveam 14 ani și deodată trebuia să mă descurc singur. În timpul anului școlar învățam pe brânci, iar în vacanțe munceam pe rupte la țară cu ai mei." The post Cine este Daniel Trifu: ecologie și politică – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cine este Ana Ciceală: fondatoare USB, procese cu Firea, plângere penală lui Negoiță – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Ana Ciceală este cunoscută pentru pozițiile sale dure la adresa administrației Firea. The post Cine este Ana Ciceală: fondatoare USB, procese cu Firea, plângere penală lui Negoiță – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Schimbarea terminologică își propune o corecție de natură moral-lingvistică, menită să clarifice mesajul social The post „Dizabilitate” în loc de „handicap“ appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Zelenski știa de drone: „Patru drone au traversat Republica Moldova și România” # Cotidianul de Hunedoara
„Se știe că patru drone au traversat spațiul aerian al vecinilor noștri - Moldova și România - cu orele exacte de survolare confirmate”, a spus Zelenski. The post Zelenski știa de drone: „Patru drone au traversat Republica Moldova și România” appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Nu lăsați o problemă aparent minoră să devină o sursă cronică de disconfort. Un diagnostic corect este primul pas către o piele sănătoasă și un tratament eficient. The post Foliculita: de la iritația postepilare la infecții bacteriene profunde appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Champions League continuă în această săptămână cu meciurile din etapa a 5-a. Marți și miercuri sunt programate confruntările din etapa a 5-a a fazei ligii. The post Programul celor mai tari meciuri din Champions League 25-26 noiembrie appeared first on Cotidianul RO.
11:40
David Moyes, antrenorul celor de la Everton, nu a părut deranjat de situație. Dimpotrivă, el i-a luat apărarea lui Gueye, chiar dacă senegalezul și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. The post Incredibil: Idrissa Gueye eliminat fiindcă și-a lovit coechipierul appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Autostrada Moldovei, în pericol. O fundație bisericească cere anularea autorizației A7 # Cotidianul de Hunedoara
Un cămin de bătrâni din zona Pașcaniului ar fi fost întabulat în zona prin care ar urma să treacă autostrada la o lună după ce proiectul a fost aprobat, scrie Reporter de Iași. The post Autostrada Moldovei, în pericol. O fundație bisericească cere anularea autorizației A7 appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Actorul Kevin Spacey s-a arătat impresionat de faptul că mii de oameni i-au scris pentru a-l ajuta după ce s-a scris că nu mai are casă. The post Kevin Spacey fără adăpost? Actorul clarifică situația appeared first on Cotidianul RO.
11:10
„Nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare”. The post Nicușor Dan îngrijorat: Încă nu suntem bine la capitolul dezinformare appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.