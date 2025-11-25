Incredibil: Idrissa Gueye eliminat fiindcă și-a lovit coechipierul
Cotidianul de Hunedoara, 25 noiembrie 2025 11:40
David Moyes, antrenorul celor de la Everton, nu a părut deranjat de situație. Dimpotrivă, el i-a luat apărarea lui Gueye, chiar dacă senegalezul și-a lăsat echipa în inferioritate numerică.
Acum 5 minute
11:50
Nu lăsați o problemă aparent minoră să devină o sursă cronică de disconfort. Un diagnostic corect este primul pas către o piele sănătoasă și un tratament eficient.
Acum 15 minute
11:40
Champions League continuă în această săptămână cu meciurile din etapa a 5-a. Marți și miercuri sunt programate confruntările din etapa a 5-a a fazei ligii.
11:40
David Moyes, antrenorul celor de la Everton, nu a părut deranjat de situație. Dimpotrivă, el i-a luat apărarea lui Gueye, chiar dacă senegalezul și-a lăsat echipa în inferioritate numerică. The post Incredibil: Idrissa Gueye eliminat fiindcă și-a lovit coechipierul appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
11:30
Autostrada Moldovei, în pericol. O fundație bisericească cere anularea autorizației A7 # Cotidianul de Hunedoara
Un cămin de bătrâni din zona Pașcaniului ar fi fost întabulat în zona prin care ar urma să treacă autostrada la o lună după ce proiectul a fost aprobat, scrie Reporter de Iași.
Acum o oră
11:10
Actorul Kevin Spacey s-a arătat impresionat de faptul că mii de oameni i-au scris pentru a-l ajuta după ce s-a scris că nu mai are casă.
11:10
„Nu avem acele mecanisme de detectare automată a campaniilor de dezinformare".
Acum 2 ore
10:50
Se deschid 13,9 km ai A7 la Buzău. Drumul București-Focșani va fi complet pe autostradă.
10:40
Poliția Republicii Moldova au detactat șase drone care au pătruns neautorizat în spațiul lor aerian. Incidentul se întâmplă simultan cu pătrunderea unor drone în perimetrul României.
10:10
Derapajele politicienilor în discursul referitor la femei. Cazuri flagrante # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro, cofondator al campaniei „Spune lucrurilor pe nume", marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor printr-un apel la schimbarea limbajului folosit de societate, presă și instituții atunci când vorbesc despre violență și abuz.
10:10
Nicușor Dan participă la o nouă rundă de discuții pe tema planului de pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan a participat luni și la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina.
Acum 4 ore
09:50
Preşedintele Nicuşor Dan a format un grup de lucru pentru pregătirea vizitei în SUA, pe care o coordonează personal.
09:50
Utilizatorul va putea explica ce tip de cadou caută, iar noua unealtă creată de cei de la OpenAI va căuta pe Internet variantele care se potrivesc cel mai bine descrierii.
09:40
Crede cineva că noua campanie anticorupție resuscitată de Nicușor Dan va fi îndreptată împotriva consilierilor săi, a „hamalilor" săi electorali?
09:30
„Relaţia noastră cu China este extrem de puternică!", a scris Trump pe rețelele sociale. Președintele SUA i-a întors invitația liderului chinez Xi Jinping îi va întoarce vizita la finalul anului 2026.
09:10
Două ținte aeriene au pătruns în spațiul României în Tulcea și Galați. Au fost ridicate Eurofighter și F-16, iar Ro-Alert a fost emis în Tulcea, Galați și Vrancea. Situația este monitorizată.
08:50
Chiar dacă trăiești de pe un salariu minim, nu trebuie să te simți prins într-o capcană financiară. Cu doar câteva strategii inteligente, poți face economii semnificative. Află cum îți poți îmbunătăți situația financiară fără sacrificii mari.
08:30
SUA au presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva. Zelenski spune ca va discuta cu Trump punctele sensibile # Cotidianul de Hunedoara
Un înalt oficial american a declarat că Washingtonul a insistat ca Ucraina să accepte planul său.
Acum 6 ore
07:50
Ciucu publică dovada corespondenţei cu Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 6, după ce Parchetul General l-a acuzat de informații nereale # Cotidianul de Hunedoara
Sectorul 6 anunţă 68 de cărți de identitate anulate şi 300 de procese pe rol.
06:10
Limbajul care poate salva vieți: De ce felul în care vorbim despre violența împotriva femeilor contează # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro, cofondator al campaniei „Spune lucrurilor pe nume", marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor printr-un apel la schimbarea limbajului folosit de societate, presă și instituții atunci când vorbesc despre violență și abuz.
Acum 8 ore
05:40
Super specialii. Cine sunt șefii care pot cumula în continuare pensia cu salariul la stat # Cotidianul de Hunedoara
Zeci de șefi din instituții publice vor fi exceptați de la aplicarea interzicerii cumulării pensiei speciale cu salariul de la stat.
05:30
EXCLUSIV Topul rușinii – companiile de stat cu pierderi de miliarde care riscă să fie închise. Lista completă cu cele 27 anunțate de Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a intrat în posesia listei cu cele 27 de companii de stat despre care a vorbit Ilie Bolojan. Ele au capitaluri negative ce însumează 2,1 miliarde de lei și pierderi din anii precedenți de 5,7 miliarde. Unele vor fi închise, a anunțat premierul, fără să precizeze care.
Acum 12 ore
23:10
În așteptarea avizului Consiliului Superior al Magistraturii privind legea pensionării magistraților, Tanczos Barna susține că ar putea veni mai repede, dar rezultatul va fi unul de respingere.
Acum 24 ore
22:20
Concedii medicale de peste 1 miliard de lei anual. Ce a spus Alexandru Rogobete # Cotidianul de Hunedoara
Una dintre măsurile impuse de Alexandru Rogobete, odată cu preluarea portofoliului la Ministerul Sănătății, a vizat verificarea modului în care se acordă concedii medicale.
21:30
Credit de nevoi personale 2025. Formula de calcul pentru cel mai avantajos împrumut # Cotidianul de Hunedoara
Alegerea unui credit de nevoi personale în 2025 presupune șase pași esențiali. Fiecare pas contribuie la o decizie financiară bine fundamentată și la gestionarea eficientă a creditului pe termen lung.
21:20
Fondurile necesare au fost virate prin intermediul agențiilor teritoriale și sunt aferente lunii octombrie.
21:10
Modificare legislativă pentru protecția animalelor: Sunt ființe cu drepturi și libertăți # Cotidianul de Hunedoara
Humane World for Animals solicită armonizarea legislației românești în privința animalelor, cu cea europeană.
20:50
Ședința plenului reunit al Parlamentului va începe la ora 14.00.
20:30
Peste 100 de milionari născuți în Rusia, cu buletine false românești. Anchetă la Parchetul General # Cotidianul de Hunedoara
Procurorii Parchetului General arată că afaceriștii trăiesc în paradisuri fiscale, având identități românești.
20:20
O femeie de 49 de ani din Olt a fost ucisă de partenerul ei, care a încercat să ascundă fapta. Bărbatul a fost reținut pentru omor, în condițiile în care România înregistrează anual victime ale violenței domestice.
20:20
Parchetul General îl acuză pe Ciprian Ciucu de grandomanie: „Informații nereale” # Cotidianul de Hunedoara
Reacția Parchetului General a venit imediat după o postare a lui Ciprian Ciucu pe Facebook.
20:10
”Spune lucrurilor pe nume”. Campanie Cotidianul de Ziua pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro, cofondator al campaniei „Spune lucrurilor pe nume" , marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor printr-o campanie internațională care atrage atenția asupra modului în care societatea, presa și autoritățile vorbesc despre violența, abuzul domestic și agresiune.
19:40
Flavio Cobolli, eroul finalei Cupei Davis, conexiune importantă cu Bucureștiul # Cotidianul de Hunedoara
Flavio Cobolli a ținut să menționeze că succesul din acest final de an, unul cu adevărat cel mai important din carieră până acum, a avut rădăcini în turneul ATP Țiriac Open de la București.
19:30
Ordinea pe buletinele de vot pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă, pe prima poziție # Cotidianul de Hunedoara
În cursa electorală vor intra 17 candidați. Printre aceștia sunt și trei candidați independeți.
19:20
În cadrul CSAT au fost analizate mai multe teme, ce au vizat modul de implementare a măsurilor privind capacitatea de apărare a statului și pentru creșterea rezilienței societății.
18:50
Compania low-cost AJet va opera din vara 2026 zboruri săptămânale între Bodrum și București.
18:50
Proiectul aduce atât creșteri, cât și reduceri pentru locuințele care oferă condiții modeste de locuit
18:50
Toaleta publică va fi amplasată într-un parc aflat în construcție, ce va deservi un cartier rezidențial din orașul Ghimbav.
18:40
Este nevoie de energie ieftină și în Indonezia sau Africa de Sud, se moare în războaie și în Sudan sau RD Congo
18:30
Poliţiştii au făcut percheziţii la Primăria Livezile după apariţia unor imagini intime cu primarul Traian Simionca. Acesta a fost reţinut pentru viol, agresiune sexuală şi violarea vieţii private. Ancheta continuă.
18:30
Sindicatele din penitenciare anunță proteste în toate unitățile din țară. Angajații cer oprirea reorganizărilor fără consultare, asigurarea unui buget salarial adecvat și blocarea modificărilor la pensii.
18:10
Adevărate sau nu, publicului avid de senzațional i-a fost prezentat un argument și fără strălucire, și fără mister
17:40
În 2026, câștigarea banilor de acasă este mai accesibilă ca niciodată. Îți poți valorifica abilitățile chiar și fără a fi necesar să investești în produse sau strategii complicate.
17:10
O femeie de 49 de ani din Olt a fost ucisă de partenerul ei, care a încercat să ascundă fapta. Bărbatul a fost reținut pentru omor, în condițiile în care România înregistrează anual victime ale violenței domestice.
17:00
Relațiile R. Moldova-Rusia, aproape înghețate. Popșoi: „Nu poți ignora o realitate cruntă” # Cotidianul de Hunedoara
Relațiile diplomatice dintre Republica Moldova și Federația Rusă se află la un nivel minim, limitate aproape exclusiv la contactele necesare pentru protejarea cetățenilor moldoveni
16:40
Hotelul Corinthia aprinde în această seară luminile de Crăciun Corinthia, transformând centrul Capitalei într-un punct de atracție festiv. Vizitatorii pot intra în interiorul clădirii pentru a vedea decorurile de iarnă, pregătite special pentru sezon.
16:30
Gimnastele reclamă, printre altele, faptul că nu li s-a adus la cunoștința decizia CEX a FRG și că nu se face nicio diferență între cazul lor și cel al Cameliei Voinea.
16:30
Candidatul USR a spus pentru RFI că nu poate să ceară nimănui să se retragă din cursă, dar că și-ar dori un parteneriat cu Ana Ciceală. Drulă a declarat că programele celor doi candidați pentru Capitală au multe puncte comune.
16:10
Aproape 300 de persoane din Rusia ar fi obținut ilegal documentele de identitate. Parchetul General ar fi pornit o anchetă pe această speță, scrie G4Media.
16:00
O igienizare profesională nu este același lucru cu spălatul pe dinți sau cu un simplu detartraj.
15:50
Situația politică și socială face ca guvernele europene să fie mai interesate să amâne un deznodământ în Ucraina decât președintele SUA este interesat să îl grăbească
