Incredibil: Idrissa Gueye eliminat fiindcă și-a lovit coechipierul

16:30

Candidatul USR a spus pentru RFI că nu poate să ceară nimănui să se retragă din cursă, dar că și-ar dori un parteneriat cu Ana Ciceală. Drulă a declarat că programele celor doi candidați pentru Capitală au multe puncte comune. The post Drulă, prima propunere pentru Ciceală: Mi-ar plăcea un parteneriat appeared first on Cotidianul RO.