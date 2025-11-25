Firma care operează Lukoil în România, lichidată. Concedieri în masă

12:30

„Avem nevoie de mult mai multe locuințe. Aici sunt două fațete ale problemei: a chiriilor și, pe de altă parte, a costului din ce în ce mai ridicat al metrului pătrat construit. De aceea, așa cum am spus, vreau să desființez sectoarele și Ilfovul. De ce? Bucureștiul ne-a rămas mic și trebuie împinse dezvoltările mari, noi, în Bucureștiul capitală, cum îi spun eu, incluzând actualul județ Ilfov"