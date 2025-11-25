Ana Morodan, surprinsă în compania unui tinerel simpatic! Cât de galant este bărbatul cu influenceriţa
SpyNews, 25 noiembrie 2025 22:20
Ana Morodan a fost surprinsă în ipostaze, cel puțin interesante. Influencerița părea tare fericită, în compania unui bărbat manierat, care știe să cucerească o femeie. Avem imagini inedite, realizate de paparazzii Spynews.ro. Iată despre ce este vorba!
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
22:30
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cele trei amulete. Tania Budi a fost cea care a decis # SpyNews
Episodul șase din Chefi la cuțite a venit la pachet cu o veste importantă pentru cei patru jurați! Aceștia au avut de pregătit mâncăruri fine pentru Tania Budi, cea care a ales la cine vor merge trei amulete! Să vedem cine a câștigat!
Acum 30 minute
22:20
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășcanu! Cântăreața s-a retras de pe rețelele de socializare. Motivul pentru care a luat această decizie # SpyNews
De ceva vreme, Claudia Pătrășcanu a devenit surprinzător de inactivă pe rețelele de socializare, lucru neobișnuit pentru artista care își ținea mereu fanii la curent cu tot ceea ce face. Acum, Spynews.ro a aflat ce s-a întâmplat cu cântăreața și care sunt motivele pentru care a ales să se ”retragă” pentru o perioadă din online.
22:20
Decizia radicală luată de George Jaguaru! Fosta ispită de la Insula Iubirii o ia de la capăt # SpyNews
Decizia radicală pe care George Jaguaru a luat-o! Fosta ispită de la Insula Iubirii o ia de la capăt. Ce l-a determinat pe acesta să facă schimbarea, dar și ce planuri mărețe are bărbatul. Declarații exclusive!
22:20
Ana Morodan, surprinsă în compania unui tinerel simpatic! Cât de galant este bărbatul cu influenceriţa # SpyNews
Ana Morodan a fost surprinsă în ipostaze, cel puțin interesante. Influencerița părea tare fericită, în compania unui bărbat manierat, care știe să cucerească o femeie. Avem imagini inedite, realizate de paparazzii Spynews.ro. Iată despre ce este vorba!
22:20
Ce planuri are Iustin Petrescu după ce a câștigat prima luptă în instanță: „A trebuit să o protejez” # SpyNews
Iustin Petrescu are planuri mari cu iubita sa, acum, după ce a câștigat primul și cel mai important proces. Mai mult, influencerul vorbește despre perioada grea prin care a trecut și despre ceea ce a fost nevoit să sacrifice pentru a-și proteja iubita.
Acum o oră
22:00
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută de poliție! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului # SpyNews
Lumea interlopă se cutremură din temelii! Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, a fost reținută, marți, de poliția din Iași. Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului pentru a-l reține. Iată de ce au ajuns cei doi pe mâinile autorităților.
22:00
Georgiana Lobonț s-a întors acasă, după două săptămâni petrecute departe de copii: "Îmi venea să mă duc pe jos..." # SpyNews
Georgiana Lobonț a avut un program extrem de încărcat. Cântăreața a mărturisit că, după mai bine de două săptămâni în care nu și-a văzut copiii, a revenit acasă. Ce mesaj emoționant a scris artista.
Acum 2 ore
21:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Jurații au avut parte de o surpriză! Eliza și Cosmin Natanticu au "gătit" pentru ei # SpyNews
Invitați surpriză, în această seară, la Chefi la cuțite! Eliza și Cosmin Natanticu au gătit pentru cei patru jurați, iar aceștia au rămas surprinși când s-au deschis porțile. Să vedem cum s-au descurcat!
21:10
Liviu și Emily, declarații după ieșirea nervoasă a Iolandei! Ce a deranjat-o pe concurentă # SpyNews
Liviu și Emily au fost implicați într-un conflict aprins cu Iolanda! Cei doi concurenți au făcut primele declarații la Mireasa - Capriciile Iubirii despre schimbul de replici acide dintre aceștia! Iolanda ar fi recurs inclusiv la jigniri!
20:40
Ilona Brezoianu, topită după fiul ei! Proaspăta mămică trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei # SpyNews
Ilona Brezoianu a născut de curând, iar acum a scris un mesaj emoționant, la o săptămână după ce și-a adus fiul pe lume. Jurata de la Te cunosc de undeva și-a luat în serios rolul de mămica full-time. Iată cum a descris cea mai recentă imagine cu bebelușul!
Acum 4 ore
20:30
EXCLUSIV. Prima reacție a lui Pepe, după ce a apărut în presă că va deveni tată pentru a patra oară # SpyNews
Pepe a reacționat pentru prima dată, după ce s-a speculat că ar urma să devină tată pentru a patra oară. Prezentatorul ”Te cunosc de undeva” a făcut declarații exclusive pentru Spynews.ro despre adevărul din spatele acestor zvonuri.
20:10
Femeie din România, apel disperat! Ar fi abuzată de fostul soț: ”Nu vreau să fiu următoarea victimă” # SpyNews
O femeie din România a făcut declarații dureroase pe rețelele de socializare. Aceasta îl acuză pe fostul soț că ar abuza-o atât pe ea, cât și pe copiii lor. Femeia s-ar simți în pericol și se teme că ar putea să devină o victimă.
20:00
Dan Alexa, câștigătorul Asia Express, este un tătic fericit! Fiica lui cea mică, Antonia, a împlinit 14 ani, iar antrenorul a marcat evenimentul printr-un mesaj special postat pe rețelele sociale.
19:20
Dana Roba și-a făcut un nou iubit, alături de care a petrecut momente romantice, în Cipru. Make-up artista a făcut mărturisiri despre cum se înțelege cu bărbatul de culoare care a cucerit-o.
19:00
O artistă cunoscută a fost împușcată mortal într-o parcare din Los Angeles! Maria era cunoscută după numele de scenă ”Delarosa”, avea 22 de ani și foarte mulți fani. Vestea morții sale a fost un șoc pentru cei care au iubit-o și apreciat-o.
18:40
Cât costă o minivacanță de 1 Decembrie, în Alba Iulia. Cazările au prețuri piperate în ziua Marii Uniri # SpyNews
1 Decembrie se apropie cu pași repezi, iar în Alba Iulia se pregătesc multe surprize pentru ziua Marii Uniri. Ei bine, cei care își doresc o minivacanță acolo vor trebui să scoată sume destul de mari din buzunare. Iată la ce preț ajung cazările în acea perioadă!
18:40
O explozie s-a produs, marți după amiază, într-un apartament din Buftea! Cel puțin patru persoane au suferit răni grave. Una dintre ele este în stop cardiorespirator și este resuscitată de medici. Conform primelor informații, incidentul s-ar fi produs pe Aleea Tineretului, de la o butelie.
Acum 6 ore
18:10
Hanoracul este piesa de rezistență a garderobei contemporane și nu mai este demult un simplu articol sport. Acum, când versatilitatea și bunul gust definesc identitatea stilistică, asocierea hanoracului cu încălțămintea potrivită devine un exercițiu de rafinament. Nu vorbim despre trenduri efemere, ci despre o estetică atemporală, care îmbină confortul cu eleganța discretă. Și totuși, întrebarea rămâne: cum reușești să păstrezi o linie stilistică coerentă fără să sacrifici originalitatea? Aici intervine arta subtilă a echilibrului.
18:00
Când vor afla Dani Mocanu și Nando dacă vor fi extrădați în România! Magistrații italieni, decizie importantă # SpyNews
Magistrații din Italia au amânat decizia extrădării lui Dani Mocanu și a fratelui său, Nando. A fost stabilită o nouă dată la care cei doi vor afla dacă vor fi sau nu predați autorităților din țara noastră.
17:50
Irina Columbeanu și Monica Gabor și-au încheiat vacanța din România! S-au întors în America # SpyNews
Irina Columbeanu a petrecut mult timp în România, iar mama ei, Monica Gabor, a revenit în țară după mai bine de 10 ani petrecuți în America. Acum, cele două și-au încheiat vacanța din România și au ajuns, din nou, peste Ocean.
17:20
Elevii și profesorii din România se pregătesc pentru vacanța de iarnă 2025-2026. Urmează aproape trei săptămâni în care copiii și cadrele didactice vor avea zile libere. Iată pe ce dată începe și ce arată calendarul școlar complet.
17:20
Tensiuni mari într-o familie din Stoenești! Maria își acuză fratele de agresiune și fals în acte # SpyNews
Maria, o femeie din Stoenești, și-a expus povestea în cadrul emisiunii Acces Direct. Femeia își acuză fratele, primar de profesie, de agresiune și fals în acte. Gheorghe Dumbravă, fratele femeii, și-a expus punctul de vedere.
16:50
Chef Richard Abou Zaki, revedere emoționantă cu fiica lui, Carlotta! Cei doi nu s-au mai întâlnit de mai bine de o lună # SpyNews
Chef Richard Abou Zaki a făcut mărturisiri emoționante despre revederea cu fiica lui, Carlotta. Juratul de la Chefi la cuțite nu și-a mai întâlnit copilul de mai bine de o lună de zile. Iată ce mesaj a scris!
16:40
Se pregătește nunta anului 2026 în showbiz! Andreea Bălan și Victor Cornea au anunțat care este data în care se vor căsători. Primăvara viitoare, artista și logodnicul ei își vor uni destinele și își vor promite iubire veșnică în fața lui Dumnezeu!
Acum 8 ore
16:30
Chef Richard Abou Zaki, revedere emoționantă cu fiica lui, Carlottina! Cei doi nu s-au mai întâlnit de mai bine de o lună # SpyNews
Chef Richard Abou Zaki a făcut mărturisiri emotiobante despre revederea cu fiica lui, Carlottina. Juratul de la Chefi la cuțite nu și-a mai întâlnit copilul de mai bine de o lună de zile. Iată ce mesaj a scris!
16:10
Armin Nicoară a avut emoții colosale, înainte de cel mai fericit eveniment din viața lui! Artistul era să rămână fără nașă, chiar înainte de marea petrecere, iar motivul este unul, de-a dreptul, surprinzător.
16:00
Stana Stepănescu a povestit, în platoul Știrilor Antena Stars, că locuința ei a fost spartă de hoți la scurt timp după ce a avut loc nunta finilor ei, Armin Nicoară și Claudia Puican. Ce ar fi căutat jefuitorii.
15:30
Ilona Brezoianu trăiește cele mai frumoase clipe din viața ei. Actrița a devenit mamă în urmă cu câteva zile și este mai fericită ca niciodată. Nici bine nu a venit acasă, că vedeta și-a scos copilul la plimbare.
15:10
Mărturiile tulburătoare făcute de Andreea Marin despre lupta cu depresia. Vedeta a dezvăluit că și-a dat seama că are o problemă gravă atunci când a urmărit cazul Mădălinei Manole. Pierderea mamei, dar și tot zbuciumul pe care l-a trăit și-au pus amprenta în viața ei.
14:50
Rețeta lui Horia Manea de tagliatele de somon afumat și capere. Secretele unui preparat inedit # SpyNews
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, salată de fenicul cu portocală, un fel principal, tagliatele cu somon afumat şi capere, și un desert, biscuiţi cu unt de arahide.
Acum 12 ore
14:10
Armin Nicoară și Claudia Puican își mai doresc un copil: "Cât de repede" Nu exclud ideea de a înfia # SpyNews
Armin Nicoară a dezvăluit că el și soția lui, Claudia Puican, își doresc un al doilea copil „cât de repede” posibil. Artistul a vorbit despre dorința de a-și mări familia în platoul Știrilor Antena Stars. De asemenea, cuplul nu exclude ideea de a înfia.
14:10
(P) Ghid complet: ce este un advertorial și cum te ajută să crești vizibilitatea în Google # SpyNews
Dacă ai un business și îți dorești mai multă vizibilitate în Google, advertorialele pot deveni una dintre cele mai eficiente resurse din strategia ta digitală. Îți oferă combinația potrivită între promovare, informație utilă și autoritate online, iar atunci când sunt folosite corect pot schimba cu adevărat modul în care ești perceput de clienți și de algoritmii de căutare. În plus, te ajută să concurezi eficient chiar și în industrii foarte competitive.
14:00
Ghetele cu platformă sunt acele piese care pot transforma complet o ținută, adăugând un aer sofisticat și modern fără efort. Când optezi pentru ghete cu platformă pe ccc.eu, le alegi corect și știi cum să le combini corect, pot deveni aliatul tău preferat în crearea unor apariții care atrag priviri.
13:50
Numele Andreea este unul dintre cele mai răspândite prenume feminine din România, păstrând un farmec aparte datorită semnificației profunde pe care o are. Deși astăzi este recunoscut aproape exclusiv ca nume feminin, originile sale sunt mult mai vechi și, aparent, masculine.
13:10
Prima reacție a lui Iustin Petrescu după ce a câștigat procesul cu Marilu Dobrescu. Influencerița, obligată să șteargă clipurile defăimătoare la adresa fostului iubit # SpyNews
Iustin Petrescu a oferit o primă reacție publică după ce a câștigat procesul cu Marilu Dobrescu. Instanța a decis ca influencerița să șteargă toate clipurile defăimătoare pe care le postase la adresa lui.
13:10
Sportivi români, interziși în Mexic. Echipa calificată la Mondialul de Pescuit din Caiac, supusă la mai multe umilințe # SpyNews
Mai mult sportivi români au trăit șocul vieții lor, după ce au fost umiliți în aeroportul din Mexic. Mai exact, este vorba de echipa calificată la Campionatul Mondial de Pescuit din Caiac, care urma să performeze în America Latina.
12:20
Sărbătoare în familia Claudiei Pătrășcanu! Fiul cel mare al artistei, Gabriel, a împlinit 11 ani. Cântăreața a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, pentru a marca această zi specială.
11:50
Armin Nicoară, adevărul despre relația pe care o are cu nașa Stana Stepănescu. S-a speculat că între ei ar fi mai mult decât o prietenie # SpyNews
Armin Nicoară a clarificat recent zvonurile despre relația cu nașa sa, Stana Stepănescu. După ce au apărut speculații în presă că între ei ar exista mai mult decât o simplă prietenie, artistul a dorit să pună capăt discuțiilor. Invitați în platoul Știrilor Antena Stars, cei doi artiști au vorbit deschis despre legătura lor.
11:40
Alertă în Republica Moldova! O dronă s-a prăbușit peste o casă, din localitatea Cuhureștii de Jos, în această dimineață. Localnicii au fost cuprinși de teamă, iar autoritățile au intervenit la fața locului.
11:30
Ioana Grama, despre momentele dificile prin care a trecut. Ce lecții importante e învățat influencerița # SpyNews
Ioana Grama a vorbit recent despre momentele dificile prin care a trecut și lecțiile valoroase pe care le-a învățat din aceste experiențe mai puțin plăcute. Cum se simte influencerița în prezent.
11:00
Declarațiile sfâșietoare ale fiului femeii ucise de concubin, în Olt. Bărbatul s-a întors din Germania pentru a-și înmormânta mama # SpyNews
Tragedia din Olt, unde o femeie în vârstă de 49 de ani a fost ucisă cu sânge rece de concubin, a șocat întreaga țară. Fiul femeii s-a întors din Germania pentru a-și conduce mama pe ultimul drum și a făcut declarații sfâșietoare.
11:00
„Pe urmele lui Nicușor Dan” – Prima confruntare în biroul Primarului General. Daniel Băluță a deschis seria Edițiilor Speciale Observator 19 cu o analiză dură a nevoilor orașului și prima listă de măsuri pentru București # SpyNews
Prima Ediție Specială Observator „Pe urmele lui Nicușor Dan”, un proiect jurnalisticunic prin care cei mai puternici candidați la Primăria Capitalei intră, pe rând, în biroulPrimarului General, unde sunt puși față în față cu cele mai grele întrebări, l-a avut ca priminvitat pe Daniel Băluţă.
10:50
Foarte mulți oameni muncesc pe cont propriu, lucrează la proiecte, au perioade mai aglomerate și perioade mai liniștite. Sunt freelanceri, artiști, șoferi în ride-sharing, consultanți, oameni cu mici afaceri, creatori de conținut, cei care lucrează pe bază de comision sau în domenii sezoniere. Veniturile lor există, sunt oneste și câștigate prin muncă, doar că nu vin tot timpul pe data de 15 a lunii.
10:40
Sfârșit tragic pentru un tânăr de doar 18 ani, de cetățenie română, stabilit în Spania. Acesta s-a stins din viață, în urma unui accident teribil. Motocicleta pe care o conducea a fost lovită din plin de o mașină care a intrat pe contrasens.
10:20
Adda și Cătălin Rizea, declarații savuroase înainte de aventura lor la Power Couple: ”Dacă am câștiga... ar fi o premieră absolută. S-ar nota cu roșu în calendar” # SpyNews
Cupluri cunoscute și iubite de o țară întreagă. Un format care îi aduce în fața celor de acasă cu cele mai sincere reacții și cele mai neașteptate adevăruri. O nouă locație pentru filmare și probe mai dure ca până acum! Power Couple, sezonul 3, este tot mai aproape de lansare, iar până la momentul în care telespectatorii vor vedea cum s-au descurcat participanții, în fiecare luni și marți seara, după noile ediții Chefi la cuțite, la Antena 1 pot fi urmărite materiale în exclusivitate despre participanți. Toate video-urile vor fi disponibile pe AntenaPLAY și pe rețelele sociale ale show-ului.
10:10
Alertă în România! Dronă rusească, pe teritoriul țării. Au fost trimise mesaje RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea # SpyNews
România se află într-o situație de alertă fără precedent, după ce mai multe drone au intrat în spațiul aerian național. Autoritățile au activat măsuri de securitate. Au fost trimise mesaje RO-Alert pentru locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea.
10:00
Andreea Ibacka este cea mai fericită mămică! Fiica ei, Namiko, a obținut un premiu extrem de important, iar actrița trăiește clipe impresionante. Copila are aproximativ șapte ani, iar reușita ei le-a umplut inima de bucurie părinților.
09:40
Explozie puternică într-un bloc din județul Brăila. Nouă apartamente au fost distruse de flăcări # SpyNews
O explozie puternică a avut loc într-un bloc din oraşul Însurăţei, județul Brăila. Nouă apartamente au fost distruse. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, dar mai multe persoane au fost evacuate din imobil.
Acum 24 ore
09:20
Marisa Paloma a primit o lecție importantă de la fiica ei. Cuvintele lui Iris au impresionat-o # SpyNews
Marisa Paloma a primit o lecție importantă de la fiica ei! Micuța Iris a impresionat-o pe celebra influenceriță, care zilnic rămâne mască la ceea ce îi spune copila. De această dată, Iris i-a predat lecția unui comportament demn de respect.
09:00
Motivul pentru care Dana Roba s-a despărțit de fostul iubit. Make-up artista a spus lucrurilor pe nume # SpyNews
Dana Roba a vorbit recent despre despărțirea de fostul iubit. Make up artista le-a explicat fanilor ce anume a făcut-o să pună capăt relației și a punctat detaliile care au stat la baza deciziei sale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.