Roxana Mînzatu, comisar european: Pachetul de măsuri fiscale a început să producă efecte

23:00

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus marți seara la Digi24 că a vorbit cu piloții germani care au plecat în urmărirea dronei rusești, aceștia spunându-i și ei, alături de cei români, că drona a fost greu de interceptat pentru că dispărea în mod repetat de pe radar, părăsind la un moment teritoriul României, după care a revenit. Ministrul Apărării a reiterat faptul că piloții nu au nevoie de alt ordin de a doborî aparatul de zbor decât de la comandantul misiunii. „Trebuie să vadă acea dronă, să aibă contact vizual, să o prindă cu radarul avionului” a explicat Mășteanu. El a mai afirmat și că un sistem anti-dronă este în România, însă acesta trebuie integrat în sistemul NATO, acest lucru fiind o „provocare”.