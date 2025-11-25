Ce spune Donald Trump despre o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Condițiile în care ar putea avea loc
StirileProtv.ro, 25 noiembrie 2025 22:50
Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că i-a cerut trimisului său special Steve Witkoff să se deplaseze la Moscova pentru a discuta cu preşedintele rus Vladimir Putin.
• • •
Acum 15 minute
22:50
Acum 30 minute
22:40
Cine este Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Capitalei. A intrat în politică cu Monica Macovei, dar a fugit la liberali # StirileProtv.ro
Actualul primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, este candidatul susținut de PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
22:40
Palatul Cotroceni şi Parlamentul au iluminate în portocaliu pentru a marca lupta împotriva violenţei domestice # StirileProtv.ro
Palatul Cotroceni şi Palatul Parlamentului au fost iluminate, marţi seară, în culoarea portocaliu pentru a marca Ziua Internaţională de Luptă împotriva violenţei asupra femeilor. În România, în primele zece luni ale anului au fost ucise 57 de femei.
22:40
Cine este Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Ce spunea în vară: „Cu siguranță nu voi candida la primărie” # StirileProtv.ro
Daniel Băluță, prim-vicepreședinte al PSD și primar al Sectorului 4, este candidatul susținut de Partidul Social Democrat pentru funcția de primar general la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie 2025.
Acum o oră
22:10
Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” spune ideologul lui Putin, Alexander Dughin. Fără „suveranitate” # StirileProtv.ro
Ideologul lui Putin, Alexander Dughin, a cărui fiică a fost ucisă într-un atentat cu mașină capcană, a declarat că Ucraina va fi „complet rusificată în cel mult doi ani” și că „nu va mai exista suveranitate”.
22:10
Un bărbat fără loc de muncă s-a deghizat în mama sa moartă ca să-i încaseze pensia. Îi ținea cadavrul de trei ani în dulap # StirileProtv.ro
Un bărbat de 57 de ani din Italia s-a dat drept mama sa moartă pentru a-i lua pensia.
Acum 2 ore
21:50
Candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat și-au ales specializările. Câte posturi nu au fost ocupate # StirileProtv.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, marţi seară, că s-a încheiat procesul naţional de repartizare pe specialităţi şi centre universitare pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat.
21:50
Cum va arăta buletinul de vot pentru alegerile parțiale de pe 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. DOCUMENT # StirileProtv.ro
Biroul Electoral a prezentat modelul buletinului de vot pe care îl vor primi bucureștenii la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei de pe 7 decembrie.
21:40
Parisul, sub ninsoare. Capitala Franței a fost curpinsă de o furtună de zăpadă | GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Parisul a căpătat un aer de basm odată cu prima furtună de zăpadă a sezonului, care a îmbrăcat în alb Turnul Eiffel, Champ de Mars și străduțele din împrejurimi.
21:30
Antreprenorii sunt sufocați de măsurile fiscale, acuză patronatele: Statul are senzaţia că acumulează mai mulţi bani la buget # StirileProtv.ro
Preşedintele Confederaţiei Patronale IMM România, Florin Jianu, susţine că afacerile mici şi mijlocii sunt sufocate de pachetele de măsuri fiscale.
21:30
Horoscop 26 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care își va găsi sufletul pereche # StirileProtv.ro
Horoscop 26 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu rezolvări. E multă treabă și la serviciu, și acasă — totul pe repede-înainte ca să nu ne prindă sfârșitul de an cu proiectele în aer.
21:30
O clădire istorică, scoasă la vânzare de Familia Regală. Imobilul, ofertat deja cu aproape 4 milioane de euro # StirileProtv.ro
Familia Regală a scos la vânzare celebrul Hotel „Furnica”, proprietate a Coroanei României. Imobilul a fost ofertat cu aproape 4 milioane de euro.
21:20
Comandantul general al Armatei SUA reafirmă sprijinul total pentru NATO. „România este un element central al acestei alianţe” # StirileProtv.ro
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO.
21:10
Trei companii vor să cumpere rafinăria Petrotel și benzinăriile Lukoil. Sunt și firme românești, spune Bogdan Ivan # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat marți că trei companii și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria Petrotel de la Ploiești, cât și rețelele de benzinării.
21:10
Șeful diplomației maghiare, la București: Ungaria vrea să importe gaze din zăcământul Neptun Deep # StirileProtv.ro
Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.
Acum 4 ore
21:00
O monedă de aur spaniolă a fost adjudecată la peste 3 milioane de euro. Este cea mai scumpă monedă europeană din istorie # StirileProtv.ro
O monedă de aur spaniolă datând de la începutul secolului al XVII-lea a fost adjudecată pentru peste trei milioane de euro la Geneva, un record pentru o monedă europeană, a anunţat marţi casa de licitaţii Numismatica Genevensis (NGSA).
20:50
Macron anunță implicarea SUA într-o forță de menținere a păcii în Ucraina. „Coaliția de Voință” lansează un grup de lucru # StirileProtv.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat marți că Statele Unite s-au angajat să participe la o forță internațională de menținere a păcii în Ucraina.
20:30
Verificarea telefonului fără acord este infracțiune și semn timpuriu al abuzului în relații. Ce pedepse prevede legea # StirileProtv.ro
Victimele violenței domestice au nevoie de ajutor și protecție, atrag atenția organizațiile care luptă pentru drepturile lor.
20:10
Planul de pace în 28 de puncte, revizuit după discuțiile de la Geneva. Rușii se plâng că nu au primit încă noua variantă # StirileProtv.ro
„Mai trebuie rezolvate câteva detalii delicate, dar nu imposibile, legate de acordul de pace”, a transmis purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
20:00
Interesul pentru locuințele noi scade. Motivul pentru care cumpărătorii preferă să renoveze apartamente vechi # StirileProtv.ro
Oferta mai mică de apartamente noi din marile orașe și majorarea TVA au crescut interesul pentru locuințele vechi. Oamenii preferă să investească într-un apartament vechi, pe care să îl renoveze decât să plătească mai mult pentru construcțiile noi.
20:00
30 de ani de PRO TV. 2020 - Anul în care un virus apărut din China a oprit lumea și ne-a schimbat viețile pentru totdeauna # StirileProtv.ro
De la 1 noiembrie vă arătăm în campania noastră retrospectivă ”30 de ani în 30 de zile” ani în care lumea s-a învârtit prea repede. În care alergam fără să ne uităm în jur, convinși că timpul ne aparține.
20:00
După tragediile din Sănătate, statul anunță noi reguli pentru secțiile ATI. Cum se va face sedarea pacienților # StirileProtv.ro
După mai multe cazuri grave în care pacienți au murit în clinici private sau în secții ATI, Ministerul Sănătății schimbă regulile pentru secțiile de terapie intensivă.
20:00
Cum arată Capitala în prag de sărbători. Clădirile, restaurantele și bulevardele se transformă ca în basme de Crăciun # StirileProtv.ro
Între timp, Capitala îmbracă haine de sărbătoare. Numeroase clădiri, restaurante și bulevarde sunt acoperite de luminițe, globuri și personaje care vestesc apropierea Crăciunului.
20:00
Orban pleacă la Moscova pentru a patra întâlnire cu Putin de la începutul războiului. Momentul ales # StirileProtv.ro
Premierul ungar Viktor Orban va face vineri o vizită la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat marți presa maghiară, citată de agenția EFE.
19:50
Gramatica și aritmetica revin în liceu. Ministerul Educației introduce experimente în noua programă școlară # StirileProtv.ro
„Extragem ADN-ul dintr-o banană!”, „Disecăm flori!”, „Facem baterii din lămâie”. Acestea, sunt doar câteva sugestii de experimente oferite profesorilor de Ministerul Educației.
19:50
Pedeapsă primită de Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu în Irlanda - Portugalia. Câte etape a fost suspendat atacantul # StirileProtv.ro
Cristiano Ronaldo şi-a aflat pedeapsa pentru eliminarea suferită în meciul cu Irlanda, din calificările Cupei Mondiale. Atacantul portughez a primit doar o etapă de suspendare şi va putea juca la Cupa Mondială 2026.
19:50
Repetiții intense pentru parada de 1 Decembrie. Tunuri, tancuri și peste 3.000 de militari fac spectacol de Ziua Națională # StirileProtv.ro
Zeci de salve de tun au răsunat marți dimineață în poligonul din București, unde aproape 3.000 de militari se antrenează pentru parada de 1 decembrie.
19:40
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești. Edil din Suceava, vizat # StirileProtv.ro
O nouă filieră prin care oameni de afaceri ruși și ucraineni ar fi pus mâna pe acte de identitate românești a fost decapitată în județul Suceava.
19:30
Guvernul vrea să limiteze cumulul pensiei cu salariul. Sindicalist: Măsura lovește direct în beneficiarii de pensii speciale # StirileProtv.ro
Ministerul Muncii a pus în dezbatere un proiect prin care pensionarilor care au lucrat la stat li se permite să mai muncească până la 70 de ani, tot la stat, și să cumuleze pensia cu salariul.
19:30
Comisia Europeană a acceptat tăierile Guvernului Bolojan și a „înghețat” procedura deficitului excesiv. Urmează o evaluare # StirileProtv.ro
România poate, deocamdată, să răsufle ușurată: Comisia Europeană nu propune tăierea sau înghețarea fondurilor europene, iar planul bugetar pentru 2026 este acceptat.
19:20
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi amânat. Anunțul făcut de ministra Mediului: „Riscăm să pierdem” # StirileProtv.ro
Programul Rabla pentru 2026 ar putea fi anulat, în condiţiile în care, în acest moment, nu există un buget identificat pentru acesta, a anunţat marţi ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
19:20
Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși # StirileProtv.ro
Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.
Acum 6 ore
18:50
Prioritățile Guvernului la noua rectificare. Sănătatea și două companii de stat ar urma să primească mai mulți bani # StirileProtv.ro
Guvernul pregătește rectificarea bugetară care trebuie adoptată până la finalul lunii noiembrie. Aceasta este cea de a doua rectificare din acest an si are loc la nici două luni de la prima.
18:20
Explozie puternică la un bloc din Buftea. Două persoane au fost rănite. O victimă este resuscitată # StirileProtv.ro
O explozie neurmată de incediu s-a produs joi într-un bloc din Buftea, Ilfov. Sunt două victime, una cu stop cardiorespirator.
18:20
Când se pune grâul la încolțit de Sfântul Andrei. Cum trebuie pus pentru a visa cu cine te căsătorești # StirileProtv.ro
De Sfântul Andrei una dintre cele mai cunoscute tradiții este pusul grâului la încolțit.
18:00
Reacția Guvernului după ce legea pensiilor private a picat la CCR. Cine e vinovat de „singura prevedere neconstituțională” # StirileProtv.ro
Guvernul a reacționat după ce legea pensiilor din Pilonul II a picat la CCR. Executivul a ținut să sublinieze că „singura prevedere neconstituțională” a fost adăugată în Senat.
17:50
Momentul în care un avion de luptă urmărește o dronă rusească care zbura în spațiul aerian românesc. A survolat patru județe # StirileProtv.ro
Armata română a fost în alertă, marți dimineață, după ce radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul țării noastre și a survolat județele Tulcea, Galați și Vrancea, apoi a căzut în curtea unui localnic, într-o comună din Vaslui.
17:40
Ce au pățit angajații primăriei din Bistrița-Năsăud unde primarul e acuzat de viol, când au venit procurorii # StirileProtv.ro
Primarul din Bistrița-Năsăud, acuzat de viol și ultraj și reținut luni seară, se confruntă cu propunerea de arestare preventivă înaintată de procurori.
17:30
Incident șocant în Găești. Și-a lovit mama de 84 de ani cu conserva în cap, că nu i-a dat mâncare mai bună # StirileProtv.ro
O bătrână de 84 de ani a ajuns la spital, bătută de fiu, în Găești, Dâmbovița. Agresorul se află acum în arest.
17:30
Un bărbat din Dolj a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție. S-a întors acasă și a făcut scandal # StirileProtv.ro
Un bărbat din Dolj a fost reținut pentru încălcarea ordinului de protecție. Avea interdicție să se apropie de soția lui, pe care ar fi agresat-o în mai multe rânduri de-a lungul timpului.
Acum 8 ore
17:00
Reforma pensiilor speciale, respinsă de judecătorii din țară. Proiectul „încalcă principiul egalităţii în faţa legii” # StirileProtv.ro
Instanţe de judecată din teritoriu anunţă că nu sunt de acord cu noua formă a actului normativ propus de Guvern prin care se schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor.
17:00
Kremlinul: Participarea europeană va fi necesară „într-un anumit stadiu" pentru arhitectura de securitate în Europa # StirileProtv.ro
Participarea europeană va fi necesară „într-un anumit stadiu" în timpul discuțiilor despre arhitectura de securitate pentru Europa, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
17:00
CTP critică valul de nostalgie comunistă de pe TikTok care e un pericol pentru tineri: „Sunt incapabili de luciditate” # StirileProtv.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu este revoltat de postările de pe TikTok care promovează mesaje nostalgcice după perioada comunistă. El susține că există „nenumărați tineri iau de bune toate astea.”
17:00
Reacția Poloniei după ce mai multe drone rusești au invadat spațiul aerian al României. Concluzia trasă de ministrul Apărării # StirileProtv.ro
NATO trebuie să accelereze consolidarea protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat marți ministrul polonez al apărării, după incidentul în care România a ridicat avioane de vânătoare în urma unor incursiuni ale dronelor.
16:50
Accident grav pe A2, cu șapte mașini implicate. Trei persoane au fost rănite, printre care și un minor # StirileProtv.ro
Şapte maşini au fost implicate marţi, într-un accident rutier petrecute pe A2, pe sensul Constanţa – Bucureşti. La faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale.
16:40
Traian Băsescu: „Degeaba avem Eurofighter și F-16 dacă nu doborâm nicio dronă. Începem să fim ridicoli" # StirileProtv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu crede că suntem „ridicoli” în condițiile în care drona pătrunsă în România a căzut singură și nu a fost doborâtă de trei avioane de vânătoare.
16:30
După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după un avion pe o pistă din Koln. Au forțat ieșirea de urgență # StirileProtv.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa, preluat de Agerpres.
16:10
Ucraina a acceptat planul de pace propus de Trump. Zelenski spune că „multe lucruri” mai sunt de făcut # StirileProtv.ro
Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, rămânând doar „detalii minore” de rezolvat, a declarat un oficial american, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai sunt multe de făcut.
15:10
Cum va arăta Dacia C-Neo, modelul care urmează să fie lansat în 2026. Imagini cu mașina în teste, surprinse în România # StirileProtv.ro
Dacia pregătește lansarea modelului C-Neo în 2026, un break compact înălțat care completează gama constructorului românesc în segmentul C.
Acum 12 ore
15:00
Filarmonica George Enescu lansează campania „Nu întoarceți privirea!” împotriva violenței asupra femeilor # StirileProtv.ro
Filarmonica George Enescu lansează campania „Nu întoarceți privirea!”, un apel public împotriva violenței asupra femeilor și a indiferenței sociale, în cadrul proiectului global UNiTE to End Violence Against Women al ONU.
