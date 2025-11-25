Noi arestări în cazul jafului de la Luvru
25 noiembrie 2025
Procurorul din Paris a anunțat marți încă patru arestări în legătură cu jaful de la Muzeul Luvru din octombrie, comis de o bandă care a furat bijuterii în valoare de 88 milioane de euro. Cei doi bărbați și cele două femei reținuți sunt din regiunea pariziană și au vârste cuprinse între 31 și 40 de […]
• • •
În Gaza se apropie iarna. Corturile palestinienilor fără adăpost din Gaza, inundate în urma ploilor abundente # Aktual24
Ploile abundente de marți, au inundat corturile a mii de palestinieni fără adăpost care se confruntă cu perspectiva unor furtuni de iarnă dure, fără adăposturi solide, potrivit Reuters. Marea majoritate a celor 2 milioane de locuitori ai Gazei au fost forțați să-și părăsească locuințele în timpul războiului terestru și aerian de doi ani al Israelului […]
Fostul președinte bazilian Jair Bolsonaro, urmează să înceapă executarea pedepsei de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Aktual24
Curtea Supremă a Braziliei a dispus, marți, ca fostul președinte Jair Bolsonaro să înceapă executarea pedepsei cu închisoarea de peste 27 de ani pentru plănuirea unei lovituri de stat în 2022, potrivit unui document judiciar. Judecătorul Alexandre de Moraes a dispus încarcerarea lui Bolsonaro la sediul Poliției Federale a Braziliei din capitala Brasilia, unde este […]
Piețele de Crăciun din Germania, o atracție turistică majoră pentru economiile locale, se confruntă cu costuri de securitate fără precedent în urma recentelor atacuri. Un sondaj la nivel național realizat de Federal Association of City and Town Marketing (BCSD), a constatat că, în ultimii trei ani, costurile evenimentelor publice, inclusiv piețele de Crăciun, au crescut […]
În 2014, Putin insista că Rusia se va opri la Crimeea: ”Să nu îi credeți pe cei care afirmă că alte regiuni vor urma după Crimeea” – VIDEO # Aktual24
Canalul Nexta TV prezintă un discurs din 2014 al lui Vladimir Putin în care promitea solemn că Rusia nu se va mai atinge de Ucraina după ce a reușit să obțină Crimeea. Acum, la fel ca atunci, Putin promite că nu va ataca nicio țară europeană. „Să nu îi credeți pe cei care afirmă că […]
Premierul Ilie Bolojan: „România își recâștigă credibilitatea. Comisia Europeană nu va propune suspendarea fondurilor europene” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți seară că România a primit „un semnal foarte important” din partea Comisiei Europene, care a decis să nu propună suspendarea fondurilor europene destinate țării noastre. Decizia vine în urma măsurilor fiscale adoptate de Guvern în ultimele luni, măsuri pe care Executivul le consideră acum validate de instituțiile europene. „Comisarul […]
FBI cere să-i intervieveze pe cei șase membri democrați ai Congresului care au avertizat armata în legătură cu ordinele ilegale # Aktual24
FBI a cerut să intervieveze șase membri democrați ai Congresului SUA, care le-au spus militarilor că trebuie să refuze orice ordin ilegal, a declarat marți un oficial al Departamentului de Justiție pentru Reuters. Acțiunea, relatată anterior de Fox News, vine la o zi după ce Pentagonul a amenințat că îl va rechema în serviciu activ […]
Băsescu, critici dure: „O țară care se respectă nu permite ca spațiul aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești” # Aktual24
Fostul președinte Traian Băsescu a lansat marți un val de critici la adresa modului în care autoritățile române gestionează pătrunderea repetată a dronelor rusești în spațiul aerian național. Acesta afirmă că România își pierde credibilitatea, în condițiile în care dispune de avioane Eurofighter și F-16, însă nu reușește să doboare nicio dronă intrusă. „O țară […]
Criză majoră în Serbia: principala rafinărie de petrol riscă oprirea din cauza sancțiunilor SUA, iar sistemul bancar riscă paralizia # Aktual24
Președintele sârb Aleksandar Vučić a avertizat că Serbia se confruntă cu o posibilă criză majoră de energie și chiar financiară, dacă principala rafinărie a țării, deținută de compania NIS, își va opri activitatea în următoarele zile din cauza sancțiunilor americane. Rafinăria funcționează în prezent în „circulație caldă” – regim de capacitate redusă – și mai […]
Acțiunile de căutare a persoanei rătăcite în Bucegi au fost sistate marți seară. Condițiile sunt în continuare dificile, din cauza vântului și a caracteristicilor zonei, care îngreunează intervenția salvatorilor montani, se arată pe pagina de Facebook a Salvamont Brașov. Operațiunile vor fi reluate miercuri dimineață, la prima oră. La misiune se vor alătura și echipe […]
„Un parc auto foarte scump”. Șeful forțelor ucrainene de drone publică imagini cu avioane ruse de mare valoare distruse la sol # Aktual24
Robert „Magyar” Brovdi, comandantul noii structuri militare ucrainene dedicate sistemelor fără pilot, a publicat pe 25 noiembrie imagini care arată avioane rusești distruse pe aerodromul din Taganrog, în regiunea Rostov a Rusiei. Fotografiile, difuzate pe canalul său de Telegram, surprind un „parc auto” foarte scump, după cum îl descrie ironic Brovdi: un avion experimental A-60 […]
CNA, noi amenzi pentru Marș TV. Mesaje delirante pro-Georgescu care încalcă ”imparţialitatea şi echilibrul şi favorizarea liberei formări a opiniilor” # Aktual24
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a sancţionat, marţi, cu o amendă de 20.000 de lei postul Realitatea Plus pentru nerespectarea dispoziţiilor legale privind imparţialitatea şi echilibrul şi favorizarea liberei formări a opiniilor, prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziţie şi probarea celor afirmate. Potrivit unui comunicat al CNA, transmis marţi, după analizarea rapoartelor […]
Veste pentru Rusia din România. General SUA: ”Sistemul antidrone NATO va fi activat în curând în Delta Dunării” # Aktual24
Generalul Christopher Donahue, comandantul forțelor terestre NATO, a confirmat marți că noul sistem antidrone al Alianței, proiectat pentru a proteja România de incursiunile dronelor rusești, urmează să fie operaționalizat în scurt timp în Delta Dunării. Potrivit oficialului, capacitatea a fost deja testată, iar militarii români și aliați au fost instruiți pentru utilizarea ei. „România este […]
Un sfert dintre europeni nu își plătesc facturile la timp: ”Mulți consumatori rămân în «mod de supraviețuire»” # Aktual24
Pe măsură ce criza costului vieții se atenuează, europenii consideră, în general, că este mai ușor să își plătească facturile la timp, conform celui mai recent studiu european privind plățile consumatorilor, realizat de Intrum. Chiar și așa, 24% dintre plătitorii de facturi încă nu își achită datoriile în termenul prevăzut, comparativ cu 37% în 2023, […]
Donald Trump vrea sfârșitul războiului din Ucraina, nu e nicio îndoială. Ar fi o realizare cu care ar rămâne în istorie, dar mai ales una cu care s-ar putea lăuda toată viața. Doar că în acest moment el speră să forțeze mâinile celor mai importanți jucători. Rusia, Ucraina, chiar și statele europene care sprijină Ucraina. […]
Taxarea succesivă lovește industria băuturilor răcoritoare: scumpiri masive, investiții blocate și risc de pierdere a competitivității # Aktual24
Introducerea și majorarea accizei pe zahăr, aplicată în paralel cu creșterea TVA la băuturile răcoritoare, provoacă un impact sever asupra industriei nealcoolice din România. Prețurile la raft cresc cu până la 50%, consumul scade, iar companiile avertizează că taxarea repetată pune în pericol investițiile, locurile de muncă și competitivitatea externă, se arată într-o analiză a […]
”Sunt leul leilor”. Becali se laudă că a plecat din spital imediat după operație: ”Am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o” # Aktual24
Afaceristul Gigi Becali (67 de ani) se laudă că a plecat din spital imediat după operația la cervicală și că ”am luat rețeta cu antibiotice și am rupt-o”. În plus, el a refuzat să urmeze tratamentul postoperator recomandat. „Am avut și operația asta. Nu e chiar ușoară. Operație pe cervicală nu e chiar ușor. Am […]
Erupţia vulcanului Hayli Gubbi din Etiopia, care a fost latent timp de câteva mii de ani, a început duminică dimineaţă, trimiţând un nor de cenuşă la mii de metri altitudine în atmosferă. Mai multe zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecţionate în India din cauza prezenţei cenuşii, autoritatea de aviaţie civilă cerând companiilor aeriene să […]
Turcia anunță că este pregătită să discute cu Grecia despre disputa privind Marea Egee. Ce speră să obțină la schimb # Aktual24
Turcia este pregătită să discute cu Grecia despre dimensiunea apelor sale teritoriale din Marea Egee, dispută pe care Atena a folosit-o pentru a se opune unui acces mai mare pentru industriile Turciei la instrumentul de împrumut pentru achiziții militare al UE, în valoare de 150 de miliarde de euro. În prezent, producătorii turci pot produce […]
O dronă rusească a căzut în județul Vaslui, chiar când avioane românești și germane încercau să o dea jos. Nu e prima dronă de acest tip care ne trece pragul. Românii din estul țării – de fapt românii din toată țara – ar trebui să se obișnuiască cu acest tip de evenimente. Vor mai fi […]
O nouă explozie din cauza gazelor. Un apartament din Buftea a sărit în aer, sunt trei victime # Aktual24
O explozie puternică s-a produs marţi seară într-un apartament situat la parterul unui bloc cu patru etaje de pe Aleea Tineretului, în oraşul Buftea, judeţul Ilfov, potrivit apelurilor primite la 112. Din relatările martorilor, „ar fi explodat un perete”, iar deflagraţia a afectat cel puţin trei apartamente din imobil. Primele date indică drept cauză probabilă […]
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în fiecare țară # Aktual24
Cea mai înaltă instanță a Uniunii Europene a decis marți că, dacă un cuplu de același sex este căsătorit legal într-un stat membru, orice alt stat membru în care acesta se mută sau își stabilește reședința este obligat să îi recunoască statutul marital. Cazul privește doi cetățeni polonezi rezidenți în Germania, care s-au căsătorit la […]
Prietenii extremiști ai lui Orban din Parlamentul European acuză UE de interferență în alegerile din Ungaria # Aktual24
Peste 40 de membri ai Parlamentului European, aparținând grupului de extremă dreaptă Patrioți pentru Europa, creat la inițiativa prim-ministrului ungar Viktor Orbán, au înregistrat un proiect alternativ de rezoluție privind situația din Ungaria, acuzând Uniunea Europeană de interferență în campania electorală a țării din 2026. Acest lucru este menționat în textul proiectului de rezoluție pro-ungară, […]
Presshub: Avertismentul dur al fostei judecătoare Daniela Panioglu: „Procesul de bolșevizare a justiției a început cu anul 2017 și nu a fost deranjat nici de parchete, nici de presă, nici de serviciile de informații” # Aktual24
Fosta judecătoare Daniela Panioglu a acordat un interviu, în scris, publicației Presshub, interviu în care explică situația actuală a sistemului judiciar, vorbește despre bolșevizarea acestuia, despre modul în care dosare celebre se prescriu cu complicitatea șefilor instanțelor. Panioglu face un apel la procurori să ancheteze corupția din interiorul magistraturii și explică de ce avem așa […]
Ucraina a acceptat noul acord de pace propus de SUA, anunță un oficial SUA. Casa Albă: ”S-au făcut progrese extraordinare” # Aktual24
Un acord de pace între Rusia şi Ucraina este aproape finalizat, au sugerat marţi oficiali de la Washington, Londra şi Berlin, în contextul unor negocieri intense desfăşurate în ultimele zile. Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că Statele Unite au făcut „progrese extraordinare” în aducerea celor două părţi la masa dialogului. […]
„Rusia nu are ce căuta în Europa”. Indignare pe o insula franceză când ambasadorul rus a vizitat mormintele soldaților din Armata Roșie căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial – VIDEO # Aktual24
Ambasadorul Rusiei în Franța, Alexei Meșkov, a fost întâmpinat luni de protestatari pro-Ucrainei pe insula franceză Oleron. Meșkov călătorise acolo pentru a depune flori pe mormintele a patru cetățeni sovietici care s-au alăturat rezistenței franceze pentru a ajuta la eliberarea insulei de naziști în cel de-Al Doilea Război Mondial. Ambasada Rusiei a ajutat la restaurarea […]
Negocieri de pace: Ucraina e gata să-și reducă armata la 800.000, mult peste ce vrea Rusia # Aktual24
Un plan de pace discutat și aprobat la nivel de lucru de oficiali ucraineni și americani ar limita efectivele armatei Ucrainei, în timp de pace, la 800.000 de militari, a relatat Financial Times pe 25 noiembrie, citând oficiali ucraineni care au vorbit sub protecția anonimatului. O armată ucraineană de această dimensiune ar rămâne tot a […]
China face profit mare pe seama Rusiei: a majorat constant prețurile pentru industria militară rusă după declanșarea războiului # Aktual24
Exportatorii chinezi au majorat semnificativ prețurile pentru complexul militar-industrial rus de la începutul războiului de amploare din Ucraina, se arată într-un studiu al Institutului pentru Economii în Tranziție al Băncii Finlandei. Conform studiului realizat de Institutul pentru Economii în Tranziție al Băncii Finlandei, prețurile pentru exporturile controlate din China către Rusia au crescut în medie […]
Toţi inculpaţii, inclusiv fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru „Mitică” Dragomir, au fost achitaţi marţi de Curtea de Apel București, în dosarul în care erau acuzaţi de fapte de corupţie şi spălare de bani, într-o cauză în care apăreau şi nume importante din industria telecomunicaţiilor. Decizia a fost pronunţată pe 25 noiembrie 2025, […]
Echipajul care i-a înlocuit pe astronauții blocați pe Stația Spațiala chineză Tiangong a rămas, la rândul său, blocat # Aktual24
O nouă situație provocatoare pentru astronauții din China. La începutul lunii noiembrie 2025, programul spațial chinez s-a confruntat cu o situație neobișnuită la stația spațială Tiangong. Echipajul misiunii Shenzhou-20, format din trei astronauți, trebuia să se întoarcă pe Pământ pe 5 noiembrie, însă capsulei lor de revenire i-au fost descoperite fisuri la una dintre ferestre. […]
AUR s-a sucit, acum laudă CCR-ul: ”Decizia Curţii arată că legislaţia poate fi corectată, indiferent de cine se află la putere” # Aktual24
AUR a transmis, marți, un comunicat de presă în care laudă decizia CCR prin care a fost declarată ca neconstituțională legea privind pensiile private. Comunicatul AUR conține, de asemenea, și dezinformări. ”Contestaţia AUR privind pensiile private a fost admisă de CCR. Curtea a decis că prevederile care limitau accesul românilor la pensiile private sunt neconstituţionale. […]
Femeie găsită vie într-un sicriu imediat după ce a ajuns la crematoriu: ”Am auzit o bătaie slabă din sicriu” # Aktual24
Templul Wat Rat Prakhong Tham, un lăcaş budist din provincia Nonthaburi, la periferia Bangkokului, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care se vede o femeie întinsă într-un sicriu alb, aflat în bena unei camionete, mişcându-şi uşor braţele şi capul, ceea ce i-a lăsat pe angajaţi înmărmuriţi. Pairat Soodthoop, responsabilul cu afaceri […]
Nu doar românii: trei britanici au fugit pe pista aeroportului din Koln pentru a prinde avionul # Aktual24
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa, citată de Agerpres. Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă ieşirea de urgenţă a unui […]
Ciucu, acuzații grave la adresa PSD: Băluță este susținut de ”întreaga” rețea de comunicare a AUR, ”cea mai mizerabilă și mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România” # Aktual24
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, l-a auzat marți pe candidatul PSD, Daniel Băluță, că este susținut în aceasta campanie de ”întreaga structură de comunicare a AUR”. Am săpat, m-am informat și concluzia mea este clară: Întreaga structură de comunicare a AUR, cea mai mizerabilă și mai odioasă formă de dezinformare de astăzi din România, a dezeratat […]
Germania își întărește semnificativ apărarea antirachetă. A început desfășurarea scutului Arrow 3 # Aktual24
Forţele armate germane au anunţat începerea operaţiunilor în vederea desfăşurării noului sistem antirachetă Arrow 3, informează marţi dpa, citată de Agerpres. Inspectorul general Carsten Breurer, comandantul Bundeswehr, şi general-locotenentul Holger Neumann, comandantul aviaţiei militare, urmează să declare operaţional sistemul în 3 decembrie, la baza aeriană Holzdorf/Schoenewalde. Arrow 3 va permite Germaniei pentru prima dată să […]
Vaticanul a emis o nouă notă doctrinară pe tema monogamiei: ”Sexualitatea este un dar minunat de la Dumnezeu” # Aktual24
Vaticanul a publicat marţi o nouă notă doctrinară a Departamentului pentru doctrina credinţei, aprobată de papa Leon al XIV-lea, pe tema monogamiei şi care, printre alte afirmaţii, susţine că sexul uneşte cuplurile şi nu ar trebui redus doar la finalitatea sa procreativă, informează agenţia ANSA, citată de Agerpres. Documentul, intitulat ”Una caro. Elogio della monogamia”, […]
CCR a admis în unanimitate o sesizare înaintată de Nicușor Dan. Este anulată o OUG adoptată de Guvernul Ciolacu # Aktual24
Curtea Constituțională a României a admis, în unanimitate, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2024, care stabilește măsuri legate de organizarea și funcționarea administrației publice centrale, inclusiv restructurări instituționale și ajustări ale competențelor unor autorități centrale. În comunicatul emis în 25 noiembrie 2025, CCR […]
Amazon va cheltui până la 50 de miliarde de dolari pentru infrastructura de inteligență artificială pentru guvernul SUA # Aktual24
Amazon a anunțat va investi până la 50 de miliarde de dolari pentru a-și extinde capacitatea unității sale de cloud pentru a oferi inteligență artificială și capabilități de calcul de înaltă performanță clienților guvernamentali. Proiectul este programat să fie lansat în 2026 și va adăuga aproape 1,3 gigawați de capacitate prin intermediul unor noi centre […]
CCR, o nouă lovitură: declară drept neconstituțională legea privind plata pensiilor private # Aktual24
CCR a admis, marți, că legea privind pensiile private este neconstituțională. Două sesizări au fost depuse de AUR și ICCJ la adresa proiectului de lege privind plata pensiilor private, act normativ așteptat să reglementeze cum vor încasa românii banii acumulați în fondurile de Pilon II și III la ieșirea din câmpul muncii. Proiectul, adoptat pe […]
Cum îi determină Moscova pe ucraineni să-și trădeze țara. Caută tineri disperați după bani # Aktual24
Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți când intră în cameră. Sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Este prima dată când cuplul se vede într-o lună. Ambii sunt ținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru trădare, relatează Politico. Olena este blondă cu […]
Nicușor Dan putea să fie secretar de stat în 1999 însă a refuzat propunerea: ”Eu eram un ONG-ist și am refuzat, am zis că vreau să rămân în zona de matematică” # Aktual24
Președintele Nicuşor Dan a declarat, marți, la Summitul pentru guvernanţă digitală 2025, că încă din 1999 considera necesar un instrument digital care să ofere o hartă în timp real a comunităților românești din diaspora. El a povestit că, în urmă cu 25 de ani, a refuzat o propunere de a deveni secretar de stat pentru […]
Trump anunță că va vizita China în aprilie și îl va primi apoi la Casa Albă pe Xi Jinping la sfârșitul anului viitor # Aktual24
Președintele Donald Trump a declarat luni că va călători la Beijing în aprilie și îl va găzdui pe președintele chinez Xi Jinping pentru o vizită de stat la sfârșitul anului. Trump și-a anunțat planurile după o convorbire cu Xi luni, care a avut loc la câteva săptămâni după o întâlnire în Coreea de Sud la […]
Donald Trump ar putea pierde majoritatea în Congres după ce mai mulți aleși republicani amenință că vor demisiona, denunțând „aroganța administrației” # Aktual24
Într-un moment de maximă tensiune pentru Partidul Republican, reprezentanta Marjorie Taylor Greene a anunțat vineri seara că demisionează din Camera Reprezentanților, cu efect de la 5 ianuarie 2026. Decizia, luată la mijlocul mandatului, a declanșat un val de panică în rândul republicanilor și a alimentat zvonurile că plecarea ei este doar prima dintr-o serie lungă, […]
”M-a deranjat cel mai tare”. Primele critici dure ale președintelui Dan la adresa serviciilor de informații # Aktual24
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți, la Summitul pentru Guvernanță Digitală, că securitatea cibernetică a țării este „destul de bună”, însă România rămâne vulnerabilă în fața campaniilor de dezinformare, din cauza lipsei unor sisteme automate de detectare și a comunicării necoordonate a instituțiilor statului. Șeful statului a fost întrebat cum vede integrarea tehnologiei în […]
Campanie disperată a lui Ciolacu împotriva oponentului de la PNL-USR. Campanie murdară la Buzău: ”În spate se află acelaşi partid care controlează judeţul acesta de 20 de ani” # Aktual24
Candidatul PNL-USR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, susţine, într-o postare publică, că ar fi vizat de o campanie organizată împotriva sa ”de mafia politică locală”. Mihai Răzvan Moraru a distribuit, luni seară, pe Facebook, un clip video în care un bărbat îl acuză că ar fi doar faţada unei grupări. ”Noi suntem […]
„Signora Doubtfire”: Un italian s-a deghizat în mama sa decedată și i-a încasat pensia timp de trei ani # Aktual24
Un bărbat de 56 de ani din Borgo Virgilio, provincia Mantua (Italia), a fost arestat după ce autoritățile au descoperit una dintre cele mai bizare fraude cu pensii din ultimii ani. Acesta s-a deghizat în propria mamă decedată, Graziella Dall’Oglio, pentru a-i reînnoi cartea de identitate și a continua să încaseze pensia acesteia în valoare […]
Traseul dronei rusești prin trei județe din România. „Piloții aveau aprobarea de a angaja ținta”, dar aceasta a dispărut # Aktual24
O dronă de proveniență rusească a intrat marți dimineață în spațiul aerian al României și a traversat succesiv județele Tulcea, Galați și Vrancea, înainte ca radarul să o piardă definitiv. Ministerul Apărării Naționale anunță că drona nu se mai află pe teritoriul țării noastre. Incidentul a generat una dintre cele mai ample mobilizări aeriene din […]
Georgescu, tot mai obsedat de Nicușor Dan: ”Băiatul ăsta spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a lansat noi atacuri violente la adresa președintelui Nicușor Dan, marți, în timp ce se afla la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar. „Am văzut și eu cum ați văzut și dvs. că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are […]
Răscoala lui Georgescu: extremistul anunță că merge la Alba Iulia de 1 Decembrie. Îndemnuri masive pe TikTok: ”Să venim cu mic cu mare alături de adevăratul președinte” # Aktual24
Liderul extremist pro-rus Călin Georgescu a confirmat, marți, că de 1 Decembrie va fi prezent la Alba Iulia. Anunțul a fost făcut în fața secției de poliției, unde a venit să semneze pentru controlul judiciar. TikTok este inundat de filmulețe prin care românii sunt chemați la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru a fi alături […]
Două apartamente, cuprinse de flăcări după explozia unei butelii, la Însurăței. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, întrucât proprietarii nu erau acasă # Aktual24
Au fost momente de panică, luni după-amiază, în localitatea Însurăței, județul Brăila, după ce o explozie puternică a zguduit un bloc de pe Șoseaua Brăilei, urmată de un incendiu violent. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, proprietarii apartamentului în care s-a produs deflagrația nefiind acasă la momentul incidentului, scrie cotidianul local Jurnalul de Brăila. […]
