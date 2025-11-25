Volodimir Zelenski confirmă că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul de pace propus de SUA
Adevarul.ro, 25 noiembrie 2025 23:45
Volodimir Zelenski le-a transmis aliaților că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul american de pace, însă afirmă că documentul conține încă puncte sensibile ce necesită discuții directe cu președintele american Donald Trump.
Ce urmează pentru Legea pensiilor private, după decizia CCR. Explicațiile unui fost președinte al Curții # Adevarul.ro
Un articolul declarat neconstituțional de către CCR, în Legea care reglementează modul în care beneficiarii pensiilor private își vor putea retrage banii, va duce proiectul înapoi în Parlament, pentru a fi corectat.
Ghidul complet al iernii pe pârtie: cele mai bune haine și accesorii pentru întreaga familie ca să vă bucurați de schi și săniuș fără griji # Adevarul.ro
Descoperă ghidul complet al iernii pe pârtie: haine și accesorii pentru schi și săniuș, recomandate pentru confort, căldură și cumpărături rapide online. Alege inteligent și bucură-te de zăpadă fără griji!
Horoscop miercuri, 26 noiembrie. Zodiile pentru care se deschid oportunități pe toate planurile, până la sfârșitul acestei luni # Adevarul.ro
Sfârșitul lunii noiembrie 2025 vine cu o încărcătură astrală aparte. Lorina, astrologul Click! știe care sunt cele trei zodii care intră, de pe 26 noiembrie, într-o perioadă guvernată de posibilități nelimitate pe toate planurile.
Trump a transformat ceremonia de Ziua Recunoștinței în atacuri, ironii și glume acide la adresa adversarilor: „Refuz să vorbesc despre faptul că este un grăsan neîngrijit. Nu menționez asta” # Adevarul.ro
La ceremonia tradițională de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței, Donald Trump a transformat evenimentul într-un spectacol politic, presărat cu glume acide, atacuri la adresa adversarilor și remarci provocatoare.
De ce legea pensiilor private a fost declarată neconstituțională: discriminare pe criterii de boală și amenințarea pentru Pilonul 3 # Adevarul.ro
Curtea Constituțională consideră neconstituțional proiectul privind plata în rate a pensiilor private. Analiștii consultați de „Adevărul” explică principalele probleme de neconstituționalitate și propun cum ar putea fi modificat documentul pentru a primi avizul favorabil..
Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina intră în faza finală a negocierilor. Când se va întâlni personal cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski # Adevarul.ro
Donald Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina ar fi ajuns în faza finală a negocierilor, iar emisarii săi urmează să se întâlnească separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru a definitiva ultimele puncte ale acordului.
Ce trebuie să faci dacă ai de vândut un imobil în 2025. Ce ai de plătit și ce acte trebuie să pregătești # Adevarul.ro
Vânzarea unei locuințe în 2025 presupune un dosar cu acte obligatorii, taxe achitate și verificări astfel încât să nu ai multe bătăi de cap. Astfel, tranzacția se poate finaliza rapid dacă ai pregătite documentele necesare și ai achitat taxele și impozitele datorate statului pentru anul în curs.
Tinerii români vor studia un an în SUA în cadrul programului FLEX. Acord istoric între Ministerul Educației și American Councils # Adevarul.ro
Ministerul Educației și Cercetării din România și organizația American Councils for International Education au semnat recent un acord de co-finanțare pentru programul Future Leaders Exchange (FLEX) în anul școlar 2026–2027.
Instituțiile statului, iluminate în portocaliu de Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor # Adevarul.ro
Administrația Prezidențială a anunțat, marți seară, 25 noiembrie, că se alătură campaniei internaţionale 16 zile de activism împotriva violenţei asupra femeilor (25 noiembrie - 10 decembrie).
Cum arată buletinul de vot pentru alegerile la Primăria Capitalei. Ordinea candidaților # Adevarul.ro
Biroul Electoral Central a publicat cum va arăta buletinul de vot la alegerile locale parțiale din 7 decembrie din Capitală.
Presată de sancțiunile împotriva Lukoil, Rusia anunță extinderea exporturilor de petrol și GNL către Beijing # Adevarul.ro
Rusia își consolidează colaborarea energetică cu China în pofida sancțiunilor occidentale. Vicepremierul Alexander Novak a anunțat la Beijing că Moscova intenționează să majoreze exporturile de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).
General american: România va avea o capacitate letală și mobilă antidrone, de 10 ori mai ieftină decât dronele Shahed # Adevarul.ro
Generalul american Curtis King, comandantul Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană și Antirachetă al armatei SUA, a transmis marți că Flancul Estic, inclusiv România, intră direct în centrul programelor americane de apărare antidrone.
Sezonul rece nu vine doar cu temperaturi scăzute, ci și cu o provocare vestimentară pe care nu o putem ignora: cum rămânem elegante, fără să facem compromisuri când vine vorba de confort termic? O jachetă bună nu este doar o piesă practică, ci și o extensie a stilului personal.
Comisarul european pentru economie transmite că situația din România s-a îmbunătățit datorită măsurilor fiscale, spune Bolojan # Adevarul.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis marţi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune, deocamdată, suspendarea fondurilor europene, a transmis premierul Ilie Bolojan.
Transportul aerian românesc se află într-o etapă de transformare accelerată, determinată atât de creșterea cererii, cât și de schimbările tehnologice care redefinesc mobilitatea globală.
Șeful Comandamentului 10 Apărare Antiaeriană al armatei SUA: Continuăm să sprijinim apărarea colectivă în cadrul NATO # Adevarul.ro
Oficialii americani au reafirmat angajamentul SUA pentru securitatea Flancului Estic, răspunzând întrebărilor Kiev Post despre rotația trupelor, extinderea sistemului MEROPS și cooperarea NATO în apărarea antidrone.
Un mister vechi de peste 25 de ani a fost elucidat în timpul golirii Lacului Vidraru: „Au cărat-o prin tunelurile dacice/Exportă apa la francezi” # Adevarul.ro
Golirea controlată a Lacului Vidraru a scos la iveală un mister vechi de peste 25 de ani: epava unui vapor turistic dispărut în anii ’90 a ieșit la suprafață. Imaginile spectaculoase au devenit virale.
Grindeanu, mesaj de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor: „Responsabilitatea noastră este să facem mai mult” # Adevarul.ro
De Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că violența nu trebuie tolerată niciodată, sub nicio formă.
În fiecare zi indiferent de anotimp la margine de stradă la Frankfurt are loc un ritual mut. Bărbați din România și Moldova cu brațele gata de lucru sar rapid într-un camion care apare ca o promisiune efemeră de câștig.
Ungaria, interesată de gazele din Marea Neagră, deşi Rusia rămâne „un partener strategic”. „Suntem interesaţi să adăugăm România la sursele de aprovizionare” # Adevarul.ro
Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat la București că Ungaria este interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep dacă România decide să exporte.
Fostul președinte al Braziliei și-a epuizat toate căile de atac. Bolsonaro, pe care Trump îl dorea scos din pușcărie, va ispăși 27 de ani de închisoare # Adevarul.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a epuizat toate recursurile posibile împotriva pedepsei sale de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă a ţării.
NATO grăbește instalarea sistemului antidrone în Delta Dunării. Generalul american Donahue: „Foarte curând îl veți vedea” # Adevarul.ro
Generalul american Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO, a declarat marți, 25 noiembrie, că sistemul antidronă cu care Alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi operaționalizat în scurt timp în Delta Dunării.
Sutele de victime împușcate, într-un haos total, de militari, în decembrie 1989, au fost rezultatul lipsei unei strategii de apărare a țării perfect legiferate, ordonate și regularizate, astfel încât asemenea improvizații devastatoare să nu poată avea loc, spune expertul Hari Bucur-Marcu.
Au fost deblocaţi banii pentru Autostrada Moldovei. Când se va putea circula pe sectorul Focșani - Bacău # Adevarul.ro
Au fost deblocate fondurile pentru Autostrada Moldovei, ceea ce permite accelerarea lucrărilor pe A7 și finalizarea unor tronsoane esențiale, inclusiv sectorul Focșani - Pașcani.
Misterul orașului european cu 84 de locuitori care atrage 1,5 milioane de turiști pe an: ascunde legenda unei mirese fără cap # Adevarul.ro
Un mic oraș fortificat din Europa, cu doar 84 de locuitori permanenți, atrage anual până la 1,5 milioane de turiști, devenind una dintre cele mai vizitate destinații din regiune raportat la populație.
Cofondatorul Lukoil și-a vândut participația înapoi către compania rusă. Valoarea estimată, 7 miliarde de dolari # Adevarul.ro
Cofondatorul Lukoil, Leonid Fedun, şi-a vândut participaţia de aproximativ șapte miliarde de dolari în compania rusă, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea planului de pace # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, 25 noiembrie, că negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina sunt „aproape de finalizare”.
Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat marți, 25 noiembrie, că ar exista „în cele din urmă o șansă de a realiza progrese reale către o pace bună” între Ucraina și Rusia.
Polonia cere NATO să accelereze măsurile de protecţie pe flancul estic, după noile incidente cu drone din România # Adevarul.ro
Alianţa Nord-Atlantică se confruntă tot mai des cu provocări în spaţiul aerian de la graniţa cu Ucraina, unde războiul continuă să genereze riscuri pentru statele membre.
Încă patru persoane arestate în legătură cu jaful spectaculos de la Luvru: bijuterii regale evaluate la 88 de milioane de euro, furate în doar șapte minute # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate în Franța în legătură cu jaful de la Luvru, în care bijuterii de coroană evaluate la 88 de milioane de euro au fost sustrase luna trecută, au anunțat autoritățile.
Grăsimea abdominală, pericolul invizibil. Medic: afectează ficatul și pancreasul, crește dramatic riscul de diabet și boli cardiovasculare # Adevarul.ro
Grăsimea abdominală nu este doar o chestiune estetică, ci un factor major de risc metabolic, avertizează Dr. Alexandru Nechifor, medic specialist în medicină internă.
Patru victime după ce o butelie a explodat într-un apartament din Buftea. Imobilul, în pericol de prăbușire. Celulă de urgenţă formată la Ministerul Sănătății # Adevarul.ro
O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale.
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor
Suedezii construiesc un parc eolian uriaș în România: investiție de 150 de milioane de euro, echivalentă cu 7,5 milioane de copaci # Adevarul.ro
Suedezii de la OX2 au demarat construcția unui parc eolian de 96 MW în județul Galați, investiție de peste 150 de milioane de euro, care va transforma regiunea într-un lider al energiei verzi și va alimenta cu electricitate peste 50.000 de gospodării.
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață # Adevarul.ro
În București, în plină efervescență electorală, orașul este acoperit de fețele candidaților. Zeci de mii de afișe, bannere întinse cât fațadele de bloc, clipuri regizate, consultanți bine plătiți, bugete care se măsoară în sute de mii de euro. Este un spectacol al opulenței politice.
O butelie a explodat într-o locuință din Buftea. Sunt patru victime. Imobilul se poate prăbuși în orice moment # Adevarul.ro
O butelie a explodat marți, 25 noiembrie, într-o locuință din Buftea, județul Ilfov. La fața locului se află mai multe autospeciale.
Scandal în Parcul IOR: copaci tăiați fără aviz, Poliția oprește lucrările, iar polițiștii locali sunt anchetați pentru neglijență # Adevarul.ro
Tăierile ilegale de copaci din Parcul IOR au stârnit marți, 25 noiembrie, un adevărat scandal: cetățenii au încercat să oprească lucrările, iar polițiștii locali nu au intervenit.
Dronele rusești care survolează spațiul aerian românesc au devenit aproape o obișnuință. Românii însă se întreabă, în cadrul unei dezbateri online, de ce nu s-au găsit soluții ieftine de a fi doborâte, pentru a transmite Rusiei un mesaj clar.
Judecător cu o vechime de 28 de ani, promovat la ÎCCJ. Cum a răspuns când a fost întrebat de ce nu s-a pensionat # Adevarul.ro
În timpul interviului pentru promovare, a fost întrebat de ce nu a ales să se pensioneze, deși vechimea îi permitea acest lucru.
Respiro bugetar pentru România: Comisia Europeană suspendă temporar procedura de deficit excesiv # Adevarul.ro
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, printre care și România.
Escrocheria unui bărbat care se dădea drept broker: telefoane, televizor și bani obținuți prin înșelăciune. Cum a fost prins # Adevarul.ro
Un fals broker a fost prins de polițiști în București după ce a înșelat mai multe persoane, determinându-le să achiziționeze bunuri scumpe prin credite false.
Veste cutremurătoare despre marele Michael Schumacher: „Nu vom mai auzi nimic despre el” # Adevarul.ro
Pilotul german Michael Schumacher s-a accidentat la schi, în 2013.
Un român din Austria a fost împușcat în picior de un bărbat de 52 de ani. Motivul atacului este necunoscut # Adevarul.ro
Un român de 27 de ani a fost împușcat în picior, din senin, într-un oraș din Austria. Potrivit presei austriece, victima efectuase lucrări la acoperișul casei agresorului.
Judecătorul Ana-Hermina Iancu a fost numită vicepreşedinte al ÎCCJ. Numele ei se leagă de dosare grele, precum „Zambaccian”, „Gala Bute” sau „Ciuperceasca” # Adevarul.ro
Judecătorul Ana-Hermina Iancu a fost numită, marţi, vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, pentru un mandat de trei ani. Numele ei se leagă de dosare grele, în care au fost implicaţi Adrian Năstase, Elena Udrea, Călin Tăriceanu şi Andreea Cosma.
Precedent periculos creat de doi pasageri români: britanicii fug și ei pe pista aeroportului din Koln # Adevarul.ro
Trei cetățeni britanici au fost opriți de securitatea aeroportului din Koln după ce au fugit pe pistă încercând să prindă un avion, la doar o zi după ce doi români au încercat același gest.
Ramona Corduneanu, reținută într-un dosar de agresiune. Soțul ei, Adrian, dat în urmărire de polițiștii ieșeni # Adevarul.ro
Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, șeful clanului Corduneanu, a fost implicată zilele trecute într-un caz de agresiune. Marți, 25 noiembrie, aceasta a fost reținută de polițiștii ieșeni.
Drama României la Mondialul de pescuit din caiac: Sportivii, refuzați la intrarea în Mexic # Adevarul.ro
Dezastru pentru România la Mondialul de pescuit din caiac. Echipa a fost expulzată din Mexic.
Patru tineri au ajuns, marți, la sediul Poliției pentru audieri, după ce s-au luat la bătaie într-o parcare din apropierea Liceului Astra din Piteşti.
Acționarul principal al rafinăriilor Petromidia și Vega spune că nu s-a luat încă nicio decizie privind privatizarea sa # Adevarul.ro
KMGI, acționarul principal al rafinăriilor Petromidia și Vega, a anunțat că nu s-a luat încă nicio decizie privind privatizarea sa în Kazahstan, pentru că este un proces standard și de lungă durată, în cadrul căruia sunt luați în considerare numeroși factori.
