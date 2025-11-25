Angajările sezoniere cresc în perioada sărbătorilor. În ce domenii este nevoie de forță de muncă

23:10

„Creierul adolescentului” trăiește în noi până la 30 de ani, iar îmbătrânirea începe abia la 66 de ani, afirmă cercetătorii de la Universitatea Cambridge. În urma unui studiu, ei au descoperit că creierul nostru se reconfigurează constant ca răspuns la experiență și cunoștințe. Însă, nu este un proces lin de la naștere până la moarte, […]