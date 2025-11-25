EXCLUSIV Mesaj de la un fost executiv al BlackRock pentru antreprenorii români: Lărgiți-vă orizonturile către Asia. Nu asumați că americanii știu ce fac. Nu te poți baza pe ei!
Profit.ro, 26 noiembrie 2025 00:20
Tariq Fancy, cel care a coordonat zona de sustenabilitate la cel mai mare administrator de active financiare din lume, afirmă că în China și, în general, în Asia, execuția în business este mai bună. China este mai bine poziționată în ceea ce privește industriile viitorului.
• • •
Acum 10 minute
00:30
GRAFICE Creditarea continuă să încetinească. Firmele preferă tot mai mult împrumuturile în valută # Profit.ro
Ritmul creditării continuă să slăbească în termeni nominali și soldul împrumuturilor este în scădere în termeni reali, pe fondul inflației ridicate. Totodată, firmele se îndreaptă tot mai mult spre finanțarea mai ieftină în valută. În același timp, masa monetară își încetinește creșterea nominală, pe fondul scăderii depozitelor la vedere.
Acum 30 minute
00:20
00:20
Profitabilitatea băncilor e în scădere. Creditele neperformante continuă să crească ușor GRAFICE # Profit.ro
Profitabilitatea băncilor românești a scăzut la 9 luni din 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Deși profitul net s-a păstrat în jurul nivelului de 11,6 miliarde de lei, nivelul real a scăzut cu circa o zecime, pe fondul inflației ridicate. Rata creditelor neperformante își continuă creșterea ușoară.
00:10
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus sechestru asigurător pe un număr de peste 500 de utilaje și echipamente de producție ale combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, parte a grupului GFG Alliance al miliardarului Sanjev Gupta, aflat în procedură de concordat preventiv pentru evitarea insolvenței, relevă date analizate de Profit.ro.
00:10
Vine vârful de plată la datoria publică, cu o veste bună: costurile de împrumut ale României coboară sub cele ale Ungariei și nu mai sunt cele mai mari din UE - GRAFICE # Profit.ro
Zilele acestea ajung la scadență împrumuturi de pe piața internă de 15,2 miliarde de lei, un vârf pentru acest an. Costurile de finanțare au scăzut însă în ultima lună și jumătate și în ultimele zile au intrat sub cele ale Ungariei, după multă vreme, conform analizei Profit.ro.
Acum 2 ore
22:50
ULTIMA ORĂ Curtea Constituțională admite sesizarea lui Nicușor Dan, care a reclamat încercarea majorității de a crește ilegal salariile din ministerele reorganizate # Profit.ro
Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan cu privire la neconstituționalitatea unui proiect de lege prin care actuala majoritate de guvernământ a încercat, în Parlament, să stabilească salarii maxime pentru personalul preluat de ministerele reorganizate și să acorde un spor de 15% pentru mai mai mulți funcționari publici și personal contractual din aceste ministere, după cum a relatat Profit.ro.
Acum 4 ore
22:20
A fost prezentată imaginea buletinului de vot pentru alegerile privind primarul general al Capitalei, din 17 decembrie.
22:10
"La Nostra Casa"- Fiat e în sărbătoare: a început producția modelului 500 Hybrid, la Torino # Profit.ro
Uriașele tensiuni dintre Stellantis și sindicate, dar și dintre Stellantis și autoritățile italiene, din cauza scăderilor dramatice de producție la uzinele din Italia, s-au detensionat parțial luna aceasta, odată cu intrarea în fabricație a versiunii de motorizare mild-hybrid a modelului 500.
21:30
Bursa câștigă 2 treimi de procent. Salt de peste 5% pentru acțiunile Fondul Proprietatea # Profit.ro
Pe o lichiditate bine dispersată pe mai mulți emitenți, indicele BET a avut a 2-a sesiune consecutivă de aprecieri.
21:10
Opus 4.5 este „inteligent, eficient și cel mai bun model din lume la programare, agenți și folosirea computerului” afirmă producătorul, fără să facă economie de elogii.
20:40
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, atenționează că există riscul ca facturile la energie să crească în continuare.
20:40
Curtea Supremă a Spaniei a clarificat un subiect dezbătut intens în relațiile de muncă: când trebuie considerată pauza ca timp remunerat și când devine timp de odihnă neplătit.
Acum 6 ore
20:20
SURPRIZĂ Magazinele Hervis, vândute. Cel mai mare retailer de echipamente sportive din Marea Britanie se extinde în România # Profit.ro
Frasers Group, cel mai mare retailer de echipamente sportive din Marea Britanie, cumpără rețeaua de magazine Hervis din România și Ungaria.
20:20
O explozie la o butelie, neurmată de incendiu, a fost înregistrată într-un apartament al unui bloc din Buftea.
20:20
Moment istoric: Volkswagen Group a finalizat în China prima unitate capabilă să dezvolte, să producă și să valideze mașini independent de Germania # Profit.ro
Finalizarea centrului VW de testare a vehiculelor din Hefei, China, încheie complet procesul de construire a unui centru R&D în care, pentru prima dată în istoria companiei germane, noi vehicule, platforme și tehnologii pot fi dezvoltate și produse fără să fie nevoie de intervenția sau validarea din Germania.
20:10
ULTIMA ORĂ FOTO Famila Regală a României scoate la vânzare un hotel celebru, lângă Peleș. Hotelul „Furnica”, ofertat cu aproape 4 milioane euro # Profit.ro
Hotelul „Furnica”, proprietate a Coroanei României, a fost scos la vânzare de Famila Regală.
20:10
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze, precum și producție și stocare de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, și-a majorat profitul net de 3,6 ori în primele 9 luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, de la 26,5 la 96 milioane euro.
20:10
AnimaWings, compania aeriană 100% românească, introduce serviciile priority all inclusive și priority all inclusive plus.
20:00
FOTO Dacia vine cu un nou model. Cum va arăta viitorul hatchback Dacia (C-Neo) care va fi produs în România # Profit.ro
Anul 2026 va aduce noi lansări extrem de importante pentru marca Dacia. După debutul noului Duster, în 2024, și al lui Bigster, în 2025, plus noile facelift-uri ale lui Sandero și Joggger, acum urmează alte două noi modele: unul electric și unul hibrid.
19:50
În decembrie, producătorul chinez va lansa un trio de produse în frunte cu smartphone-ul de buget 15R.
19:30
Guvernul francez cere unei instanțe din Paris să ordone suspendarea în țară, pentru o perioadă de trei luni a platformei Shein, din cauza faptului că a vândut păpuși sexuale cu aspect infantil și arme interzise, a declarat un oficial al Ministerului de Finanțe, citat de Reuters.
19:10
Compania Națională de Administrare a Infracțiunii Rutiere (CNAIR) anunță că vor fi restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală mai mare de 7,5 tone de ziua Sfântului Andrei și de Ziua Națională a României.
18:50
Compania chineză de tehnologie Pony.ai, specializată în sisteme de conducere autonomă de Nivel 4 SAE, a semnat un acord cu Bolt, companie de ride-hailing din Estonia, care oferă servicii de mobilitate inclusiv în România.
Acum 8 ore
18:30
Dumitru Dragomir - achitat de acuzația de luare de mită în cazul RCS/RDS. Și Digi anunță că a fost achitată # Profit.ro
Curtea de Apel București l-a achitat pe fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir de acuzația de luare de mită.
18:30
Plata pensiilor private, respinsă în noul sistem. De ce căzut legea la CCR : Senatorii PNL și PSD au introdus amendament pentru bolnavii de cancer. Palatul Victoria: Forma Guvernului e validată # Profit.ro
Curtea Constituțională a României a admis sesizările făcute de AUR și ICCJ în ceea ce privește neconstituționalitatea legii privind plata pensiilor private, arătând că motivul constă exclusiv n articolul care permite bolnavilor de afecțiuni oncologice să primească, la cerere, 100% din pensia privată, spre deosebire de ceilalți participanți la fondul de pensii, care pot primi cel mult 30% într-o primă plată.
18:20
Ministrul Mediului anunță: Noua taxă CO2 a UE pe încălzire și carburanți auto se va aplica din 2028, deși Ministerul Energiei a transpus-o în legislația națională cu aplicare din 2031 # Profit.ro
Taxarea emisiilor de carbon din sectoarele clădirilor și transportului, prin intermediul deja celebrelor certificate CO2 tranzacționabile (ETS2), de natură să scumpească gazele naturale și alți combustibili fosili utilizați la încălzirea locuințelor, precum și carburanții auto, se va aplica în România din 2028, deși un amendament venit de la Ministerul Energiei a transpus norma UE în domeniu în legislația națională românească cu aplicare din 2031, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
18:10
Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, polițiști locali nu au intervenit # Profit.ro
Scandal în zona retrocedată din Parcul bucureștean IOR.
18:10
17:40
Larry Page, co-fondatorul Google, îl depășește pe Larry Ellison și devine al doilea cel mai bogat om din lume # Profit.ro
Cofondatorul Google, Larry Page, a urcat pe locul al doilea în Topul celor mai bogați oameni, depășindu-l pe Larry Ellison, cofondatorul Oracle Corporation, în contextul în care acțiunile Alphabet, compania-mamă a Google, se apreciază puternic pe bursă, susținute de entuziasmul investitorilor privind serviciile de inteligență artificială.
17:40
Circulația pe lotul 3 Pietroasele – Buzău (14 km) va fi deschisă în câteva zile.
17:20
Ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto, transmite că Ungaria vrea să cumpere gaze românești, din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră.
16:50
ULTIMA ORĂ Comisia Europeană iartă România. Procedura de deficit excesiv, pusă în așteptare: Nu vom propune la acest moment suspendarea de fonduri UE. România a luat măsuri adecvate! # Profit.ro
Comisia Europeană (CE) nu va propune în această etapă suspendarea de fonduri UE destinate României, iar procedura de deficit ecesiv, deschisă încă din 2020 pentru încălcarea regulilor de deficit bugetar, va fi pusă în așteptare, având în vedere că România a luat măsuri adecvate în direcția restabilirii stabilității finanțelor publice, a anunțat astăzi executivul comunitar.
16:40
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a decis să nu accepte tranzacția prin care compania maghiară MVM Group intenționează să preia E.ON Energie România, conform informațiilor Profit.ro.
16:40
Brandul japonez de skincare premium Onshindo Osaka intră oficial pe piața din România.
Acum 12 ore
16:30
ULTIMA ORĂ Cea mai mare rafinărie din România, cu 1.400 benzinării Rompetrol, la vânzare # Profit.ro
KazMunaiGas International (KMGI), filiala gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, care în România deține Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, și o rețea de benzinării, nu este "în prezent" subiectul vreunei decizii de privatizare, a anunțat compania, în contextul informațiilor apărute recent în presa din Kazahstan
16:20
Programul Rabla pentru anul 2026 poate fi anulat, din lipsă de bani.
16:10
Primul drum construit de chinezi în România va fi deschis, în decembrie, în Transilvania.
15:40
Ucraina a acceptat un acord de pace modificat în urma negocierilor cu Statele Unite, au declarat oficiali americani.
15:40
Celebrul hotel Rex, deschis chiar de Carol al II-lea - la licitație. Tranzacție anulată brusc CONFIRMARE # Profit.ro
Celebrul hotel Rex, din stațiunea Mamaia, inaugurat chiar de Carol al II-lea, a fost scos la licitație.
15:30
Hidroelectrica continuă deversările controlate în aval de Barajul Vidraru, ca parte a etapelor procesului de golire a lacului de acumulare.
15:10
Jumătate dintre muncitorii străini din România sunt recrutați din Nepal și Sri Lanka - ”cei mai stabili și integrați”. De ce preferă România. Trendul a încetinit anul acesta # Profit.ro
Dintre cei 136.334 e cetățeni din afara UE cu permise de muncă în România, înregistrați la finele lunii august, 68.361 de persoane, adică jumătate dintre muncitorii străini, provin din Nepal, cel mai mare număr, și Sri Lanka, relevă un studiu al Consiliului Economic și Social (CES). Anul 2025 a înregistrat o temperare a ritmului cererilor de permise, pe un trend în scădere și la nivel european. Apartenența României la Uniunea Europeană, cu norme clare privind respectarea drepturilor lucrătorilor, dar și perspectiva unei mobilități în alte state europene sunt atuuri pentru imigranți prin comparație cu locurile de muncă mai bine plătite din țările Orientului Mijlociu.
15:00
SUA presează Europa să își ”reechilibreze” reglementările din sectorul digital înainte de reducerea tarifelor la oțel # Profit.ro
SUA au cerut UE să își ”reechilibreze” reglementările din sectorul digital înainte ca Washingtonul să reducă tarifele impuse importurilor europene de oțel și aluminiu, au declarat oficialii după o reuniune la Bruxelles, relatează Reuters.
14:40
Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru echipa Al-Nassr, iar condiția sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ținând cont de vârsta sa.
14:40
Nicușor Dan dezvăluie: Emil Constantinescu mi-a propus postul de secretar de stat pentru românii din diaspora. Am rămas la matematică # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan dezvăluie că, în 1999, președintele de atunci, Emil Constantinescu, i-a propus să fie secretar de stat pentru românii din diaspora.
14:10
14:10
VIDEO Profit.ro TV Academia de Guvernanță - Transformarea afacerilor prin Benefit Corporations: inovație, scop și potențial pentru România # Profit.ro
În această ediție, Envisia propune ca subiect de discuție o inovație în domeniul guvernanței: companiile care au ca scop beneficiul public sau interesul public (Benefit Corporations) – un concept care schimbă fundamentul guvernanței corporative, prin combinarea performanței economice cu impactul social și de mediu. România se află într-un moment de tranziție, iar direcția pe care o va urma depinde de alinierea valorilor antreprenorilor, de angajamentul leadershipului și de adoptarea unor strategii sustenabile, transparente și asumate la nivel de board.
14:00
DECIZIE Orice țară din UE trebuie să recunoscă o căsătorie gay încheiată într-un alt stat membru # Profit.ro
Potrivit unei hotărâri a Curții de Justiție a UE, fiecare țară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetățeni de același sex încheiat într-un alt stat membru.
13:50
Conferința News.ro - Elena Șoavă, Ministerul Economiei: O analiză a programului Start Up Nation arată că 90% dintre firme funcționează, fondurile alocate în 2017 și 2018 s-au întors la buget sub formă de taxe # Profit.ro
Ministerul Economiei derulează cursuri de educație antreprenorială prin programul Start Up Nation, aproape 20.000 de persoane care doresc să devină antreprenori înscriindu-se în acest program, iar 10.000 dintre acestea finalizând cursurile.
13:50
Singura rafiărie din Serbia, deținută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deține o participație majoritară, a fost oprită din cauza lipsei livrărilor de țiței.
13:40
O dronă rusească, care a survolat România, a ajuns în județul Vaslui.
