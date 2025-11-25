EXCLUSIV Mesaj de la un fost executiv al BlackRock pentru antreprenorii români: Lărgiți-vă orizonturile către Asia. Nu asumați că americanii știu ce fac. Nu te poți baza pe ei!

14:10

În această ediție, Envisia propune ca subiect de discuție o inovație în domeniul guvernanței: companiile care au ca scop beneficiul public sau interesul public (Benefit Corporations) – un concept care schimbă fundamentul guvernanței corporative, prin combinarea performanței economice cu impactul social și de mediu. România se află într-un moment de tranziție, iar direcția pe care o va urma depinde de alinierea valorilor antreprenorilor, de angajamentul leadershipului și de adoptarea unor strategii sustenabile, transparente și asumate la nivel de board.