Unde se afla Putin în timp ce americanii anunțau că ucrainenii au acceptat propunerea de pace

Sindicatele se plâng, în legătură cu planurile-cadru pentru liceu pe care Ministerul Educației le-a lansat oficial, că nu s-a ținut cont de solicitările profesorilor. Ar fi probleme mai ales în legătură cu noi reîncadrări, în urma scăderii numărului de ore la anumite materii. Pe de altă parte, sunt introduse noi materii despre care liderii de sindicat spun că nu știe nimeni cine le va putea preda - „probabil nepalezii”, conform liderului Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Noile planuri-cadru pentru liceu vor intra în vigoare în septembrie 2026 pentru clasa a IX-a și au fost publicate luni, pe site-ul Ministerului Educației. Liderul FSE „Spiru Haret” spune că ar fi trebuit să mai existe o consultare finală cu sindicatele, dar nu a mai avut loc. După creșterea normei didactice de anul acesta, profesorii vor mai pierde posturi și anul viitor.