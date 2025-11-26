Scandal pe holurile Parlamentului! Ofițerul de presă al Guvernului a blocat și bruscat jurnaliștii care încercau să ajungă la premierul Ilie Bolojan
Jurnalul.ro, 26 noiembrie 2025 19:20
Un incident tensionat a avut loc miercuri pe holurile Parlamentului, unde premierul Ilie Bolojan a fost protejat agresiv de un ofițer de presă al Guvernului, care a blocat fizic accesul jurnaliștilor și, în unele cazuri, i-a bruscat. Momentul a fost filmat din mai multe unghiuri și a stârnit reacții puternice în rândul presei.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 5 minute
19:50
Prințul Harry dă în judecată unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie # Jurnalul.ro
Prințul Harry face parte dintr-un grup de reclamanți, inclusiv Sir Elton John, Elizabeth Hurley și Sadie Frost, care îl acuză pe editor de încălcări ale vieții private, inclusiv interceptări telefonice și instalarea de microfoane la domiciliu.
19:50
Blocul comunitar este puternic dependent de exporturile de medicamente, în special din India și China. Bolile specifice lunilor reci cresc cererea de antibiotice, dar cererea nu este aceeași cu oferta.
Acum 15 minute
19:40
Autoritățile iraniene au anunțat marți executarea publică a unui bărbat condamnat pentru violarea a două femei, deși majoritatea execuțiilor se desfășoară în închisori.
Acum o oră
19:20
Scandal pe holurile Parlamentului! Ofițerul de presă al Guvernului a blocat și bruscat jurnaliștii care încercau să ajungă la premierul Ilie Bolojan # Jurnalul.ro
Un incident tensionat a avut loc miercuri pe holurile Parlamentului, unde premierul Ilie Bolojan a fost protejat agresiv de un ofițer de presă al Guvernului, care a blocat fizic accesul jurnaliștilor și, în unele cazuri, i-a bruscat. Momentul a fost filmat din mai multe unghiuri și a stârnit reacții puternice în rândul presei.
19:20
Uniunea Europeană grăbește negocierile pentru un acord privind folosirea activelor rusești înghețate # Jurnalul.ro
Uniunea Europeană a accelerat eforturile de a ajunge la un acord privind un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, după ce săptămâna trecută un plan de pace susținut de SUA a prezentat diferite idei, au declarat oficialii UE.
19:20
Deși din punct de vedere social suntem considerați adulți la 18 ani, un nou studiu arată că vârsta de maturizare a creierului este mult mai înaintată.
19:10
Pe măsură ce se apropie noul an, unele zodii sunt chemate să-și activeze calitățile profesionale—de la disciplină și concentrare la responsabilitate și echilibru. În timp ce unele semne zodiacale strălucesc natural la capitolul eficiență și organizare, altele au ocazia ideală să-și consolideze determinarea și seriozitatea, astfel încât 2026 să le prindă cu un parcurs profesionist mai solid.
Acum 2 ore
18:50
Președintele PSD Sorin Grindeanu spune că cea mai mare parte a fondurilor la rectificare vor merge spre Sănătate și Transporturi.
18:40
CFR Marfă, operatorul de stat cu o istorie de 17 ani de pierderi, va fi lichidată în acest an, lăsând în urmă datorii de miliarde de lei, imposibil de recuperat în totalitate, spun specialiștii.
18:40
Etanșările sunt componente mici, dar esențiale în orice sistem industrial sau hidraulic. Ele asigură etanșeitatea între suprafețe și împiedică pierderile de lichide sau gaze, protejând echipamentele și prelungindu-le durata de viață. Performanța lor depinde de materialul din care sunt realizate, rezistența la presiune și temperatură, precum și de compatibilitatea cu substanțele din mediu. De aceea, alegerea corectă poate face diferența între un sistem fiabil și unul predispus la defecte.
18:30
Decizia de a renunța la jocurile de cazino reprezintă unul dintre cele mai curajoase și mai importante pași pe care îi poate face o persoană care a realizat că această activitate a devenit problematică în viața sa, afectând relațiile personale, stabilitatea financiară sau bunăstarea emoțională într-un mod care depășește cu mult beneficiile sau plăcerea pe care le-ar putea oferi. Această recunoaștere nu este un semn de slăbiciune, ci mai degrabă o demonstrație de maturitate și de responsabilitate personală care merită respectul și susținerea din partea celor din jur.
18:30
Editura Cuantic readuce în atenția publicului una dintre cele mai îndrăgite serii pentru copii din literatura română: Povești nemuritoare, o colecție în 12 volume care reunește basme și povești culese sau scrise de cei mai mari autori clasici. Repovestite cu grijă și sensibilitate, aceste texte păstrează farmecul lumii de altădată și răspândesc aceeași bucurie pe care au simțit-o generații întregi de copii.
18:20
Ciclonul polar care a devastat Europa aduce iarna! Adel matură România cu ploi torențiale și ninsori până duminică # Jurnalul.ro
Ciclonul Adel intră în România cu ploi abundente, lapoviță, ninsoare și o răcire bruscă a vremii. ANM avertizează fenomene extreme până duminică seara, în toate regiunile țării.
18:20
Nicușor Dan despre amenințări: Război hibrid, instabilitate regională și vulnerabilități interne # Jurnalul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat miercuri în Parlament Strategia Națională de Apărare, avertizând asupra amenințărilor externe și interne, de la războiul hibrid purtat de Rusia, până la slăbiciunile administrative.
18:10
Sistemul de învățământ din România se pregătește pentru pauza dedicată sărbătorilor de iarnă. Atât elevii, cât și cadrele didactice vor beneficia de vacanța de iarnă pentru o perioadă de aproape trei săptămâni, programată să înceapă sâmbătă, 20 decembrie 2025.
Acum 4 ore
17:50
O femeie din Timișoara a fost arestată preventiv după ce și-a înjunghiat fiica de 10 ani cu patru lovituri de cuțit.
17:40
Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0903 lei, în urcare cu 0,13 bani (+0,02%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0890 lei.
17:20
Nicușor Dan: Independența solidară, conceptul central al strategiei naționale de apărare # Jurnalul.ro
Strategia națională de apărare are ca și concept central independența solidară, cu două componențe, a spus președintele Nicușor Dan la ședința comună de miercuri a Camerei Deputaților și Senatului.
17:10
Explozie de noroc și aventură! Cine sunt zodiile lovite de schimbări uriașe în sezonul Săgetătorului 2025 # Jurnalul.ro
Începând cu 22 noiembrie 2025, sezonul Săgetătorului aprinde spiritul de aventură și nevoia de expansiune interioară. Până pe 21 decembrie, această perioadă dominată de foc aduce curaj, inspirație și dorința de a explora noi orizonturi – influențe resimțite în mod special de Gemeni, Săgetători și Pești.
17:10
Mega-summit energetic la București! Ce planuri au liderii din Europa Centrală și de Est pentru viitorul energiei. RIEC 2025 confirmă rolul României în arhitectura regională # Jurnalul.ro
Bucureștiul a devenit ieri epicentrul dialogului energetic regional, găzduind Romanian International Energy Conference (RIEC) 2025, eveniment strategic sub patronajul Ministerului Energiei. Peste 200 de specialiști, oficiali și lideri ai industriei au discutat despre securitatea energetică, tranziția verde, infrastructura critică și cooperarea dintre statele Europei Centrale și de Est.
17:10
Barometrul de Consum Cultural 2024 atrage atenția asupra rolului educației culturale în formarea practicilor de consum # Jurnalul.ro
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) a lansat miercuri, 26 noiembrie 2025, ora 12:30, „Barometrul de Consum Cultural 2024. Dinamicile tipurilor de consum cultural și rolul educației culturale”, studiu care analizează rolul culturii și al educației culturale în societatea contemporană și oferă date actuale privind consumul cultural în spațiul public și non-public.
16:50
Simona și Marius Urzică, primele destăinuiri, înainte de startul noului sezon Power Couple: ”mână în mână putem trece peste orice greutate” # Jurnalul.ro
Singurul format care demonstrează că nu există imposibilul atunci când îți ții partenerul de mână și depășești fiecare provocare, Power Couple, se apropie de revenire!
16:40
Vești proaste pentru români: Ce se va întâmpla cu programele Rabla și Casa Verde în 2026 # Jurnalul.ro
Programul Rabla ar putea fi anulat în 2026 din lipsă de bani, după cum a precizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
16:20
ASF adoptă noi măsuri pentru piețele financiare: schimbări în autorizări, reglementări și retrageri de la tranzacționare # Jurnalul.ro
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat astăzi o serie de decizii relevante pentru funcționarea piețelor financiare nebancare, vizând domeniile asigurărilor, pieței de capital și pensiilor private. Hotărârile includ atât măsuri de reglementare, cât și aprobări de autorizare, retrageri de la tranzacționare și modificări ale actelor constitutive ale mai multor entități.
16:10
Cu toții avem un loc special în lume care rezonează cu sufletul nostru. Poate că nu ai fost niciodată acolo, dar simți o conexiune ori de câte ori te bucuri de istoria, arta sau estetica sa. Poate ai vizitat acest loc înainte și ai avut o experiență care ți-a schimbat viața pentru totdeauna.
16:10
Miercuri, 26 noiembrie 2025 (de la 19.00), invitatul special al Orchestrei de Cameră Radio, în dublă ipostază (de dirijor şi solist) este Ricardo Castro, aflat pentru prima oară pe scena Sălii Radio. Născut în Brazilia, este pianist, dirijor, educator și lider cultural, cu o viață dedicată puterii transformatoare a muzicii. De aproape cinci decenii, parcursul său artistic a cuprins marile săli de concert, sălile de clasă și inițiativele sociale din întreaga lume — de la concerte solo cu orchestre renumite până la proiecte vizionare care modelează noile generații.
Acum 6 ore
15:50
Rețele Electrice România investește aproape 200 milioane lei în modernizarea rețelei energetice din Bocșa # Jurnalul.ro
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC, a lansat prin sistemul informatic de achiziții publice o licitație majoră pentru modernizarea rețelelor de medie și joasă tensiune din orașul Bocșa, județul Caraș-Severin. Investiția, estimată la peste 198 milioane de lei, fără TVA, va deservi aproximativ 17.000 de locuitori și este co-finanțată prin Fondul de Modernizare.
15:40
Minivacanța de 1 Decembrie în Alba Iulia va fi una dintre cele mai scumpe din acest an. Evenimentele festive, parada militară și spectacolele artistice atrag an de an mulți turiști, însă tarifele cresc semnificativ în această perioadă.
15:20
„Pe urmele lui Nicușor Dan” – A doua confruntare în biroul Primarului General. Prioritățile lui Cătălin Drulă pentru Capitală: primele măsuri, anunțate la Observator 19 # Jurnalul.ro
Un oraș de milioane, un buget de miliarde, probleme pentru care bucureștenii așteaptă rezolvarea de ani de zile. O misiune grea pentru viitorul Primar General al Capitalei. Aspiranții la cel mai vânat post din administrația locală sunt chemați să răspundă în fața telespectatorilor în biroul unde se iau deciziile care pot ridica sau prăbuși Capitala, în seria de Ediții Speciale „Pe urmele lui Nicușor Dan”.
15:10
Horoscopul chinezesc al lunii decembrie 2025: Stabilește obiective și abordează-le pas cu pas # Jurnalul.ro
Decembrie este perfectă pentru fiecare zodie să își planifice noul an. Ultima lună a anului este adesea dedicată familiei și prietenilor, dar nu uitați să vă faceți timp și pentru voi.
15:10
Ce spune Nicușor Dan despre România: Poziția geografică este o oportunitate, poate să devină un punct de conectivitate între Europa și Asia # Jurnalul.ro
Parteneriatul strategic cu SUA și statutul de membru NATO/UE, poziția geografică, potențialul industriei naționale de apărare, precum și românii din Diaspora reprezintă oportunitățile pe care România trebuie să le valorifice, a spus președintele Nicușor Dan la ședința a Camerei Deputaților.
14:50
UE vrea ieftinirea energiei: Prețurile scad pe piața angro însă taxele țin prețurile ridicate # Jurnalul.ro
În ultimii ani, piața energiei din Uniunea Europeană a trecut prin fluctuații majore. După perioade în care prețurile gazului și energiei electrice au atins niveluri record (în special în 2022), în prezent costurile pe piețele angro au început să scadă. Totuși, această situație nu se reflectă pe deplin în faptele consumatorilor finali.
14:40
CES avertizează asupra riscurilor exploatării lucrătorilor migranți. România nu-i poate proteja suficient pe muncitorii aduși din Asia # Jurnalul.ro
România devine tot mai mult o destinație pentru lucrătorii migranți din state terțe, în special din Asia. Un nou studiu lansat de Consiliul Economic și Social arată că, deși aceștia acoperă un deficit critic de forță de muncă, sunt expuși unor riscuri semnificative de exploatare și integrare insuficientă. CES propune măsuri urgente pentru protejarea lor și pentru consolidarea politicilor publice în domeniu.
14:40
Banca Transilvania sărbătorește Ziua Națională printr-o inițiativă inedită, sub titulatura ”Povestea spune că PUTEM!”
14:20
Chef Richard a câștigat aseară bomba la Chefi la cuțite. Diseară: al treilea cuțit de aur în audiții și încă o bombă aruncată în joc de Irina! # Jurnalul.ro
Chef Richard Abou Zaki a câștigat ieri prima bombă cu mai multe amulete pusă în joc în acest sezon de Irina Fodor. Competiția continuă intens la Antena 1, în această seară, de la ora 20:30: urmează o ediție cu al treilea cuțit de aur în audiții și încă o bombă aruncată în joc de Irina!
14:10
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au confirmat, prin decizia de marți, că proiectul legii privind plata pensiilor private, elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) respectă legea fundamentală, consideră Dan Armeanu, vicepreședintele ASF.
Acum 8 ore
13:40
Alarmă pentru IMM-uri! Inflația lovește puternic, ANAF blochează conturi, iar antreprenorii cer măsuri urgente # Jurnalul.ro
IMM România și IMM Iași au organizat la Iași un eveniment dedicat dialogului social și perspectivelor economice din regiunea Nord-Est. Inflația, costurile salariale și presiunea fiscală rămân principalele probleme ale antreprenorilor, dar creșterea cererii interne și inovația aduc noi oportunități.
13:20
Curtea de Apel Supremă a Franței se va pronunța miercuri într-un caz de presupusă finanțare ilegală a campaniei electorale împotriva fostului președinte Nicolas Sarkozy. Aceasta este ultima sa șansă de a scăpa de o a doua condamnare definitivă.
13:10
Capcana principală în care cad mulți antreprenori, odată ce afacerea începe să crească, este sindromul „one-man show”. La început, ai făcut totul: vânzări, livrări, contabilitate și curățenie.
13:10
Tragedie în Hong Kong: Patru persoane, inclusiv un pompier, au murit într-un incendiu uriaș la un complex rezidențial # Jurnalul.ro
Un incendiu devastator a cuprins complexul Wang Fuk Court din Hong Kong, provocând moartea a patru persoane, inclusiv un pompier. Zeci de rezidenți au fost evacuați, iar autoritățile au deschis adăposturi temporare.
12:50
La aproape doi ani de la evenimentele tragice din 2 Mai, cazul Vlad Pascu intră într-o fază crucială, ajungând la Înalta Curte de Casație și Justiție.
12:50
Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, susțin procurorii din Republica Moldova.
12:40
Mulți oameni lasă telefonul la încărcat peste noapte, însă acest obicei duce la o încărcare completă, ceea ce afectează durata de viață a bateriei.
12:40
Un nou proces câștigat de FACIAS: Înalta Curte obligă Guvernul să actualizeze legislația privind protecția persoanelor cu dizabilități # Jurnalul.ro
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a câștigat un nou proces într-un dosar în care fundația a cerut respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități de a beneficia de servicii sociale moderne, reglementate prin norme actuale și aplicabile.
12:20
Donald Trump și-a anunțat intenția de a se întâlni cu omologii săi ruși și ucraineni, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.
12:10
ANAF a descoperit peste 100 de români cu venituri nedeclarate de pe OnlyFans și alte platforme # Jurnalul.ro
ANAF a identificat peste 100 de utilizatori din România a două platforme cu conținut pentru adulți, între care și OnlyFans, care nu au declarat la Fisc venituri de aproximativ 65 de milioane de lei, obținute în perioada 2023–2024. Din aceste sume, statul ar avea de încasat aproape 8 milioane de lei.
Acum 12 ore
11:50
Ion Sterian: Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, au făcut ca valoarea de piaţă a companiei să crească de 3 ori în ultimul an # Jurnalul.ro
Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat, au dus la rezultatele financiare din prezent, Transgaz (TGN) raportând un profit net consolidat de 681,9 milioane lei, în primele nouă luni, de 4,7 ori mai mare față de perioada similară din 2024.
11:40
Procurorii DIICOT au destructurat un grup infracțional organizat de trafic de droguri care activa în Reșița. Grupul, format din 17 suspecți cu vârste între 17 și 51 de ani, și-a reluat activitatea în mai 2025, după ce fusese destructurat în martie.
11:40
Atentie la facturile false! Noi metode de înșelătorie prin solicitarea plăților la utilități și internet # Jurnalul.ro
În pragul sărbătorilor de iarnă, escrocii cibernetici folosesc metode tot mai ingenioase pentru a-i păcăli pe români.
11:20
O mamă din Noua Zeelandă care și-a ucis cei doi copii și le-a ascuns trupurile în valize a fost condamnată la închisoare pe viață.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.