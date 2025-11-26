Magia Crăciunului prinde viață la ROMEXPO. Traseul Spiridușilor devine inima Crăciunului Nordului

18:30

Decizia de a renunța la jocurile de cazino reprezintă unul dintre cele mai curajoase și mai importante pași pe care îi poate face o persoană care a realizat că această activitate a devenit problematică în viața sa, afectând relațiile personale, stabilitatea financiară sau bunăstarea emoțională într-un mod care depășește cu mult beneficiile sau plăcerea pe care le-ar putea oferi. Această recunoaștere nu este un semn de slăbiciune, ci mai degrabă o demonstrație de maturitate și de responsabilitate personală care merită respectul și susținerea din partea celor din jur.