Ca cadouri își doresc bucureștencele în (nu foarte) secret de Secret Santa
B365.ro, 26 noiembrie 2025 04:10
Luna decembrie se apropie mai repede decât credeam și, o dată cu ea, fenomenul denumit „cadouri de Secret Santa”. Se poate evita, dar merită? Zilele trecute, prietena mea C., care lucrează într-o corporație serioasă, a […] Articolul Ca cadouri își doresc bucureștencele în (nu foarte) secret de Secret Santa apare prima dată în B365.
• • •
Alte ştiri de B365.ro
Acum 30 minute
04:10
Luna decembrie se apropie mai repede decât credeam și, o dată cu ea, fenomenul denumit „cadouri de Secret Santa”. Se poate evita, dar merită? Zilele trecute, prietena mea C., care lucrează într-o corporație serioasă, a […] Articolul Ca cadouri își doresc bucureștencele în (nu foarte) secret de Secret Santa apare prima dată în B365.
Acum 12 ore
19:10
VIDEO | Incendiu extrem de violent în Domnești, la doi pași de București. Flăcări uriașe, mari degajări de fum. Martor: Arde între pasaj și stația electrică # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești. S-a produs între pasajul Domnești și Stația Electrică, informează un martor. Incendiu pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în Domnești Potrivit unui șofer din comunitatea […] Articolul VIDEO | Incendiu extrem de violent în Domnești, la doi pași de București. Flăcări uriașe, mari degajări de fum. Martor: Arde între pasaj și stația electrică apare prima dată în B365.
18:40
BREAKING | Primele imagini cu blocul aproape distrus de o explozie, în Buftea. Mai mulți oameni sunt răniți | VIDEO # B365.ro
Primele imagini cu blocul din Buftea unde, cu puțin timp în urmă, s-a produs o explozie extrem de puternică arată o clădire aproape distrusă. Risc de prăbușire la blocul din Buftea afectat de explozie Ana […] Articolul BREAKING | Primele imagini cu blocul aproape distrus de o explozie, în Buftea. Mai mulți oameni sunt răniți | VIDEO apare prima dată în B365.
18:40
Parc sportiv, parcare supraterană și supralărgirea unui drum de acces, pe două terenuri din Sectorul 2. Proiectele pentru exproprieri, supuse la vot în ședința CLS2 # B365.ro
Primăria Sectorului 2 vrea să construiască un parc sportiv, o parcare supraterană și să supralărgească un drum de acces. Pentru realizarea acestora, Rareș Hopincă anunță că în ședința Consiliului Local va supune spre aprobare două […] Articolul Parc sportiv, parcare supraterană și supralărgirea unui drum de acces, pe două terenuri din Sectorul 2. Proiectele pentru exproprieri, supuse la vot în ședința CLS2 apare prima dată în B365.
18:20
BREAKING | Explozie într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona # B365.ro
O explozie s-a produs în această seară într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona, intervenția fiind în dinamică. UPDATE: Pompierii intervin pe Aleea Tineretului din localitatea Buftea, jud. […] Articolul BREAKING | Explozie într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona apare prima dată în B365.
17:30
ALERTĂ | Clinica vedetelor din București, unde opera doctorul fără specializare, închisă de Ministerul Sănătății # B365.ro
Clinica vedetelor din București, unde opera de cel puțin 16 ani un doctor plastician care făcea operații ce necesitau specializare ORL, pe care el nu o deținea, a fost închisă. Clinica vedetelor, unde opera doctorul […] Articolul ALERTĂ | Clinica vedetelor din București, unde opera doctorul fără specializare, închisă de Ministerul Sănătății apare prima dată în B365.
16:50
VIDEO | „Sunt Ciprian, specialist în luat decizii”. Dl. Ciucu a luat decizia să ne prezinte clipul său electoral, PS Deciziile sunt, în continuare, bune sau proaste # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei la alegerile din 7 decembrie, ne prezintă astăzi clipul său electoral. Ne mai informează că va rula „la televiziunile care-l […] Articolul VIDEO | „Sunt Ciprian, specialist în luat decizii”. Dl. Ciucu a luat decizia să ne prezinte clipul său electoral, PS Deciziile sunt, în continuare, bune sau proaste apare prima dată în B365.
16:20
Stația Sinca de pe Strada Jiului se suspendă temporar, din cauza unor intervenții la conducta de gaz din zonă. STB: 3 zile vor dura lucrările # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) informează călătorii că stația „Sinca” va fi suspendată în perioada 26-28 noiembrie, astfel că autobuzele 112 și 331 nu vor mai opri aici în aceste câteva zile. Motivul invocat de […] Articolul Stația Sinca de pe Strada Jiului se suspendă temporar, din cauza unor intervenții la conducta de gaz din zonă. STB: 3 zile vor dura lucrările apare prima dată în B365.
15:50
Fuego, Smiley și Loredana, printre artiștii care vor cânta la West Side Christmas Market 2025. Lista concertelor din prima săptămână a Târgului de Crăciun din Drumul Taberei # B365.ro
Ediția de anul acesta de West Side Christmas Market începe pe 28 decembrie și ține până pe 27 decembrie. Timp de aproape o lună, bucureșteanii au la dispoziție mai multe activități, tarabe și concerte în […] Articolul Fuego, Smiley și Loredana, printre artiștii care vor cânta la West Side Christmas Market 2025. Lista concertelor din prima săptămână a Târgului de Crăciun din Drumul Taberei apare prima dată în B365.
Acum 24 ore
15:10
Parada Militară de 1 Decembrie – programul din București. Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor defila la Arcul de Triumf. Vor fi și restricții de circulație # B365.ro
Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor face parte din programul paradei militare de Ziua Națională a României de anul acesta. Ministerul Apărării a anunțat programul defilării, repetițiile, precum și restricțiile rutiere care […] Articolul Parada Militară de 1 Decembrie – programul din București. Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor defila la Arcul de Triumf. Vor fi și restricții de circulație apare prima dată în B365.
14:30
VIDEO | Fratele Negoiță mai contruiește niște blocuri, acum în Pipera. HILS Nord este noul proiect rezidențial, un ansamblu cu 2.700 de apartamente # B365.ro
Fratele Negoiță, Ionuț, iese din aria sa de activitate, care până acum era Sectorul 3, și dezvoltă circa 2.700 de apartamente în Pipera. Proiectul rezidențial HILS Nord are ieșire directă către Autostrada A3 și urmează […] Articolul VIDEO | Fratele Negoiță mai contruiește niște blocuri, acum în Pipera. HILS Nord este noul proiect rezidențial, un ansamblu cu 2.700 de apartamente apare prima dată în B365.
14:30
Suspiciune de asasinat în Drumul Taberei, unde un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul lui. Polițiștii anchetează cazul ca „moarte suspectă” # B365.ro
Moarte suspectă într-un apartament din cartierul Drumul Taberei, Sectorul 6. Un bărbat a fost găsit decedat, înjunghiat cu un cuțit în piept, în propria casă. Un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul său din […] Articolul Suspiciune de asasinat în Drumul Taberei, unde un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul lui. Polițiștii anchetează cazul ca „moarte suspectă” apare prima dată în B365.
14:30
Târg de „Sfântul Andrei” la Muzeul Satului, weekendul acesta. Vin meșteșugari cu produse artizanale, va fi și expoziție de uniforme militare de la 1918 # B365.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează un târg de Sfântul Andrei. Evenimnetul se va desfășura între 20 noiembrie și 1 decembrie. De ziua României va fi și o prezentare al costumelor militare specifice. Va […] Articolul Târg de „Sfântul Andrei” la Muzeul Satului, weekendul acesta. Vin meșteșugari cu produse artizanale, va fi și expoziție de uniforme militare de la 1918 apare prima dată în B365.
13:50
„De ce se aud avioane prin oraș?” ✈️ Aeronavele militare fac antrenamente în București și Ilfov pentru Parada de 1 Decembrie. Patru zile de repetiții # B365.ro
Timp de patru zile, în perioada 26 – 29 noiembrie, aeronavele militare au antrenamente pentru Parada de 1 Decembrie. Repetițiile de pe cer au loc la înălțimi mici, în București, Ilfov, dar și în Alba […] Articolul „De ce se aud avioane prin oraș?” ✈️ Aeronavele militare fac antrenamente în București și Ilfov pentru Parada de 1 Decembrie. Patru zile de repetiții apare prima dată în B365.
13:40
Catedrala Națională redeschide, temporar, ușile pentru credincioși, așteptați la slujbele de Sfântul Andrei și de Ziua Națională. Din 3 decembrie, se închide la loc # B365.ro
Patriarhia Română a anunțat programul slujbelor de la Catedrala Națională pentru sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României, precum și intervalele de vizitare pentru pelerini. Programul slujbelor de Sfântul Andrei Duminică, pe 30 noiembrie, […] Articolul Catedrala Națională redeschide, temporar, ușile pentru credincioși, așteptați la slujbele de Sfântul Andrei și de Ziua Națională. Din 3 decembrie, se închide la loc apare prima dată în B365.
13:20
Articol susținut de Astratex Odată cu sosirea lunilor mai reci, petrecem tot mai mult timp acasă – urmărind un serial bun, citind o carte amânată de mult sau bucurându-ne de un weekend petrecut în pijama. […] Articolul Așa alegi pijamalele ca un expert apare prima dată în B365.
13:00
ESENȚIAL | Primele probe pe noile șine de pe Linia 5, în curând. „Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni pe traseu până la finalul anului # B365.ro
Un reprezentant al constructorului de la Linia 5 transmite că vor începe probe pe traseu la începutul lunii decembrie. Astfel, bucureștenii se pot aștepta ca „Tramvaiul Corporatiștilor” să circule din nou pe străzile din București […] Articolul ESENȚIAL | Primele probe pe noile șine de pe Linia 5, în curând. „Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni pe traseu până la finalul anului apare prima dată în B365.
12:10
Imaginea care nu te lasă să lași mașina acasă și să iei autobuzul. „40 de minute am așteptat în stația STB de pe Prelungirea Ghencea. Când a venit, n-am avut loc să urc” # B365.ro
O imagine cu un autobuz supraaglomerat, ale cărui uși nici nu se mai pot închide, a fost postată pe Facebook. Cetățeanul reclamă aglomerația de pe Prelungirea Ghencea, numărul redus al autobuzelor și lipsa actualizărilor de […] Articolul Imaginea care nu te lasă să lași mașina acasă și să iei autobuzul. „40 de minute am așteptat în stația STB de pe Prelungirea Ghencea. Când a venit, n-am avut loc să urc” apare prima dată în B365.
12:00
Cine e primul candidat pe buletinul de vot de la alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei. Ordinea celor 17 competitori, decisă prin tragere la sorți # B365.ro
Biroul Electoral Municipal a transmis ordinea în care vor apărea candidații pe buletinele de vot de la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei. Pe 7 decembrie, bucureștenii vor alege un nou primar general. Au rămas 17 […] Articolul Cine e primul candidat pe buletinul de vot de la alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei. Ordinea celor 17 competitori, decisă prin tragere la sorți apare prima dată în B365.
11:50
Update restricții de trafic în București, orașul plin de șantiere, acum cu gâtuiri suplimentare pentru M6. Lista actualizată a străzilor și bulevardelor unde se circulă de la rău în jos # B365.ro
În București sunt mai multe șantiere, iar pentru o bună desfășurare a lucrărilor există, bineînțeles, restricții de circulație. Brigada Rutieră a anunțat lista zonelor vizate și îi sfătuiește pe șoferi să conducă cu grijă. Lucrările […] Articolul Update restricții de trafic în București, orașul plin de șantiere, acum cu gâtuiri suplimentare pentru M6. Lista actualizată a străzilor și bulevardelor unde se circulă de la rău în jos apare prima dată în B365.
11:10
VIDEO | STB și-a deschis birou virtual de plângeri, reclamații și sugestii. Adresa la care poți spune ce-ai pățit în tramvai sau ce-ai vrea să se întâmple pe traseul tău de troleu # B365.ro
STB anunță călătorii că acum pot transmite mai ușor online mesajele, reclamațiile și petițiile privind serviciile de transport public. Bucureștenii și nu numai pot încărca pe o platformă ce anume îi nemulțumește sau care sunt […] Articolul VIDEO | STB și-a deschis birou virtual de plângeri, reclamații și sugestii. Adresa la care poți spune ce-ai pățit în tramvai sau ce-ai vrea să se întâmple pe traseul tău de troleu apare prima dată în B365.
11:00
Tăierea ilegală de copaci din București ar putea deveni infracțiune, acum e contravenție. Un proiect care prevede acest lucru, pus în transparență # B365.ro
USR a pus în transparență un proiect de lege care transformă tăierile ilegale de arbori în infracțiuni, inițiativă menționată de Cătălin Drulă. Proiectul vizează oprirea abuzurilor imobiliare și protejarea spațiilor verzi din București și din […] Articolul Tăierea ilegală de copaci din București ar putea deveni infracțiune, acum e contravenție. Un proiect care prevede acest lucru, pus în transparență apare prima dată în B365.
10:40
Atunci când vine vorba de alegerea unui set nou de anvelope, deseori proprietarii de mașini își pun întrebarea dacă merită sau nu investiția într-un set premium sau unul de buget, chiar dacă în unele situații […] Articolul Anvelopele premium sunt un mit sau nu (P) apare prima dată în B365.
10:20
Caro IceLand, patinoarul hotelului din nordul Bucureștiului, se deschide în weekend ⛸️ Lista prețurilor și programul pentru sezonul 2025 – 2026 # B365.ro
Pasionații de gheață trebuie să știe că patinoarul de lângă Hotelul Caro se deschide în ultimul weekend din noiembrie, pe 29.11.2025. Vizitatorii sunt așteptați la Caro IceLand până pe 1 februarie 2026. Mai jos, programul […] Articolul Caro IceLand, patinoarul hotelului din nordul Bucureștiului, se deschide în weekend ⛸️ Lista prețurilor și programul pentru sezonul 2025 – 2026 apare prima dată în B365.
09:50
Amendă pentru constructorul Por, care a umplut strada de noroaie și mizerie în timpul lucrărilor la șinele de tramvai de pe Aviator Popișteanu și Dornei # B365.ro
Primăria Capitalei a amendat constructorul care se ocupă de reabilitarea liniei de tramvai din zona străzilor Aviator Popișteanu și Dornei. Antreprenorul trebuie să plătească suma de 5.000 de lei și să curețe zona de lucru. […] Articolul Amendă pentru constructorul Por, care a umplut strada de noroaie și mizerie în timpul lucrărilor la șinele de tramvai de pe Aviator Popișteanu și Dornei apare prima dată în B365.
09:40
Vatmanii și șoferii STB, testați cu fiola și cu drugtestul la ieșirea pe traseu, vreme de o săptămână. Concluziile polițiștilor rutieri din București # B365.ro
Brigada Rutieră și Societatea de Transport București (STB) au desfășurat o acțiune de prevenire a consumului de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor auto. Verificările au confirmat toleranța 0 a STB în privința consumului […] Articolul Vatmanii și șoferii STB, testați cu fiola și cu drugtestul la ieșirea pe traseu, vreme de o săptămână. Concluziile polițiștilor rutieri din București apare prima dată în B365.
09:10
Când se închide complet Centura Modernă a Capitalei și putem circula de la un capăt la altul pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Loturile încă în șantier # B365.ro
Încă puțin și vom putea circula mai bine pe șoselele din București, inclusiv pe Centura Capitalei, în momentul în care se vor deschide traficului rutier toate loturile din A0 (autostrada modernă care înconjoară Bucureștiul și […] Articolul Când se închide complet Centura Modernă a Capitalei și putem circula de la un capăt la altul pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Loturile încă în șantier apare prima dată în B365.
09:00
Supernova vrea să extindă centrul comercial de la Lujerului. Va construi două noi corpuri de clădire, spațiul se va mări astfel cu peste 20.000 mp # B365.ro
Supernova, compania imobiliară austriacă, pregătește extinderea centrului comercial modernizat din fostul spațiu Cara Lujerului. Lucrările ar urma să înceapă „în curând”, prin construirea a două corpuri de clădire noi. Se extinde Supernova de la Lujerului […] Articolul Supernova vrea să extindă centrul comercial de la Lujerului. Va construi două noi corpuri de clădire, spațiul se va mări astfel cu peste 20.000 mp apare prima dată în B365.
Ieri
03:10
Știu, v-ați obișnuit să ziceți doar de rele de orașul ăsta, sunt decenii de când mă întreb de ce nu vă place, pentru că dacă v-ar plăcea, ați și face chestii să fie mai bine. […] Articolul Cele 7 minuni ale Bucureștiului (5+2 bonus) apare prima dată în B365.
24 noiembrie 2025
19:30
Un bărbat de 74 de ani, în comă la Floreasca, după ce un vânzător din Piața Obor l-a bătut. Agresorul a fost arestat preventiv # B365.ro
Un bărbat de 74 de ani a fost lovit cu piciorul și cu pumnul de administratorul unui stand din Piața Obor, în urma unui conflict spontan. Acesta a ajuns în comă la spital. Agresorul a fost […] Articolul Un bărbat de 74 de ani, în comă la Floreasca, după ce un vânzător din Piața Obor l-a bătut. Agresorul a fost arestat preventiv apare prima dată în B365.
19:20
VIDEO | Negoiță, puțin înfrigurat în Piața Alba Iulia, unde se fac pregătirile pentru Winter Wonderland. „Avem cel mai mare Moș Crăciun din țară, veniți la târg măcar o dată” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că se fac pregătiri pentru târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Edilul a fost la fața locului și a invitat bucureștenii să treacă pe […] Articolul VIDEO | Negoiță, puțin înfrigurat în Piața Alba Iulia, unde se fac pregătirile pentru Winter Wonderland. „Avem cel mai mare Moș Crăciun din țară, veniți la târg măcar o dată” apare prima dată în B365.
18:30
Parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu vor fi curățate. Șoferii sunt rugați să nu parcheze mâine, între străzile Moinești și Răsăritului, pe sensul dinspre A1 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță șoferii că echipele de salubrizare vor face curățenie generală în parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Astfel că marți, 25 noiembrie, șoferii sunt rugați să nu parcheze între străzile […] Articolul Parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu vor fi curățate. Șoferii sunt rugați să nu parcheze mâine, între străzile Moinești și Răsăritului, pe sensul dinspre A1 apare prima dată în B365.
18:20
FOTO | Bolarzii de pe Strada Boccaccio din S4 sunt un pericol pentru șoferi. Bucureștean: Nu înțeleg cum este posibil să îi monteze atât de aproape de carosabil # B365.ro
Un internaut a semnalat o problemă din Sectorul 4 al Capitalei. Ei bine este vorba despre noii bolarzi care au fost montați pentru a bloca o parcare. Ei bine, de când au fost montați aceștia […] Articolul FOTO | Bolarzii de pe Strada Boccaccio din S4 sunt un pericol pentru șoferi. Bucureștean: Nu înțeleg cum este posibil să îi monteze atât de aproape de carosabil apare prima dată în B365.
16:50
O nouă stație STB apare pe Bulevardul Metalurgiei. Liniile 232 și 241 vor opri și la „Nehoiu”, de mâine # B365.ro
Societatea de Transport București a anunțat călătorii că de mâine, 25 noiembrie, două linii STB vor opri în stația „Nehoiu”. Această nouă stație este situată pe Bulevardul Metalurgiei. Autobuzele liniilor 232 și 241 vor opri […] Articolul O nouă stație STB apare pe Bulevardul Metalurgiei. Liniile 232 și 241 vor opri și la „Nehoiu”, de mâine apare prima dată în B365.
16:40
Se modifică modificarea în criza „Parcarea din Sectorul 3”. Ce se întâmplă cu tariful inițial de 5 lei pe oră # B365.ro
Se modifică modificarea în cazul tarifului de 5 lei/oră pentru persoanele care vor să parcheze pe un loc de parcare nominal în Sectorul 3. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 […] Articolul Se modifică modificarea în criza „Parcarea din Sectorul 3”. Ce se întâmplă cu tariful inițial de 5 lei pe oră apare prima dată în B365.
16:10
Le-au lăsat deja balamalele pe gardurile noi, abia montate prin sector pe la dl. Negoiță. Rupte și triste, au lăsat poarta din brațe # B365.ro
În Sectorul 3 al Capitalei sunt câteva lucruri pe care bucureștenii le apreciază altfel. Este vorba despre borduri, pavele și nu în ultimul timp noile garduri de metal montate. Viziunea primarului Robert Negoiță nu se […] Articolul Le-au lăsat deja balamalele pe gardurile noi, abia montate prin sector pe la dl. Negoiță. Rupte și triste, au lăsat poarta din brațe apare prima dată în B365.
15:40
Magistrații de la Curtea de Apel resping masiv reforma propriilor pensii. CSM a trimis proiectul Guvernului la evaluare în instanțe și parchete # B365.ro
Judecătorii Curții de Apel București anunță că a fost respins proiectul de reformă privind pensiile magistraților. Decizia a fost luată cu 215 voturi din 216 reprezentanți de la ședință. Sunt adunări generale ale juriștilo în […] Articolul Magistrații de la Curtea de Apel resping masiv reforma propriilor pensii. CSM a trimis proiectul Guvernului la evaluare în instanțe și parchete apare prima dată în B365.
15:10
Teatrul Nou din București se închide, după amenda de 20.000 de euro de IGSU. Reprezentanții instituției spun că respectau toate normele de securitate la incendiu # B365.ro
Teatrul Nou din București anunță că a fost închis de reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), după ce a fost amendat cu 20.000 de euro. Reprezentanții instituției spun că respectau normele de securitate […] Articolul Teatrul Nou din București se închide, după amenda de 20.000 de euro de IGSU. Reprezentanții instituției spun că respectau toate normele de securitate la incendiu apare prima dată în B365.
14:50
VIDEO | O clădire Art Deco de pe strada Dianei, veche de aproape un secol, a intrat în reparații capitale. Lucrările de consolidare și restaurare vor fi gata la anul # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că se lucrează la o clădire Art Deco de pe strada Dianei din București. Clădirea a fost construită în anul 1928. Lucrările sunt în desfășurare Primarul interimar al […] Articolul VIDEO | O clădire Art Deco de pe strada Dianei, veche de aproape un secol, a intrat în reparații capitale. Lucrările de consolidare și restaurare vor fi gata la anul apare prima dată în B365.
14:10
Peste 9.000 de bucureșteni cer, sub semnătură, interzicerea petardelor și artificiilor de Revelion în Capitală. Petiția va fi discutată în ședința de joi a CGMB # B365.ro
Petiția pentru interzicerea petardelor și artificiilor în București a fost semnată de peste 9.000 de bucureșteni. Acest demers a fost inițiat în urmă cu patru zile de consiliera municipală REPER Andreea Leonte. Peste 9.000 de […] Articolul Peste 9.000 de bucureșteni cer, sub semnătură, interzicerea petardelor și artificiilor de Revelion în Capitală. Petiția va fi discutată în ședința de joi a CGMB apare prima dată în B365.
14:00
Ciucu insistă pentru o dezbaterea Top 5 candidați la PMB. Ce condiții ar trebui îndeplinite și când crede că e musai să fie confruntarea # B365.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că își dorește să stea la masă cu primii 5 candidați favoriți în sondajele bucureștenilor. Acesta i-a invitat la o dezbatere. Ciucu mai […] Articolul Ciucu insistă pentru o dezbaterea Top 5 candidați la PMB. Ce condiții ar trebui îndeplinite și când crede că e musai să fie confruntarea apare prima dată în B365.
14:00
Porțile aeroporturilor Otopeni și Băneasa vor fi schimbate. Trei companii au depus oferte pentru un contract de aproape 6 milioane de euro # B365.ro
Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) urmează să modernizeze sistemul electronic de control al porților de acces de la aeroporturile Otopeni și Băneasa, după ce 3 ofertanți au depus propuneri pentru un contract estimat la 5,72 […] Articolul Porțile aeroporturilor Otopeni și Băneasa vor fi schimbate. Trei companii au depus oferte pentru un contract de aproape 6 milioane de euro apare prima dată în B365.
13:10
Luminițele de Crăciun de la Hotelul Corinthia, bijuteria de pe Bd. Regina Elisabeta, se aprind diseară. Vizitatorii vor putea explora interiorul # B365.ro
Azi se aprind luminițele de Crăciun la Corinthia Grand Hotel du Boulevard, situat pe Bulevardul Regina Elisabeta. Acest moment va avea loc la ora 19:00, iar reprezentanții hotelului promit o surpriză dulce pentru cei care […] Articolul Luminițele de Crăciun de la Hotelul Corinthia, bijuteria de pe Bd. Regina Elisabeta, se aprind diseară. Vizitatorii vor putea explora interiorul apare prima dată în B365.
12:50
O bucureștencă nedumerită că parcarea de pe Str. Octav Cocărăscu din S1 a devenit albastră. ”Nu este foarte circulată și are doar case” # B365.ro
În Sectorul 1 al Capitalei, de pe data de 20 noiembrie, parcarea de pe Strada Căpitan Octav Cocărăscu este cu plată. O bucureșteancă care locuiește în zonă a semnalat această problemă. Femeia nu înțelege de […] Articolul O bucureștencă nedumerită că parcarea de pe Str. Octav Cocărăscu din S1 a devenit albastră. ”Nu este foarte circulată și are doar case” apare prima dată în B365.
12:50
Mergem pe autostradă de la București la Focșani de joi. Se deschide circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău # B365.ro
Șoferii vor conduce pe autostradă de la București la Focșani de joi, 27 noiembrie. Autoritățile anunță că la finalul săptămânii se deschide circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Ploiești – Buzău, între Pietroasele și Buzău. […] Articolul Mergem pe autostradă de la București la Focșani de joi. Se deschide circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii A7 Ploiești – Buzău apare prima dată în B365.
12:10
VIDEO | Dumnealor sunt cei doi români care au fugit după avion pe pistă cum se fuge după autobuzul 226, plecat din stație de la Romană de sub nasul tău # B365.ro
Doi pasageri români au provocat panică pe aeroportul Köln/Bonn fugind pe pista de aterizare după ce au pierdut un zbor Wizz Air spre București. Au spart geamul unei uși de urgență și au fost arestați […] Articolul VIDEO | Dumnealor sunt cei doi români care au fugit după avion pe pistă cum se fuge după autobuzul 226, plecat din stație de la Romană de sub nasul tău apare prima dată în B365.
11:50
ESENȚIAL | Noi restricții de circulație pe DN1 pentru șantierul M6 – metroul spre Otopeni. Sunt în dreptul străzii Padina, unde se construiește stația „Paris” # B365.ro
Metrorex anunță noi restricții pentru șantierul de la viitoarea Magistrala de metrou M6. De astăzi, intră în vigoare restricții temporare de circulație pe Drumul Național 1 (DN1), în zona intersecției cu Strada Padina. Măsurile sunt […] Articolul ESENȚIAL | Noi restricții de circulație pe DN1 pentru șantierul M6 – metroul spre Otopeni. Sunt în dreptul străzii Padina, unde se construiește stația „Paris” apare prima dată în B365.
11:30
FOTO | „Din greșeală” a apărut David Popovici, în reclama electorală a lui Băluță, sportivul nefiind vreodată de acord cu asta. „A fost o eroare de montaj” # B365.ro
PSD a plătit un spot pentru campania electorală a lui Daniel Băluță care s-a folosit, fără acord, de imaginea lui David Popovici și de imaginea Dianei Mocanu. Echipa de campanie a candidatului pentru Primăria Capitalei […] Articolul FOTO | „Din greșeală” a apărut David Popovici, în reclama electorală a lui Băluță, sportivul nefiind vreodată de acord cu asta. „A fost o eroare de montaj” apare prima dată în B365.
11:20
„AfterLife Residence – Apartamente cu vedere la viața de apoi”. Ce-a stârnit printre bucureșteni blocul de 11 etaje care se construiește în Cimitirul Bellu, cu autorizația PS4 # B365.ro
Se construiește un bloc de 11 etaje în Cimitirul Bellu. Proiectul a fost autorizat de Primăria Sectorului 4 în 2023, iar lucrarea a început în 2025. Se ridică și problema moralității, nu numai a documentației. […] Articolul „AfterLife Residence – Apartamente cu vedere la viața de apoi”. Ce-a stârnit printre bucureșteni blocul de 11 etaje care se construiește în Cimitirul Bellu, cu autorizația PS4 apare prima dată în B365.
11:20
Actualizare METEO | Aerul geros de azi e o excepție, vremea se încălzește în București, prognozează ANM. De mâine încolo, dârdâim tot mai puțin # B365.ro
Vremea va fi și rece și puțin caldă săptămâna aceasta în București. Meteorologii anunță că sunt șanse de ploaie, iar temperaturile vor scădea și crește în cursul zilelor. Se anunță și șanse de ploaie În […] Articolul Actualizare METEO | Aerul geros de azi e o excepție, vremea se încălzește în București, prognozează ANM. De mâine încolo, dârdâim tot mai puțin apare prima dată în B365.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.