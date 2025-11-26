Cum „vânătorii” lui Gabbard au pus mâna pe depozitul secret al CIA cu dosarele lui Kennedy – Reuters
Financial Intelligence, 26 noiembrie 2025 06:20
Oficialii au sosit la arhiva secretă a CIA din zona Washingtonului într-o dimineață la începutul lunii aprilie. Misiunea […]
Acum 30 minute
06:30
Banca Centrală Europeană elaborează un plan pentru a stimula utilizarea euro în întreaga lume, în speranța de a […]
06:20
Cum „vânătorii” lui Gabbard au pus mâna pe depozitul secret al CIA cu dosarele lui Kennedy – Reuters # Financial Intelligence
Oficialii au sosit la arhiva secretă a CIA din zona Washingtonului într-o dimineață la începutul lunii aprilie. Misiunea […]
06:20
Trump afirmă că încetarea ofensivei Rusiei reprezintă o „concesie importantă” pentru Ucraina # Financial Intelligence
Președintele SUA a declarat că nu este de acord cu ipoteza conform căreia acordul propus de el ar […]
Acum o oră
06:10
Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace # Financial Intelligence
Trump renunță la termenul limită pentru planul de pace în Ucraina Negociatorii americani fac progrese cu Rusia și […]
06:00
Emisarul american Witkoff se va întâlni cu Putin la Moscova săptămâna viitoare, afirmă Trump # Financial Intelligence
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova […]
Acum 12 ore
20:40
Reuters: Cofondatorul Lukoil a revândut companiei participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari # Financial Intelligence
Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, şi-a vândut participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari în compania rusă, au declarat […]
19:50
Sector 1: Impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15 clădiri degradate # Financial Intelligence
Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat, marți, impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15 […]
19:50
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul penal care a făcut obiectul investigației DNA, începute în 2017 # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul […]
19:50
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești # Financial Intelligence
Procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins marți dimineață în casele și birourile unor […]
19:40
Explozie într-un apartament din Buftea/Patru victime identificate; una se află în stop cardiac # Financial Intelligence
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc, marți, într-un apartament aflat pe Aleea […]
19:30
Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii […]
19:30
Viktor Orban va pleca la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, potrivit presei ungare # Financial Intelligence
Premierul conservator ungar Viktor Orban va pleca vineri la Moscova pentru o nouă întâlnire cu preşedintele rus Vladimir […]
19:30
Premier Energy Group raportează o creștere de 40% a veniturilor normalizate și o creștere de 36% a EBITDA normalizată pentru primele nouă luni ale anului 2025 # Financial Intelligence
Premier Energy Group, o companie integrată vertical de utilități și infrastructură, lider în Europa de Sud-Est și listată […]
18:10
Rămân de soluţionat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe # Financial Intelligence
Statele Unite au obţinut "progrese imense" către încheierea unui acord de pace între Ucraina şi Rusia, dar unele […]
18:10
Răzvan Popescu: Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului din perimetrul Neptun Deep # Financial Intelligence
Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului ce urmează a fi extras din perimetrul Neptun Deep, a declarat Răzvan […]
18:00
Nazare: Avem o aplicaţie care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic # Financial Intelligence
O nouă aplicaţie, pe baza căreia va fi construit bugetul public în format electronic, este în construcţie şi […]
Acum 24 ore
17:00
Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul României # Financial Intelligence
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul […]
17:00
Investitorii români şi străini solicită din nou eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifra de afaceri este o barieră în calea investiţiilor, iar într-o perioadă în care mediul […]
16:40
Nazare: PNRR e o şansă enormă, fără de care n-am fi putut să facem digitalizarea finanţelor publice # Financial Intelligence
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este o şansă enormă, fără de care nu ar fi putut fi […]
16:20
Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Statul român a decis, în plină „austeritate", să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă, a transmis, pe Facebook, […]
16:00
KazMunayGas: Declarăm că în prezent nu se ia nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI # Financial Intelligence
În contextul informațiilor apărute recent în România și preluate din presa din Kazahstan, KazMunayGas – unicul acționar al […]
15:40
Bogdan Panainte, Homplex: ”Planurile de investiții pe termen lung, influențate semnificativ de cadrul fiscal și reglementari. Dificultățile încep când apare lipsa de predictibilitate” # Financial Intelligence
Când vine vorba despre relansare economică, să ai energie ieftină nu este suficient, ci ai nevoie de o […]
15:30
Comunicat oficial CCR: Excepția de la regula de plată pentru persoanele care suferă de afecțiuni oncologice – neconstituțională; Plata unui procent de 30% din valoarea activului personal ca plată unică, înainte de începerea plăților lunare nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate privată # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a anunțat azi deciziile pe obiecţiile de neconstituţionalitate asupra Legii care priveşte plata pensiilor private, depuse […]
15:00
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă Polonia # Financial Intelligence
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez […]
15:00
Fostul ministru al Apărării Gabriel Oprea: Să nu doborâm o astfel de dronă ne duce la pierderea credibiltății în fața NATO # Financial Intelligence
Fostul ministru al Apărării Gabriel Oprea a comentat, în exclusivitate pentru știripesurse.ro, cazul dronei căzute la Puiești în Vaslui. Incidentele în […]
14:50
Ionuţ Moşteanu: Drona apărută pe radare de dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui; După primele evaluări, nu avea încărcătură explozivă; # Financial Intelligence
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită […]
14:20
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, marţi, sesizările făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte […]
14:20
Pîslaru: Cererea de plată 4 o vom depune în jur de 15 decembrie; probabil va fi cea mai rapidă cerere din istoria PNRR # Financial Intelligence
Cererea de plată 4 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va fi depusă în jurul datei […]
14:20
Surse: CSAT a blocat tranzacția MVM–E.ON; Peter Szijjarto: Nu am informații despre acest lucru, dar oricare ar fi decizia, trebuie să o respectăm # Financial Intelligence
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat tranzacția prin care compania ungurească MVM urma să preia […]
13:50
Peter Szijjarto: MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă; Considerăm Rusia un partener de încredere pentru noi în ceea ce privește aprovizionarea cu energie a Ungariei, toate alternativele sunt mai puțin fiabile sau mai scumpe # Financial Intelligence
Compania ungară MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă, iar noi considerăm Rusia […]
13:40
Rafinăria NIS de la Pancevo (Serbia) şi-a încetat activitatea din cauza sancţiunilor americane # Financial Intelligence
Activitatea singurei rafinării din Serbia, deţinută de compania petrolieră NIS, la care care Rusia deţine o participaţie majoritară, […]
13:30
Peter Szijjarto, la RIEC: Suntem interesați de diversificare, suntem interesați să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaz ale Ungariei # Financial Intelligence
Suntem interesați de diversificare, suntem interesați să adăugăm România la sursele de aprovizionare cu gaz ale Ungariei, a […]
13:10
Ivan: Mi s-a transmis că prețul la energie nu a fost considerat o prioritate în CSAT de ieri # Financial Intelligence
Mi s-a transmis că prețul la energie nu a fost considerat o prioritate în CSAT de ieri, a […]
12:30
Această distincție este acordată anual unor destinații turistice de către Federația Internațională a Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism […]
12:30
ANALIZĂ XTB: Românii își asumă riscuri fără să-și dea seama. Aproape o treime nu verifică măsurile de siguranță ale platformelor folosite # Financial Intelligence
Deși interesul pentru investiții și instrumente financiare digitale este tot mai vizibil, obiceiurile românilor arată că prudența și […]
12:10
Ivan: Din reforma companiilor anunțată ieri de Guvern sunt total excluse firmele care sunt pe profit, sunt listate la bursă și au cifre foarte bune, care trebuie să își facă treaba mai departe și nu vreau să le încurcăm # Financial Intelligence
Din reforma companiilor anunțată ieri de Guvern sunt total excluse firmele care sunt pe profit, sunt listate la […]
11:40
Ivan: În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, atât rafinăria, cât și rețelele de benzinării # Financial Intelligence
În momentul de față sunt trei companii care și-au manifestat intenția de a achiziționa activele Lukoil în România, […]
11:40
Macron afirmă că europenii trebuie să decidă cu privire la utilizarea activelor ruseşti îngheţate # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat marţi că "depinde de europeni să decidă" cum să utilizeze activele ruseşti […]
11:40
Nicuşor Dan: Nu există o colaborare între instituţii ca informaţiile primite pentru a lua decizii să fie structurate # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că nu există o colaborare între instituţii pentru ca informaţiile de care […]
10:50
HILS Development a lansat proiectul HILS Nord, cu o valoare totală a investiției de aproximativ 200 milioane euro # Financial Intelligence
HILS Development a lansat proiectul HILS Nord, al șaptelea ansamblu din portofoliul companiei, cu o valoare totală a […]
10:50
Secțiunea bulgară a conductei de gaze transbalcanice rămâne nefuncțională; “Comunicare înșelătoare din partea Bulgartransgaz” (analiză presa bulgară) # Financial Intelligence
Secțiunea bulgară inactivă a conductei de gaze transbalcanice (TBG) – cu 17 miliarde de metri cubi/an de capacitate neutilizată […]
10:20
Casa Albă afirmă că Trump rămâne optimist în legătură cu negocierile de pace privind Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump rămâne optimist că discuţiile privind obţinerea păcii în Ucraina vor conduce la un rezultat, […]
09:50
Germania intenţionează să organizeze licitaţii pentru construirea de noi centrale electrice pe gaz în luna martie 2026, a […]
09:50
Îmbătrânirea populaţiei este “o bombă cu ceas” pentru creşterea PIB-ului, avertizează BERD # Financial Intelligence
Ţările trebuie să acţioneze acum pentru a împiedica schimbările demografice să le afecteze perspectivele economice pe termen lung, […]
09:50
Bani sunt, oportunități sunt. Ne lipsesc instrumentele (opinie Laurențiu Căpcănaru) # Financial Intelligence
Autor: Laurențiu Căpcănaru 76 de miliarde de euro (echivalent lei și valută) sunt depozitele populației în bănci, „la […]
09:50
Confederația Patronală Concordia solicită eliminarea imediată a IMCA, o măsură care blochează investițiile și frânează creșterea economică # Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia solicită Guvernului României eliminarea de urgență a impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), o […]
09:40
Autonom Services a încheiat un contract de facilități de credit de 300 milioane euro # Financial Intelligence
Autonom Services a anunțat că, în data de 24 noiembrie 2025, a încheiat un contract de facilități de […]
08:50
Elveția va intra în categoria țărilor cu un PIB de peste 1 trilion de dolari în 2025 # Financial Intelligence
Climatul macroeconomic s-a deteriorat în Elveția în 2025, un an caracterizat printr-un nivel ridicat fără precedent al incertitudinii […]
Ieri
06:10
CCR ar urma să decidă asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) ar urma să decidă, marţi, asupra sesizărilor făcute de AUR şi ICCJ în […]
24 noiembrie 2025
21:00
Ucraina și SUA ajung la un acord asupra majorității punctelor din planul de pace; teritoriile și NATO vor fi decise de Zelensky și Trump (Kiev Post) # Financial Intelligence
În timp ce Kievul și Washingtonul raportează progrese în cadrul negocierilor privind cele 28 de puncte, cele mai […]
