Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu – interesat de intenția BRM de dezvoltare și operare a unei platforme de echilibrare a sistemului de transport a gazelor naturale
Financial Intelligence, 26 noiembrie 2025 15:20
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, s-a arătat interesat de intenția Bursei Române de Mărfuri de dezvoltare
Acum 15 minute
15:40
Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB (Analiză RoEM-UBB FSEGA) # Financial Intelligence
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței
15:40
TPA România: Auditul intern, de la conformitate la strategie ESG. Cum pot companiile transforma o obligație într-un avantaj competitiv # Financial Intelligence
În contextul actual al mediului de afaceri, multe companii românești se confruntă cu o dublă provocare: pe de
Acum o oră
15:20
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu – interesat de intenția BRM de dezvoltare și operare a unei platforme de echilibrare a sistemului de transport a gazelor naturale # Financial Intelligence
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, s-a arătat interesat de intenția Bursei Române de Mărfuri de dezvoltare
15:10
Creditorii europeni cu expunere la SUA ar trebui să-şi extindă nivelul lichidităţilor şi al rezervelor suplimentare de capital
15:10
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea # Financial Intelligence
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1
15:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, miercuri, un miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de
Acum 2 ore
14:50
Rusia respinge continuarea acordului cu Ucraina pentru transportul de cereale pe Marea Neagră # Financial Intelligence
Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat miercuri că a trecut vremea pentru fostul acord cu Ucraina
14:40
Reţele Electrice România scoate la licitaţie lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru oraşul Bocşa # Financial Intelligence
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziţii publice, o procedură
14:40
Comerțul internațional cu bunuri în accelerare, dar persistă divergențele între marile blocuri economice (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Statisticile publicate recent de Departamentul de analiză a politicii economice din Olanda indică ameliorarea volumului
14:40
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare
14:30
Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB (secretar de stat) # Financial Intelligence
Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv
14:00
Dan Armeanu: Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private # Financial Intelligence
Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private, ne-a declarat Dan Armeanu,
Acum 6 ore
11:40
Ministerul Economiei: Componente pentru încărcături de azvârlire au ars în incendiul produs la depozitul de muniţie de la Mija # Financial Intelligence
O clădire cu suprafaţa de 150 mp a fost afectată de incendiul produs miercuri la un depozit de
11:20
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce condiții; Deadline – 5 decembrie # Financial Intelligence
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce
11:00
Fiscul a identificat venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platforme pentru adulţi # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au
Acum 8 ore
09:10
Ion Sterian: Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la performanţa financiară din prezent – valoarea de piaţă a TGN a crescut de 3 ori în ultimul an # Financial Intelligence
Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la rezultatele financiare din
09:10
Grup Șerban Holding inaugurează Ferma Avicolă Moldavia – investiție de 11,5 milioane euro menită să reducă deficitul de ouă din România # Financial Intelligence
Grup Șerban Holding, companie listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București sub simbolul GSH, a
09:00
Norofert accelerează extinderea internațională și înregistrează un profit net de 4,5 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB:
09:00
NATO: Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru #Ucraina necesită încă negocieri substanţiale # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA
08:40
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală
08:10
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța # Financial Intelligence
Constanța Port Business Association (CPBA) s-a înscris în competiția lansată de Ministerul Transporturilor pentru ocuparea unui loc în
Acum 12 ore
06:30
Banca Centrală Europeană elaborează un plan pentru a stimula utilizarea euro în întreaga lume, în speranța de a
06:20
Cum „vânătorii” lui Gabbard au pus mâna pe depozitul secret al CIA cu dosarele lui Kennedy – Reuters # Financial Intelligence
Oficialii au sosit la arhiva secretă a CIA din zona Washingtonului într-o dimineață la începutul lunii aprilie. Misiunea
06:20
Trump afirmă că încetarea ofensivei Rusiei reprezintă o „concesie importantă” pentru Ucraina # Financial Intelligence
Președintele SUA a declarat că nu este de acord cu ipoteza conform căreia acordul propus de el ar
06:10
Trump spune că nu există un termen limită ferm pentru ca Ucraina și Rusia să ajungă la un acord de pace # Financial Intelligence
Trump renunță la termenul limită pentru planul de pace în Ucraina Negociatorii americani fac progrese cu Rusia și
06:00
Emisarul american Witkoff se va întâlni cu Putin la Moscova săptămâna viitoare, afirmă Trump # Financial Intelligence
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare la Moscova
Acum 24 ore
20:40
Reuters: Cofondatorul Lukoil a revândut companiei participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari # Financial Intelligence
Leonid Fedun, cofondatorul Lukoil, şi-a vândut participaţia de aproximativ şapte miliarde de dolari în compania rusă, au declarat
19:50
Sector 1: Impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15 clădiri degradate # Financial Intelligence
Consilierii locali ai Sectorului 1 au aprobat, marți, impozite majorate cu 100 – 500% pentru proprietarii a 15
19:50
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul penal care a făcut obiectul investigației DNA, începute în 2017 # Financial Intelligence
Curtea de Apel București a decis achitarea Digi România, a actualilor și foștilor administratori ai acesteia, în dosarul
19:50
Un om al Kremlinului se numără printre milionarii ruși care au obținut fraudulos buletine românești # Financial Intelligence
Procurorii Parchetului General și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins marți dimineață în casele și birourile unor
19:40
Explozie într-un apartament din Buftea/Patru victime identificate; una se află în stop cardiac # Financial Intelligence
O explozie care nu a fost urmată de incendiu a avut loc, marți, într-un apartament aflat pe Aleea
19:30
Comisia Europeană confirmă eficiența măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar adoptate de România, în conformitate cu recomandările Consiliului Uniunii
19:30
Viktor Orban va pleca la Moscova pentru o întâlnire cu Putin, potrivit presei ungare # Financial Intelligence
Premierul conservator ungar Viktor Orban va pleca vineri la Moscova pentru o nouă întâlnire cu preşedintele rus Vladimir
19:30
Premier Energy Group raportează o creștere de 40% a veniturilor normalizate și o creștere de 36% a EBITDA normalizată pentru primele nouă luni ale anului 2025 # Financial Intelligence
Premier Energy Group, o companie integrată vertical de utilități și infrastructură, lider în Europa de Sud-Est și listată
18:10
Rămân de soluţionat detalii sensibile din planul de pace propus de SUA, potrivit Casei Albe # Financial Intelligence
Statele Unite au obţinut "progrese imense" către încheierea unui acord de pace între Ucraina şi Rusia, dar unele
18:10
Răzvan Popescu: Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului din perimetrul Neptun Deep # Financial Intelligence
Romgaz caută să adauge valoarea adăugată gazului ce urmează a fi extras din perimetrul Neptun Deep, a declarat Răzvan
18:00
Nazare: Avem o aplicaţie care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic # Financial Intelligence
O nouă aplicaţie, pe baza căreia va fi construit bugetul public în format electronic, este în construcţie şi
17:00
Comisia Europeană suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul României # Financial Intelligence
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul
17:00
Investitorii români şi străini solicită din nou eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri # Financial Intelligence
Impozitul minim pe cifra de afaceri este o barieră în calea investiţiilor, iar într-o perioadă în care mediul
16:40
Nazare: PNRR e o şansă enormă, fără de care n-am fi putut să facem digitalizarea finanţelor publice # Financial Intelligence
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este o şansă enormă, fără de care nu ar fi putut fi
16:20
Statul român a decis, în plină „austeritate”, să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Statul român a decis, în plină „austeritate", să înlocuiască datorie ieftină cu datorie scumpă, a transmis, pe Facebook,
16:00
KazMunayGas: Declarăm că în prezent nu se ia nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI # Financial Intelligence
În contextul informațiilor apărute recent în România și preluate din presa din Kazahstan, KazMunayGas – unicul acționar al
Ieri
15:40
Bogdan Panainte, Homplex: ”Planurile de investiții pe termen lung, influențate semnificativ de cadrul fiscal și reglementari. Dificultățile încep când apare lipsa de predictibilitate” # Financial Intelligence
Când vine vorba despre relansare economică, să ai energie ieftină nu este suficient, ci ai nevoie de o
15:30
Comunicat oficial CCR: Excepția de la regula de plată pentru persoanele care suferă de afecțiuni oncologice – neconstituțională; Plata unui procent de 30% din valoarea activului personal ca plată unică, înainte de începerea plăților lunare nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate privată # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a anunțat azi deciziile pe obiecţiile de neconstituţionalitate asupra Legii care priveşte plata pensiilor private, depuse
15:00
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, afirmă Polonia # Financial Intelligence
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecției flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez
15:00
Fostul ministru al Apărării Gabriel Oprea: Să nu doborâm o astfel de dronă ne duce la pierderea credibiltății în fața NATO # Financial Intelligence
Fostul ministru al Apărării Gabriel Oprea a comentat, în exclusivitate pentru știripesurse.ro, cazul dronei căzute la Puiești în Vaslui. Incidentele în
14:50
Ionuţ Moşteanu: Drona apărută pe radare de dimineaţă în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită căzută în judeţul Vaslui; După primele evaluări, nu avea încărcătură explozivă; # Financial Intelligence
Drona apărută pe radare în cursul dimineţii de marţi în zona judeţelor Tulcea şi Galaţi a fost găsită
14:20
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, marţi, sesizările făcute de AUR şi ICCJ în ceea ce priveşte
14:20
Pîslaru: Cererea de plată 4 o vom depune în jur de 15 decembrie; probabil va fi cea mai rapidă cerere din istoria PNRR # Financial Intelligence
Cererea de plată 4 din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) va fi depusă în jurul datei
14:20
Surse: CSAT a blocat tranzacția MVM–E.ON; Peter Szijjarto: Nu am informații despre acest lucru, dar oricare ar fi decizia, trebuie să o respectăm # Financial Intelligence
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a blocat tranzacția prin care compania ungurească MVM urma să preia
