Comisarii, jaful Băncii de Stat, locul filmului și mitologia cinematografică

07:10

Cum ar arăta România dacă în loc să tratăm bolile, le-am preveni? Asta înseamnă să avem o strategie națională de screening și prevenție, iar ministrul Sănătății promite că acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul acestui an, când se va definitiva cadrul general al strategiei. Anunțul a fost făcut de ministrul Alexandru Rogobete în cadrul conferinței naționale „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii”, un eveniment organizat de Antena3 CNN sub egida platformei România Inteligentă. După cum sugerează și titlul conferinței, ea a avut ca subiect central bolile respiratorii, și a reunit importanți decidenți, reprezentanți ai industriei vaccinurilor, experți și lideri din sănătate, care au prezentat o serie de soluții ce se pot lua rapid pentru a răspunde provocărilor actuale și care să sprijine în mod real atât pacienții, cât și sistemul de sănătate. Astăzi bolile respiratorii pun o presiune uriașă pe sistemul medical românesc, iar numărul cazurilor grave continuă să crească în fiecare an. În 2020, de exemplu, peste 7% din totalul deceselor au fost cauzate de complicații respiratorii. Prevenirea acestora ține atât de un stil de viață sănătos, cât și de vaccinare.