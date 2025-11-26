Comisarii, jaful Băncii de Stat, locul filmului și mitologia cinematografică
Jurnalul.ro, 26 noiembrie 2025 07:20
În istoria poliției și a detectivilor, puțini fascinează mai mult decât Eugène François Vidocq, fost hoț devenit detectiv, cel care transformă infracționalitatea într-un instrument de luptă împotriva infractorilor. Vidocq este paradoxul întruchipat: doar cine cunoaște lumea criminală de la interior o poate înfrunta cu adevărat. Povestea lui inspiră romanele lui Balzac și Edgar Allan Poe și influențează modul în care gândim astăzi agențiile de detectivi și esența poliției moderne.
