26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde

La vârsta de 65 de ani, majoritatea europenilor (inclusiv românii) se pensionează. Nu și Tim Cook, directorul executiv al companiei gigantice Apple care produce și vinde telefoanele iPhone. Directorul nu dă semne că s-ar pensiona prea curând. Nu are mandat și nici nu este obligat să facă un pas înapoi. După ce abia a prevenit […]