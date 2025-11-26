Un fiu și-a ucis mama, i-a dat foc pe un maidan, i-a tăiat un deget și i-a golit conturile
Gândul, 26 noiembrie 2025 10:20
Maurício Gonçalves Garcia, un student la Drept în vârstă de 28 de ani, a fost arestat în São Paulo, suspectat de uciderea mamei sale, Eliana Roschel, o profesoară pensionară de 61 de ani. Mai mult, fiul i-ar fi tăiat degetul mamei sale pentru a-i accesa conturile bancare prin telefonul mobil, transmite publicația braziliană Metrópoles. Maurício […]
• • •
Acum 5 minute
10:40
Hidroelectrica a făcut mai multe modificări în cadrul aplicației iHidro pentru a oferi clienților o experiență modernă, sigură și eficientă. Compania a anunțat că a reușit să finalizeze procesul de modernizare cu patru zile mai devreme decât era estimat. Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 […]
10:40
RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A # Gândul
Rapidul lui Dan Șucu pregătește prima lovitură pe piața transferurilor din „mercato” de iarnă. Directorul sportiv Mauro Pederzoli a mers în Italia zilele trecute, acolo unde s-a dus să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A. Din câte se pare, giuleștenii urmăresc să aducă un coordonator de joc, echipa pregătită de Costel Gâlcă […]
10:40
Sudul Thailandei este sub ape, după cele mai puternice ploi din ultimii 300 de ani. Autoritățile vor transforma un portavion în „spital plutitor” # Gândul
Cel puțin 33 de oamenii și-au pierdut viața în urma inundațiilor record cu care se confruntă mai multe regiuni din sudul Thailandei, relatează BBC. Orașe și sate întregi au fost înghițite de ape, iar autotitățile au trimis bărci și elicoptere militare pentru a sprijini eforturile de salvare. Potopul a lovit zece provincii din sudul țării […]
10:40
Caz șocant de violență extremă în Dâmbovița. Orbit de furie, un bărbat i-a dat FOC fostei iubite. Victima, în stare gravă la spital # Gândul
Scene șocante s-au derulat în județul Dâmbovița, în localitatea Găești, unde un bărbat și-a stropit fosta concubină cu o substanță inflamabilă și ulterior i-a dat foc. Victima a fost transportată de urgență cu arsuri pe 15% din suprafața corpului. Potrivit anchetatorilor, incidentul cutremurător a avut loc pe 24 noiembrie, când bărbatul a pătruns fără drept […]
10:40
Vremea se schimbă radical, informare meteorologică de ultimă oră. ANM, pentru Gândul: „Aria precipitațiilor se va extinde, procesul de răcire va continua” # Gândul
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, în această noapte, un cod galben de intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, pe litoral, Carpații Meridionali și Carpații Occidentali. Vremea se menține relativ frumoasă, în multe regiuni al țării, cu temperaturi care sunt, potrivit ANM, mai ridicate decât ar fi normal în această perioadă a […]
Acum 15 minute
10:30
Vârstele la care creierul nostru se schimbă. Adolescența neuronală durează până la 32 de ani # Gândul
Creierul uman trece prin câteva majore de dezvoltare și transformare, cu momente-cheie surprinzător de bine conturate la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Cambridge. Conform oamenilor de știință, creierul își reorganizează constant conexiunile neuronale, dar nu într-un ritm liniar, ci în etape distincte, cu schimbări […]
10:30
Ion Cristoiu: Pozna cu drona din plop: Un nou moment din campania lui Ionuț Moșteanu de compromitere a Armatei Române # Gândul
În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a adus în discuție situația cu drona rusească ajunsă în spațiul aerian al României. „Pe rețelele sociale, cu deosebire pe TikTok, e un veritabil festival de umor, ironie, sarcasm stârnit de telenovela tipic românească, telenovela cu drona care a umblat prin văzduhul […]
Acum 30 minute
10:20
Incendiu la Uzina Mija din Dâmbovița. 25 de persoane au fost evacuate din depozitul de muniție # Gândul
Panică la Uzina Mija, în județul Dâmbovița. Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la un depozit de muniție, iar 25 de persoane au fost evacuate. Detașamentul de Pompieri Moreni a primit alerta la primele ore ale zilei și a trimis imediat echipaje în localitatea Mija. La sosire, pompierii au constatat că incendiul fusese deja stins, […]
10:20
Acum o oră
10:10
O pace prea îndepărtată. Rusia intensifică atacurile împotriva Ucrainei și trimite în luptă mai multe avioane de vânătoare multirol Su-30SM2. „Moscova și-a stabilizat lanțul de aprovizionare, în ciuda sancțiunilor occidentale” # Gândul
Rusia a livrat forțelor sale de aviație navală un nou lot de avioane de vânătoare multirol Su-30SM2, marcând prima livrare a flotei raportată public în 2025. Această mutare adaugă o capacitate de atac cu rază lungă de acțiune chiar într-un moment în care Moscova se bazează pe avioane de vânătoare grele pentru a pune presiune […]
10:00
O simplă sesizare online a lăsat un șofer fără permis pentru 60 de zile: „Nu a fost necesar să vin să dau declarații” # Gândul
Doar un simplu formular completat pe site-ul Poliției Române a fost suficient pentru ca un șofer care a pus în pericol o mamă și pe copilul ei pe o trecere de pietoni să rămână fără permis pentru 60 de zile. Acest caz arată cât de repede pot să fie sancționați șoferii care nu respectă legea, […]
10:00
Alexandru Rogobete, după tragedia din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față cu numărul mare de victime” # Gândul
Alexandru Rogobete a efectuat o serie de declarații, după tragedia care a avut loc în Buftea, marți după-amiază, 25 noiembrie 2025. În urma unei explozii dintr-un bloc, șase persoane au fost rănite, iar una ajungând în stare critică, la spital. Ministrul Sănătății a menționat că „nu vom face față cu numărul mare de victime”, în […]
09:50
Trump susține că Rusia „face concesii” în privința planului de PACE, iar Ucraina „este mulțumită”. Zelenski: „Nu faceți un acord pe la spatele nostru” # Gândul
Donald Trump afirmă că negocierile dintre Rusia și Ucraina avansează, susținând că Moscova „face concesii”, iar Kievul ar fi „mulțumit” de progres. În realitate, diplomația ucraineană avertizează că rămân puncte extrem de sensibile, în special cele privind posibile cedări teritoriale. Moscova transmite, la rândul său, că nu va accepta niciun acord care se abate de […]
09:50
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 781. Consiliul de Securitate al ONU merge în Siria și Liban # Gândul
Consiliul de Securitate al ONU se va deplasa în Siria și Liban săptămâna viitoare, a anunțat misiunea slovenă care va prezida Consiliul în decembrie. Cu câteva zile înainte de prima aniversare a căderii fostului președinte sirian Bashar al-Assad, ambasadorii celor 15 state membre urmează să călătorească la Damasc pe 4 decembrie. Liderii ONU, primiți de […]
09:50
Scandal la 3 dimineața pe străzile Capitalei. Poliția, chemată după ce o femeie a acuzat că Marian Vanghelie ar fi urmărit-o și ar fi amenințat-o # Gândul
O femeie de 33 de ani a oprit poliția, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:10, pe Strada Nicolae G. Caramfil din București și a reclamat că este urmărită prin mai multe zone din Capitală și din județul Ilfov de un autoturism. Pasager în acea mașină era Marian Vanghelie. Conform informațiilor, femeia […]
Acum 2 ore
09:40
Cum a furat un român de 29 de ani un ceas Richard Mille de 500.000 de euro, în Germania. Ce condamnare a primit # Gândul
Un român în vârstă de 29 de ani se află în vizorul autorităților, după ce furat un ceas Richard Mille de 500.000 de euro, în Germania, dar și pentru un alt jaf violent. Bărbatul a fost arestat în Italia în baza unui mandat internațional, fiind condamnat la închisoare. La momentul actual, bărbatul de 29 de […]
09:30
Controale ANAF pe platformele pentru adulți. Peste 100 de persoane nu și-au declarat veniturile din OnlyFans de aproximativ 65.000.000 de lei # Gândul
Peste 100 de români care au câștigat bani din platforme cu conținut pentru adulți, inclusiv din OnlyFans, nu și-au declarat veniturile, prejudiciind statul cu taxe și impozite de aproape 8.000.000 de lei. În total, sumele nedeclarate depășesc 65 de milioane de lei pentru perioada 2023- 2024. ANAF a identificat peste 100 de persoane care au […]
09:30
Împodobirea bradului de Crăciun este un moment foarte așteptat în sezonul rece, dar entuziasmul poate duce uneori la greșeli ce afectează aspectul pomului, cât și siguranța din locuință. Iată, așadar, ce greșeli trebuie să eviți atunci când împodobești bradul de Crăciun. Nu începe să împodobești bradul fără să-l fixezi bine Amplasarea sau fixarea greșită este […]
09:10
Daniel Băluță: „Un tânăr din București trebuie să poată duce o viață decentă și corectă aici, fără să PLECE în altă parte” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, politician și primar al Sectorului 4 din București, a vorbit despre planurile pe care le are pentru a ajuta tinerii, dar și pentru a readuce diaspora în țară. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Daniel Băluță: „Un angajament pe care […]
09:10
Flacăra olimpică pentru Jocurile OLIMPICE de iarnă 2026 se aprinde miercuri în Archaia Olympia: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!” # Gândul
Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026 va fi aprinsă miercuri în Archaia Olympia, locul sacru al Jocurilor Antice. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, ceremonia nu va avea loc în aer liber, ci în interiorul Muzeului Olimpic. Ritualul marchează oficial începutul jocurilor olimpice de iarnă, sub mesajul simbolic: „Să tacă armele, să înceapă […]
09:00
Percheziții în dosarul falimentului Euroins. Procurorii Parchetului ICCJ ridică probe pentru delapidare, gestiune frauduloasă și spălare de bani # Gândul
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat miercuri dimineață o acțiune amplă în dosarul falimentării Euroins, una dintre cele mai mari companii de asigurări din România. Anchetatorii efectuează 12 percheziții domiciliare în București și două în Târgul Mureș într-un dosar penal care vizează infracțiuni grave: delapidare cu consecințe deosebit […]
09:00
Claudiu Năsui analizează decizia CCR în cazul pensiilor private: „Asistăm la cea mai mare naționalizare din România” # Gândul
Claudiu Năsui a analizat decizia CCR în cazul pensiilor private. Fostul ministru al Economiei a precizat, pe Facebook, că asistăm la „cea mai mare naționalizare din România”, după 1991. Claudiu Năsui a mai precizat faptul că decizia Curții Constituționale a României a fost „dată pe un detaliu și nu pe fond”. El a adus în […]
09:00
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta” # Gândul
La FCSB este un nou scandal, iar de data asta numele pronunțat este al celui mai important jucător din echipă. Supărat pe Gigi Becali pentru afirmațiile făcute, fotbalistul vrea să se transfere în altă parte și a transmis, deja, conducerii clubului acest lucru. Deloc impresionat de reacția „vedetei”, finanțatorul clubului a reacționat imediat, cu un […]
09:00
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA, de la 1 ianuarie 2026. Anunțul administraţiei Trump # Gândul
Începând cu 2026, turiștii străini care doresc să viziteze parcurile naționale americane, ca faimoasele Marele Canion și Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă important, a spus marți, 25 noiembrie, administrația Trump, explicând că vrea să acorde „prioritate americanilor”, notează AFP. Astfel, de la 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste situri […]
Acum 4 ore
08:40
Daniel Băluță: „Este păcat să lăsăm CASELE DE PATRIMONIU să se prăbușească. Există soluții” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Daniel Băluță, candidat la Primăria Bucureștiului, a vorbit despre casele de patrimoniu din București care, multe dintre ele, au fost lăsate în paragină. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Daniel Băluță, primarul sectorului 4, a vorbit în emisiunea „Marius Tucă Show” despre soluțiile […]
08:40
Cele 3 zodii care renasc până la finalul lui 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de iubire autentică # Gândul
Veștile sunt favorabile pentru 3 zodii, în planul amoros, până la finalul anului 2025. Acești nativi își găsesc sufletul pereche și au parte de o iubire autentică. Vor reuși să scrie povești de dragoste așa cum și-au dorit întotdeauna. Unii dintre nativii zodiacului european pot avea parte de o reală surpriză la final de an. […]
08:40
Decizie în cazul STADIONULUI de 130.000.000 de euro din Timișoara. Alfred Simonis: „Mergem înainte. Până în ianuarie dăm ordinul” # Gândul
Curtea de Apel București a anulat marți rezultatul licitației pentru noul stadion „Dan Păltinișanu”, evaluat la peste 130 de milioane de euro, obligând Compania Națională de Investiții (CNI) să reevalueze ofertele. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, spune însă că decizia este „un lucru bun” și că proiectul merge mai departe, cu șanse mari ca […]
08:30
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.371. Emisarul american Steve Witkoff merge la Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 26 noiembrie 2025, în a 1.371-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Steve Witkoff, emisarul special al SUA, urmează să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin săptămâna viitoare, la Moscova, pentru a discuta un plan de încheiere a războiului din Ucraina. Informația a fost […]
08:30
Strategia de Apărare 2025–2030, aprobată de CSAT ajunge în Parlament. Nicușor Dan va prezenta noile priorități pentru securitatea României # Gândul
Președintele Nicușor Dan va prezenta miercuri, în ședința comună a Parlamentului, Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025- 2030. Documentul, aprobat deja de CSAT și considerat primul de acest nivel trecut printr-o etapă de transparență publică, definește prioritățile țării într-un context regional marcat de riscuri majore de securitate. Într-o adresă transmisă președinților celor […]
08:30
Ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine # Gândul
Iată ce i-a cerut un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare. Clientul a crezut că nu aude bine. O comandă livrată prin Bolt s-a transformat într-un moment tensionat pentru un client, după ce curierul, un tânăr din Sri Lanka, i-a făcut o solicitare surprinzătoare, chiar după predarea pachetului. Acest incident a […]
08:30
Descinderi uriașe în toată țara. 150 de percheziții DIICOT împortiva traficanților de droguri, de minori și grupărilor de criminalitate informatică # Gândul
Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară miercuri 150 de percheziţii în 30 de dosare care vizează grupuri infracţionale organizate implicate în trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. 240 de persoane urmează să fie duse la audieri. ”Astăzi 26 noiembrie 2025, procurorii DIICOT îşi intensifică activitatea de combatere a formelor grave de […]
08:20
Pe ce dată vin NINSORILE în București. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială # Gândul
În așteptarea lunii decembrie, românii vor să știe pe ce dată vin ninsorile în București anul acesta. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza inițială, iar acum datele s-au schimbat. După ce anunțaseră inițial că Bucureștiul va avea încă un Crăciun fără zăpadă, meteorologii de la Accuweather s-au răzgândit. Când ninge în București Se schimbă complet scenariul […]
08:20
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a anunțat că Alexandru Musi și Danny Armstrong nu mai joacă în acest an. Primul s-a accidentat la naționala de tineret, iar britanicul a suferit o ruptură musculară în meciul cu FC Botoșani. Musi a jucat în acest sezon 17 meciuri, are 5 goluri și a oferit 3 pase […]
08:20
Accident teribil în Sectorul 5 din Capitală. O tânără a murit după ce a intrat cu mmașina într-un stâlp # Gândul
O tânără de 20 de ani a murit după ce mașina în care se afla a intrat, miercuri dimineața, într-un stâlp pe Calea Ferentari din Sectorul 5 al Capitalei. Știre în curs de actualizare
08:10
Valentin Stan: NATO este o cochilie în care europenii nu există, iar o singură perlă strălucește – America # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan vorbește despre un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, care, spune el, va fi semnat de către ucraineni indiferent de dezacordurile europenilor privind cedările teritoriale prin forță. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Stan critică declarațiile europenilor care afirmă că […]
08:00
Bancul zilei are în centrul atenției cele trei vești ale unui preot care sunt rostite în fața unei mulțimi de enoriași. Spor la râs. Un preot în fața mulțimii de enoriași: – Am o veste proastă, o veste bună și o altă veste proastă. Enoriașii amuțesc. – Vestea proastă: biserica are nevoie de un acoperiș […]
07:50
TOP 10 – Cele mai scumpe cartiere din România. În ce oraș se află cartierul cu cele mai mari prețuri la garsoniere și apartamente cu 2 camere # Gândul
Gândul.ro a întocmit un top al celor mai scumpe cartiere din România. Iată locațiile în care se găsesc cele mai mari prețuri la garsoniere și apartamente cu 2 camere, la momentul actual. Pentru a achita astfel de prețuri estimate (vezi tabelul mai jos) pentru aceste locuințe, posibilii viitori proprietari trebuie să scoată din buzunare sume […]
07:30
Ca să aveți o zi frumoasă, începeți dimineața cu un zâmbet. Bancul de miercuri: „Tati, ce înseamnă «alcoolist»”? – Tata, ce înseamnă «alcoolist»? – Vezi pisicile alea 4? Un alcoolist vede 8. – Tata, dar sunt 2… Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu ocazia împlinirii majoratului fetei […]
07:20
26 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Tina Turner ar fi împlinit 86 de ani. Francisc Vaștag împlinește 57 de ani. Ultimul zbor al avionului Concorde # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 26 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Tina Turner, pe numele real Anna Mae Bullock, s-a născut pe 26 noiembrie 1939 în Tennessee, SUA, şi a fost una dintre cele mai puternice și influente voci ale muzicii rock și […]
07:10
România la 6 luni cu Nicușor Dan Președinte! 6 minciuni și un MARE adevăr: „Nu va fi ușor.” Și nu a fost… # Gândul
Se împlinesc 6 luni de când Nicușor Dan a devenit președintele României. Cu „România onestă” prinsă la rever, șeful statului a pornit la drum cu ideea că țara are nevoie de o schimbare fundamentală și a identificat două mari probleme – deficitul bugetar și corupția. În discursul pe care l-a susținut după ce a depus […]
07:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan îi critică pe liderii europeni pentru gestionarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina, susținând că, în acest moment, indiferent de deznodământul conflictului, Ucraina a pierdut acest război. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Profesorul Valentin Stan susține că Statele Unite ale Americii a încercat […]
Acum 6 ore
06:10
26 noiembrie. Joc pe contre între câștigătorii surpriză ai primului tur al alegerilor prezidențiale. Lasconi vrea o alianță pro-NATO și pro-UE în lupta cu „admiratorul lui Putin”, Georgescu reacționează: „Se cere poporului român să intre în războiul din Ucraina” # Gândul
Candidatul independent Călin Georgescu și Elena Lasconi – candidat din partea Uniunii Salvați România (USR) – s-au clasat, surprinzător, pe primele două poziții după primul tur al alegerilor prezidențiale, desfășurat în data de 24 noiembrie 2024. Previziunile și sondajele de opinie s-au dovedit a fi nu numai neconcludente, ci și greșite, iar marii perdanți ai […]
06:10
După dezvăluirile Gândul, Ministerul Muncii oprește mutarea direcțiilor pentru Tineret și Familie în clădirea cu bulină roșie. Se caută urgent un nou sediu, după expirarea chiriei în decembrie # Gândul
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a renunțat la planul de a reloca angajații din sediul din Piața Montreal nr. 10 în imobilul de pe Strada George Vraca nr. 9. Decizia vine în urma dezvăluirilor făcute de Gândul cu privire la riscurile majore ale clădirii în care urmau să fie mutate două dintre […]
06:10
Valentin Stan: Negocierile de pace din Ucraina sunt cel mai mare DEZASTRU diplomatic al Uniunii Europene # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan are un discurs dur la adresa Uniunii Europene și a modului în care țările implicate au gestionat negocierile de pace din Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show. Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan cataloghează negocierile privind acordul de pace […]
06:10
„Autostrada suferinței”, în grija CNSAS. 25 de ani de dezvăluiri şi 200 de kilometri de dosare cu torturile Securităţii # Gândul
Indiferent că e scrisă de învingători sau de învinşi, istoria decide uneori să nu devină complice mai ales cu călăii acelora care au iubit libertatea mai presus de tortură. Marţi se împlinesc 25 de ani de la înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi tot atâţia ani de când istoria a decis să nu […]
06:10
Mocnește un conflict la METROU, după ce negocierile dintre sindicat și conducerea Metrorex au intrat în impas. Transportul din București, în pericol # Gândul
Negocierile dintre sindicaliști și conducerea Metrorex pentru semnarea unui nou Contract Colectiv de Muncă au intrat în impas. An de an, sindicaliștii reușesc să obțină o indexare a veniturilor în raport cu inflația. Anul acesta, însă, din cauza austerității pe care o impune Guvernul Ilie Bolojan, este greu de crezut că sindicaliștii din subteran pot […]
05:10
Imaginează-ți viața reală: Un expert digital explică, pentru Gândul, ce s-ar întâmpla dacă ar cădea internetul global pentru o săptămână: „Impactul ar fi uriaș” # Gândul
O pană masivă de internet a dus, zilele trecute, la căderea în bloc a mai multor site-uri importante. Inclusiv platforma de socializare X a fost afectată de o defecțiune a serviciilor firmei de infrastructură internet Cloudflare. Preț de câteva ore, lumea s-a oprit în loc – de la omul simplu care se joacă pe telefon […]
05:10
Scandal în SUA.Negociatorul lui Trump a fost interceptat când vorbea cu rușii pe Ucraina:„Donețk și poate un schimb de teritorii undeva”/ „Sună bine” # Gândul
Emisarul SUA Steve Witkoff, care și-a sărbătorit triumful acordului de pace din Fâșia Gaza (încălcat ocazional), ar fi conversat la telefon cu un oficial de la Kremlin pentru a-i sugera să lucreze împreună la un plan similar privind Ucraina. Într-o conversație telefonică ce a durat 5 minute, Witkoff l-a sfătuit pe Yuri Ushakov, unul dintre […]
Acum 12 ore
23:50
Angajările sezoniere cresc în perioada sărbătorilor. În ce domenii este nevoie de forță de muncă # Gândul
Angajările sezoniere cresc în perioada sărbătorilor. Mai multe firme și companii fac angajări pentru a face față comenzilor de Crăciun sau de Revelion. Cele mai multe posturi sunt oferite prin contracte de muncă pe perioadă determinată și permit obținerea unui venit suplimentar în prag de Crăciun. Persoanele care își doresc un venit în plus pot […]
23:40
Numărul persoanelor rănite în Zaporijje a crescut la patru. Fiecăruia i se acordă asistență medicală, anunță serviciile de urgență. Au fost avariate cel puțin 7 blocuri cu mai multe etaje și câteva case particulare. Au fost distruse un cămin, un magazin, o stație de alimentare și una dintre întreprinderi. Știre în curs de actualizare
