Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030
Digi24.ro, 26 noiembrie 2025 07:20
Preşedintele Nicuşor Dan va adresa, miercuri, în cadrul şedinţei comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, relatează Agerpres. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Documentul, care a fost analizat tot luni de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a fost trimis Comisiilor comune de apărare pentru raport comun şi întocmirea proiectului de hotărâre, urmând să fie supus aprobării Parlamentului în şedinţa comună de miercuri, ora 14:00.
Acum o oră
07:10
Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA: dezvăluiri dintr-o discuție telefonică cu consilierul lui Putin din octombrie # Digi24.ro
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff, proaspăt ieșit din triumful acordului de pace din Gaza, a avut luna trecută o discuție telefonică cu un înalt oficial de la Kremlin pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina — și că Vladimir Putin ar trebui să discute acest lucru cu Donald Trump, relatează Bloomberg.
07:10
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone israeliene. Aparatele vor fi fabricate în țara noastră # Digi24.ro
400 de milioane de dolari pentru drone care pot să detecteze orice mișcare a rușilor în apropierea României. Este afacerea pe care Ministerul Apărării Naționale a încheiat-o cu firma israeliană Elbit. Conform contractului, Armata va primi 7 sisteme Watchkeeper X, însă până acum MApN a plătit 3 sisteme. Un sistem Watchkeeper X este alcătuit din centrul de comandă, sisteme de telecomunicații și câte 3 drone. Aparatele de zbor vor fi construite în România, însă primele drone sunt testate în Israel. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această achiziție pentru România, am fost și noi în Israel, unde am asistat la zboruri de antrenament, într-o bază secretă.
07:10
Șoferii ar putea scăpa de proba teoretică la obținerea unor categorii de permis. Ce prevede proiectul adoptat de Senat # Digi24.ro
Unii șoferi ar putea fi scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea unor categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Inițiativa vizează în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1, care vor să obțină categoriile A, A2 sau B.
07:10
„Înseamnă evoluție mai lentă”. Proiectul care limitează durata temelor de casă stârnește rumoare în școli. Ce spun elevii și părinții # Digi24.ro
Elevii vor primi mai puține teme pentru acasă. Ministerul Educației vrea ca cei din clasele primare să își ocupe cel mult o oră pe zi cu temele. Timpul s-ar dubla pentru elevii de liceu. De cealaltă parte, copiii sunt conștienți că, dacă nu acordă timp suficient pentru studiu, nu vor avea rezultate notabile. „Teme puține înseamnă evoluție mai lentă”, completează și unii dintre dascăli.
07:10
Aurul bate record după record. Cât costă acum gramul și care este varianta ideală pentru investiție. „O idee foarte bună” # Digi24.ro
Aurul este pe cale să devină investiția anului, cu o creștere de peste 60%. La cursul BNR, marți, gramul era de 586 de lei. Și bijuteriile sunt mai scumpe. Atenție, însă, ce fel de aur cumpărați, pentru că diferențele de taxare sunt semnificative, atrag atenția specialiștii.
07:10
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei # Digi24.ro
Incursiunile tot mai dese ale vaselor rusești în apropiere de coasta Irlandei au stârnit îngrijorare în rândul europenilor, care se tem că infrastructura subacvatică din această zonă, prin care sunt transferate zilnic peste un sfert din toate datele transatlantice, este în pericol. Neutralitatea militară a Irlandei și lipsa capacității de a se apăra în fața amenințărilor venite din partea Rusiei au transformat țara într-un simplu spectator în privința propriei sale securități maritime și o vulnerabilitate strategică pentru Europa.
07:10
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european # Digi24.ro
Aliații sunt dispuși să desfășoare forțe de sprijin în Ucraina, imediat după semnarea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit RBC Ukraine.
07:10
Pariul câștigător al Chinei și strategia pierzătoare a Americii: Cum a căzut Donald Trump în capcana lui Xi Jinping # Digi24.ro
Deși președintele american Donald Trump a amenințat că va lansa un baraj de măsuri economice împotriva Chinei odată ce a revenit la Casa Albă, Beijingul s-a bucurat în 2025 de surprinzător de multe realizări pe plan diplomatic, strategic și tehnologic. Din multe puncte de vedere, China se află acum într-o poziție mult mai bună decât a fost cu un an în urmă, în timp ce planul haotic al administrației Trump a produs foarte puține rezultate pentru Statele Unite.
07:10
Studiu: Adolescența se termină la 32 de ani. Cele patru vârste la care creierul trece prin schimbări majore # Digi24.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte de-a lungul vieții noastre, cu momente de cotitură la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au dezvăluit oamenii de știință, citați de BBC.
07:10
„Ecouri din 1938”: Experții avertizează că planul inițial al lui Trump pentru pace în Ucraina ar submina securitatea Europei # Digi24.ro
Planul de pace propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina este criticat de analiști și diplomați, care avertizează că acesta ar impune concesii majore Ucrainei și ar submina arhitectura de securitate a Europei. Experții susțin că prevederile planului, de la cedări teritoriale la limitarea alianțelor și reducerea armatei, amintesc periculos de mult de logica Acordului de la München din 1938.
07:10
„Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping. Cum a devenit Rusia „darul nesperat” pentru China # Digi24.ro
China a economisit 20 de miliarde de dolari din 2022 prin achiziționarea de petrol din Rusia, a declarat Igor Sechin, șeful Rosneft, la forumul energetic de la Beijing.
07:10
Pericolul din spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, de la vânzători fără autorizații. La ce riscuri ne expunem # Digi24.ro
Cu aproximativ o lună înainte de Crăciun, rețelele sociale abundă în anunțuri care mai de care mai tentante, postate de bucătari sau patiseri de ocazie, fără autorizații. Vândute sub prețul pieței și realizate în condiții de nimeni știute, alimentele pot fi extrem de periculoase pentru cei care ajung să le consume. Motivul e că pot fi contaminate cu bacterii periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave, atrag atenția reprezentanții Autorității pentru Siguranţa Alimentelor.
Acum 4 ore
05:40
Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA # Digi24.ro
Administrația Trump pregătește cele mai mari scumpiri din istoria parcurilor naționale americane, măsură care va afecta exclusiv turiștii străini. Începând cu 2026, abonamentul anual de acces va crește de la 80 la 250 de dolari, iar la intrarea în cele mai populare parcuri, precum Grand Canyon, Yellowstone sau Yosemite, se va aplica o taxă suplimentară de 100 de dolari pentru vizitatorii străini.
Acum 8 ore
00:20
Vladimir Putin, primit cu vulturi dresați, cai și câini de pază în Kîrgîzstan. Ceremonie grandioasă pentru liderul rus # Digi24.ro
Vladimir Putin a avut parte de o primire spectaculoasă la sosirea în Kîrgîzstan, unde efectuează o vizită de trei zile. Autoritățile de la Bișkek au organizat o ceremonie amplă, cu câini de pază, vulturi dresați, călăreți și momente artistice tradiționale, un spectacol pregătit special în onoarea liderului de la Kremlin, aflat în drum spre un summit regional.
00:20
Roxana Mînzatu, comisar european: Pachetul de măsuri fiscale a început să producă efecte # Digi24.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că România a înregistrat rezultate mai bune, faţă de anul precedent, în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă, dar tot se clasează sub media europeană. Când vine vorba despre riscul de sărăcie şi excluziune socială, România este, însă, peste media europeană. În plus, în educaţie, provocările sunt semnificative. ”În total, 7 indicatori sociali sunt în situaţie critică, motiv pentru care Comisia Europeană va analiza în detaliu cauzele şi va formula recomandări specifice, dacă reformele nu avansează suficient”, avertizează comisarul european.
00:00
Trei persoane au fost inculpate şi plasate în arest la Paris în cadrul unui dublu caz de spionaj economic în favoarea Moscovei şi ingerinţă după descoperirea unor afişe pro-ruse pe Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile capitalei franceze, relatează AFP.
25 noiembrie 2025
23:50
Papa Leon va merge în Turcia și în Liban cu un mesaj de pace, în prima sa călătorie în străinătate # Digi24.ro
Papa Leon va întreprinde joi prima sa călătorie în afara Italiei în calitate de lider al Bisericii Catolice, vizitând Turcia și Libanul, unde se așteaptă să facă apeluri la pace în regiune și să îndemne la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp, scrie Reuters.
Acum 12 ore
23:40
Inundaţii în Fâşia Gaza în urma ploilor torenţiale. Corturi distruse, 2 milioane de persoane în pericol # Digi24.ro
Ploile torenţiale care s-au abătut asupra Israelului şi Teritoriilor Palestiniene au provocat inundaţii severe în Fâşia Gaza, deja distrusă în mare parte, transmite marţi dpa. Mass-media palestiniene au relatat marţi că numeroasele persoane care trăiesc în tabere provizorii de corturi de-a lungul coastei au fost afectate de condiţiile meteo dificile.
23:30
Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA # Digi24.ro
Administrația Trump pregătește cele mai mari scumpiri din istoria parcurilor naționale americane, măsură care va afecta exclusiv turiștii străini. Începând cu 2026, abonamentul anual de acces va crește de la 80 la 250 de dolari, iar la intrarea în cele mai populare parcuri, precum Grand Canyon, Yellowstone sau Yosemite, se va aplica o taxă suplimentară de 100 de dolari pentru vizitatorii străini.
23:10
Tradiția grațierii curcanilor de Ziua Recunoștinței, prilej pentru Donald Trump de a-și ataca rivalii politici: „Grăsan neîngrijit” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a transformat tradiția grațierii curcanilor înainte de Ziua Recunoștinței într-un prilej de a-și ataca adversarii politici democrați, relatează AFP, conform News.ro.
23:00
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona prăbușită în Vaslui. Ionuț Moșteanu: „Nu putem să tragem fără a ne gândi la consecințe” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus marți seara la Digi24 că a vorbit cu piloții germani care au plecat în urmărirea dronei rusești, aceștia spunându-i și ei, alături de cei români, că drona a fost greu de interceptat pentru că dispărea în mod repetat de pe radar, părăsind la un moment teritoriul României, după care a revenit. Ministrul Apărării a reiterat faptul că piloții nu au nevoie de alt ordin de a doborî aparatul de zbor decât de la comandantul misiunii. „Trebuie să vadă acea dronă, să aibă contact vizual, să o prindă cu radarul avionului” a explicat Mășteanu. El a mai afirmat și că un sistem anti-dronă este în România, însă acesta trebuie integrat în sistemul NATO, acest lucru fiind o „provocare”.
22:50
O călugăriță de origine română dirijează traficul auto în Roma. Imagini virale cu Emilia Jitaru: „Era un lucru bun de făcut” # Digi24.ro
Fiind cea mai redutabilă atacantă din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, sora Emilia Jitaru este mai obișnuită să se ferească de apărătorii adversari decât de trafic. Dar fosta internațională din România, care a jucat pentru echipa feminină a țării înainte de a-și dedica viața lui Iisus, a ajuns la un public mai larg după ce a devenit virală o înregistrare video în care apare pe străzile Romei, îmbrăcată în veșmântul călugăresc, dirijând traficul și eliberând o stradă aglomerată, relatează The Times.
22:50
„Tipul cu dronele”. Cine este Dan Driscoll, politicianul căruia Donald Trump i-a încredinţat un rol-cheie în negocierile pentru Ucraina # Digi24.ro
Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis un personaj-cheie neaşteptat să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA şi un apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, scriu BBC şi The Guardian.
22:40
CCR a declarat neconstituționale o serie de prevederi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României a decis, marţi, că dispoziţiile din Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul care permiteau autorităţii publice locale să aprobe derogări de la documentaţiile de urbanism fără criterii clare afectează principiile previzibilităţii şi securităţii juridice.
22:30
Traian Simionca, primarul acuzat că a agresat sexual o angajată la locul de muncă, plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, a fost plasat în arest la domiciliu după ce a fost acuzat că a agresat sexual o angajată în biroul său. Deși au apărut imagini intime cu cei doi pe internet, edilul susține că cineva care vrea să îi facă rău le-a creat cu inteligenţa artificială.
22:30
Scandalul BBC - Trump: cum poate fi afectat cel mai cunoscut brand de știri britanic de războiul cu președintele american # Digi24.ro
Când BBC a lansat o expansiune în SUA în iunie, șeful departamentului de știri a promis „încredere într-o perioadă de incertitudine globală dramatică”. Cinci luni mai târziu, președintele Donald Trump amenință cu un proces de 5 miliarde de dolari, guvernele ostile de mult timp față de știrile independente promit să îngreuneze viața postului britanic, iar șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-a dat demisia, scrie Reuters într-o analiză privind viitorul celebrei și apreciatei instituții britanice de presă.
22:20
După precedentul creat ieri de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția germană # Digi24.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa.
22:20
Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100 și avionul secret A-60 care transportă un sistem laser de luptă # Digi24.ro
Imagini din satelit recente publicate de un cercetător ucrainean OSINT, confirmă că atacul nocturn al Ucrainei asupra Taganrogului a distrus nu unul, ci două avioane rusești rare și de mare valoare la complexul aviatic Beriev — unul dintre ele fiind un aparat unic ce transporta un laser de luptă.
22:10
Accident grav pe DN 2A, în Ialomița. Opt persoane rănite, printre care un bebeluș de două luni # Digi24.ro
Opt persoane au fost rănite marți într-un accident grav produs pe DN 2A, în județul Ialomița, pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia. În impact au fost implicate trei autoturisme, iar printre victime se află și un bebeluș de două luni. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor accidentului.
22:10
Pacea rece și sfârșitul inocenței: De ce suntem condamnați să câștigăm pauza strategică impusă de Washington # Digi24.ro
Istoria nu se repetă, spunea Mark Twain, dar rimează. Astăzi, privind textul planului de pace propus de administrația Trump pentru Ucraina, avem, de facto, falimentul arhitecturii de securitate post-Război Rece și momentul zero pentru Europa.
22:10
Donald Trump a anunțat condiția pentru o întâlnire cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Steve Wiktoff va merge la Moscova # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a cerut lui Steve Witkoff să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, va avea misiunea de a se întâlnii cu ucrainenii.
22:00
Cum arată buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei în 7 decembrie # Digi24.ro
Autoritatea Electorala Permanentă (AEP) a publicat marți seară buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei pe care bucureștenii îl vor găsii în secțiile de vot pe 7 decembrie. Buletinul are opt pagini și conține și un sumar care prezintă ordinea și paginile unde votanții își pot găsi candidatul pe care vor să pună ștampila.
22:00
Unde își va ispăși Jair Bolsonaro cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Digi24.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, trebuie să-și ispășească pedeapsa de 27 de ani de închisoare într-o cameră de 12 metri pătrați dintr-o bază a poliției din capitala Brasilia, după ce a fost găsit vinovat de complot pentru răsturnarea guvernului, relatează The Guardian.
22:00
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie # Digi24.ro
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat, iar mii de tineri medici și-au ales specialitatea. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță un interes record pentru medicina de familie și cel mai mare număr de locuri oferite în ultimii ani, într-un context în care, pentru prima dată, au rămas și câteva locuri neocupate.
21:30
Ministerul Agriculturii a finalizat plățile către producătorii din sere și solarii. 300 de milioane de lei pentru legumele românești # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, marţi seară, că au fost închise plăţile pentru programul de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, fiind virată fermierilor, în total în acest an, suma de 271,2 milioane de lei.
21:10
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul de zbor în spațiul aerian al României # Digi24.ro
Este cel mai grav incident de securitate de pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. O dronă a rușilor a căzut în Puiești, județul Vaslui, după ce a trecut mai întâi prin alte trei județe și a fost urmărită ore întregi de patru avioane NATO. Este pentru prima oară când un astfel de aparat pătrunde atât de adânc pe teritoriul României. Iar incidentul a avut loc fix în ziua în care a venit în vizită comandantul Forțelor Terestre americane din Europa și Africa.
21:10
Momentul în care s-a prăbușit plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului afectat de explozie din Buftea # Digi24.ro
Plafonul dintre parter și etajul 1 al blocului din Buftea afectat de explozie s-a prăbușit, iar întregul moment a fost surprins. Trei persoane, între care și un copil, se află la spital, una dintre acestea prezintă arsuri pe 50-55% din suprafața corporală.
21:10
Ungaria, interesată să importe gaze din zăcământul Neptun Deep. Ce a declarat Peter Szijjarto despre achiziționarea Lukoil de către MOL # Digi24.ro
Ungaria este interesată de diversificare şi de importul de gaze din zăcământul Neptun Deep, din Marea Neagră, a afirmat marţi ministrul Afacerilor Externe şi Comerţului exterior al Ungariei, Peter Szijjarto, la o conferinţă de presă pe teme de energie.
21:00
Mesajul lui Ilie Bolojan, după anunțul CE că nu va suspenda fondurile UE: Măsurile luate de Guvern au fost corecte # Digi24.ro
Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a transmis marţi că, datorită măsurilor fiscale adoptate vara aceasta, situaţia din România s-a îmbunătăţit, iar Comisia nu va propune, deocamdată, suspendarea fondurilor europene, ceea ce confirmă că măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte şi au început să dea rezultate, a afirmat premierul Ilie Bolojan.
21:00
CM 2026. FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 din 5 decembrie # Digi24.ro
FIFA a anunţat procedura tragerii la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026, eveniment ce va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul ar urma să aibă loc de la ora 19.00.
20:50
Scandal în zona retrocedată din Parcul IOR. Administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Polițiștii locali, anchetați acum de # Digi24.ro
Poliţiştii au fost chemaţi să intervină, marţi, în zona retrocedată din Parcul IOR, unde au constatat că administratorul tăia copaci, deşi nu avea autorizaţie. Mai multe persoane i-au cerut să înceteze, iscându-se discuţii contradictorii. La faţa locului erau şi poliţişti locali de la Serviciul Control Ecologie şi Protecţia Mediului, dar care nu au întrerupt tăierea de arbori. Secţia 12 Poliţie s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu.
20:40
Lucian Judele: Tăierile ilegale din zona Parcului IOR par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70 # Digi24.ro
City Managerul Capitalei, Lucian Judele, a afirmat, marţi seară, că Parlamentul României trebuie să decidă dacă „este de partea mafiei drujbelor sau îi sprijină pe cetăţenii oraşelor care nu pot supravieţui fără spaţii verzi”. El a publicat imagini de la incidentul din zona retrocedată a Parcului IOR, afirmând „tăierile ilegale din Sectorul 3 par întâmplări desprinse dintr-un film cu mafia din anii ’60–’70”.
20:30
Lady Joan, soția miliardarului britanic Richard Branson, a murit la vârsta de 80 de ani. Mesajul magnatului # Digi24.ro
Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.
20:10
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # Digi24.ro
Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând "colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale" din această ţară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea "unui regim hibrid de autocraţie electorală", relatează agenţia EFE.
20:00
Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban ar urma să se întâlnească vineri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, potrivit presei. Orban a îndemnat UE să sprijine planul SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia, relatează Euronews.
20:00
Dragoş Pîslaru, după decizia C.E. de a nu suspenda fondurile europene pentru România: „Procedura de deficit excesiv rămâne deschisă” # Digi24.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, exolică, marţi seară, după ce Comisia Europeană a anunţat că nu suspendă fondurile europene pentru România, că procedura de deficit excesiv rămâne totuşi temporar deschisă, ceea ce înseamnă că suntem în continuare sub monitorizare. „România are obligaţia de a continua reducerea deficitului şi de a nu repeta greşelile trecutului”, a transmis ministrul.
19:40
Ministrul Alexandru Nazare, după evaluarea pozitivă venită de la Bruxelles: „Nu mai există riscul de pierdere a fondurilor europene” # Digi24.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, marţi seară, că măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar au fost apreciate de Comisia Europeană, astfel încât instituţia a decis să îngheţe procedura de suspendare a fondurilor europene. „Este o reconfirmare a faptului cã mãsurile adoptate funcţioneazã şi produc efecte”, a declarat ministrul Alexandru Nazare.
19:40
Armata britanică suspendă utilizarea tancurilor Ajax după ce zeci de militari s-au îmbolnăvit în timpul unui exercițiu: ce probleme au # Digi24.ro
Membrii a două regimente britanice au suferit probleme de sănătate după ce au petrecut până la 15 ore în vehiculele blindate defecte, care au fost declarate sigure în această lună, scrie The Times.
19:30
Generalul american Curtis King: Vom continua să ne menţinem angajamentul, deoarece facem parte din NATO împreună cu România # Digi24.ro
Generalul de brigadă Curtis King, comandantul general al Comandamentului 10 al Armatei Aeriene şi de Apărare Antirachetă a SUA, a dat asigurări, marţi, că Washingtonul rămâne fidel angajamentelor de apărare colectivă în cadrul NATO, iar reajustarea trupelor americane nu ştirbeşte cu nimic acest principiu, România rămânând „un element central şi parte a acestei alianţe”.
