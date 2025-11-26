Unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, cofondator al Lukoil, și-a vândut acțiunile la companie pentru o sumă uriașă
Digi24.ro, 26 noiembrie 2025 09:30
Leonid Fedun, cofondator al Lukoil, și-a vândut participația de 10% în companie pentru aproximativ 7 miliarde de dolari, potrivit unor surse citate de Reuters și confirmate de datele de piață. Compania a înregistrat o scădere rapidă a portofoliului său, din cauza sancțiunilor americane.
Europenii caută un plan B după blocajul privind împrumutul pentru Ucraina din activele Moscovei # Digi24.ro
Țările europene lucrează la un plan de urgență, un plan B, pentru a împiedica Ucraina să rămână fără bani la începutul anului viitor, în cazul în care nu pot ajunge la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea efortului de război al Kievului, scrie Politico.
Armata israeliană anunță „vaste operațiuni” în nordul Cisiordaniei: „Nu vom permite terorismului să prindă rădăcini” # Digi24.ro
Armata israeliană a anunţat miercuri lansarea unei „vaste operaţiuni” împotriva grupurilor armate palestiniene din nordul Cisiordaniei ocupate.
Trump justifică discuția lui Witkoff cu rușii: Trebuie să „vândă asta Ucrainei. Să vândă Ucraina Rusiei, e treaba unui om de afaceri” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a comentat transcrierea unei conversații dintre trimisul special Steve Witkoff și consilierii lui Putin, publicată de Bloomberg. Trump nu a văzut nimic neobișnuit în acțiunile reprezentantului său, numind-o „practică standard” și specificul muncii unui om de afaceri, scrie Ukrainskaia Pravda, care citează declarațiile președintelui american făcute pentru repoteri la bordul aeronavei Air Force 1.
Putin a dat decret ca autorităţile să întărească identitatea rusă în părțile anexate ilegal din Ucraina # Digi24.ro
Autorităţile ruse trebuie să sporească numărul de oameni care se identifică drept ruşi şi care vorbesc limba rusă în părţile din Ucraina anexate ilegal de Rusia după invazia Rusiei din 2022, potrivit unui document semnat de preşedintele rus Vladimir Putin.
Șeful NATO spune că planul pentru pace al SUA pentru Ucraina încă necesită negocieri substanțiale # Digi24.ro
ecretarul general al NATO Mark Rutte a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA care vizează încheierea războiului din Ucraina, afirmând că planul încă necesită negocieri substanţiale.
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță de 10 ani a fost înjunghiată de mama ei. Femeia a vrut să se răzbune # Digi24.ro
O fetiță de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital marți seara, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de femeie. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.
Trump spune că ar fi în interesul Ucrainei să ajungă la un acord de pace: Unele teritorii „ar putea fi oricum obţinute de Rusia” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că ar fi în interesul Ucrainei să ajungă rapid la un acord de pace cu Rusia, sugerând că unele teritorii aflate acum în dispută „ar putea fi oricum obținute de Moscova” în următoarele luni. Liderul de la Washington afirmă că negocierile avansează și că se discută garanții de securitate pentru Ucraina împreună cu partenerii europeni.
Comandant NATO: „România va avea un sistem capabil să doboare dronele. Este o figură centrală în această parte a Alianţei” # Digi24.ro
România va avea, în curând, un nou sistem militar capabil să doboare dronele care pătrund în spaţiul aerian naţional. Declaraţia a fost făcută de comandantul Forţelor Terestre ale Statelor Unite în Europa şi Africa, generalul Christopher Donahue. Chiar și în contextul redistribuirii trupelor, angajamentul american față de apărarea colectivă rămâne ferm, iar capabilitățile militare terestre din România rămân puternice, a transmis, la rândul ei, prin intermediul unei postări pe Facebook, Ambasada Statelor Unite în România.
„Ziua Z”. DIICOT anunță operațiuni de amploare în toată țara: peste 150 de percheziţii şi 240 de mandate de aducere # Digi24.ro
Poliţişti şi procurori DIICOT desfăşoară, miercuri, 150 de percheziţii în 30 de dosare vizând grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică, 240 de persoane urmând să fie duse la audieri.
Percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins # Digi24.ro
Procurorii del al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie fac, miercuri dimineață, 12 percheziţii domiciliare în Bucureși şi două în orașul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins.
Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania # Digi24.ro
Târgurile de Crăciun din Germania, o atracție turistică majoră pentru economiile locale, se confruntă cu costuri de securitate fără precedent în urma unei serii de atacuri. Un sondaj la nivel național realizat de Federal Association of City and Town Marketing (BCSD), a constatat că, în ultimii trei ani, costurile evenimentelor publice, inclusiv târgurile de Crăciun, au crescut în medie cu 44%, scrie Reuters.
O şoferiţă a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat din Bucureşti. O pasageră de 20 de ani a murit pe loc # Digi24.ro
O şoferiţă a intrat marți noapte cu maşina într-un stâlp de iluminat din București, pe Calea Ferentari, o tânără de 20 de ani, aflată în autoturism, decedând în urma impactului.
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030 # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan va adresa, miercuri, în cadrul şedinţei comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Naţională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030, relatează Agerpres. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030. Documentul, care a fost analizat tot luni de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, a fost trimis Comisiilor comune de apărare pentru raport comun şi întocmirea proiectului de hotărâre, urmând să fie supus aprobării Parlamentului în şedinţa comună de miercuri, ora 14:00.
Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA: dezvăluiri dintr-o discuție telefonică cu consilierul lui Putin din octombrie # Digi24.ro
Trimisul prezidențial american Steve Witkoff, proaspăt ieșit din triumful acordului de pace din Gaza, a avut luna trecută o discuție telefonică cu un înalt oficial de la Kremlin pentru a-i sugera să colaboreze la un plan similar pentru Ucraina — și că Vladimir Putin ar trebui să discute acest lucru cu Donald Trump, relatează Bloomberg.
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone israeliene. Aparatele vor fi fabricate în țara noastră # Digi24.ro
400 de milioane de dolari pentru drone care pot să detecteze orice mișcare a rușilor în apropierea României. Este afacerea pe care Ministerul Apărării Naționale a încheiat-o cu firma israeliană Elbit. Conform contractului, Armata va primi 7 sisteme Watchkeeper X, însă până acum MApN a plătit 3 sisteme. Un sistem Watchkeeper X este alcătuit din centrul de comandă, sisteme de telecomunicații și câte 3 drone. Aparatele de zbor vor fi construite în România, însă primele drone sunt testate în Israel. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă această achiziție pentru România, am fost și noi în Israel, unde am asistat la zboruri de antrenament, într-o bază secretă.
Șoferii ar putea scăpa de proba teoretică la obținerea unor categorii de permis. Ce prevede proiectul adoptat de Senat # Digi24.ro
Unii șoferi ar putea fi scutiți de susținerea probei teoretice la obținerea unor categorii superioare de permis de conducere, în anumite condiții, potrivit unui proiect de lege adoptat de Senat. Inițiativa vizează în special deținătorii de permise din categoriile A1 și B1, care vor să obțină categoriile A, A2 sau B.
„Înseamnă evoluție mai lentă”. Proiectul care limitează durata temelor de casă stârnește rumoare în școli. Ce spun elevii și părinții # Digi24.ro
Elevii vor primi mai puține teme pentru acasă. Ministerul Educației vrea ca cei din clasele primare să își ocupe cel mult o oră pe zi cu temele. Timpul s-ar dubla pentru elevii de liceu. De cealaltă parte, copiii sunt conștienți că, dacă nu acordă timp suficient pentru studiu, nu vor avea rezultate notabile. „Teme puține înseamnă evoluție mai lentă”, completează și unii dintre dascăli.
Aurul bate record după record. Cât costă acum gramul și care este varianta ideală pentru investiție. „O idee foarte bună” # Digi24.ro
Aurul este pe cale să devină investiția anului, cu o creștere de peste 60%. La cursul BNR, marți, gramul era de 586 de lei. Și bijuteriile sunt mai scumpe. Atenție, însă, ce fel de aur cumpărați, pentru că diferențele de taxare sunt semnificative, atrag atenția specialiștii.
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara care a devenit principala vulnerabilitate din apărarea Europei # Digi24.ro
Incursiunile tot mai dese ale vaselor rusești în apropiere de coasta Irlandei au stârnit îngrijorare în rândul europenilor, care se tem că infrastructura subacvatică din această zonă, prin care sunt transferate zilnic peste un sfert din toate datele transatlantice, este în pericol. Neutralitatea militară a Irlandei și lipsa capacității de a se apăra în fața amenințărilor venite din partea Rusiei au transformat țara într-un simplu spectator în privința propriei sale securități maritime și o vulnerabilitate strategică pentru Europa.
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa. Planul dezvăluit de un lider european # Digi24.ro
Aliații sunt dispuși să desfășoare forțe de sprijin în Ucraina, imediat după semnarea unui acord de pace între Kiev și Moscova, a declarat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit RBC Ukraine.
Pariul câștigător al Chinei și strategia pierzătoare a Americii: Cum a căzut Donald Trump în capcana lui Xi Jinping # Digi24.ro
Deși președintele american Donald Trump a amenințat că va lansa un baraj de măsuri economice împotriva Chinei odată ce a revenit la Casa Albă, Beijingul s-a bucurat în 2025 de surprinzător de multe realizări pe plan diplomatic, strategic și tehnologic. Din multe puncte de vedere, China se află acum într-o poziție mult mai bună decât a fost cu un an în urmă, în timp ce planul haotic al administrației Trump a produs foarte puține rezultate pentru Statele Unite.
Studiu: Adolescența se termină la 32 de ani. Cele patru vârste la care creierul trece prin schimbări majore # Digi24.ro
Creierul trece prin cinci faze distincte de-a lungul vieții noastre, cu momente de cotitură la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au dezvăluit oamenii de știință, citați de BBC.
„Ecouri din 1938”: Experții avertizează că planul inițial al lui Trump pentru pace în Ucraina ar submina securitatea Europei # Digi24.ro
Planul de pace propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Ucraina este criticat de analiști și diplomați, care avertizează că acesta ar impune concesii majore Ucrainei și ar submina arhitectura de securitate a Europei. Experții susțin că prevederile planului, de la cedări teritoriale la limitarea alianțelor și reducerea armatei, amintesc periculos de mult de logica Acordului de la München din 1938.
„Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping. Cum a devenit Rusia „darul nesperat” pentru China # Digi24.ro
China a economisit 20 de miliarde de dolari din 2022 prin achiziționarea de petrol din Rusia, a declarat Igor Sechin, șeful Rosneft, la forumul energetic de la Beijing.
Pericolul din spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, de la vânzători fără autorizații. La ce riscuri ne expunem # Digi24.ro
Cu aproximativ o lună înainte de Crăciun, rețelele sociale abundă în anunțuri care mai de care mai tentante, postate de bucătari sau patiseri de ocazie, fără autorizații. Vândute sub prețul pieței și realizate în condiții de nimeni știute, alimentele pot fi extrem de periculoase pentru cei care ajung să le consume. Motivul e că pot fi contaminate cu bacterii periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave, atrag atenția reprezentanții Autorității pentru Siguranţa Alimentelor.
Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA # Digi24.ro
Administrația Trump pregătește cele mai mari scumpiri din istoria parcurilor naționale americane, măsură care va afecta exclusiv turiștii străini. Începând cu 2026, abonamentul anual de acces va crește de la 80 la 250 de dolari, iar la intrarea în cele mai populare parcuri, precum Grand Canyon, Yellowstone sau Yosemite, se va aplica o taxă suplimentară de 100 de dolari pentru vizitatorii străini.
Vladimir Putin, primit cu vulturi dresați, cai și câini de pază în Kîrgîzstan. Ceremonie grandioasă pentru liderul rus # Digi24.ro
Vladimir Putin a avut parte de o primire spectaculoasă la sosirea în Kîrgîzstan, unde efectuează o vizită de trei zile. Autoritățile de la Bișkek au organizat o ceremonie amplă, cu câini de pază, vulturi dresați, călăreți și momente artistice tradiționale, un spectacol pregătit special în onoarea liderului de la Kremlin, aflat în drum spre un summit regional.
Roxana Mînzatu, comisar european: Pachetul de măsuri fiscale a început să producă efecte # Digi24.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că România a înregistrat rezultate mai bune, faţă de anul precedent, în ceea ce priveşte rata de ocuparea a forţei de muncă, dar tot se clasează sub media europeană. Când vine vorba despre riscul de sărăcie şi excluziune socială, România este, însă, peste media europeană. În plus, în educaţie, provocările sunt semnificative. ”În total, 7 indicatori sociali sunt în situaţie critică, motiv pentru care Comisia Europeană va analiza în detaliu cauzele şi va formula recomandări specifice, dacă reformele nu avansează suficient”, avertizează comisarul european.
Trei persoane au fost inculpate şi plasate în arest la Paris în cadrul unui dublu caz de spionaj economic în favoarea Moscovei şi ingerinţă după descoperirea unor afişe pro-ruse pe Arcul de Triumf, unul dintre simbolurile capitalei franceze, relatează AFP.
Papa Leon va merge în Turcia și în Liban cu un mesaj de pace, în prima sa călătorie în străinătate # Digi24.ro
Papa Leon va întreprinde joi prima sa călătorie în afara Italiei în calitate de lider al Bisericii Catolice, vizitând Turcia și Libanul, unde se așteaptă să facă apeluri la pace în regiune și să îndemne la unitate între bisericile creștine divizate de mult timp, scrie Reuters.
Inundaţii în Fâşia Gaza în urma ploilor torenţiale. Corturi distruse, 2 milioane de persoane în pericol # Digi24.ro
Ploile torenţiale care s-au abătut asupra Israelului şi Teritoriilor Palestiniene au provocat inundaţii severe în Fâşia Gaza, deja distrusă în mare parte, transmite marţi dpa. Mass-media palestiniene au relatat marţi că numeroasele persoane care trăiesc în tabere provizorii de corturi de-a lungul coastei au fost afectate de condiţiile meteo dificile.
Tradiția grațierii curcanilor de Ziua Recunoștinței, prilej pentru Donald Trump de a-și ataca rivalii politici: „Grăsan neîngrijit” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a transformat tradiția grațierii curcanilor înainte de Ziua Recunoștinței într-un prilej de a-și ataca adversarii politici democrați, relatează AFP, conform News.ro.
De ce n-au tras avioanele de luptă în drona prăbușită în Vaslui. Ionuț Moșteanu: „Nu putem să tragem fără a ne gândi la consecințe” # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus marți seara la Digi24 că a vorbit cu piloții germani care au plecat în urmărirea dronei rusești, aceștia spunându-i și ei, alături de cei români, că drona a fost greu de interceptat pentru că dispărea în mod repetat de pe radar, părăsind la un moment teritoriul României, după care a revenit. Ministrul Apărării a reiterat faptul că piloții nu au nevoie de alt ordin de a doborî aparatul de zbor decât de la comandantul misiunii. „Trebuie să vadă acea dronă, să aibă contact vizual, să o prindă cu radarul avionului” a explicat Mășteanu. El a mai afirmat și că un sistem anti-dronă este în România, însă acesta trebuie integrat în sistemul NATO, acest lucru fiind o „provocare”.
O călugăriță de origine română dirijează traficul auto în Roma. Imagini virale cu Emilia Jitaru: „Era un lucru bun de făcut” # Digi24.ro
Fiind cea mai redutabilă atacantă din echipa de fotbal a călugărițelor italiene, sora Emilia Jitaru este mai obișnuită să se ferească de apărătorii adversari decât de trafic. Dar fosta internațională din România, care a jucat pentru echipa feminină a țării înainte de a-și dedica viața lui Iisus, a ajuns la un public mai larg după ce a devenit virală o înregistrare video în care apare pe străzile Romei, îmbrăcată în veșmântul călugăresc, dirijând traficul și eliberând o stradă aglomerată, relatează The Times.
„Tipul cu dronele”. Cine este Dan Driscoll, politicianul căruia Donald Trump i-a încredinţat un rol-cheie în negocierile pentru Ucraina # Digi24.ro
Când negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia şi Ucraina au luat o turnură neaşteptată săptămâna trecută, odată cu scurgerea unui plan de pace despre care se spune că ar fi provenit din SUA, administraţia Trump a trimis un personaj-cheie neaşteptat să participe la o serie de întâlniri în străinătate: Dan Driscoll, cel mai tânăr secretar al armatei din istoria SUA şi un apropiat al vicepreşedintelui JD Vance, scriu BBC şi The Guardian.
CCR a declarat neconstituționale o serie de prevederi din Legea privind amenajarea teritoriului și urbanismul # Digi24.ro
Curtea Constituţională a României a decis, marţi, că dispoziţiile din Legea privind amenajarea teritoriului şi urbanismul care permiteau autorităţii publice locale să aprobe derogări de la documentaţiile de urbanism fără criterii clare afectează principiile previzibilităţii şi securităţii juridice.
Traian Simionca, primarul acuzat că a agresat sexual o angajată la locul de muncă, plasat în arest la domiciliu # Digi24.ro
Traian Simionca, primarul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, a fost plasat în arest la domiciliu după ce a fost acuzat că a agresat sexual o angajată în biroul său. Deși au apărut imagini intime cu cei doi pe internet, edilul susține că cineva care vrea să îi facă rău le-a creat cu inteligenţa artificială.
Scandalul BBC - Trump: cum poate fi afectat cel mai cunoscut brand de știri britanic de războiul cu președintele american # Digi24.ro
Când BBC a lansat o expansiune în SUA în iunie, șeful departamentului de știri a promis „încredere într-o perioadă de incertitudine globală dramatică”. Cinci luni mai târziu, președintele Donald Trump amenință cu un proces de 5 miliarde de dolari, guvernele ostile de mult timp față de știrile independente promit să îngreuneze viața postului britanic, iar șefa departamentului de știri, Deborah Turness, și-a dat demisia, scrie Reuters într-o analiză privind viitorul celebrei și apreciatei instituții britanice de presă.
După precedentul creat ieri de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln. Ce spune poliția germană # Digi24.ro
Poliţia din Germania a raportat marţi al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, informează dpa.
Ucraina a lovit baza Taganrog și a distrus un aparat-radar rar A-100 și avionul secret A-60 care transportă un sistem laser de luptă # Digi24.ro
Imagini din satelit recente publicate de un cercetător ucrainean OSINT, confirmă că atacul nocturn al Ucrainei asupra Taganrogului a distrus nu unul, ci două avioane rusești rare și de mare valoare la complexul aviatic Beriev — unul dintre ele fiind un aparat unic ce transporta un laser de luptă.
Accident grav pe DN 2A, în Ialomița. Opt persoane rănite, printre care un bebeluș de două luni # Digi24.ro
Opt persoane au fost rănite marți într-un accident grav produs pe DN 2A, în județul Ialomița, pe varianta ocolitoare a municipiului Slobozia. În impact au fost implicate trei autoturisme, iar printre victime se află și un bebeluș de două luni. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor accidentului.
Pacea rece și sfârșitul inocenței: De ce suntem condamnați să câștigăm pauza strategică impusă de Washington # Digi24.ro
Istoria nu se repetă, spunea Mark Twain, dar rimează. Astăzi, privind textul planului de pace propus de administrația Trump pentru Ucraina, avem, de facto, falimentul arhitecturii de securitate post-Război Rece și momentul zero pentru Europa.
Donald Trump a anunțat condiția pentru o întâlnire cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Steve Wiktoff va merge la Moscova # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că i-a cerut lui Steve Witkoff să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu Vladimir Putin, în timp ce secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, va avea misiunea de a se întâlnii cu ucrainenii.
Cum arată buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei în 7 decembrie # Digi24.ro
Autoritatea Electorala Permanentă (AEP) a publicat marți seară buletinul de vot pentru alegerea primarului general al Capitalei pe care bucureștenii îl vor găsii în secțiile de vot pe 7 decembrie. Buletinul are opt pagini și conține și un sumar care prezintă ordinea și paginile unde votanții își pot găsi candidatul pe care vor să pună ștampila.
Unde își va ispăși Jair Bolsonaro cei 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Digi24.ro
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, trebuie să-și ispășească pedeapsa de 27 de ani de închisoare într-o cameră de 12 metri pătrați dintr-o bază a poliției din capitala Brasilia, după ce a fost găsit vinovat de complot pentru răsturnarea guvernului, relatează The Guardian.
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat. Rogobete anunță mii de locuri ocupate și interes record pentru medicina de familie # Digi24.ro
Procesul de repartizare la Rezidențiat s-a încheiat, iar mii de tineri medici și-au ales specialitatea. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță un interes record pentru medicina de familie și cel mai mare număr de locuri oferite în ultimii ani, într-un context în care, pentru prima dată, au rămas și câteva locuri neocupate.
Ministerul Agriculturii a finalizat plățile către producătorii din sere și solarii. 300 de milioane de lei pentru legumele românești # Digi24.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunţă, marţi seară, că au fost închise plăţile pentru programul de legume cultivate în spaţii protejate, respectiv sere şi solarii, fiind virată fermierilor, în total în acest an, suma de 271,2 milioane de lei.
Ce tip de dronă s-a prăbușit în Vaslui și ce traseu a urmat aparatul de zbor în spațiul aerian al României # Digi24.ro
Este cel mai grav incident de securitate de pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. O dronă a rușilor a căzut în Puiești, județul Vaslui, după ce a trecut mai întâi prin alte trei județe și a fost urmărită ore întregi de patru avioane NATO. Este pentru prima oară când un astfel de aparat pătrunde atât de adânc pe teritoriul României. Iar incidentul a avut loc fix în ziua în care a venit în vizită comandantul Forțelor Terestre americane din Europa și Africa.
