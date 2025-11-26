Inundațiile din sudul Thailandei au făcut 33 de victime
26 noiembrie 2025
Numărul morților în Thailanda, în urma inundațiilor din sudul țării, a ajuns la 33, a declarat miercuri un înalt oficial guvernamental. Cauzele deceselor au inclus alunecări de teren și electrocutări, a precizat purtătorul de cuvânt al guvernului, Siripong Angkasakulkiat./aspanily/denisse (REUTERS – 26 noiembrie)
Conflictul din Ucraina, evoluțiile din Orientul Mijlociu și capacitatea instituțională a Americii de a proteja lumea liberă se regăsesc iarăși printre subiectele favorite ale presei internaționale. Coaliția aliaților europeni ai Ucrainei s-a reunit marți în videoconferinţă, cu participarea în premieră a unui demnitar SUA, secretarul american de stat Marco Rubio, ocazie cu care Parisul a […]
Președintele american Donald Trump a declarat marți că un acord privind războiul din Ucraina este foarte aproape, dar nu a oferit alte detalii, declarând la un eveniment de la Casa Albă: „Vom ajunge acolo”. Un oficial ucrainean și-a exprimat anterior sprijinul pentru cadrul unui acord de pace cu Rusia, unele probleme sensibile urmând să îşi […]
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că Kievul este pregătit să avanseze cu un acord de pace susținut de Statele Unite și că este dispus să discute punctele sensibile ale acestuia cu președintele american Donald Trump în cadrul unor negocieri la care, potrivit lui, ar trebui să participe și aliații europeni. Într-un discurs adresat […]
Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră, joi, 27 noiembrie, de la ora 19:00, la Radio România Cultural, Patimile după Iov de Val Butnaru. Cartea a treia – Acordeonul. Dramatizarea și adaptarea radiofonică: Magda Duțu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Dorel Vişan, Gabriela Popescu, Angela Ciobanu, Dan Melnic, Anatol Durbală, Petru Hadârcă, Marcelo Cobzariu, Diana Decuseară, Corina Rotaru, Ion Mocanu, Alexandru Pleșca, Mircea […]
Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație miercuri, 26 noiembrie a.c., emisiunea aniversară de mărci poștale intitulată Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, 75 de ani, dedicată unei instituții culturale de elită a României. Emisiunea are în componență o marcă poștală, o coliță dantelată și un plic „prima zi”. Aniversarea a 75 de […]
Un singur alineat din legea pensiilor private a fost declarat neconstituțional astăzi de CCR, respectiv cel care prevede că bolnavii de cancer vor putea beneficia de toți banii printr-o singură retragere. Magistrații curții spun că această excepție încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât instituie o discriminare pe criteriu subiectiv. Toate celelalte obiecții formulate de Înalta […]
Piața auto din România a înregistrat un avans de 11% în ritm anual, în condițiile în care în luna octombrie au fost înmatriculate cu aproape 1.500 de autoturisme mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, la nivelul întregii Uniuni, creșterea a fost de două ori mai mică./ilixandru/atataru […]
Parlamentul European a aprobat marţi un program în valoare de 1,5 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari) pentru finanțarea investițiilor în domeniul apărării în întreaga Uniune Europeană și pentru sprijinirea Ucrainei, se arată într-un comunicat. Programul industrial european de apărare (EDIP), parte a unei inițiative mai ample de reînarmare a Europei, declanșată de temerile […]
Realizator: Gabriela Mitrovici – România ar putea depune în curând Cererea de plată numărul 4 din PNRR, astfel încât plata celor 2,6 miliarde de euro să se facă în cel mult trei luni, anunță ministrul investițiilor, Dragoș Pîslaru. Prezent la o conferință pe teme economice, el a mai spus că este necesar un efort sporit […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Nicoleta Turcu – Mai multe companii sunt interesate să preia activele Lukoil din România, anunţă ministrul energiei, Bogdan Ivan. El a mai spus că, până la finalizarea tranzacţiei, piaţa noastră de produse petrochimice nu va fi afectată de aplicarea sancţiunilor impuse de Statele Unite ale […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea vizita Statele Unite, în cursul acestei luni, pentru a finaliza negocierea condițiilor cheie ale „planului de pace” propus de partea americană – transmite postul public Suspilne. Potrivit televiziunii ucrainene, un mesaj în acest sens a fost transmis, marţi, de secretarul Consiliului Național de […]
Într-o lume obișnuită cu demonstrații robotice sterile, desfășurate în laboratoare controlate milimetric, o știre recentă din China a trimis unde de șoc în industria tehnologică globală. Agibot, un start-up din Shanghai fondat de un fost „copil minune” al gigantului Huawei, a rescris regulile anduranței robotice. Robotul umanoid Yuanzheng A2 (Expedition A2) a stabilit oficial un […]
RADOR RADIO ROMÂNIA (25 noiembrie) – O dronă s-a prăbuşit în această dimineaţă într-o livadă din localitatea Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti, din Republica Moldova, pe acoperişul unei case. Echipa secţiei tehnico-explozive s-a deplasat la faţa locului pentru a examina drona şi a stabili dacă aceasta prezintă vreun risc. Autorităţile au evacuat localnicii din imediata […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Realizator: Nicoleta Turcu – Locuitorii municipiului Galaţi au primit în această dimineaţă, puţin după ora 08:00, un mesaj Ro-Alert de avertizare privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian – transmite corespondenta RRA, Maria Măndiţa. Populaţia a fost sfătuită să se adăpostească în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă, […]
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (25 noiembrie) – Realizator: Cristian Bâcâin – Informațiile din trafic sunt aduse de comisarul şef de poliţie Ramona Tudor. Ramona Tudor: Sunt valori crescute de circulație, specifice orelor dimineții, în special la intrarea în capitală, dinspre Pitești pe autostrada A1, dinspre Otopeni pe Drumul Național 1, dar și pe raza localităților Chitila […]
