Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului, iluminate în portocaliu spre a marca ziua pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. În 2025, 57 de femei din România au fost ucise de partenerii lor

13:50

Olena, 19 ani, și Bohdan, 22 de ani, zâmbesc fericiți când intră în cameră. Sunt încătușați și însoțiți de agenți înarmați ai Serviciului de Securitate al Ucrainei. Este prima dată când cuplul se vede într-o lună. Ambii sunt ținuți într-un centru de detenție până la procesul lor pentru trădare, relatează Politico. Olena este blondă cu […]