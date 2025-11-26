Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare a României

10:40

În pofida celebrării „progreselor" obținute în discuțiile de la Geneva, țările europene rămân prea slabe sau prea timide pentru a salva Ucraina, chiar și cu un împrumut bazat pe activele rusești înghețate. Oficialii europeni s-au felicitat luni după discuțiile de la Geneva, care au sugerat că Donald Trump va ține cont de preocupările lor privind …