Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică

11:00

David Moyes spune că „îi place destul de mult” ca jucătorii săi să se certe între ei, după ce Idrissa Gueye, de la Everton, a fost eliminat pentru că l-a lovit în faţă pe coechipierul său Michael Keane, în timpul victoriei cu 1-0 a echipei sale în Premier League, la Manchester United. Bruno Fernandes, de […] The post “Îmi place asta” Reacţia incredibilă a lui David Moyes după ce Idrissa Gueye l-a luat la palme pe Keane appeared first on Antena Sport.