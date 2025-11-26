Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are
Antena Sport, 26 noiembrie 2025 10:20
Ion Ţiriac (86 de ani) a deţinut poziţia de cel mai bogat român. Miliardarul, care are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes, a fost detronat de către cofondatorii Databricks, Matei Zaharia şi Ion Stoica, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari. Co-fondatorul Dedeman, Dragoş Pavăl, are o avere […] The post Afacerile cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 30 minute
10:20
Acum 2 ore
09:40
“Lamine şi Barca, distruşi” Presa spaniolă a amintit că omul care i-a “zdrobit” pe catalani a jucat la Barcelona # Antena Sport
Marca a remarcat că MVP-ul meciului Chelsea – Barcelona 3-0, Marc Cucurella (27 de ani), a evoluat în trecut la catalani. Cucurella şi-a făcut junioratul la Barcelona, după ce anterior a trecut pe la Espanyol. Ulterior a evoluat la seniori pentru Barca. În 2020, Cucurella a fost transferat de la Barcelona la Getafe în schimbul […] The post “Lamine şi Barca, distruşi” Presa spaniolă a amintit că omul care i-a “zdrobit” pe catalani a jucat la Barcelona appeared first on Antena Sport.
09:20
Septupla medaliată olimpică a fost suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping! Pedeapsa primită # Antena Sport
Înotătoarea canadiană Penny Oleksiak, de şapte ori medaliată olimpică, a fost suspendată pentru doi ani din cauza încălcării regulilor antidoping, a anunţat marţi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA). „Sportiva a încălcat trei obligaţii de localizare într-o perioadă de 12 luni, între octombrie 2024 şi iunie 2025”, a indicat ITA într-un comunicat. Penny Oleksiak, suspendată doi ani […] The post Septupla medaliată olimpică a fost suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping! Pedeapsa primită appeared first on Antena Sport.
09:10
Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro # Antena Sport
Olympique Lyon este una dintre echipele care se află pe urmele lui Louis Munteanu, aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate. Presa din Franţa a scris de asemenea despre posibilitatea ca atacantul român să ajungă în Hexagon. Contextul financiar al lyonezilor nu este cel mai fericit, ei fiind aproape de retrogradare în vară, astfel că […] The post Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro appeared first on Antena Sport.
08:50
Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: “Am văzut lucruri pozitive” # Antena Sport
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), a reacţionat după ce echipa lui a fost umilită pe Stamford Bridge, fiind învinsă cu 3-0. În ciuda înfrângerii la un scor dureros, Hansi Flick a văzut unele aspecte pozitive în jocul Barcei. Hansi Flick, după Chelsea – Barcelona 3-0: “Trebuie să gândim şi pozitiv” „Am avut oportunitatea […] The post Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: “Am văzut lucruri pozitive” appeared first on Antena Sport.
08:50
Cristi Chivu se va duela cu strategul Diego Simeone, în Atletico Madrid – Inter, primul test adevărat din Liga Campionilor pentru antrenorul român, ce se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro. Cholo a lăudat jocul lui Inter şi a susţinut că se vede pe banca nerazzurrilor în viitor, […] The post Răspunsul lui Cristi Chivu după declaraţiile lui Diego Simeone appeared first on Antena Sport.
08:50
Fanii au invadat terenul după ce Chapecoense a obţinut luni promovarea în prima ligă braziliană, Serie A, marcând revenirea echipei în principalul eşalon la nouă ani după ce un accident aviatic a dus la moartea majorităţii jucătorilor şi personalului echipei, relatează Reuters. Chapecoense, retrogradată cel mai recent în 2021, şi-a recâştigat statutul de echipă de […] The post Chapecoense revine în prima ligă braziliană la nouă ani după tragedia aviatică appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:20
“E prima dată în viaţă când fac asta” Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen! # Antena Sport
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola (54 de ani), a recunoscut la conferinţa de presă de după înfrângerea cu Bayer Leverkusen, 0-2, că nu ar fi trebuit să înlocuiască atât de mulţi jucători din echipa de start. Guardiola l-a ţinut pe bancă şi pe starul Erling Haaland (25 de ani). Catalanul l-a introdus pe teren […] The post “E prima dată în viaţă când fac asta” Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen! appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:00
Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor # Antena Sport
După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne-a oferit o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League. Ziua de marți a început cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar alte șapte meciuri s-au jucat în aceeași […] The post Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor appeared first on Antena Sport.
00:00
Jose Mourinho (62 de ani) a încheiat o serie neagră, de 6 ani fără victorie în Liga Campionilor. Benfica, echipa pe care o antrenează, s-a impus cu 2-0, în deplasare, cu Ajax Amsterdam. Dahl (minutul 6) şi Barreiro (minutul 90) au marcat golurile victoriei pentru echipa lui Mourinho. Mourinho şi Benfica pot fi urmăriţi în […] The post Reacţia lui Jose Mourinho după prima victorie în 6 ani în Liga Campionilor! appeared first on Antena Sport.
25 noiembrie 2025
23:40
Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei # Antena Sport
FCSB vrea să îl transfere pe Lisav Eissat (20 de ani), jucător care a adunat 2 prezenţe în naţionala României. Tânărul fotbalist evoluează la Maccabi Haifa şi este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 300.000 de euro. Dinamo vrea şi ea să îl aducă pe Lisav Eissat Dinamo, care a fost şi în […] The post Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei appeared first on Antena Sport.
23:00
Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: “Nu discut sub suma asta” # Antena Sport
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a confirmat interesul lui Olympique Lyon şi DC United pentru Louis Munteanu (23 de ani). AntenaSport a dezvăluit în exclusivitate că Olympique Lyon e interesată de transferul lui Louis Munteanu. Munteanu a fost în trecut dorit şi de Rennes. Neluţu Varga, despre suma de transfer pentru Louis Munteanu: “Vreau […] The post Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: “Nu discut sub suma asta” appeared first on Antena Sport.
23:00
Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion # Antena Sport
Chelsea – Barcelona este capul de afiș al zilei de marți din faza principală a UEFA Champions League. Duelul de pe Stamford Bridge este considerat unul de totul sau nimic pentru ambele formații, în condițiile în care cele două au pierdut puncte importante. Cu aproximativ două ore înainte de startul partidei, pe arena din Londra […] The post Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion appeared first on Antena Sport.
22:40
OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă” # Antena Sport
Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, cu Viitorul, în 2016-2017 şi Farul, în 2022-2023, a semnat cu “lanterna” clasamentului din Kosovo, KF Prishtina e Re. Cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Carlo Casap era liber de contract de pe 21 august, atunci când se despărţise […] The post OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă” appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu, lovit din toate părțile! Românul are probleme mari de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid # Antena Sport
Cristi Chivu trebuie să treacă repede peste eșecul suferit în Derby della Madonnina, asta pentru că gruparea pregătită de tehnicianul român va întâlni Atletico Madrid, în faza principală a UEFA Champions League. Din păcate, antrenorul lui Inter se confruntă cu mari probleme de lot înaintea jocului programat miercuri, 26 noiembrie. Nu mai puțin de cinci […] The post Cristi Chivu, lovit din toate părțile! Românul are probleme mari de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid appeared first on Antena Sport.
22:10
Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Lotul de pescuit din caiac al României, calificat la Campionatul Mondial din Mexic, a fost reţinut timp de 12 ore pe aeroport. Autorităţile mexicane nu le-au acceptat documentele sportivilor români. Mai mult, autorităţile mexicane le-au luat telefoanele şi paşapoartele sportivilor, ulterior trimiţându-i înapoi în Madrid. Răzvan Ghindăoanu, membru al lotului, a descris pe Facebook clipele […] The post Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
21:50
Ajax – Benfica 0-2 și Galatasaray – Union SG 0-1. De la 22:00 se joacă Chelsea – Barcelona. Programul zilei în Champions League # Antena Sport
După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne oferă o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League. Ziua de marți a început cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar de la 22:00 se mai dispută alte […] The post Ajax – Benfica 0-2 și Galatasaray – Union SG 0-1. De la 22:00 se joacă Chelsea – Barcelona. Programul zilei în Champions League appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
21:40
Măcinată de accidentări, Dinamo primeşte şi o veste bună! Când ar putea debuta puştiul-minune # Antena Sport
După ce a aflat că nu va putea conta pe Alex Musi (21 de ani) şi Danny Armstrong (27 de ani) până la sfârşitul anului, Dinamo primeşte şi o veste bună. Adrian Mazilu (20 de ani) a fost pe foaia de joc la meciul FC Botoşani – Dinamo 1-1, iar puştiul-minune ar putea debuta curând […] The post Măcinată de accidentări, Dinamo primeşte şi o veste bună! Când ar putea debuta puştiul-minune appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Studenţii din Craiova care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la meci # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Studenţii din Craiova care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la meci appeared first on Antena Sport.
21:00
Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial # Antena Sport
Naționala de fotbal a României visează cu ochii deschiși la calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii vor juca baraj contra Turciei, iar pentru un loc la turneul final s-ar putea lupta cu Slovacia sau Kosovo. Turneul care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030, i-ar […] The post Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Studenţii olteni care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la Craiova # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Studenţii olteni care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la Craiova appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Puştiul care a cucerit o centură mondială la kickboxing e as şi la învăţătură # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Puştiul care a cucerit o centură mondială la kickboxing e as şi la învăţătură appeared first on Antena Sport.
20:30
Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA # Antena Sport
Procedurile pentru tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ au fost dezvăluite. World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030. Vineri, 5 decembrie, echipele participante vor afla ce cale trebuie să urmeze în încercarea lor de a ridica trofeul, la New York, duminică, […] The post Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA appeared first on Antena Sport.
20:00
Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu” # Antena Sport
Andre Duarte este una dintre principalele ținte ale celor de la FCSB în această iarnă, iar transferul acestuia s-ar putea realiza în scurt timp, având în vedere faptul că acesta este în prezent liber de contract. Mihai Stoica a confirmat interesul campioanei României pentru fostul jucător de la FC U Craiova 1948 și a transmis […] The post Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu” appeared first on Antena Sport.
19:40
Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului! # Antena Sport
Robert Lewandowski (37 de ani) era dorit de Fenerbahce, echipa care urmează să se dueleze cu FCSB în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Contractul lui Lewandowski cu Barcelona expiră în vară, dar polonezul nu vrea să se transfere în această iarnă. Barca ar fi vrut să îl vândă pentru a nu-l pierde […] The post Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
19:30
FC Botoșani și-a continuat și luni parcursul excelent din Liga 1, reușind să scoată un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Dinamo. Moldovenii sunt neînvinși acasă, iar Valeriu Iftime este sigur că echipa sa nu poate rata play-off-ul. Formația antrenată de Leo Grozavu este la doar două puncte în spatele liderului Rapid București, asta […] The post Valeriu Iftime avertizează granzii din Liga 1: „Pentru noi e greu să pierdem” appeared first on Antena Sport.
19:10
Gică Hagi a mers la meciul din Liga Campionilor al lui Galatasaray! “Regele”, asaltat de fani # Antena Sport
Gică Hagi (60 de ani) va urmări din tribune meciul Galatasaray – Union Saint Gilloise, care se va disputa astăzi, de la ora 19:45. Hagi a fost asaltat de fanii Galatei, care l-au rugat să facă poze cu ei. Gică Hagi a scris istorie pentru Galatasaray ca jucător, cucerind 4 titluri cu formaţia turcă, două […] The post Gică Hagi a mers la meciul din Liga Campionilor al lui Galatasaray! “Regele”, asaltat de fani appeared first on Antena Sport.
18:50
Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a fost eliminat în penultimul meci al preliminariile pentru Campionatul Mondial, pierdut de Portugalia contra Irlandei. Starul în vârstă de 40 de ani a văzut cartonașul roșu, după ce și-a lovit un adversar. În mod evident, acesta a lipsit de la partida contra Armeniei, în urma căreia lusitanii și-au asigurat participarea la turneul […] The post Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda appeared first on Antena Sport.
18:30
CFR Cluj are un moral ridicat după venirea lui Daniel Pancu, asta pentru că ardelenii au reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1. Ultimul meci, cel contra liderului Rapid, a fost unul cu adevărat entuziasmant pentru clubul din Gruia. În luna decembrie, gruparea ardeleană mai are de jucat cinci partide, iar tehnicianul „feroviarilor” […] The post Lovitură pentru Daniel Pancu! Jucătorul nu va mai juca în luna decembrie pentru CFR appeared first on Antena Sport.
18:20
Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: “Să vină cu oferta” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că un jucător important al FCSB-ului i-a transmis lui Mihai Stoica (60 de ani) că e supărat fiindcă patronul îl ceartă. Este vorba despre Adrian Şut (26 de ani), care în ultima vreme a intrat în vizorul lui Gigi Becali. În trecut Becali îl lăuda pe Şut pentru […] The post Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: “Să vină cu oferta” appeared first on Antena Sport.
18:00
CFR Cluj, cea mai mare ofertă pentru Louis Munteanu! Suma propusă de clubul din Major League Soccer # Antena Sport
CFR Cluj are șanse mari să se despartă de Louis Munteanu în această iarnă, dar totul va depinde de pretențiile fotbalistului care a cucerit titlul de golgheter al României în sezonul precedent. Președintele Iuliu Mureșan a confirmat că gruparea ardeleană are nevoie să vândă un jucător pe bani mulți în această iarnă, pentru a se […] The post CFR Cluj, cea mai mare ofertă pentru Louis Munteanu! Suma propusă de clubul din Major League Soccer appeared first on Antena Sport.
17:50
(P) Arsenal – Bayern, derby pentru primul loc din Champions League: Statistici și cote la pariuri # Antena Sport
Cel mai tare meci al etapei a 5-a din Champions League le pune față în față pe Arsenal Londra și Bayern München. Cele două echipe se întâlnesc miercuri, de la ora 22:00, într-un duel care are ca miză ocuparea primului loc din Champions League. În fața a aproximativ 60 de mii de spectatori, va fi […] The post (P) Arsenal – Bayern, derby pentru primul loc din Champions League: Statistici și cote la pariuri appeared first on Antena Sport.
17:40
Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani – Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine” # Antena Sport
După o serie de două victorii consecutive, Dinamo București a făcut un pas greșit în Liga 1 și a scos doar un rezultat de egalitate pe terenul celor de la FC Botoșani, în ultimul meci al etapei cu numărul 17. „Câinii” au avut câteva șanse notabile de a închide jocul, cea mai mare fiind irosită […] The post Andrei Nicolescu l-a văzut în Botoșani – Dinamo și s-a decis imediat: „Devine supărător. Chestie de atitudine” appeared first on Antena Sport.
17:40
Cele mai importante ştiri ale zilei de 25 noiembrie sunt în AntenaSport Update, de la posibilul transfer al lui Andre Duarte la FCSB la lupta încinsă din Formula 1 pentru titlul mondial. 1. Becali îl vrea pe Duarte Gigi Becali vrea să îl aducă pe Duarte la FCSB. Portughezul a fost dat dispărut de Ujpest, […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 25 noiembrie appeared first on Antena Sport.
17:30
Cătălin Mulţescu, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre ultimele zile ale tatălui său: “M-a strâns de mână” # Antena Sport
Cătălin Mulţescu (49 de ani) a făcut dezvăluiri despre ultimele zile ale regretatului său tată, Gigi Mulţescu, ce s-a stins din viaţă pe 15 septembrie 2024, la 72 de ani. Gigi Mulţescu a câştigat trei titluri cu Dinamo ca jucător şi două Cupe ale României, cu aceeaşi echipă. A mai câştigat o Cupă a României […] The post Cătălin Mulţescu, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre ultimele zile ale tatălui său: “M-a strâns de mână” appeared first on Antena Sport.
17:10
Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului # Antena Sport
Deși în sezonul precedent a fost unul dintre oamenii care au contribuit din plin la traseul fantastic al Interului din UEFA Champions League, vârsta începe să-și pună amprenta pe portarul Yann Sommer. Portarul elvețian a gafat de multe ori în acest sezon, inclusiv în derby-ul pierdut cu AC Milan, iar Cristi Chivu este convins că […] The post Cristi Chivu vrea să dea lovitura în Serie A! „Călăul” Interului, principala prioritate a românului appeared first on Antena Sport.
17:00
Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG LIVE SCORE (19:45). Programul zilei în Champions League # Antena Sport
După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne oferă o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League. Ziua de marți începe cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar de la 22:00 se mai dispută alte șapte […] The post Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG LIVE SCORE (19:45). Programul zilei în Champions League appeared first on Antena Sport.
17:00
Adrian Porumboiu (75 de ani) s-a amuzat în privinţa incidentului cu drona rusească. O dronă rusească a fost găsită prăbuşită în localitatea Puiești din județul Vaslui. Porumboiu nu crede că ruşii ne-ar putea ataca în viitor. Adrian Porumboiu, după ce o dronă rusească s-a prăbuşit în Vaslui: “Nu vin ruşii” “(n.r: Ce s-a întâmplat?) Plecam […] The post Reacţia lui Adrian Porumboiu după ce o dronă rusească s-a prăbuşit în judeţul Vaslui appeared first on Antena Sport.
16:30
FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin # Antena Sport
Naționala României va participa la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, iar Federația Română de Handbal a anunțat lotul de jucătoare pentru competiția care începe pe data de 26 noiembrie. Toate cele 18 jucătoare convocate la lot de selecționerul Ovidiu Mihăilă evoluează în campionatul intern, iar trei dintre acestea sunt jucătoare naturalizate. România, pregătită de […] The post FRH a făcut anunțul! Lotul naționalei României pentru Campionatul Mondial de handbal feminin appeared first on Antena Sport.
15:40
Casa lui Jamie Vardy a fost victima unui jaf duminică, în timp ce jucătorul participa la meciul dintre Cremonese şi AS Roma (1-3). Hoţii, care se pare că erau trei, ştiau că nu se află nimeni în casa englezului, situată în Salo, pe malul lacului Garda. Se pare că au intrat printr-o fereastră şi au […] The post Jamie Vardy, victima unui jaf în timp ce juca pentru Cremonese în meciul cu AS Roma appeared first on Antena Sport.
15:20
Gigi Becali a povestit că utimul pedepsit de el a fost chiar Octavian Popescu. Ce s-a întâmplat? În cel mai recent meci, Octavian Popescu a fost titular, cu Petrolul, dar a fost schimbat la pauză cu Adrian Șut. Prestaţia lui a fost una bună, dar patronul FCSB-ului a decis să-l schimbe, pentru un artificiu tehnic, […] The post Pedeapsa primită de Octavian Popescu de la Gigi Becali pentru un “călcâi” appeared first on Antena Sport.
15:00
Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, apoi, după mai multe discuţii cu conducerea clubului, fundașul portughez și-a anunțat plecarea. Totuși, Ujpest nu a postat niciun mesaj legat de plecarea lui Andre Duarte. […] The post Ce spun maghiarii despre transferul lui Andre Duarte la FCSB appeared first on Antena Sport.
14:30
Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova – FSV Mainz, din Conference League # Antena Sport
Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova – FSV Mainz, care va avea loc, joi, în grupa principală din Conference League. Dario Bel va fi ajutat de Goran Pataki şi Ivan Janić, în timp ce rezervă va fi Patrik Kolarić. În Camera VAR se vor afla Fran Jović şi Ivan Vučković. Meciul de joi […] The post Croatul Dario Bel va arbitra meciul Universitatea Craiova – FSV Mainz, din Conference League appeared first on Antena Sport.
14:10
Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, s-a întâlnit, marţi, la Casa Fotbalului cu Péter Szijjártó, Ministrul Afacerilor Externe al Ungariei, aflat în vizită oficială în România. În cadrul discuţiilor, cei doi înalţi reprezentanţi au abordat teme precum rolul social al fotbalului, diplomaţia sportivă şi modele de bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului. […] The post Întâlnire importantă pentru preşedintele FRF. Cu cine s-a văzut Răzvan Burleanu appeared first on Antena Sport.
13:30
Marea companie din România scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” # Antena Sport
Gigi Becali vrea să vândă o mare companie din România, dar nu poate face tranzacţia! Motivul? Statul încă nu i-a dat toate aprobările, mai ales că fabrica este una de armament. Din mai 2004, Gigi Becali deține Uzina Mecanică de la Drăgășani. Iar de ceva timp încearcă să vândă fabrica unei companii americane. Becali încearcă […] The post Marea companie din România scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” appeared first on Antena Sport.
13:20
Meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, programat, joi, în grupa principală din Liga Europa, va fi arbitrat de francezul Jérôme Brisard. Jérôme Brisard va fi ajutat la cele două linii de Alexis Auger şi Aurélien Drouet, în timp ce rezervă va fi Romain Lissorgue. În Camera VAR se vor afla Bastien Dechepy şi Eric Wattellier. […] The post Brigadă din Franţa la meciul Steaua Roşie Belgrad – FCSB, din Liga Europa appeared first on Antena Sport.
12:40
Liber de contract, Andre Duarte şi-a dat acordul să vină la FCSB. El ar urma să se alăture echipei lui Gigi Becali din iarnă, anunţă fanatik.ro. Chiar dacă a fost unul dintre titularii incontestabili ai echipei, Andre Duarte nu a plecat în condiții bune de la Ujpest. EL a fost exclus din lot 3 săptămâni, […] The post Primul transfer al iernii pentru Gigi Becali şi FCSB a intrat în linie dreaptă appeared first on Antena Sport.
12:20
Doi jucători de bază de la Dinamo s-au accidentat şi nu mai joacă în 2025. Este vorba de Armstrong şi Musi. În minutul 68 al meciului cu Botoșani, Armstrong a acuzat dureri musculare puternice la coapsa piciorului drept şi a fost înlocuit. Andrei Nicolescu, 49 de ani, președintele lui Dinamo, a explicat care e situaţia […] The post Probleme la Dinamo. Musi și Armstrong s-au rupt şi nu mai joacă în 2025! appeared first on Antena Sport.
12:00
După duelul cu Steaua Roșie Belgrad, care are loc joi, 27 noiembrie, de la ora 22:00, FCSB va juca ultimul meci al acestui an din Europa League pe Arena Națională, împotriva lui Feyenoord. Partida FCSB – Feyenoord, din runda a șasea a Fazei Ligii din Europa League, va avea loc joi, 11 decembrie, de la […] The post Cât costă un bilet la meciul FCSB – Feyenoord appeared first on Antena Sport.
11:30
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând # Antena Sport
Louis Munteanu poate prinde transferul carierei. Atacantul celor de la CFR Cluj este monitorizat de Olympique Lyon, câştigătoare a 7 titluri în Franţa! A anunţat în exclusivitate As.ro. Chiar dacă nu are un sezon strălucit, atacantul de 23 de ani prezintă în continuare interes pentru echipele importante din vestul Europei. Interesul celor de la Olympique Lyon […] The post Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând appeared first on Antena Sport.
