Afacerile din comerţ au crescut cu 1,6% în primele nouă luni din acest an

22:30

FEPRA este unul dintre pionierii reciclării din România, cu activități pornite într-o perioadă în care discuțiile privind legislația europeană în domeniu sau implementarea unor sisteme de tip RetuRo erau încă la început. Cu o cifră de afaceri de 105 milioane de lei în 2024, FEPRA s-a tranformat din primul OIREP (Organizație de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului) din România, într-un One Stop Shop cu activitate integrată în domeniul reciclării, pornind de la consultanță pentru clienți și până la reciclararea materialelor în unitățile proprii. Societatea are deja două fabrici și intenționează să se dezvolte și să își dubleze numărul de angajați.