TikTok Shop se extinde pe piaţa produselor de lux
Economica.net, 26 noiembrie 2025 10:20
Aplicaţia TikTok se îndreaptă spre retailul de lux, ca parte a unui efort de a-şi transforma aplicaţia TikTok Shop într-un loc pentru cumpărarea de poşete şi ceasuri care costă câteva mii de dolari, transmite Bloomberg.
Acum 30 minute
10:20
10:20
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 1,6% ca serie brută şi cu 0,7% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni din acest an, faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
10:20
Băncile din România au rămas pe profituri mari în 2025, dar se plâng de taxa pe cifra de afaceri. Câștig de peste 11,6 ,miliarde de lei în primele nouă luni # Economica.net
În termeni nominali, profitul net cumulat la 9 luni a fost de peste 11,6 miliarde de lei, în ușoară scădere față de nivelul de aproape 11,7 miliarde de lei din septembrie 2024, potrivit BNR. Deși profiturile băncilor mari au fost aproape toate peste 1 miliard de lei, băncile comerciale se plâng de taxele pe cifra de afaceri, care le-a diminuat câștigurile.
10:20
Afacerile firmei ce a creat primul decor viral de Crăciun. Cine administrează restaurantul din apropierea Pieței Victoria # Economica.net
Restaurantul Trattoria Buongiorno din apropierea Pieței Victoria a devenit, în acest sezon, una dintre cele mai vizibile și apreciate atracții ale sărbătorilor de iarnă din București, datorită modului spectaculos în care a fost ornamentată locația de pe strada Tache Ionescu, scrie Termene.ro.
Acum o oră
10:00
Risc de catastrofă în industria auto. Sectorul e în pericol să intre într-un „declin ireversibil”, avertizează şeful Stellantis # Economica.net
Preşedintele Stellantis, John Elkann, a avertizat marţi că industria auto europeană riscă un "declin ireversibil", transmite Reuters.
10:00
Se vinde o fabrică din România. Cel mai bogat ucrainean are undă verde de la Comisia Europeană pentru achiziția Arcelor Mitall Tubular Products din Iași – DECIZIE # Economica.net
Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov a primit undă verde la Comisia Europeană pentru preluarea fabricii ArcelorMittal Tubular Products Iași.
10:00
ANAF a pus sechestru pe sute de utilaje de producție ale combinatului Liberty Galaţi, fostul Sidex – Profit.ro # Economica.net
ANAF a pus sechestru asigurător pe un număr de peste 500 de utilaje și echipamente de producție ale combinatului siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, parte a grupului GFG Alliance al miliardarului Sanjev Gupta, aflat în procedură de concordat preventiv pentru evitarea insolvenței, relevă date analizate de Profit.ro.
Acum 2 ore
09:20
Alegeri pentru conducerea ONU – A fost lansat procesul de selecţie pentru viitorul secretar general # Economica.net
Procesul de selecţie a următorului secretar general al ONU a fost lansat oficial marţi, odată cu trimiterea statele membre a unui apel de candidaturi către pentru a-l înlocui pe António Guterres începând cu 1 ianuarie 2027, notează AFP.
09:20
Trump: Nu există un termen limită pentru un acord pentru pace între Ucraina şi Rusia # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a retras marţi termenul limită stabilit pentru joi pentru Ucraina de a accepta un plan de pace susţinut de SUA, spunând că "termenul limită pentru mine este când se termină", informează Reuters.
09:20
Percheziţii la şefii Euroins într-un dosar ce vizează falimentul companiei de asigurări # Economica.net
Poliţiştii IGPR, sub coordonarea unui procuror de la PÎCCJ, efectuează miercuri 14 percheziţii în Bucureşti şi judeţul Mureş, la sediile unei companii de asigurare cu patroni bulgari, care ar fi decapitalizat societatea şi prin această modalitate ar fi prejudiciat masiv Fondul de Garantare a Asiguraţilor, ducând şi la afectarea gravă a stabilităţii pieţei în domeniul asigurărilor RCA. Conform unor surse apropiate situației, este vorba despre Euroins.
Acum 4 ore
08:00
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum faimoasele Marele Canion şi Yellowstone, vor trebui să plătească începând cu 2026 o suprataxă importantă, a anunţat marţi administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde "prioritate americanilor", notează AFP.
08:00
Negocieri pentru pace în Ucraina – Zelenski „pregătit să mergă mai departe” cu planul SUA pentru încheierea războiului. Trump îl trimite pe Witkoff la Moscova să negocieze cu Putin # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus marţi aliaţilor săi că este pregătit să "mergă mai departe" cu planul american pentru a pune capăt războiului împotriva Rusiei, dar că acesta conţine încă "puncte sensibile" pe care doreşte să le discute cu omologul său american, Donald Trump, notează AFP.
08:00
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a propus marţi să "faciliteze un contact direct" între Rusia şi Ucraina la Istanbul, pentru a se ajunge la un armistiţiu "just şi durabil", a consemnat AFP.
Acum 12 ore
22:40
Licitație cu miză la cea mai mare bancă din România. Banca Transilvania caută parteneri firme de asigurare. Polițe special create pentru clienții BT. Când se vor anunța câștigătorii # Economica.net
Banca Transilvania are în prezent trei asigurători mari pentru zona de bancassurance și a declanșat deja selecția pentru următorii patru ani. Este o procedură complexă, care urmărește nu doar termenii financiari (în principal comisionul oferit de asigurător pentru distribuția prin bnacassurance) ci și nivelul de siguranță cibernetică al sistemelor ce urmează să fie conectate sau capacitatea asigurătorului de a concepe produse special dedicate clienților BT (tailor made). Rezultatele vor fi anunțate la jumătatea anului viitor.
22:30
Sterică Fudulea (CES): Economia românească are nevoie, în continuare, de aducerea de forţă de muncă din afara UE. Această angajare a lucrătorilor străini susţine profitabilitatea # Economica.net
Economia românească are nevoie, în continuare, de aducerea de forţă de muncă din ţări terţe non-UE, întrucât angajarea lucrătorilor străini susţine profitabilitatea afacerilor şi plata unor taxe la bugetul de stat. Totodată, sunt necesare reglementări pentru persoanele juridice care asigură importul de forţă de muncă, digitalizarea întregului proces, precum şi colaborarea între instituţiile responsabile, partenerii sociali, patronate, sindicate şi ONG-uri, a declarat preşedintele Consiliului Economic şi Social (CES), Sterică Fudulea.
22:30
Românii care reciclează pentru 1350 de companii din întreaga lume își extind fabricile din țară. Ionuț Georgescu, FEPRA: Număr dublu de angajați, investiții de 10 milioane de euro # Economica.net
FEPRA este unul dintre pionierii reciclării din România, cu activități pornite într-o perioadă în care discuțiile privind legislația europeană în domeniu sau implementarea unor sisteme de tip RetuRo erau încă la început. Cu o cifră de afaceri de 105 milioane de lei în 2024, FEPRA s-a tranformat din primul OIREP (Organizație de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului) din România, într-un One Stop Shop cu activitate integrată în domeniul reciclării, pornind de la consultanță pentru clienți și până la reciclararea materialelor în unitățile proprii. Societatea are deja două fabrici și intenționează să se dezvolte și să își dubleze numărul de angajați.
22:30
Reportaj în Olanda. Cetățenii preiau controlul rețelei de încălzire și al prețului. Cum arată comunitățile de energie și ce ar putea învăța România # Economica.net
Facturi mari, avarii și alte probleme tipice ale rețelelor de încălzire centralizată se găsesc nu doar în România. În multe țări din Europa lucrurile merg prost, iar locuitorii care folosesc sistemele de termoficare publice suportă consecințele. Totuși, există unele locuri unde unde lucrurile merg excepțional de bine în care cetățenii preiau controlul asupra prețului și sursei de energie.
22:30
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: Cum au evoluat în doar două luni lucrările UMB la lotul 2 # Economica.net
Pasionații de infrastructură au postat imagini comparative cu lucrările grupului UMB la lotul 2 din Autostrada A7 Focșani - Bacău, ce urmează să fie dat parțial în trafic până la finalul anului, conform estimărilor oficialilor de la Drumuri.
Acum 24 ore
21:40
Eltra Logis, unul dintre principalii jucători locali de pe piața de logistică, transport și depozitare de nișă, și-a extins operațiunile la nivel regional printr-un nou punct de lucru în Cluj-Napoca, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
21:40
Radu Miruță: Toată lumea trebuie să înțeleagă că digitalizarea este o prioritate. Nu mai există scuză că nu se poate susţine financiar proiectul de digitalizare a ţării # Economica.net
Nu mai există scuză că nu se poate susţine financiar proiectul de digitalizare a ţării pentru că absolut toată lumea, şi societatea civilă, şi mediul politic, trebuie să înţeleagă că digitalizarea este o prioritate, a afirmat, marţi, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, la un eveniment de specialitate.
21:00
Alexandru Nazare: Comisia Europeană confirmă respectarea angajamentelor fiscale de către România. Procedura de deficit excesiv rămâne în suspensie, iar procedura de suspendare a fondurilor europene a fost îngheţată # Economica.net
Procedura de suspendare a fondurilor europene a fost îngheţată şi România îşi păstrează accesul deplin la finanţările esenţiale pentru dezvoltare, a declarat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, după ce Comisia Europeană a anunţat că suspendă temporar procedura privind deficitul excesiv în cazul a nouă state membre, printre care şi România.
21:00
Kerr Cheng preia conducerea HONOR România cu misiunea de a accelera dezvoltarea companiei pe piața locală # Economica.net
HONOR România a anunțat numirea lui Kerr Cheng în funcția de country manager începând cu trimestrul patru al acestui an. Cheng va conduce afacerile locale și are sarcina de a accelera dezvoltarea companiei pe piața locală, într-un context strategic în care România este una dintre cele mai importante și dinamice piețe din Europa Centrală și de Est și din regiunea nordică, se menționează în comunicatul transmis de companie.
20:20
Premier Energy raportează venituri normalizate de peste 1,17 miliarde de euro pentru primele nouă luni din an, în creștere cu 40% # Economica.net
Premier Energy Group raportează o performanță operațională și financiară solidă pentru primele nouă luni ale anului 2025, susținută de o producție mai mare de energie regenerabilă, creșterea volumelor de furnizare și investițiile continue în infrastructură energetică nouă la nivel regional.
19:40
VIDEO Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Cum arată lotul care va fi deschis în câteva zile # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a transmis marți seara imagini cu lotul 3 Pietroasele - Buzău din A7 Ploiești - Buzău, cu ocazia ultimei sale vizite pe șantier înainte de darea în trafic a acestui lot.
19:40
AAC: UE se pregătește pentru cele mai dure negocieri bugetare din istorie, pentru exercițiul financiar 2028 – 2034, iar fermierii trebuie să fie uniți și puternici # Economica.net
Uniunea Europeană (UE) se pregăteşte pentru cele mai dure negocieri bugetare din istorie în perspectiva cadrului financiar multianual 2028-2034, iar fermierii avertizează că reforma propusă riscă să slăbească securitatea alimentară a UE, susţin reprezentanţii Alianţei pentru Agricultură şi Cooperare (AAC), relatează Agerpres.
19:40
Alexandru Nazare: Avem o aplicaţie care va construi practic tot bugetul public într-un format electronic # Economica.net
O nouă aplicaţie, pe baza căreia va fi construit bugetul public în format electronic, este în construcţie şi suntem foarte concentraţi să finalizăm totul în timp util, ca să putem încărca bugetul pe 2026, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025, transmite Agerpres.
19:40
Strategia de Apărare a României ca vector economic. Ce înseamnă pentru investiții și mediul de afaceri până în 2030 # Economica.net
Apariția noii Strategii Naționale de Apărare poate reprezenta un posibil punct de cotitură în dezvoltarea economică a României. Valorificarea potențialului său depinde însă de modul în care sunt definite prioritățile economice și de securitate și de măsurile adoptate pentru transpunererea lor în practică.
19:40
VOIS România a deschis un nou birou la Iași în Moldova Center și caută să angajeze 150 de oameni # Economica.net
VOIS România, unul dintre cei mai mari angajatori locali din domeniul IT&C, a inaugurat oficial noul birou din Iași, amplasat în Moldova Center. Ceremonia a reunit reprezentanți ai companiei, autorităților locale și instituțiilor academice, consolidând astfel alianțele strategice necesare pentru dezvoltarea ecosistemului tehnologic regional.
19:40
Firma de arhitectură Bobotis+Bobotis Architects, cu sediul în Atena, intră oficial pe piața din România, marcând un pas important în strategia sa de expansiune internațională, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
19:40
Primăria Târgovişte va fi restaurată, cu bani nerambursabili din Programul Național de Consolidare a Clădirilor # Economica.net
Clădirea monument istoric a Primăriei Târgovişte va fi restaurată, valoarea lucrărilor se ridică la 14 milioane de lei, bani nerambursabili, a anunţat, marţi, primarul Târgoviştei, Daniel Cristian Stan, transmite Agerpres.
17:20
Lanțul de restaurante fast-food Popeyes deschide al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
17:20
În România, Black Friday a devenit ziua de vârf a comerțului online, singurul moment din an în care vânzările digitale depășesc retailul tradițional. Tot mai mulți consumatori participă la eveniment cu liste de cumpărături pregătite și bugete atent planificate.Piața românească are însă o particularitate: cel mai mare retailer din țară stabilește propria dată de Black Friday, mai devreme decât cea internațională. Acest lucru îi obligă pe ceilalți jucători să se alinieze acestui calendar (sau să aleagă să îl ignore), precum și să rămână sincronizați cu ediția de Black Friday internațional, care are loc pe 28 noiembrie.
17:20
Comisia Europeană a adoptat marţi pachetul de toamnă al semestrului european şi a anunţat că procedura privind deficitul excesiv este suspendată temporar în cazul a nouă state membre, respectiv România, Austria, Belgia, Franţa, Ungaria, Italia, Malta, Polonia şi Slovacia, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.
16:40
CSAT a blocat tranzacția prin care grupul ungar de stat MVM voia să cumpere E.On România – surse # Economica.net
Consiliul Surprem de Apărare a Țării (CSAT), a decis ieri să se opună tranzacției prin care firma ungară MVM, controlată de stat, ar fi dorit să cumpere firma de furnizare a E.On din România și a firmei de servicii E.On Assist.
16:40
Acțiuni vs. bunuri: Cum se compară entuziasmul consumatorilor cu performanța companiilor # Economica.net
Platforma de tranzacționare și investiții eToro a publicat o nouă analiză care evidențiază costul de oportunitate asociat achizițiilor de consum „costisitoare”.
16:20
Un nou apel al mediului de afaceri pentru eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) # Economica.net
În perspectiva discuțiilor privind construcția bugetului de stat pentru 2026, mediul de afaceri din România reiterează apelul ferm adresat decidenților de a elimina impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA).
16:20
Compania petrolieră națională a Kazahstanului, KazMunayGas, anunță că, cel puțin momentan, nu se pune problema vânzării Grupului Rompetrol.
16:20
CCR: Modificările aduse Legii privind pensiile private instituie o discriminare ce nu este bazată pe criterii obiective # Economica.net
Curtea Constituţională a României a stabilit, marţi, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecţiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective.
16:10
Localizarea copiilor ucraineni răpiţi de Rusia, posibilă datorită unor imagini prin satelit (laborator american) # Economica.net
Un laborator al Universităţii Yale documentează din 2022, datorită imaginilor prin satelit, locurile unde se află copii ucraineni strămutaţi în Rusia, dezvăluind 210 de tabere de reeducare şi militare unde sunt trimişi, a explicat directorul său pentru AFP.
16:00
Colegiul Medicilor Stomatologi semnalează deficienţe în piaţa asigurărilor de malpraxis şi solicită măsuri concrete # Economica.net
Colegiul Medicilor Stomatologi din România a semnalat deficienţe "importante" în piaţa asigurărilor de malpraxis şi solicită măsuri "concrete" pentru protejarea medicilor stomatologi.
16:00
Manole, despre cumulul pensie-salariu: Vrem să facem un proiect aplicabil, nepopulist, care să aibă rezultate concrete # Economica.net
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre Florin Manole, a anunţat că intenţia în ceea ce priveşte cumulul pensiei cu salariul este aceea de a face un proiect aplicabil, nepopulist şi care să aibă rezultate concrete.
15:40
Consiliul Concurenţei analizează preluarea grupului Moco Topco de către Ares Management # Economica.net
Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Ares Management UK Limited intenţionează să preia grupul Moco Topco Limited, UK, a anunţat, marţi, autoritatea de concurenţă.
15:40
Alte 110 zboruri de pe Aeroportul din Bruxelles, afectate miercuri de participarea angajaţilor la o grevă naţională # Economica.net
Aeroportul din Bruxelles va anula miercuri 110 dintre cele 203 zboruri programate să aterizeze miercuri, pe lângă zborurile de plecare deja anulate, din cauza unei greve naţionale, a anunţat un purtător de cuvânt, confirmând un raport al postului belgian de televiziune VRT, transmite Reuters.
15:30
Zelenski merge în SUA pentru a semna acordul cu Trump pentru pace între Ucraina şi Rusia # Economica.net
SUA şi Ucraina au ajuns la un acord asupra punctelor cele mai importante din planul de pace cu Rusia propus de preşedintele american Donald Trump, iar acesta din urmă se va întâlni luna aceasta cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va efectua o vizită în SUA pentru a încheia înţelegerea cu liderul de la Casa Albă, a declarat marţi un înalt responsabil ucrainean, fostul ministru al apărării Rustem Umerov, care făcut parte din delegaţia care a negociat cu SUA duminică la Geneva, relatează agenţia DPA.
15:20
Banii trimişi în ţară de către românii din străinătate nu au un impact semnificativ asupra creşterii economice, chiar dacă sumele au crescut din 2000 până în 2023 – Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române # Economica.net
Volumul remitenţelor a crescut la 2,8% din PIB în 2023, de la 0,3% din PIB în 2000, dar acestea nu au un impact semnificativ asupra creşterii economice, banii fiind folosiţi pentru consum, a declarat, pentru AGERPRES, Mihaela Simionescu, cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Prognoză Economică al Academiei Române, la un eveniment de specialitate.
15:20
Miliarde din bani europeni – Pîslaru vrea ca la începutul anului 2026 să „dea drumul” la planificarea pentru fondurile europene # Economica.net
Folosirea fondurilor europene poate da elemente de relansare şi aş vrea ca în ianuarie-februarie să avem mandat pentru a da drumul la planificare pentru aceşti bani, respectiv un "plan de ţară" care să plece pe ideea că ne pregătim din timp, a declarat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-o conferinţă de specialitate.
15:20
Parlamentul European şi-a dat marţi girul pentru un acord cu ţările UE privind noi norme pentru siguranţa jucăriilor menite să îmbunătăţească protecţia sănătăţii copiilor, o actualizare a directivei din 2009 care vine ca răspuns la creşterea numărului de cumpărături online şi la utilizarea tehnologiilor digitale.
14:50
Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei Române a Cărnii (ARC), organizaţie profesională a procesatorilor de carne, l-a ales pe Radu Timiş Jr., CEO Cris-Tim Family Holding, în funcţia de preşedinte ARC, poziţie din care va reprezenta interesele asociaţiei în următorii trei ani, a anunţat, marţi, asociaţia.
14:40
Marea lichidare la companiile de stat – Ivan: Sunt total excluse companiile pe profit, care sunt listate # Economica.net
Companiile care sunt pe profit, care sunt listate la bursă şi care au cifre foarte bune sunt excluse din procesul de reformă, ele trebuie să-şi facă treaba mai departe şi nu vreau să le încurcăm, a declarat, marţi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
14:20
Ministrul ungar de Externe, la București: MOL cumpără și va cumpăra țiței de la Lukoil, Rusia este partener de încredere # Economica.net
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, la Bucureșrti, că firma ungară MOL cumpără petrol de la Lukoil și va continua să o facă, spunând că Rusia este “partener de încredere al Ungariei”.
