Incendiu la depozitul de miniție de la Mija: a ars o clădire și 150 de încărcături de azvârlire
Adevarul.ro, 26 noiembrie 2025 10:30
Un incendiu a avut loc miercuri dimineață la depozitul de muniție de la Mija, Ministerul Economiei precizând că au ars circa 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM și o clădire de circa 150 mp.
Acum 15 minute
10:30
Italia devine prima țară europeană care pedepsește distinct femicidul. Închisoare pe viață pentru uciderea femeilor din motive de gen # Adevarul.ro
Italia a devenit prima țară din Europa care introduce în Codul Penal infracțiunea distinctă de femicid, după ce Parlamentul a votat în unanimitate pedepsirea cu detențiune pe viață a uciderii unei femei din motive de gen.
10:30
Armamentul găsit în camionul oprit la Vama Albița provenea dintr-un depozit din Ucraina # Adevarul.ro
Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, susțin procurorii din Republica Moldova.
10:30
Acum o oră
10:00
Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat o femeie cu moartea. Cine este Ana Gabriela Clipici # Adevarul.ro
Întâmplarea ar fi avut loc în noaptea de marți spre miercuri, când femeia susține că a fost urmărită cu mașina de fostul primar al sectorului 5.
09:45
Ministrul Sănătății, avertisment după incidentul din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă după explozia unei butelii într-un apartament dintr-un bloc din Buftea, explozie în urma căreia șase persoane au fost rănite.
09:45
„Cineva ascultă și dezvăluie informații, dar nu noi”. Consilierul lui Putin a vorbit despre conversațiile cu Vitkoff # Adevarul.ro
Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al dictatorului rus Vladimir Putin, a declarat că cineva „ascultă și amestecă” conversațiile cu reprezentanți americani , dar „nu rușii” fac asta.
09:45
„Ecouri din 1938”. Planul de pace al lui Trump zguduie arhitectura de securitate a Europei, spun mulți experți # Adevarul.ro
Planul președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina a stârnit un val de critici în rândul experților: documentul ar consfinți, practic, condițiile Kremlinului pentru capitularea Kievlui.
Acum 2 ore
09:30
Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat să folosească serviciile secrete împotriva sa de la primul tur al alegerilor # Adevarul.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu susține că Nicușor Dan a forțat anularea primului tur de scrutin pentru șefia statului și că actualul președinte era pregătit, încă de atunci, să intre în cursa pentru Cotroceni.
09:30
Misterul din jurul primului „telefon 100% american” al lui Trump: s-au făcut precomenzi, dar întârzie să apară pe piață # Adevarul.ro
Lansat cu surle și trâmbițe vara aceasta sub denumirea de smartphone-ul T1 Phone de la Trump Mobile, produsul prezentat drept „primul telefon american 100% fabricat în SUA” nu a ajuns la clienți.
09:15
Miercuri, în estul și în sud-estul României va fi mai cald decât ar fi normal, temperaturile urmând să urce până la 19-20 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi mai rece. Dimineață sunt în vigoare mai multe avertizări Cod galben de vânt și ceață.
09:15
Trump renunță la termenul limită impus Ucrainei pentru acceptarea planului de pace susținut de SUA # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump a retras marți, 25 noiembrie, termenul-limită stabilit pentru joi ca Ucraina să accepte planul de pace susținut de Washington, declarând că „termenul limită pentru mine este când se termină” (n.r. războiul).
09:15
Percheziţiile au loc la domiciliile a 10 persoane fizice care au activat la nivelul conducerii superioare/executive a companiei de asigurări şi la sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societăţii.
09:15
Cele 4 vârste la care creierul nostru se schimbă. Adolescența neuronală durează până la 32 de ani # Adevarul.ro
Creierul uman trece prin cinci faze majore de dezvoltare și transformare, cu momente-cheie surprinzător de bine conturate la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Cambridge.
08:45
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii # Adevarul.ro
Un nou studiu, publicat de cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, a reexaminat legătura dintre un risc emergent pentru sănătate și bolile cardiace, dezvăluind noi detalii alarmante.
08:45
Caz șocant la Timișoara. O fată de 11 ani a fost înjunghiată cu patru lovituri de cuțit de mama ei # Adevarul.ro
O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.
Acum 4 ore
08:30
Liga Campionilor la fotbal. Declarație plină de tupeu a lui Cristi Chivu înaintea duelului cu Diego Simeone # Adevarul.ro
Inter Milano merge aazi în Spania pentru meciul cu Atletico Madrid, din etapa a 5-a a Ligii Campionilor la fotbal.
08:15
O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina condusă de prietena ei a intrat într-un stâlp în București # Adevarul.ro
Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Capitală. O tânără de 20 de ani a murit, iar o alta, de 21 de ani, a fost rănită după ce maşina în care se aflau a izbit un stâlp de iluminat.
08:15
S-au disputat primele 9 partide contând pentru etapa a 5-a din faza grupelor.
08:00
Tenis de masă: Iulian Chiriță, aproape de medalie la dubu mixt la Mondialele de juniori # Adevarul.ro
Tinerii tricolori performează la competiția de la Cluj.
08:00
Ziua „Z” continuă: 150 de percheziții în dosare de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică # Adevarul.ro
Peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate
07:45
Elev bătut de un coleg mai mare, într-o școală din Suceava. Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări # Adevarul.ro
Un elev de la o unitate de învăţământ din oraşul Vicovu de Sus, judeţul Suceava, a fost bătut marţi, 25 noiembrie, în timpul unei pauze, de un coleg mai mare. Poliția a demarat o anchetă.
07:15
Preşedintele Taiwanului propune creşterea cheltuielilor de apărare cu 40 de miliarde de dolari pentru a proteja țara împotriva unei potenţiale invazii chineze # Adevarul.ro
Lai Ching-te, preşedintele Taiwanului, a anunţat că guvernul său va propune cheltuieli suplimentare pentru apărare în valoare de 40 de miliarde de dolari pe parcursul mai multor ani, în timp ce insula încearcă să se protejeze împotriva unei potenţiale invazii chineze
07:00
Nicușor Dan prezintă miercuri Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030: „Să răspundă în mod adecvat noilor amenințări și riscuri de securitate” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan va adresa, miercuri, în cadrul ședinței comune a Camerelor Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030.
07:00
Pariul lui Putin pe câștiguri lente, dar inevitabile. Cum se explică încrederea liderului de la Kremlin în succesul militar al Rusiei # Adevarul.ro
Îmbrăcat în uniformă militară, președintele rus Vladimir Putin a vizitat săptămâna trecută un post de comandă militară, unde a primit rapoarte despre progresele strălucite ale Rusiei: comandanții l-au informat că trupele ruse au cucerit orașul ucrainean Kupiansk.
06:45
Ce se întâmplă, de fapt, în Donețk, în timp ce Trump și Putin încearcă să împingă Ucraina spre un „acord de pace” # Adevarul.ro
În timp ce Washingtonul și Moscova tatonează ideea unei „înțelegeri rapide” privind războiul, situația de pe linia frontului arată cu totul altfel.
06:45
Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare. Ce sfaturi dădea Kremlinului emisarul american, în urmă cu o lună, pentru ca discuția cu Trump să iasă bine pentru Rusia # Adevarul.ro
Emisarul special american Steve Witkoff urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin săptămâna viitoare, la Moscova, Witkoff i-a oferit, din octombrie, câteva sfaturi unui consilier al preşedintelui rus, pentru ca negocierile cu Trump privind Ucraina să iasă bine pentru Kremlin.
Acum 6 ore
06:15
Iranul ar putea fi forțat să relocheze aproape 10 milioane de oameni. Unde s-ar putea muta capitala? # Adevarul.ro
Președintele Iranului a avertizat că Teheranul, capitala cu aproximativ 9,7 milioane de locuitori, ar putea fi forțat să se mute din cauza penuriei acute de apă și a suprapopulării.
06:15
Povestea fabuloasă a ucraineanului care a fugit de război ca să devină împărat la sumo în Japonia # Adevarul.ro
Danylo Yavhusishyna are doar 21 de ani, dar rivalii se tem de forța lui.
06:15
Turiştii străini vor trebui să plătească o suprataxă pentru a vizita parcurile naţionale din SUA. Anunțul făcut de administraţia Trump # Adevarul.ro
Începând cu 2026, turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum faimoasele Marele Canion şi Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă importantă, a anunţat marţi, 25 noiembrie, administraţia Trump, explicând că doreşte să acorde „prioritate americanilor”.
05:45
Trump nu a înțeles niciodată psihologia distorsionată a lui Putin. Europa trebuie să țină linia pentru Kiev, scrie The Telegraph # Adevarul.ro
Pentru oricine urmărește conflictul încă din 2014, un lucru rămâne clar: ambițiile lui Vladimir Putin pentru „Rusia Mare” nu s-au clătinat. Liniile frontului s-au schimbat după 24 februarie 2022, dar obiectivul strategic – subordonarea completă a Ucrainei – rămâne același.
05:15
Paradoxul agriculturii românești: Îi putem hrăni pe alții, dar mâncăm de la ei. Explicațiile unui expert # Adevarul.ro
România deține a cincea cea mai extinsă suprafață agricolă din Uniunea Europeană și se numără printre principalii producători de cereale. Cu toate acestea, pierde semnificativ din valoare pe parcursul circuitului intern.
04:45
Black Friday se încheie în România, dar abia începe la nivel global. Ce așteaptă investitorii # Adevarul.ro
În România Black Friday aproape s-a epuizat, la nivel internațional abia începe. Populara sărbătoare a reducerilor marchează începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții din întreaga lume, în special pentru platformele online.
Acum 8 ore
04:15
Adevăratul „green flag”: Ce caută, de fapt, femeile într-o relație stabilă. De ce vulnerabilitatea asumată e mai puternică decât farmecul # Adevarul.ro
Un studiu publicat în Evolutionary Psychological Science arată că în relațiile de durată, femeile sunt atrase de bărbații care vor să se dezvolte personal și să se înțeleagă pe ei înșiși. Nu vorbim despre discursuri motivaționale sau atitudini superficiale.
03:15
Neanderthalienii, vânători de femei și copii? Descoperirile șocante care scot la iveală o realitate cruntă a Europei preistorice # Adevarul.ro
Noile cercetări efectuate pe baza săpăturilor și descoperirilor arheologice dintr-o peșteră din Belgia scot la iveală un secret tulburător al comunităților preistorice. S-a ajuns la concluzia că Omul de Neanderthal, ale cărui gene le poartă mulți oameni actuali vânau femei și copii pentru a-i mânca.
Acum 12 ore
02:15
Marile cetăți ale României, reclădite din ruine. Monumentele neglijate în trecut au redevenit emblemele orașelor # Adevarul.ro
Sume impresionante au fost investite în ultimii ani, cu sprijinul Uniunii Europene, în restaurarea a zeci de cetăți medievale din România, dar și a unor fortificații mai mici, embleme ale unor localități istorice din România.
01:45
Ucraina a testat cu succes o nouă dronă terestră capabilă de misiuni de luptă autonome # Adevarul.ro
Compania ucraineană „Ukrainian Armor” a anunțat că a testat cu succes sistemul terestru fără pilot Protector. Sistemul are capacitatea de a efectua misiuni de luptă de la distanță, în timp ce operatorii rămân într-o locație sigură în cele mai periculoase sectoare ale frontului.
01:15
Noile programe de liceu prind contur: ce se schimbă la Istorie și cum ar trebui să arate manualele viitorului # Adevarul.ro
După aproape 20 de ani de când conținutul nu a mai fost schimbat, liceenii vor studia după programe noi de la anul. Ministerul Educației a lansat în consultare publică noile proiecte. La Istorie, noul conținut propus a fost prezentat de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop.
00:45
Spionaj şi propagandă în favoarea Rusiei în inima Parisului, sub paravanul unei asociaţii umanitare. Trei suspecţi arestaţi şi unul plasat sub control judiciar # Adevarul.ro
Trei persoane au fost arestate la Paris, iar o a patra a fost pusă sub control judiciar, în cadrul unei anchete ample privind spionajul economic și ingerința pro-rusă. Investigația a pornit după descoperirea unor afișe pro-Kremlin lipite pe Arcul de Triumf.
00:45
România lui Ceaușescu îi uluia pe occidentali: „Stau la cozi pentru gheare și aripi. Nimeni nu pare să știe unde e restul păsărilor” # Adevarul.ro
Amintit cu nostalgie de unii români, Nicolae Ceaușescu devenise, în anii ’80, un personaj aproape anecdotic pentru presa occidentală, uluită de cultul personalității pe care îl impunea unui popor chinuit de lipsuri și de temeri în fața unui regim opresiv.
00:15
26 noiembrie: 85 de ani de la odiosul masacru legionar de la Jilava. 64 de demnitari au fost uciși # Adevarul.ro
Se împlinesc 85 de ani de când un comando de legionari a împuşcat 64 de persoane găsite responsabile de asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu şi altor membri ai mişcării legionare. 26 noiembrie este și data la care, în 1917 s-a încheia armistiţiul dintre România şi Puterile Centrale.
00:15
Primarul comunei Livezile, fotografiat în timp ce agresa o angajată, a fost plasat în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Primarul comunei Livezile, Traian Simionca, aflat în centrul unui scandal sexual declanșat de apariția unor imagini compromițătoare, a fost plasat în arest la domiciliu.
00:15
Va accepta Rusia planul american de pace? Istoric: „Putin crede că înaintează ca în finalul celui de-al Doilea Război Mondial” # Adevarul.ro
Guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump, spun surse din presa americană. Analistul Cosmina Popa, specializat pe istoria Rusiei, explică de ce Putin va ține cu dinții de varianta maximalistă.
25 noiembrie 2025
23:45
Ce urmează pentru Legea pensiilor private, după decizia CCR. Explicațiile unui fost președinte al Curții # Adevarul.ro
Un articolul declarat neconstituțional de către CCR, în Legea care reglementează modul în care beneficiarii pensiilor private își vor putea retrage banii, va duce proiectul înapoi în Parlament, pentru a fi corectat.
23:45
Volodimir Zelenski confirmă că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul de pace propus de SUA # Adevarul.ro
Volodimir Zelenski le-a transmis aliaților că e „pregătit să meargă mai departe” cu planul american de pace, însă afirmă că documentul conține încă puncte sensibile ce necesită discuții directe cu președintele american Donald Trump.
23:15
Ghidul complet al iernii pe pârtie: cele mai bune haine și accesorii pentru întreaga familie ca să vă bucurați de schi și săniuș fără griji # Adevarul.ro
Descoperă ghidul complet al iernii pe pârtie: haine și accesorii pentru schi și săniuș, recomandate pentru confort, căldură și cumpărături rapide online. Alege inteligent și bucură-te de zăpadă fără griji!
23:15
Horoscop miercuri, 26 noiembrie. Zodiile pentru care se deschid oportunități pe toate planurile, până la sfârșitul acestei luni # Adevarul.ro
Sfârșitul lunii noiembrie 2025 vine cu o încărcătură astrală aparte. Lorina, astrologul Click! știe care sunt cele trei zodii care intră, de pe 26 noiembrie, într-o perioadă guvernată de posibilități nelimitate pe toate planurile.
23:00
Trump a transformat ceremonia de Ziua Recunoștinței în atacuri, ironii și glume acide la adresa adversarilor: „Refuz să vorbesc despre faptul că este un grăsan neîngrijit. Nu menționez asta” # Adevarul.ro
La ceremonia tradițională de grațiere a curcanilor de Ziua Recunoștinței, Donald Trump a transformat evenimentul într-un spectacol politic, presărat cu glume acide, atacuri la adresa adversarilor și remarci provocatoare.
23:00
De ce legea pensiilor private a fost declarată neconstituțională: discriminare pe criterii de boală și amenințarea pentru Pilonul 3 # Adevarul.ro
Curtea Constituțională consideră neconstituțional proiectul privind plata în rate a pensiilor private. Analiștii consultați de „Adevărul” explică principalele probleme de neconstituționalitate și propun cum ar putea fi modificat documentul pentru a primi avizul favorabil..
22:30
Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina intră în faza finală a negocierilor. Când se va întâlni personal cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski # Adevarul.ro
Donald Trump anunță că planul de pace dintre Rusia și Ucraina ar fi ajuns în faza finală a negocierilor, iar emisarii săi urmează să se întâlnească separat cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski pentru a definitiva ultimele puncte ale acordului.
22:15
Ce trebuie să faci dacă ai de vândut un imobil în 2025. Ce ai de plătit și ce acte trebuie să pregătești # Adevarul.ro
Vânzarea unei locuințe în 2025 presupune un dosar cu acte obligatorii, taxe achitate și verificări astfel încât să nu ai multe bătăi de cap. Astfel, tranzacția se poate finaliza rapid dacă ai pregătite documentele necesare și ai achitat taxele și impozitele datorate statului pentru anul în curs.
