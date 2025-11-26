Rogobete anunță controale în toate spitalele după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă”
Adevarul.ro, 26 noiembrie 2025 13:30
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii.
A murit Joan, soția miliardarului Richard Branson. Mesajul emoționant al magnatului britanic
Miliardarul britanic Richard Branson a anunţat miercuri, "cu inima îndurerată", decesul soţiei sale, Joan Templeman, alături de care a format un cuplu în ultimii 50 de ani, informează AFP.
Cei care vor să viteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie, dacă nu necesită viză. Cum se obține
Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA).
Rogobete anunță controale în toate spitalele după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii.
Percheziţii la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean Satu Mare, într-un dosar privind pensiile de handicap. O persoană a fost reținută
O persoană a fost reţinută în urma unor percheziţii care au avut loc la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare, într-un dosar privind eliberarea unor referate pentru obţinerea nelegală a pensiei de handicap.
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului "Henri Coandă", iar ofertele pot fi depuse până la data de 18 decembrie 2025.
„Il Fenomeno – Povestea unui superstar" – O miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO
O miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO.
Mark Rutte afirmă că războiul din Ucraina ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului, însă avertizează că Rusia va continua să fie o amenințare
Secretarul General al NATO Mark Rutte a declarat că finalul conflictului din Ucraina este „posibil până în decembrie 2025”, dar a subliniat că instaurarea păcii nu va elimina riscurile venite din partea Moscovei.
Un traficant de droguri a fost tâlhărit în Otopeni, chiar în momentul în care voia să vândă o cantitate de canabis
Șapte percheziții au avut loc miercuri, 26 noiembrie, în județul Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și tâlhărie calificată, după ce un dealer de droguri a devenit persoană vătămată. Traficantul a fost tâlhărit de doi indivizi
Peste 20 de persoane au rămas blocate 9 ore pe cea mai înaltă roată panoramică din Japonia, în uma unui fulger
Circa 20 de persoane au rămas blocate timp de nouă ore în cea mai înaltă roată din Japonia, după ce atracția din orașul Osaka Prefecture s-a oprit de urgență în urma unui fulger.
Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, anunță ministrul Apărării Naționale
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, fiind vorba despre ”o capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” şi răspunsul României în faţa provocărilor de tip dronă.
Planul de pace american în 28 de puncte, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost „scurs” în mass-media săptămâna trecută, se bazează pe un document rusesc dat administrației președintelui american Donald Trump în octombrie, relatează Reuters, citând surse.
FIFA a anunțat componența oficială a urnelor pentru tragerea la sorți a Campionatului Mondial.
Incendiu devastator în Hong Kong. Mai multe clădiri rezidențiale înalte sunt în flăcări
Un incendiu a cuprins miercuri mai multe turnuri înalte ale unui complex rezidențial din districtul Tai Po, situat în nordul Hong Kong. Serviciile de urgență se luptă să stingă flăcările.
„Vai de noi". Un fost premier al Republicii Moldova, uluit de discuțiile stupide dintre consilierii lui Trump și Putin privind Ucraina
Bloomberg a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice dintre Steve Witkoff – „trimisul foarte special” al lui Donald Trump – și Iuri Ușakov, consilier al președintelui Vladimir Putin. Potrivit fostului premier al Republicii Moldova, scurgerea ar fi fost făcută chiar de ruși.
Peste 20 de clinici private au fost închise în urma controalelor începute recent, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
„Ați lăsat ceva în mine". Chirurg certat de un pacient operat de un abces cât un ou de găină: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!"
Caz incredibil într-un spital din România. Un pacient operat de un abces perianal grav a avut un dialog halucinant cu medicul chirurg, contestând întreaga procedură pe baza informațiilor oferite de un AI de pe telefon: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!”
ANAF a luat la ochi OnlyFans și LiveJasmine. Venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei, obținute de pe cele două platforme pentru adulți
În urma unor controale extinse efectuate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale, Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei obținute de pe platformele pentru adulți
Doru Octavian Dumitru se recuperează cu succes după cumpăna prin care a trecut. „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții"
Marele actor Doru Octavian Dumitru a vorbit pentru prima dată după operația de urgență suferită în urma unui accident vascular cerebral care l-a lovit pe neașteptate.
O unitate specială a serviciilor de informații ucrainene a băgat spaima in ruși. Misiunile în câmp deschis și în buncăre
Serviciile de informații ucrainene arată că pot neutraliza inamicul cu ajutorul artileriei, aviației și în luptă directă corp la corp, pe frontul din direcția Zaporojie.
Macron lansează un grup de lucru dedicat garanțiilor de securitate pentru Ucraina la care se alătură și SUA
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța și Marea Britanie vor conduce un nou grup de lucru pentru coordonarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, cu sprijinul Turciei și al Statelor Unite. Anunțul vine în urma unei reuniuni a „coaliției de voință”, care a avut loc marți.
Rusia profită de situația disperată a unor ucraineni pentru a-i convinge să-și trădeze țara, relatează Politico, care spune povestea unui cuplu arestat de serviciile de securitate ucrainene pentru că au colaborat cu Rusia.
Percheziţii la o grupare infracțională din Pitești. Şapte români şi moldoveni, suspectaţi că falsificau acte de identitate şi permise de conducere. Percheziţii şi în Republica Moldova
Procurorii DIICOT Pitești, împreună cu polițiști ai BCCO Pitești, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și mai multe mandate de aducere, într-un dosar cu acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic și uz de fals.
România nu poate schimba geografia. Dar poate schimba modul în care o apără. Iar în secolul XXI, apărarea nu mai începe la frontieră. Începe în rețea. În server. În arhitectura invizibilă a puterii.
Cum s-a dat alarma după prăbușirea dronei rusești la Puiești. Un elicopter militar a ridicat resturile
Deși MApN a ridicat două avioane ca să intercepteze drona, anunțul găsirii a fost făcut de un bărbat din Puiești.
Icoana cu care pictorul Nicolae Grigorescu și-a dat „admiterea" la Mănăstirea Agapia a fost scoasă la licitaţie
Icoana „Maica Domnului cu Pruncul”, realizată de Nicolae Grigorescu în perioada în care a lucrat pentru Mănăstirea Agapia, este scoasă la licitaţie, la Bucureşti, cu un preţ de pornire de 18.000 de euro.
Ungaria depășește România la capitolul investiții - atrage de două ori mai mult capital: „Nu știm să facem asta, nu ne pricepem"
Ungaria, deși are o populație și o suprafață la mai puțin de jumătate din cele ale României, reușește să atragă aproape dublu din investițiile străine, în special din Germania. Profesorul Cristian Păun explică unde greșește România și propune câteva direcții pentru redresare.
Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, companie a miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, va prelua ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta fabrică Tepro Iași.
Imagini cu Melania Trump în Palm Beach de Ziua Recunoștinței, împreună cu soțul ei. Sărbătoarea, umbrită de îngrijorările privind costurile alimentelor
Melania Trump s-a alăturat președintelui Donald Trump, marți, 25 noiembrie, la începutul unei vizite de șase zile de Ziua Recunoștinței la Palm Beach.
Vremea se schimbă radical. Ploile își fac apariția în toată țara, lapoviță și ninsoare în Nordul Moldovei
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă.
Italia devine prima țară europeană care pedepsește distinct femicidul. Închisoare pe viață pentru uciderea femeilor din motive de gen
Italia a devenit prima țară din Europa care introduce în Codul Penal infracțiunea distinctă de femicid, după ce Parlamentul a votat în unanimitate pedepsirea cu detențiune pe viață a uciderii unei femei din motive de gen.
Armamentul găsit în camionul oprit la Vama Albița provenea dintr-un depozit din Ucraina
Armele din camionul prins săptămâna trecută la Vama Albița erau preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, susțin procurorii din Republica Moldova.
Incendiu la depozitul de miniție de la Mija: a ars o clădire și 150 de încărcături de azvârlire
Un incendiu a avut loc miercuri dimineață la depozitul de muniție de la Mija, Ministerul Economiei precizând că au ars circa 150 de încărcături de azvârlire, produs PG-7VM și o clădire de circa 150 mp.
Marian Vanghelie, acuzat că a urmărit și amenințat o femeie cu moartea. Cine este Ana Gabriela Clipici
Întâmplarea ar fi avut loc în noaptea de marți spre miercuri, când femeia susține că a fost urmărită cu mașina de fostul primar al sectorului 5.
Ministrul Sănătății, avertisment după incidentul din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față"
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a tras un semnal de alarmă după explozia unei butelii într-un apartament dintr-un bloc din Buftea, explozie în urma căreia șase persoane au fost rănite.
„Cineva ascultă și dezvăluie informații, dar nu noi". Consilierul lui Putin a vorbit despre conversațiile cu Vitkoff
Iuri Ușakov, consilierul pe probleme de politică externă al dictatorului rus Vladimir Putin, a declarat că cineva „ascultă și amestecă” conversațiile cu reprezentanți americani , dar „nu rușii” fac asta.
„Ecouri din 1938". Planul de pace al lui Trump zguduie arhitectura de securitate a Europei, spun mulți experți
Planul președintelui american Donald Trump pentru încheierea războiului declanșat de Rusia în Ucraina a stârnit un val de critici în rândul experților: documentul ar consfinți, practic, condițiile Kremlinului pentru capitularea Kievlui.
Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat să folosească serviciile secrete împotriva sa de la primul tur al alegerilor
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu susține că Nicușor Dan a forțat anularea primului tur de scrutin pentru șefia statului și că actualul președinte era pregătit, încă de atunci, să intre în cursa pentru Cotroceni.
Misterul din jurul primului „telefon 100% american" al lui Trump: s-au făcut precomenzi, dar întârzie să apară pe piață
Lansat cu surle și trâmbițe vara aceasta sub denumirea de smartphone-ul T1 Phone de la Trump Mobile, produsul prezentat drept „primul telefon american 100% fabricat în SUA” nu a ajuns la clienți.
Miercuri, în estul și în sud-estul României va fi mai cald decât ar fi normal, temperaturile urmând să urce până la 19-20 de grade. În celelalte regiuni, vremea va fi mai rece. Dimineață sunt în vigoare mai multe avertizări Cod galben de vânt și ceață.
Trump renunță la termenul limită impus Ucrainei pentru acceptarea planului de pace susținut de SUA
Președintele american Donald Trump a retras marți, 25 noiembrie, termenul-limită stabilit pentru joi ca Ucraina să accepte planul de pace susținut de Washington, declarând că „termenul limită pentru mine este când se termină” (n.r. războiul).
Percheziţiile au loc la domiciliile a 10 persoane fizice care au activat la nivelul conducerii superioare/executive a companiei de asigurări şi la sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societăţii.
Cele 4 vârste la care creierul nostru se schimbă. Adolescența neuronală durează până la 32 de ani
Creierul uman trece prin cinci faze majore de dezvoltare și transformare, cu momente-cheie surprinzător de bine conturate la vârstele de 9, 32, 66 și 83 de ani, au descoperit cercetătorii de la Universitatea din Cambridge.
Legătură îngrijorătoare între un obiect de uz cotidian și bolile cardiace. Ce au descoperit cercetătorii
Un nou studiu, publicat de cercetătorii de la Universitatea din California, Riverside, a reexaminat legătura dintre un risc emergent pentru sănătate și bolile cardiace, dezvăluind noi detalii alarmante.
Caz șocant la Timișoara. O fată de 11 ani a fost înjunghiată cu patru lovituri de cuțit de mama ei
O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.
Liga Campionilor la fotbal. Declarație plină de tupeu a lui Cristi Chivu înaintea duelului cu Diego Simeone
Inter Milano merge aazi în Spania pentru meciul cu Atletico Madrid, din etapa a 5-a a Ligii Campionilor la fotbal.
O tânără de 20 de ani a murit, după ce mașina condusă de prietena ei a intrat într-un stâlp în București
Un grav accident rutier a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Capitală. O tânără de 20 de ani a murit, iar o alta, de 21 de ani, a fost rănită după ce maşina în care se aflau a izbit un stâlp de iluminat.
S-au disputat primele 9 partide contând pentru etapa a 5-a din faza grupelor.
Tenis de masă: Iulian Chiriță, aproape de medalie la dubu mixt la Mondialele de juniori
Tinerii tricolori performează la competiția de la Cluj.
Ziua „Z" continuă: 150 de percheziții în dosare de trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori și criminalitate informatică
Peste 150 de mandate de percheziție domiciliară și peste 240 mandate de aducere sunt puse în executare miercuri, 26 noiembrie, în cauze ce vizează destructurarea unor grupuri infracționale organizate
Elev bătut de un coleg mai mare, într-o școală din Suceava. Polițiștii au emis ordin de protecție și fac cercetări
Un elev de la o unitate de învăţământ din oraşul Vicovu de Sus, judeţul Suceava, a fost bătut marţi, 25 noiembrie, în timpul unei pauze, de un coleg mai mare. Poliția a demarat o anchetă.
