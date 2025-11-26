Nemții de la Mainz, excursie completă la Craiova: duel cu Știința și popas la Târgul de Crăciun
Adevarul.ro, 26 noiembrie 2025 15:30
Mainz își aduce fanii la Craiova cu un pachet de 529 de euro, care include zbor charter, bilete la meciul cu Știința și o vizită la celebrul Târg de Crăciun.
Acum 15 minute
15:45
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea # Adevarul.ro
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă.
Acum 30 minute
15:30
Un tânăr român, condamnat la închisoare pe viață în Austria. A ucis o bătrână cu ciocanul # Adevarul.ro
Un român de 28 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în Austria pentru uciderea unei pensionare de 81 de ani.
15:30
Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a dat din nou România în judecată la ICSID # Adevarul.ro
Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a anunțat miercuri că perchezițiile efectuate de procurori coincid cu acțiunea lor împotriva statyului român la Curtea de arbitraj ICSID.
15:30
Sectorul 4 demarează proiectul de interconectare a liniilor de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii. Daniel Băluță și Ciprian Șerban, în vizită pe șantier # Adevarul.ro
În perioada următoare, vor începe lucrările pentru realizarea unei noi conexiuni de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii, proiect considerat esențial pentru fluidizarea traficului din centrul Capitalei.
15:30
Acum o oră
15:15
Zelenski se confruntă cu „furtuna perfectă”: un scandal de corupție major și presiuni internaționale pentru un plan de pace # Adevarul.ro
Ucraina trece prin una dintre cele mai tensionate perioade de la începutul invaziei ruse, pe fondul unui scandal de corupție fără precedent și al apariției unui proiect de acord de pace elaborat, potrivit presei, de reprezentanți ai Kremlinului și ai Casei Albe.
15:00
Unul dintre cei mai populari jurnaliști turci, condamnat la patru ani de închisoare pentru „ameninţare” la adresa preşedintelui Erdogan # Adevarul.ro
Jurnalistul turc Fatih Altayli, unul dintre cei mai populari comentatori politici ai ţării, a fost condamnat miercuri la patru ani şi două luni de închisoare pentru „ameninţare” la adresa preşedintelui Recep Tayyip Erdogan.
15:00
Percheziții la domiciliul unui bărbat acuzat de pornografie infantilă. A filmat o fetiță de 9 ani în ipostaze sexuale și a șantajat-o # Adevarul.ro
Au fost percheziții, miercuri, la locuința unui bărbat din județul Bihor, suspectat că a filmat o fetiță de 9 ani în ipostaze sexuale și a folosit materialele pentru a o șantaja. Mai mult, el a încercat să o determine să se întâlnească pentru a întreține raporturi sexuale.
15:00
Consumul de apă îmbuteliată este esențial în ziua de astăzi, mai ales în zonele unde locuitorii nu au acces la alte surse sigure de apă potabilă.
Acum 2 ore
14:45
Filmul "Rush Hour 4" a intrat în etapa de pregătire, cu studioul Paramount asociat în calitate de distribuitor al următorului opus al acestei francize poliţiste, a anunţat marţi revista Variety.
14:45
Țările europene lucrează la un plan de urgență pentru a evita ca Ucraina să rămână fără fonduri la începutul anului viitor, în cazul în care nu se ajunge la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța efortul de război al Kievului, relatează Politico.
14:30
Toți cei care au privit măcar o dată cerul și s-au uitat la nori și-au imaginat că văd chipuri, animale sau diverse obiecte. Există însă și oameni care se uită la cer și văd comploturi guvernamentale.
14:30
Droguri de mare risc, introduse într-o închisoare din România printr-o metodă inedită. Penitenciarul, vizat de percheziții # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT Covasna, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate, au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Brașov, inclusiv într-o unitate de penitenciar, într-un dosar penal de trafic de droguri de mare risc.
14:30
Limite de vârstă pentru accesul minorilor la rețelele de socializare. Ce a propus Parlamentul European # Adevarul.ro
Parlamentul European (PE) cere o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele de socializare, cu scopul de a proteja minorii de mediul online. Potrivit unui raport, 97% dintre tineri utilizează zilnic internetul.
14:15
Sorin Grindeanu: „Nu vom susține tăierile de salarii”. Privind reforma pensiilor magistraților: „era bine să nu rămânem într-o formă de prizonierat” # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a declarat că este nevoie ca bugetul pentru anul 2026 să includă finanțare dedicată ONG-urilor și serviciilor sociale care luptă împotriva violenței domestice. Președintele Camerei Deputaților a mai reiterat și poziția PSD-ului privind tăierile de sporuri și salarii.
14:15
Experiențe fără compromisuri pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50 # Adevarul.ro
Noua gamă de laptopuri ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR este echipată cu plăci grafice GeForce RTX din seria 50 și pot fi un cadou care aduce bucurie celor dragi.
14:15
Campionatul Mondial feminin de handbal: România - Croația, joi (ora 19:00). Ce post TV transmite meciurile tricolorelor # Adevarul.ro
Selecționată feminină de handbal a României debutează mâine la turneul final din Olanda și din Germania.
14:15
Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane din autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni # Adevarul.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, contractele pentru proiectarea și execuția a 47 km din autostrada A8 Tg Mureș – Iași – Ungheni.
14:00
Neymar Sr. a cumpărat drepturile asupra mărcii „Pelé” într-o tranzacție estimată la 18 milioane de dolari.
14:00
Dispută între Vance și fostul lider al majorității din Senat pe seama planului de pace pentru Ucraina # Adevarul.ro
Un număr de legislatori republicani, în frunte cu senatorul Mitch McConnell, au acuzat echipa președintelui Trump că face concesii Kremlinului prin prezentarea unui plan de pace pentru Ucraina favorabil Rusiei, avertizând că o astfel de abordare nu va duce la o pace durabilă.
14:00
A murit Valerian Sobolev, inginerul rus care a inventat rachetele „Iskander” și „Topol” # Adevarul.ro
Pe 25 noiembrie, la Volgograd, a murit Valerian Sobolev, inginer-proiectant sovietic și rus, care a fost implicat în dezvoltarea unei serii de complexe de rachete. Activitatea sa de-a lungul deceniilor a fost legată de industria de apărare a URSS și, ulterior, a Federației Ruse.
14:00
MAE anunță adoptarea proiectului de lege privind sancțiunile internaționale: „Evită punerea sub procedura de infringement a României” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe anunță adoptarea, în Camera Deputaților, a proiectului de lege al Guvernului României, coiniţiat de MAE și Ministerul Justiției, care modifică Ordonanța de Urgență nr. 202/2008 privind sancţiunile internaţionale.
Acum 4 ore
13:30
A murit Joan, soția miliardarului Richard Branson. Mesajul emoționant al magnatului britanic # Adevarul.ro
Miliardarul britanic Richard Branson a anunţat miercuri, "cu inima îndurerată", decesul soţiei sale, Joan Templeman, alături de care a format un cuplu în ultimii 50 de ani, informează AFP.
13:30
Cei care vor să viteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie, dacă nu necesită viză. Cum se obține # Adevarul.ro
Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie - Electronic Travel Authorisation (ETA).
13:30
Rogobete anunță controale în toate spitalele după explozia din Buftea. „Nu vreau să mă gândesc ce o să fie la iarnă” # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii.
13:15
Percheziţii la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean Satu Mare, într-un dosar privind pensiile de handicap. O persoană a fost reținută # Adevarul.ro
O persoană a fost reţinută în urma unor percheziţii care au avut loc la medici şi asistente de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Satu Mare, într-un dosar privind eliberarea unor referate pentru obţinerea nelegală a pensiei de handicap.
13:15
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a lansat licitaţia publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului "Henri Coandă", iar ofertele pot fi depuse până la data de 18 decembrie 2025.
13:00
„Il Fenomeno – Povestea unui superstar” – O miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO # Adevarul.ro
O miniserie documentar despre gloria, căderea și renașterea lui Adrian Mutu, din 2 decembrie, exclusiv pe VOYO.
13:00
Mark Rutte afirmă că războiul din Ucraina ar putea fi încheiat până la sfârșitul anului, însă avertizează că Rusia va continua să fie o amenințare # Adevarul.ro
Secretarul General al NATO Mark Rutte a declarat că finalul conflictului din Ucraina este „posibil până în decembrie 2025”, dar a subliniat că instaurarea păcii nu va elimina riscurile venite din partea Moscovei.
13:00
Un traficant de droguri a fost tâlhărit în Otopeni, chiar în momentul în care voia să vândă o cantitate de canabis # Adevarul.ro
Șapte percheziții au avut loc miercuri, 26 noiembrie, în județul Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și tâlhărie calificată, după ce un dealer de droguri a devenit persoană vătămată. Traficantul a fost tâlhărit de doi indivizi
13:00
Peste 20 de persoane au rămas blocate 9 ore pe cea mai înaltă roată panoramică din Japonia, în uma unui fulger # Adevarul.ro
Circa 20 de persoane au rămas blocate timp de nouă ore în cea mai înaltă roată din Japonia, după ce atracția din orașul Osaka Prefecture s-a oprit de urgență în urma unui fulger.
12:45
Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, anunță ministrul Apărării Naționale # Adevarul.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, fiind vorba despre ”o capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” şi răspunsul României în faţa provocărilor de tip dronă.
12:30
Planul de pace american în 28 de puncte, menit să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, care a fost „scurs” în mass-media săptămâna trecută, se bazează pe un document rusesc dat administrației președintelui american Donald Trump în octombrie, relatează Reuters, citând surse.
12:30
FIFA a anunțat componența oficială a urnelor pentru tragerea la sorți a Campionatului Mondial.
12:15
Incendiu devastator în Hong Kong. Mai multe clădiri rezidențiale înalte sunt în flăcări # Adevarul.ro
Un incendiu a cuprins miercuri mai multe turnuri înalte ale unui complex rezidențial din districtul Tai Po, situat în nordul Hong Kong. Serviciile de urgență se luptă să stingă flăcările.
12:15
„Vai de noi”. Un fost premier al Republicii Moldova, uluit de discuțiile stupide dintre consilierii lui Trump și Putin privind Ucraina # Adevarul.ro
Bloomberg a publicat transcrierea unei convorbiri telefonice dintre Steve Witkoff – „trimisul foarte special” al lui Donald Trump – și Iuri Ușakov, consilier al președintelui Vladimir Putin. Potrivit fostului premier al Republicii Moldova, scurgerea ar fi fost făcută chiar de ruși.
12:15
Peste 20 de clinici private au fost închise în urma controalelor începute recent, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Acum 6 ore
11:45
„Ați lăsat ceva în mine”. Chirurg certat de un pacient operat de un abces cât un ou de găină: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!” # Adevarul.ro
Caz incredibil într-un spital din România. Un pacient operat de un abces perianal grav a avut un dialog halucinant cu medicul chirurg, contestând întreaga procedură pe baza informațiilor oferite de un AI de pe telefon: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră!”
11:45
ANAF a luat la ochi OnlyFans și LiveJasmine. Venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei, obținute de pe cele două platforme pentru adulți # Adevarul.ro
În urma unor controale extinse efectuate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale, Agenția Națională de Administrare Fiscală a descoperit venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei obținute de pe platformele pentru adulți
11:45
Doru Octavian Dumitru se recuperează cu succes după cumpăna prin care a trecut. „Îți mulțumesc Dumnezeul meu pentru toate darurile vieții” # Adevarul.ro
Marele actor Doru Octavian Dumitru a vorbit pentru prima dată după operația de urgență suferită în urma unui accident vascular cerebral care l-a lovit pe neașteptate.
11:30
O unitate specială a serviciilor de informații ucrainene a băgat spaima in ruși. Misiunile în câmp deschis și în buncăre # Adevarul.ro
Serviciile de informații ucrainene arată că pot neutraliza inamicul cu ajutorul artileriei, aviației și în luptă directă corp la corp, pe frontul din direcția Zaporojie.
11:30
Macron lansează un grup de lucru dedicat garanțiilor de securitate pentru Ucraina la care se alătură și SUA # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că Franța și Marea Britanie vor conduce un nou grup de lucru pentru coordonarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, cu sprijinul Turciei și al Statelor Unite. Anunțul vine în urma unei reuniuni a „coaliției de voință”, care a avut loc marți.
11:30
Rusia profită de situația disperată a unor ucraineni pentru a-i convinge să-și trădeze țara, relatează Politico, care spune povestea unui cuplu arestat de serviciile de securitate ucrainene pentru că au colaborat cu Rusia.
11:15
Percheziţii la o grupare infracțională din Pitești. Şapte români şi moldoveni, suspectaţi că falsificau acte de identitate şi permise de conducere. Percheziţii şi în Republica Moldova # Adevarul.ro
Procurorii DIICOT Pitești, împreună cu polițiști ai BCCO Pitești, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară și mai multe mandate de aducere, într-un dosar cu acuzații de constituirea unui grup infracțional organizat, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic și uz de fals.
11:15
România nu poate schimba geografia. Dar poate schimba modul în care o apără. Iar în secolul XXI, apărarea nu mai începe la frontieră. Începe în rețea. În server. În arhitectura invizibilă a puterii.
11:15
Cum s-a dat alarma după prăbușirea dronei rusești la Puiești. Un elicopter militar a ridicat resturile # Adevarul.ro
Deși MApN a ridicat două avioane ca să intercepteze drona, anunțul găsirii a fost făcut de un bărbat din Puiești.
11:15
Icoana cu care pictorul Nicolae Grigorescu și-a dat „admiterea” la Mănăstirea Agapia a fost scoasă la licitaţie # Adevarul.ro
Icoana „Maica Domnului cu Pruncul”, realizată de Nicolae Grigorescu în perioada în care a lucrat pentru Mănăstirea Agapia, este scoasă la licitaţie, la Bucureşti, cu un preţ de pornire de 18.000 de euro.
11:00
Ungaria depășește România la capitolul investiții - atrage de două ori mai mult capital: „Nu știm să facem asta, nu ne pricepem” # Adevarul.ro
Ungaria, deși are o populație și o suprafață la mai puțin de jumătate din cele ale României, reușește să atragă aproape dublu din investițiile străine, în special din Germania. Profesorul Cristian Păun explică unde greșește România și propune câteva direcții pentru redresare.
10:45
Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, companie a miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, va prelua ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta fabrică Tepro Iași.
10:45
Imagini cu Melania Trump în Palm Beach de Ziua Recunoștinței, împreună cu soțul ei. Sărbătoarea, umbrită de îngrijorările privind costurile alimentelor # Adevarul.ro
Melania Trump s-a alăturat președintelui Donald Trump, marți, 25 noiembrie, la începutul unei vizite de șase zile de Ziua Recunoștinței la Palm Beach.
